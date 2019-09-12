Группа «E». Короли и их свита

12 сентября 2019, 22:05

«Ливерпуль» снова сразится на групповом этапе с «Наполи», но и в их компании не будет ПСЖ , поэтому «Соккер.ру» ждет и англичан, и итальянцев в плей-офф Лиги чемпионов.

Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»

«Ливерпуль» (8-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Юрген Клопп (Германия)

Главные летние потери: не представляю, как теперь «Ливерпулю» жить без Симона Миньоле.

Главные летние приобретения: главное летнее приобретение «Ливерпуля» - это Суперкубок УЕФА , а что касается футболистов, то заметных персон в составе победителей Лиги чемпионов не появилось.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : шестикратный победитель - 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19.

Лидеры команды: Алиссон, ван Дейк, Хендерсон, Салах, Мане, Фирмино.

Слабые места: если придираться, то напарник у ван Дейка мог бы быть посерьезнее, да и в центре поля не хватает скромной звезды.

Сильные стороны: некоторые особенно впечатлительные юнцы не видели команду сильнее «Ливерпуля». «Красные» сохранили всех лидеров, а после победы в Лиге чемпионов они только раззадорили свой аппетит. У команды Клоппа есть выдающиеся и даже уникальные способности: тут вам и лучший защитник планеты, и мощнейший гегенпрессинг, и стремительная троица в атаке, которую практически невозможно сдержать.

Оптимальный состав (4-3-3): Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Мане, Фирмино.

Прогноз «Соккер.ру»: первое место в группе и никаких гвоздей. Этой осенью «Ливерпуль» обойдется без приключений.

«Наполи» (20-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Карло Анчелотти (Италия)

Главные летние потери: Рауль Альбиоль вернулся в Испанию, отъезд 34-летнего защитника не должен стать ударом. Наверное, главная потеря — это потеря уюта в родном доме. На «Сан-Паоло» черт знает что происходит, Карло Анчелотти в ярости.

Главные летние приобретения: мексиканец Ирвинг Лосано должен разбавить привычную компанию в атаке, а Костас Манолас займет место в центре обороны рядом с Кулибали.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 1/8 финала — 2011/12, 2016/17.

Лидеры команды: Кулибали, Аллан, Руис, Инсинье, Мертенс.

Слабые места: «Наполи» - это прекрасная картина, которую уже несколько лет пытаются дорисовать небезызвестные художники, но закончить так никому и не удается. Есть что-то чудесно-незавершенное в этой итальянской команде, такое, что позволяет отыгрываться с 0:3 у «Ювентуса», но все равно терпеть фиаско из-за глупого автогола на последних секундах.

Сильные стороны: скорость — вот в чем «Наполи» многим даст фору. Мудрость и победный опыт Анчелотти в Лиге чемпионов также в числе достоинств.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй — Зелински, Аллан — Кальехон (Лосано), Фабиан Руис, Инсинье — Мертенс.

Прогноз «Соккер.ру»: на этот раз «Наполи» обязан выходить из группы, даже если ничего не сможет поделать с «Ливерпулем» в обоих матчах.

«Зальцбург» (26-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Джесси Марш ( США )

Главные летние потери: тренер, построивший этот «Зальцбург», Марко Розе, отправился в Германию тренировать гладбахскую «Боруссию», и вместе с ним уехал Штефан Лайнер. Даббур ушел в «Севилью», Шлагер — в «Вольфсбург», Вольф — в «Вольфсбург», Самассеку — в «Хоффенхайм». 70+ миллионов евро выручено, но команду это сильнее не сделало.

Главные летние приобретения: Максимилиан Вобер и Расмус Кристенсен — с этими молодыми парнями «Ред Булл» связывает большие надежды.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : групповой этап — 1994/95.

Лидеры команды: Ульмер, Юнузович, Халанд, Хван Хи-Чхан.

Слабые места: уход тренера и ряда игроков говорит о том, что цикл жизни предыдущей команды завершен, и «Зальцбург» находится в стадии перезагрузки. Это не лучшее состояние, чтобы показать себя во всей красе даже в матчах с «Генком», не говоря о «Ливерпуле» и «Наполи».

Сильные стороны: несмотря на объективные факторы, «Зальцбург» удивительно хорош на старте сезона в своем чемпионате: шесть побед, пять из которых крупные, 27 забитых голов. Потрясающе! Впрочем, это всего лишь чемпионат Австрии, где «Ред Булл» выше всех на голову. Лига чемпионов — совсем другая история.

Оптимальный состав (4-4-2): Станкович — Фаркаш, Рамальо, Онеге, Ульмер — Минамино, Юнузович, Бенед, Собослои — Халанд, Хи-Чхан (Дака).

Прогноз «Соккер.ру»: «Ливерпуль» и «Наполи» - фавориты группы, «Зальцбургу» светит борьба за попадание в Лигу Европы, где он шумел в последние сезоны. И в этом борьбе мы поставим на австрийцев.

«Генк» (48-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Фелис Массу (Бельгия)

Главные летние потери: «Генк» тоже потерял тренера-чемпиона, ведь Филипп Клеман отправился в любимый «Брюгге» сразу после чемпионского банкета. Нападающий Леандро Троссард и полузащитник Руслан Малиновский — тоже серьезнейшие потери, они во многом определяли атакующий потенциал «Генка» в победном сезоне.

Главные летние приобретения: много любопытных сделок, но в основном «на вырост». Самым дорогим новичком стал Тео Бонгонда (8 млн евро), а больше всего говорили, пожалуй, о Янисе Хаджи.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : групповой этап — 2011/12.

Лидеры команды: Сандер Берге, Мбвана Саматта, Себастьен Деваст.

Слабые места: пока не особенно понятно, что хочет сказать миру Фелис Массу, который до «Генка» работал шесть лет в «Шарлеруа» и звезд с неба не хватал. На старте сезона у «Генка» проблемы и с атакой, и с обороной, команда не выглядит готовой к Лиге чемпионов.

Сильные стороны: разве что сила бельгийцев в том, что им не страшно потерпеть фиаско. Даже если займут последнее место в группе, то все равно выиграют призовые от УЕФА и засветят игроков на уровне Лиги чемпионов.

Оптимальный состав (4-3-3): Вукович — Мехле, Лукуми, Деваст, Уронен — Берге, Хейнен, Петровски — Пайнтсил, Ито, Саматта.

Прогноз «Соккер.ру»: «Генк» выглядит явным претендентом на последнюю строчку в группе.

Фишки группы

- «Ливерпуль» и «Наполи» второй год подряд сыграют на групповой стадии Лиги чемпионов. В прошлом розыгрыше только победа в последнем туре позволила «красным» просочиться в плей-офф и, соответственно, оставила «Наполи» за бортом турнира.

- «Зальцбург» и «Наполи» встречались в 1/8 финала предыдущего розыгрыша Лиги Европы. После домашней победы 3:0 команда Карло Анчелотти посчитала, что дело в шляпе, однако «Зальцбург» дал бой на своем поле и победил 3:1.

- «Генк» прежде не встречался ни с одним из соперников по группе E. У «Зальцбурга» в истории пока нет матчей с «Ливерпулем».

- Футболисты «красных» Садио Мане и Наби Кейта играли за «Зальцбург» и выигрывали титулы чемпионов Австрии.

- Калиду Кулибали пришел в «Наполи» из «Генка» пять лет назад.