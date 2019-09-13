Квартет «F»: «Славия» в окружении великанов

вчера, 15:45

«Барселона», «Боруссия» и «Интер» поведут отчаянную борьбу за выход в плей-офф ЛЧ , а «Славия» будет рада дорогим гостям в Праге. Представление группы F – на «Соккер.ру».

Группа «F»: «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «Интер», «Славия»

«Барселона» (3-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Эрнесто Вальверде (Испания)

Главные летние потери: Филиппе Коутиньо отдан в аренду «Баварии». Бразилец, купленный за 145 миллионов евро у «Ливерпуля», не оправдал ожиданий в Каталонии.

Главные летние приобретения: ну, самое главное все-таки не состоялось — возвращение Неймара, зато Гризманна «Барса» все-таки приобрела. Френки де Йонг — еще один заметный новичок.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : пятикратный победитель — 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15.

Лидеры команды: Пике, Бускетс, Месси, Суарес.

Слабые места: «Барселоне» не хватает идей. При Эрнесто Вальверде каталонцы наступают на одни и те же грабли и не развиваются как команда. Даже Месси думал, что тренера уволят после фиаско в противостоянии с «Ливерпулем».

Сильные стороны: у «Барселоны», пожалуй, самая высокая в мире сумма индивидуального мастерства футболистов. И у «блаугранас» есть Месси!

Оптимальный состав (4-3-3): тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс, де Йонг, Артур — Гризманн, Месси, Суарес.

Прогноз «Соккер.ру»: первое место в группе. «Барселона», как и всегда, один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

«Боруссия Д» (13-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Люсьен Фавр (Швейцария)

Главные летние потери: выделяется уход Абду Диалло в ПСЖ , состоялся фактический уход Кристиана Пулишича, проданного в «Челси» еще зимой. Всех остальных едва ли можно назвать потерями для команды в прямом смысле.

Главные летние приобретения: возвращение Хуммельса, выкуп трансфера Алькасера, приглашение Брандта и Торгана Азара — все это значимые вливания в состав.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : победитель — 1996/97.

Лидеры команды: Хуммельс, Витсель, Ройс, Санчо, Алькасер.

Слабые места: оборона не выглядит неприступным бастионом, несмотря на возвращение Хуммельса.

Сильные стороны: скорость и молодость. У «Боруссии» талантливый и растущий состав с вкраплениями дядек, которые должны направлять энергию молодых в нужное русло.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Бюрки — Пищек, Аканжи, Хуммельс, Шульц (Хакими) — Вайгль, Витсель — Санчо, Ройс, Азар (Брандт) — Алькасер.

Прогноз «Соккер.ру»: борьба за вторую строчку с «Интером», однако в этой дуэли ставка будет не на немцев.

«Интер» (58-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Антонио Конте (Италия)

Главные летние потери: Иван Перишич и Мауро Икарди.

Главные летние приобретения: их немало, но самыми статусными выглядят приглашения Ромелу Лукаку (65 миллионов евро), а также Диего Година и Алексиса Санчеса.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : трехкратный победитель — 1963/64, 1964/65 и 2009/10.

Лидеры команды: Ханданович, Шкриньяр, Годин, Лукаку.

Слабые места: «Интер» в стадии перезагрузки, ведь Антонио Конте только пришел в команду, старых лидеров сменили новые.

Сильные стороны: тренер-победитель, тактика, которая может стать проблемой для противников, и состав без обилия футболистов-середнячков, который не стыдно будет показать в плей-офф Лиги чемпионов.

Оптимальный состав (3-5-2): Ханданович — де Врей, Годин, Шкриньяр — Кандрева, Весино, Брозович, Сенси (Барелла), Асамоа — Лукаку, Мартинес (Санчес).

Прогноз «Соккер.ру»: Антонио Конте выведет «Интер» в плео-офф Лиги чемпионов, а дальше будет зависеть от жеребьевки.

«Славия» (52-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Йиндржих Трпишовский (Чехия)

Главные летние потери: на первом месте Алекс Краль, отправившийся в московский «Спартак» за рекордные для «Славии» 12 миллионов евро. Но и некоторые другие футболисты были на важных ролях в пражском клубе: Майкл Нгаде-Нгаджуи, Ярослав Жмргал, Симон Дели, Мирослав Стох.

Главные летние приобретения: отдали 4 миллиона евро за румынского полузащитника Никулае Станчу и потрясли внутренний рынок на предмет усиления.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : это второе попадание «Славии» в групповой этап Лиги чемпионов, первое состоялось в сезоне 2007/08, тогда чехи заняли третье место в группе с «Арсеналом», «Севильей» и «Стяуа».

Лидеры команды: Соучек, Коуфал, Масопуст.

Слабые места: да вся «Славия» - одно слабое место на фоне ее соперников-великанов. Весной команда шумела в Лиге Европы, но трансферы унесли многих лидеров.

Сильные стороны: имя главного тренера, например. Оно похоже на чешское заклинание призыва победного духа.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Коларж — Коуфал, Кудела, Говорка, Борил — Соучек, Траоре — Масопуст, Станчу, Олайинка — Шкода.

Прогноз «Соккер.ру»: «Славия» - статист в этой группе, но чехи уже — короли, ведь терять им нечего, а в Прагу приедут гранды европейского футбола.

Фишки группы

- «Барселона» и «Интер» сразятся на групповой стадии Лиги чемпионов второй год подряд. В прошлом розыгрыше каталонцы выиграли дома 2:0 и сыграли 1:1 в Милане. В итоговой таблице «Барса» заняла первую строчку, а «Интер» отправился в Лигу Европы, пропустив вперед еще и «Тоттенхэм».

- Пути «Интера» и «Боруссии» в еврокубках пересекались лишь однажды, и с того момента прошло больше полувека. Итальянцы и немцы встретились в полуфинале Кубка чемпионов 1963/64, после ничьей в Дортмунде 2:2, «нерадзурри» одержали победу в Милане 2:0 и вышли в финал, где обыграли «Бенфику». Так «Интер» добыл большой международный трофей.

- «Барселона» и «Боруссия» сражались за Суперкубок УЕФА 1998. Финал состоял из двух матчей по системе «дома и в гостях». Выиграв на «Камп Ноу» 2:0 (отличились Луис Энрике и Ривалдо), каталонцы два месяца спустя сыграли вничью на «Вестфаленштадион» и забрали трофей себе.

- Вингер «Барселоны» Усман Дембеле летом 2017-го пришел в команду из «Боруссии» за 105 миллионов евро. С учетом бонусов эта сумма к данному моменту выросла до 125 миллионов евро. Это пятый по стоимости сделки трансфер в истории мирового футбола.

- Присоединившийся этим летом к «Интеру» Алексис Санчес с 2011-го по 2014-й защищал цвета «Барселоны», сыграл 141 матч, забил 46 голов.

- 17 мая 2014 года «Барселона» и «Атлетико» сыграли 1:1 на «Камп Ноу», в том матче счет открыл Алексис Санчес, а защитник «матрасников» Диего Годин установил окончательный счет. Этот результат позволил «Атлетико» стать чемпионом. Пять лет спустя Годин и Санчес в составе «Интера» сыграют против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

- Полузащитник «Барсы» Артуро Видаль играл под руководством нынешнего тренера «Интера» Антонио Конте в «Ювентусе».

- Лучший бомбардир «Боруссии» в прошлом сезоне Пако Алькасер пришел в дортмундский клуб из «Барселоны».

- Антуан Гризманн («Барселона») и Диего Годин («Интер») на протяжении пяти лет выступали за мадридский «Атлетико».

- «Славия» не играла прежде ни с одним из своих именитых соперников по группе.