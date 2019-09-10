Квартет «A». Неймар и Мбаппе против «Реала»

10 сентября 2019, 15:00

Через неделю стартует Лига чемпионов, и «Соккер.ру» намерен познакомить читателей со всеми группами и всеми участниками. Начинаем с первых по алфавиту!

Группа A: ПСЖ , «Реал», «Галатасарай», «Брюгге»

ПСЖ (7 место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Томас Тухель (Германия)

Главные летние потери: главные потери не состоялись, ведь Неймар и Мбаппе остались в Париже. Между тем, ПСЖ продал игроков на 100+ миллионов евро, но большинство проданных или почти не играли, или предыдущий сезон провели в командировках. Исключение составляют вратари, «Пари Сен-Жермен» полностью обновил вратарскую линию, расставшись с игравшими в прошлом сезоне Ареоля и Буффоном. Также ушел Рабьо, который давно перестал считать себя частью команды.

Главные летние приобретения: ПСЖ подписал целый ряд не совсем звездных, но толковых футболистов вроде Эрреры, Сарабии и Гейе. Если же говорить о статусе, то главные приобретения — это трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Кейлор Навас и арендованный у «Интера» Мауро Икарди.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : полуфинал 1994/1995.

Лидеры команды: Тиаго Силва, Неймар, Мбаппе, Кавани.

Слабые места: самое слабое место ПСЖ — это сложившийся менталитет неудачников Лиги чемпионов. Какие бы звезды здесь ни играли, сколько бы ни вкладывалось в трансферы, на европейской арене парижане терпят фиаско, в том числе такие болезненные, как против «Барселоны» и МЮ .

Сильные стороны: трансферы прошедшего лета должны сбалансировать состав, в ПСЖ пришли футболисты, которые будут таскать рояль, чтобы маэстро отыгрывали свои партии. По персоналиям ПСЖ очень силен: Кейлор Навас — лучший вратарь, который был у «Сен-Жермен» за последние годы, в атаке к Ди Марии, Неймару, Мбаппе и Кавани добавился Икарди, это одна из лучших линий в мире. В середине поля есть и мозги, и мускулы.

Оптимальный состав (4-3-3): Навас — Менье, Силва, Маркиньос, Бернат — Гейе, Верратти, Ди Мария — Неймар, Мбаппе, Кавани.

Прогноз «Соккер.ру»: понятно, что из группы должны выходить ПСЖ и «Реал». Допускаю, что на групповом этапе парижане могут обойти мадридцев, и если бы это была встреча один на один в плей-офф, фаворитом считался бы «Реал».

«Реал» (1 место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Зинедин Зидан (Франция)

Главная летняя потеря: Кейлор Навас, который теперь будет соперником «Реала» в Лиге чемпионов. Как бы в Мадриде не пожалели о расставании со скромным и умелым вратарем, который был хорош не только в створе ворот, но и создавал правильную атмосферу в команде.

Главные летние приобретения: «Реал» купил футболистов на 300+ миллионов евро, но почти все трансферы — это укрепление обоймы, кроме Эдена Азара. От бельгийца многого ждут на «Сантьяго Бернабеу», он должен стать новым лидером «Мадрида».

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 13-кратный победитель (рекорд) - 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18.

Лидеры команды: Серхио Рамос, Марсело, Кроос, Модрич, Бензема.

Слабые места: нерешенные кадровые вопросы, вследствие которых в команде остались футболисты, которые должны были уйти - вроде Бэйла и Хамеса. «Застой крови» именно в стартовом составе: обойму-то «Реал» укрепил, но в стартовом составе за пять лет произошло два-три изменения.

Сильные стороны: с другой стороны, «Реал» должен быть сыгран, как никто, а на тренерском мостике «Королевского клуба» снова тренер, который выиграл три Кубка чемпионов подряд. Кроме того, после провального прошлого сезона у «сливочных» должен быть настрой на реванш.

Оптимальный состав (4-3-3): Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Каземиро, Модрич, Кроос — Бэйл, Азар, Бензема.

Прогноз «Соккер.ру»: выход в плей-офф, а там — как карта ляжет.

«Галатасарай» (61 место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Фатих Терим (Турция)

Главные летние потери: «Галатасарай» продал основного опорного полузащитника Фернандо в «Севилью», а линия атаки осталась без Дианье, Митроглу, Оньекуру и Дердийока.

Главные летние приобретения: конечно же, номер один — это Радамель Фалькао. Колумбиец — новое лицо «Галатасарая» и главная звезда, но «Эль Тигре» пришел свободным агентом, а самым дорогим новичком стал 5-миллионный Кристиан Луиндама, центральный защитник из льежского «Стандарда». Сери, Лемина, Андоне, Эмре Мор, Дурмаз, Нзонзи - «Галатасарай» был очень активен на трансферном рынке.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : полуфинал — 1988/89.

Лидеры команды: Муслера, Фегули, Инан, Беланда. Предполагается, что Фалькао и другие новички окажутся не на последних ролях в «Галатасарае».

Слабые места: очень серьезные кадровые изменения произошли в «Галатасарае» этим летом. Новые игровые связи еще не родились, им только предстоит появиться и окрепнуть. При этом в «Галатасарае», как это часто бывает в турецких командах, очень часто между внешним лоском и блестящими именами и сбалансированностью состава выбирают первое.

Сильные стороны: по персоналиям у «Галатасарая» очень любопытная команда, а Фатих Терим — тот еще хитрый лис.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Муслера — Мариано, Луиндума, Маркао (Донк), Нагатомо — Сери, Нзонзи (Инан) — Бабель, Беланда, Дурмаз — Фалькао.

Прогноз «Соккер.ру»: «Галатасарай», быть может, даже сотворит какую-нибудь сенсацию, но опередить ПСЖ с «Реалом» духу не хватит. Думаю, турки займут третью строчку и проследуют в Лигу Европы. Впрочем, для этого нужно будет опередить…

«Брюгге» (54 место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Филипп Клемент (Бельгия)

Главные летние потери: «Брюгге» продал футболистов на 60+ миллионов евро. За 25 млн ушел в «Астон Виллу» бразильский форвард Уэсли, за 18 млн уехал в «Борнмут» вингер сборной Нидерландов Данджума, еще 12 млн принес в казну опорник Накамба, 6 млн — центрбек Денсвилл. Это серьезнейшие потери для «Брюгге».

Главные летние приобретения: 10 трансферов провернул летом «Брюгге», самым дорогим новичком стал 8-миллионный нападающий из итальянской «Специи» Давид Окереке, а самым статусным — действующий победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Симон Миньоле. Не забываем и о лучшем бомбардире чемпионата Турции Мбайе Дианье.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : финал — 1977/78 (проиграли «Ливерпулю» 0:1).

Лидеры команды: Ванакен, Ритс, Вормер. Миньоле и Дианье должны присоединиться к этой компании.

Слабые места: оборона и атака, по которым сильнее всего ударили летние перестроения. А по сравнению с соперниками по группе еще и средний индивидуальный уровень исполнителей. Здесь фору «Брюгге» дадут не только «Реал» с ПСЖ , но и «Галатасарай».

Сильные стороны: средняя линия. Треугольник Ритс — Вормер — Ванакен существует не первый сезон, со слаженной работой полузащитников связаны основные надежды «Брюгге».

Оптимальный состав (4-3-3): Миньоле — Мата, Митрович, Дели, Соболь — Вормер, Ритс, Ванакен — Тау, Окерере (Деннис), Дианье.

Прогноз «Соккер.ру»: борьба с «Галатасараем» за третью строчку в группе. Скорее всего, борьба безуспешная.

Фишки группы:

- «Реал» и ПСЖ , уже зная, что сыграют друг против друга на групповом этапе Лиги чемпионов, произвели обмен вратарями: Кейлор Навас отправился в Париж, где наверняка станет первым номером, а Альфонс Ареоля был арендован «Реалом» и будет дублером Тибо Куртуа.

- «Галатасарай» летом отправил в аренду в «Брюгге» лучшего бомбардира прошлого чемпионата Турции Мбайе Дианье, который забил 30 голов за «Касымпашу» и «Галатасарай» в кампании 2018/19.

- В сезоне 2015/16 «Реал» и ПСЖ играли в одной группе Лиги чемпионов. Мадридцы финишировали на первой строчке, парижане остались вторыми (0:0 и 1:0 в очных встречах). В сезоне 2017/18 пути «Реала» и ПСЖ пересеклись в 1/8 финала. «Королевский клуб» выиграл в обоих матчах (3:1 и 2:1). Оба эти розыгрыша завершились победами «Мадрида».

- В сезоне 1976/77 «Брюгге» удалось выбить «Реал» из 1/8 финала Кубка чемпионов (2:0; 0:0).

- «Галатасарай» и «Реал» никогда не играли вничью: 4 победы мадридцев, 3 успеха стамбульцев. Лишь однажды в этом сражении победили гости: в сентябре 2013-го «сливочные» разгромили «Галатасарай» в его логове со счетом 6:1.