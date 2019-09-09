За шахом мат. Россия против Казахстана

вчера, 11:32

Россия одержала важную победу в Шотландии, а теперь нужно дома брать 3 очка в игре с Казахстаном, чтобы де-факто решить турнирную задачу. Расклад сил — на «Соккер.ру».

Турнирное положение

В случае неудовлетворительного результата в Шотландии, у нас бы могли возникнуть волнения за дальнейшую судьбу сборной России в отборочном турнире, но сейчас, на экваторе пройденной дистанции, все настолько спокойно и безоблачно, что даже не верится. Сборная России приучила к постоянному напряжению, а нынешний отбор — вероятно, самый спокойный и уверенный за всю историю с 1992 года. Конечно же, влияют и объективные факторы: с расширением числа участников финальной части чемпионата Европы до 24 команд конкуренция снизилась, да и на жребий нам грех жаловаться.

Однако и команде Станислава Черчесова нужно отдать должное после поражения в первом туре от Бельгии наша дружина выиграла четыре подряд матча с общим счетом 16:1. Кстати, у сборной России есть все шансы стать самой результативной командой отбора после сентябрьских матчей: на счету подопечных Черчесова уже 17 голов, на мяч больше забили только итальянцы, но они уже провели 6 матчей и в следующий раз соберутся в октябре.

Впрочем, голы — не самый важный показатель, однако и с набранными очками у нашей национальной дружины все в порядке. Сборная России занимает вторую строчку в группе «I» c 12-ю баллами, бельгийцы лидируют со стопроцентным показателем в 15 пунктов. На данный момент Бельгия нам не конкурент, учитывая, что в финальную часть Евро-2020 попадают две первые команды от каждой группы. На третьей строчке расположился Казахстан (7 очков), с которым нам играть сегодня, четвертыми идут побежденные в пятницу шотландцы (6 очков).

Важно напомнить, что параллельно с нашим матчем отношения будут выяснять Бельгия и Шотландия. Таким образом, если Россия выиграет у Казахстана, а «красные дьяволы» не уступят «скоттам», то отрыв нашей команды от ближайшего преследователя вырастет до 8 очков за четыре тура до финиша отбора. Так как в одном из оставшихся матчей нам играть с Сан-Марино, а у конкурентов еще будет очная встреча, легко сделать вывод, что такой отрыв не отыгрывается. Но если мы говорим о «сытой» жизни России в отборе, то нужно сказать и о том, что Казахстан сегодня должен лечь костьми, чтобы победить, ведь для этой сборной пути назад нет: или победа сегодня, или смирение с ролью статиста.

Очные встречи

У России завидная статистика против Казахстана: две победы в трех матчах и разница забитых и пропущенных мячей 10:0. Впервые мы встретились с соседями на этапе подготовки к Евро-2008, и тогда команда Гуса Хиддинка легко разобралась с казахами — 6:0. Забивали Погребняк, Быстров, Зырянов, Билялетдинов, Торбинский и Сычев. Следующая встреча состоялась при Фабио Капелло, в марте 2015-го. Матч в Химках запомнился кадровыми экспериментами, в тот вечер за главную команду страны дебютировали Роман Зобнин, Иван Новосельцев, Денис Давыдов, Дмитрий Ефремов, Игорь Портнягин.

Как вы теперь знаете, из перечисленных футболистов карьера в сборной сложилась только у Зобнина, а итоговым результатом тогда стала нулевая ничья. Впрочем, результат был второстепенен. Наконец, Россия и Казахстан провели официальный матч в Нур-Султане в рамках нынешнего отборочного цикла Евро-2020. В марте этого года мы беспокоились за сборную России, которая должна была играть в Казахстане через три дня после поражения от Бельгии против хозяев, которые только что со счетом 3:0 разбили Шотландию и явно поймали кураж. К счастью, опасения не подтвердились от слова «совсем»: уверенная победа со счетом 4:0, дубль оформил Черышев, еще по голу забили Дзюба и мистер Автогол.

Форма команд

Как вы уже прекрасно знаете, в пятницу сборная России одержала волевую победу со счетом 2:1 над Шотландией в Глазго, а вот Казахстан не смог набрать три очка на Кипре. Команда Михала Билека открыла счет уже на 2-й минуте, однако незадолго до перерыва пропустила, и счет 1:1 не изменился до финального свистка. Сборная Казахстана в сентябрьских матчах не может рассчитывать за Бактиора Зайнутдинова, у полузащитника «Ростова» есть проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил старт футбольного сезона.

Кто что сказал?

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

Пять минут порадовались победе в матче с Шотландией и дальше готовимся. Нам нужно думать, как сделать свою работу так, чтобы набрать максимальное количество очков. Цифры нашей скоростной работы сопоставимы с играми против команд Бельгии и Казахстана весной, но не сопоставимы с тем, что было на чемпионате мира, потому что тогда была месячная подготовка. Задача для нас простая - у нас есть матч, на какие-то вещи обратим внимание, чтобы команда была свежей и бегущей. Казахстанцы качественно сыграли с киприотами (1:1). Ничего не меняется, есть турнирная стратегия, к которой нужно правильно подойти. Нужно готовиться и настраиваться на матч отборочного цикла, ни больше ни меньше. Казахстан отличается тем, что это собранная команда, у них каждую игру бывают перестановки, мы их знаем, изучаем, мы играем против команды, а не отдельных футболистов. На тренировке посмотрели состояние игроков, плюс врачи сказали, у кого что побаливает, потягивает. Чуть меньше тренировался Ионов — у него побаливает икроножная. На утренней разминке перед игрой еще раз оценим состояние игроков и решим, кто готов.

Михал Билек, главный тренер сборной Казахстана:

Мы видели матч сборной России в Шотландии, видели, что бывает, когда россияне перехватывают мяч после потери в середине поля. Не будем нарываться, постараемся не совершать ошибок. Но надо не только защищаться, поищем возможности для того, чтобы доставить мяч в атаку. У России очень хорошие футболисты, она фаворит наряду с Бельгией. На каждой позиции сильные игроки, на скамейке тоже. Уровень сборной России не в нашу пользу.

Гильерме, вратарь сборной России:

Для нас эта игра будет такой же важной, как и первая, в Казахстане. Для меня этот соперник совсем неудобный. Мы играем дома — нам надо брать очки. Критику я всегда хорошо принимаю, но если я чувствую, что она не конструктивна — мне становится всё равно.

Ян Вороговский, защитник сборной Казахстана: