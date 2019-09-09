За шахом мат. Россия против Казахстана

Россия одержала важную победу в Шотландии, а теперь нужно дома брать 3 очка в игре с Казахстаном, чтобы де-факто решить турнирную задачу. Расклад сил — на «Соккер.ру».
Турнирное положение
В случае неудовлетворительного результата в Шотландии, у нас бы могли возникнуть волнения за дальнейшую судьбу сборной России в отборочном турнире, но сейчас, на экваторе пройденной дистанции, все настолько спокойно и безоблачно, что даже не верится. Сборная России приучила к постоянному напряжению, а нынешний отбор — вероятно, самый спокойный и уверенный за всю историю с 1992 года. Конечно же, влияют и объективные факторы: с расширением числа участников финальной части чемпионата Европы до 24 команд конкуренция снизилась, да и на жребий нам грех жаловаться.
Однако и команде Станислава Черчесова нужно отдать должное после поражения в первом туре от Бельгии наша дружина выиграла четыре подряд матча с общим счетом 16:1. Кстати, у сборной России есть все шансы стать самой результативной командой отбора после сентябрьских матчей: на счету подопечных Черчесова уже 17 голов, на мяч больше забили только итальянцы, но они уже провели 6 матчей и в следующий раз соберутся в октябре.
Впрочем, голы — не самый важный показатель, однако и с набранными очками у нашей национальной дружины все в порядке. Сборная России занимает вторую строчку в группе «I» c 12-ю баллами, бельгийцы лидируют со стопроцентным показателем в 15 пунктов. На данный момент Бельгия нам не конкурент, учитывая, что в финальную часть Евро-2020 попадают две первые команды от каждой группы. На третьей строчке расположился Казахстан (7 очков), с которым нам играть сегодня, четвертыми идут побежденные в пятницу шотландцы (6 очков).
Важно напомнить, что параллельно с нашим матчем отношения будут выяснять Бельгия и Шотландия. Таким образом, если Россия выиграет у Казахстана, а «красные дьяволы» не уступят «скоттам», то отрыв нашей команды от ближайшего преследователя вырастет до 8 очков за четыре тура до финиша отбора. Так как в одном из оставшихся матчей нам играть с Сан-Марино, а у конкурентов еще будет очная встреча, легко сделать вывод, что такой отрыв не отыгрывается. Но если мы говорим о «сытой» жизни России в отборе, то нужно сказать и о том, что Казахстан сегодня должен лечь костьми, чтобы победить, ведь для этой сборной пути назад нет: или победа сегодня, или смирение с ролью статиста.
Очные встречи
У России завидная статистика против Казахстана: две победы в трех матчах и разница забитых и пропущенных мячей 10:0. Впервые мы встретились с соседями на этапе подготовки к Евро-2008, и тогда команда Гуса Хиддинка легко разобралась с казахами — 6:0. Забивали Погребняк, Быстров, Зырянов, Билялетдинов, Торбинский и Сычев. Следующая встреча состоялась при Фабио Капелло, в марте 2015-го. Матч в Химках запомнился кадровыми экспериментами, в тот вечер за главную команду страны дебютировали Роман Зобнин, Иван Новосельцев, Денис Давыдов, Дмитрий Ефремов, Игорь Портнягин.
Как вы теперь знаете, из перечисленных футболистов карьера в сборной сложилась только у Зобнина, а итоговым результатом тогда стала нулевая ничья. Впрочем, результат был второстепенен. Наконец, Россия и Казахстан провели официальный матч в Нур-Султане в рамках нынешнего отборочного цикла Евро-2020. В марте этого года мы беспокоились за сборную России, которая должна была играть в Казахстане через три дня после поражения от Бельгии против хозяев, которые только что со счетом 3:0 разбили Шотландию и явно поймали кураж. К счастью, опасения не подтвердились от слова «совсем»: уверенная победа со счетом 4:0, дубль оформил Черышев, еще по голу забили Дзюба и мистер Автогол.
Форма команд
Как вы уже прекрасно знаете, в пятницу сборная России одержала волевую победу со счетом 2:1 над Шотландией в Глазго, а вот Казахстан не смог набрать три очка на Кипре. Команда Михала Билека открыла счет уже на 2-й минуте, однако незадолго до перерыва пропустила, и счет 1:1 не изменился до финального свистка. Сборная Казахстана в сентябрьских матчах не может рассчитывать за Бактиора Зайнутдинова, у полузащитника «Ростова» есть проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустил старт футбольного сезона.
Кто что сказал?
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:
Пять минут порадовались победе в матче с Шотландией и дальше готовимся. Нам нужно думать, как сделать свою работу так, чтобы набрать максимальное количество очков. Цифры нашей скоростной работы сопоставимы с играми против команд Бельгии и Казахстана весной, но не сопоставимы с тем, что было на чемпионате мира, потому что тогда была месячная подготовка. Задача для нас простая - у нас есть матч, на какие-то вещи обратим внимание, чтобы команда была свежей и бегущей.
Казахстанцы качественно сыграли с киприотами (1:1). Ничего не меняется, есть турнирная стратегия, к которой нужно правильно подойти. Нужно готовиться и настраиваться на матч отборочного цикла, ни больше ни меньше. Казахстан отличается тем, что это собранная команда, у них каждую игру бывают перестановки, мы их знаем, изучаем, мы играем против команды, а не отдельных футболистов. На тренировке посмотрели состояние игроков, плюс врачи сказали, у кого что побаливает, потягивает. Чуть меньше тренировался Ионов — у него побаливает икроножная. На утренней разминке перед игрой еще раз оценим состояние игроков и решим, кто готов.
Михал Билек, главный тренер сборной Казахстана:
Мы видели матч сборной России в Шотландии, видели, что бывает, когда россияне перехватывают мяч после потери в середине поля. Не будем нарываться, постараемся не совершать ошибок. Но надо не только защищаться, поищем возможности для того, чтобы доставить мяч в атаку. У России очень хорошие футболисты, она фаворит наряду с Бельгией. На каждой позиции сильные игроки, на скамейке тоже. Уровень сборной России не в нашу пользу.
Гильерме, вратарь сборной России:
Для нас эта игра будет такой же важной, как и первая, в Казахстане. Для меня этот соперник совсем неудобный. Мы играем дома — нам надо брать очки. Критику я всегда хорошо принимаю, но если я чувствую, что она не конструктивна — мне становится всё равно.
Ян Вороговский, защитник сборной Казахстана:
Учли ошибки, проанализировали игру и готовы преподнести сюрприз и увезти очки. Мы хорошо начали прошлый матч с киприотами и забили быстрый гол, потеряли концентрацию, могли бы добиться победы. Наверное, потеряли два очка, нежели приобрели одно, но ничейный результат тоже неплох для нас. Мы учли свои ошибки, надеюсь, такого больше не повторится. Это футбол, и все может быть, мы хорошо готовы, все физически и психологически готовы, чтобы показать завтра хороший футбол. Для нас это решающий матч, вся команда будет биться до конца и выложится на сто процентов. Будем биться за страну, друг за друга, за болельщиков.
Бог простит, а я НЕТ.
Победу Сборной России !!!
Бог простит, а я НЕТ.
Победу Сборной России !!!