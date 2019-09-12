Команда «B». Обидчики «Краснодара», финалист и «Бавария»

12 сентября 2019, 15:30

«Соккер.ру» продолжает знакомиться с участниками Лиги чемпионов. В группе «B» намечается англо-немецкое противостояние и встреча красно-белых друзей «Спартака».

Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»

«Бавария» (4 место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Нико Ковач (Хорватия)

Главные летние потери: ушел Хуммельс, ушел Хамес Родригес, ушел Ренату Санчеш, но о главной потере «Баварии» в этом году стало известно на кончике лета: Ули Хенесс дорабатывает последние недели на посту президента мюнхенского клуба.

Главные летние приобретения: два чемпиона мира — Люка Эрнандес и Бенджамен Павар, а также арендованные у «Интера» и «Барселоны» соответственно Иван Перишич и Филиппе Коутиньо.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 5-кратный победитель - 1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13.

Лидеры команды: Нойер, Алаба, Киммих, Мюллер, Левандовски.

Слабые места: «Бавария» долго цеплялась за прошлое, упустив момент, когда стало невозможно оставаться европейским грандом без серьезных вложений в состав. Этим летом мюнхенцы сменили стратегию, но эффект не обязательно наступит моментально. Главный тренер Ковач пока работает по авансу, из прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Бавария» вылетела бесславно.

Сильные стороны: традиции, характер, крепко сбитый и сбалансированный состав, который помолодел прошедшим летом. За счет обновления команда вернула себе зверский аппетит, который еще недавно казался утраченным из-за приевшихся побед на внутренней арене.

Оптимальный состав (4-1-4-1): Нойер — Павар, Зюле, Эрнандес, Алаба — Киммих — Гнабри, Алькантара (Толиссо), Коутиньо, Перишич (Коман) — Левандовски.

Прогноз «Соккер.ру»: очевидно, что «Бавария» и «Тоттенхэм» должны выходить в плей-офф из такой группы, но мюнхенцам, считаю, важно с ходу заявить о своих амбициях, поэтому ждем их на первом месте в квартете.

«Тоттенхэм» (12 место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Маурисио Почеттино (Аргентина)

Главные летние потери: основной правый защитник Киран Триппьер решил продолжить карьеру в мадридском «Атлетико». Покинул команду Фернандо Льоренте. Испанский форвард не был основным, но в прошлом розыгрыше ЛЧ забил один из важнейших голов.

Главные летние приобретения: наконец-то, на улице Маурисио Почеттино праздник: «Тоттенхэм» сделал приобретения после долгого «молчания» на трансферном рынке. Тангай Н`Домбеле за 60 миллионов евро пришел из «Лиона» и уже оказывает серьезное влияние на игру «шпор». Сессеньон и Ло Чельсо тоже заслуживают внимания, небесталанные ребята.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : финал — 2018/19.

Лидеры команды: Льорис, Алдервейрелд, Алли, Эриксен, Кейн.

Слабые места: думаю, это менталитет. «Тоттенхэм» настолько привык показывать добротный футбол, выполнять свои задачи и получать хорошую прессу, что как-то даже забыл о том, что существуют еще и трофеи, титулы, кубки. Возможно, поражение в финале Лиги чемпионов перевернет психологию.

Сильные стороны: «Тоттенхэм» - сильная по персоналиям и сыгранная команда с тренером, который знает ее вдоль и поперек. В кубковом формате крепко стоящие на ногах «шпоры» могут победить кого угодно, и прошлый сезон это подтвердил: «Тоттенхэм» остановился в шаге от великой победы.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Льорис — Уокер-Питерс, Алдервейрелд, Санчес, Роуз - Н`Домбеле, Сиссоко — Алли, Эриксен, Сон — Кейн.

Прогноз «Соккер.ру»: выход в плей-офф в борьбе с «Баварией» за первенство в группе.

«Олимпиакос» (35 место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Педру Мартинш (Португалия)

Главные летние потери: большая толпа футболистов покинула «Олимпиакос» летом, но это была чистка, а не исход. Серьезных потерь на трансферном рынке греки не понесли, напротив, стали сильнее. Однако есть все же одна неприятность: в июле порвал «кресты» Костас Фортунис, в этом году он не помощник «Олимпиакосу».

Главные летние приобретения: на первом месте, конечно, Матье Вальбуэна, но были и другие заметные новички, среди которых выделяются центральный защитник Семеду и форвард Эль Араби.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : четвертьфинал — 1998/99.

Лидеры команды: Фортунис (не сыграет на групповой стадии ЛЧ ), Семеду, Вальбуэна, Герреро, Поденсе.

Слабые места: в квалификационных раундах Лиги чемпионов у «Олимпиакоса» была хорошая командная «химия», но осенью греков ждет упорная работа, которую команды с южным темпераментом любят не то чтобы очень сильно. Сильно обновленная команда Педру Мартинша вводила соперников в заблуждение, трудно было изучать «красно-белых», но осенью все будет иначе, да и «Бавария» с «Тоттенхэмом» - самые сильные соперники, которые будут у «Олимпиакоса» в этом сезоне.

Сильные стороны: стремление Мартинша сочетать индивидуальные качества игроков с командными ходами делают «Олимпиакос» сильным, в Пирее вообще хороший трамплин для тренеров, Вальверде и Жардим подтверждают. Сила греков — это умение подстраиваться и оказываться неудобным для любого противника, а также в яростных болельщиках. В Пирее никому не будет легко.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Са — Эльабделлауи, Семеду, Мерия, Цимикас — Бухалакис, Гильерме — Масурас, Вальбуэна, Поденсе — Герреро.

Прогноз «Соккер.ру»: «Олимпиакосу» суждено бороться с «Црвеной Звездой» за путевку в плей-офф Лиги Европы. Греки окажутся выше в таблице.

«Црвена Звезда» (63 место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Владан Милоевич (Сербия)

Главные летние потери: Йовелич, Эбесилио, Чаушич, Стойкович.

Главные летние приобретения: Матео Гарсия, Милош Дегенек, Райив ван Ла Парра.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : победитель — 1990/91.

Лидеры команды: Марко Марин, Душан Йованович, Ричмонд Боаки.

Слабые места: у команды уровня «Црвены Звезды» в турнире уровня Лиги чемпионов масса слабых мест, те же «Бавария» и «Тоттенхэм» - соперники из другой лиги, их уровень для сербов - «космос».

Сильные стороны: «Црвена Звезда» не боится провала, футболисты уже герои из-за того, что второй год подряд играют в основной сетке Лиги чемпионов. Атмосфера в Белграде — тоже преимущество, в прошлом розыгрыше «звездаши» хлопнули дома действующего финалиста и будущего победителя Лиги чемпионов, осложнив «Ливерпулю» выход из группы.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Борян — Гобелжич, Милунович, Дегенек, Родич — Йованчич, Каньяс — Гарсия, Марин, Вуканович — Боаки.

Прогноз «Соккер.ру»: сербы проиграют все матчи на выезде, попьют кровушки у всех соперников в родных стенах, но после шести туров обнаружат себя на последнем месте.

Фишки группы

- «Краснодар» в своей пока недолгой, но яркой еврокубковой истории лишь дважды оступался в квалификационных раундах турниров под эгидой УЕФА : два года «быков» из раунда плей-офф Лиги Европы выбила «Црвена Звезда», а в нынешнем сезоне дорогу к дебюту в основной сетке Лиги чемпионов преградил «Олимпиакос».

- «Три клуба, два цвета, одна вера!» - девиз братства фанатов «Спартака», «Црвены Звезды» и «Олимпиакоса». Дружба сербов и греков подвергнется серьезному испытанию, друг против друга на таком уровне они до этого прежде не играли.

- «Бавария» и «Тоттенхэм» никогда не встречались в Кубке/Лиге чемпионов. Дважды играли в начале 80-х на одинаковых стадиях Кубка УЕФА и Кубка обладателей Кубков (в 1/8 финала), выиграли по одной дуэли.

- Три из четырех команд (кроме «Олимпиакоса») играли в финалах Кубка/Лиги чемпионов, а «Бавария» и «Црвена Звезда» становились победителями.

- «Баварию» и «Тоттенхэм» объединяет персона Юргена Клинсманна, который после результативного сезона 1994/95 в Лондоне переехал в Мюнхен, чтобы выиграть Бундеслигу.

- Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд летом мог перейти в «Баварию».