Горящие обещания. Сентябрьский этап отбора Евро-2020

вчера, 17:30

Сегодня возобновится отборочный турнир чемпионата Европы. «Соккер.ру» - о матчах, которые будут сыграны в ближайшую неделю, а также о сентябрьских интригах и интрижках.

Группа A

Суббота: Косово – Чехия, Англия – Болгария

Вторник: Англия — Косово, Черногория — Чехия

Англичане настолько уверены в своем попадании в финальную часть чемпионата Европы, что Гарет Саутгейт позволяет себе строить далеко идущие планы и не скрывает, что в ближайших матчах собирается пуститься в эксперименты и проверить ближайшие резервы «Трех Львов»:

У меня всего лишь 8 матчей до того, как придется определиться с заявкой команды на финальный турнир Евро-2020.

В случае побед над Болгарией и Косово англичане выполнят свою турнирную задачу, вместе с ними из группы по идее должны выходить чехи в составе которых теперь играет новоиспеченный футболист московского «Спартака» Алекс Крал.

Группа B

Суббота: Литва - Украина, Сербия - Португалия

Вторник: Литва - Португалия, Люксембург — Сербия

В группе «B» безоговорочно лидирует Украина, которой осталось совсем немного до решения задачи по выходу в финальную часть Евро-2020. Победа над Литвой в гостях гарантирует команде Андрея Шевченко участие в европейском форуме, а вот очная встреча сборных Сербии и Португалии является «матчем жизни» для этих команд, считавшихся изначально фаворитами квинтета. Действующие чемпионы Европы с Криштиану Роналду начали с двух ничьих, и сейчас для них наступает момент истины. Сербия против Португалии — один из ключевых матчей отбора в сентябре.

Группа C

Пятница: Германия - Нидерланды, Эстония - Беларусь

Понедельник: Северная Ирландия - Германия, Эстония — Нидерланды

Северная Ирландия начала путь в отборе с четырех подряд побед, правда, островитяне еще не играли с голландцами и немцами, которые встретятся друг с другом уже завтра. Это будет уже четвертый матч принципиальных соперников за последний год. В Лиге Наций «оранжевые» выиграли 3:0 и сыграли 2:2, уступая в два мяча по ходу игры. Благодаря этой ничьей команда Рональда Кумана вышла в финальный турнир Лиги Наций. Почти удался этот же трюк голландцам и в мартовском матче отбора Евро-2020, но у немцев нашелся поздний гол Нико Шульца в ответ на камбэк — 3:2 в пользу Бундестим. Учитывая, что Северная Ирландия пока идет без осечек, голландцам кровь из носу нужно брать очки в игре с немцами, иначе их миссия превратится в операцию саперов. Нидерланды и так пропустили два крупных турнира подряд — Евро-2016 и ЧМ -2018. За «оранжевых» в сентябрьских матчах может сыграть полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена.

Группа D

Четверг: Ирландия - Швейцария, Гибралтар - Дания

Воскресенье: Швейцария - Гибралтар, Грузия — Дания

Ирландия захватила лидерство, но Дания и Швейцария не сдаются, для швейцарцев во многом определяющим станет поединок в Дублине, где им не поможет Джердан Шакири. Лидер сборной Швейцарии последних лет решил приостановить международную карьеру и сосредоточиться на выступлениях за «Ливерпуль». Безусловно, это серьезный удар по «нейтралам», от которого они могут и не оправиться.

Группа E

Пятница: Словакия - Хорватия, Уэльс - Азербайджан

Понедельник: Азербайджан - Хорватия, Венгрия - Словакия

Бескомпромиссная группа, в которой каждая команда уже проиграла хотя бы по разу. Вице-чемпионы мира хорваты, к примеру, уступили Венгрии, которая забралась на первое место, но и мадьяры успели проиграть соседям словакам. В группе также Уэльс и Азербайджан, проигравший три матча из трех. На счету всех остальных команд победы имеются. Запутанная ситуация, которая должна несколько проясниться после матчей, которые пройдут в пятницу и понедельник.

Группа F

Четверг: Румыния - Испания, Норвегия - Мальта, Фарерские острова - Швеция

Воскресенье: Румыния - Мальта, Швеция - Норвегия, Испания - Фарерские острова

Испания вряд ли отдаст первое место, «Красная Фурия» в этой группе — кит среди рыбешек. За вторую строчку поведут борьбу Швеция и Румыния, возможно, вмешается Норвегия, но для этого нужно взять верх не только над Мальтой, но и над Швецией. В марте сборные северных стран сыграли со счетом 3:3. Ну, а испанцы в случае побед над Румынией и Фарерами досрочно выйдут в финальную часть Евро-2020.

Группа G

Четверг: Израиль - Северная Македония

Пятница: Словения - Польша, Австрия - Латвия

Понедельник: Польша - Австрия, Словения - Израиль, Латвия - Северная Македония

В группе «G» играет лучший бомбардир отборочного цикла — израильтянин Эран Захави, забивший 7 голов в четырех матчах. Уже сегодня его сборная Израиля сыграет против македонцев и может закрепиться на втором месте в случае победы. Осечку израильтян ждут словенцы и австрийцы, а лидируют поляки, которые выиграли все своих матча с общим счетом 8:0.

Группа H

Суббота: Исландия - Молдова, Франция - Албания, Турция - Андорра

Вторник: Франция - Андорра, Албания - Исландия, Молдова — Турция

Интереснейшая турнирная ситуация: после четырех туров три команды набрали по 9 очков, а ведь путевки на Евро-2020 получат только две сборные. Албания, Молдова и Андорра не вмешаются в разборки Франции, Турции и Исландии, но кому-то из трех этих команд придется испытать горечь неудачи. Вряд ли допустят оплошность чемпионы мира, у которых сумасшедший состав и россыпь звезд, так что черная метка будет выбирать между Турцией и Исландией. В сентябре лидеры группы между собой не сыграют, но постараются не сдать позиций в заочном споре.

Группа I

Пятница: Сан-Марино – Бельгия, Шотландия – Россия, Кипр – Казахстан

Понедельник: Шотландия — Бельгия, Россия — Казахстан, Сан-Марино — Кипр

Матч против Шотландии на выезде — ключевой для сборной России, пусть это только экватор отбора. Можно согласиться с теми, кто считает, что победа в завтрашней игре откроет команде Станислава Черчесова дорогу на Евро. Шотландцы уже оступились, но превосходство над ними нужно доказать в очной встрече, хотя понятно, что при своих трибунах «скотты» будут играть с запредельной самоотдачей. В ближайших матчах сборная России не совершит роковых ошибок, но маршрутов два: можно почти обеспечить выполнение задачи или обострить борьбу за выход из группы, гарантировать себе нервы и огромное давление в октябре и ноябре.

Группа J

Четверг: Армения – Италия, Босния и Герцеговина – Лихтенштейн, Финляндия – Греция

Воскресенье: Армения — Босния и Герцеговина, Финляндия — Италия, Греция — Лихтенштейн