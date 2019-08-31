Борьба за статус-кво

вчера, 12:00

Восьмой тур должен ответить на ряд вопросов и расслоить плотную группу лидеров. В ней, среди прочих, встретятся «Ростов» и «Локомотив». «Соккер.ру» - об игре.

Текущее положение дел

«Ростов» в этой компании пяти лидеров смотрится необычнее всех. Остальные команды вполне ожидаемы, а вот ростовчане совершают подвиг, который заставляет Валерия Карпина гордиться командой. При этом, конечно, «Ростову» просто нужно было пользоваться осечками конкурентов. Поскольку никто не прошел отрезок из семи туров идеально. Замахивавшийся на это «Зенит», сбавил обороты.

Каждый из пятерки лидеров где-то спотыкался, что и привело к такой плотности. Сам «Ростов» при этом свои осечки «размазывал» более равномерно, чем другие. Он не выдавал серий, нет даже двух побед подряд. Каждая победа чередовалась с ничьей или с поражением, как в предпоследнем туре. То есть нельзя отметить конкретного участка, на котором «Ростов» был бы в более мощной форме, чем другие. Команда действует по ситуации и борется в каждом матче, не взгромождаясь на волну. Чего не скажешь, например, о «Локомотиве», который как раз стартовал не очень убедительно, а к настоящему моменту хорошо разогнался и имеет четыре матча подряд без поражений – три победы на этом отрезке и ничью с «Краснодаром» на выезде в предыдущем туре.

Тут еще стоит отметить, что на участке в семь туров у «Ростова» были поудобнее соперники. Только «Спартак» из группы сильнейших. У того же «Локомотива» были ЦСКА и «Краснодар». Так что если железнодорожники просто на ходу, то ростовчане умеют бороться в каждом матче и проявлять характер. Это неприятная команда, которую просто очень трудно обыграть. Есть такие соперники, даже бывают среди середняков, когда с ними тяжело возиться, их тяжело продавить и смять. Какое-то недоразумение произошло только в Уфе. Но с кем не бывает. В нынешнем сезоне уже теперь точно – со всеми.

История отношений

Нет смысла заглядывать в далекие дебри, а вот последние матчи между этими командами могут дать определенную пищу для размышлений. «Ростов», несмотря на всю свою неуступчивость и упрямость, весьма неважно играет именно против «Локомотива». В прошлом сезоне им пришлось встретиться четыре раза, не считая январского товарищеского. То есть даже пять по факту. В чемпионате России в обоих кругах победу одержал «Локомотив»: 2:1 дома и 2:1 на выезде. В Кубке России с ростовчанами пришлось повозиться, конечно.

В Москве случилась ничья со счетом 2:2 с драматической концовкой, а на выезде «Локомотив» победил со счетом 2:0. Этот матч как раз попал на спад «Ростова», который случился в конце сезона, когда команда утратила темп и энергию. В предстоящих сезонах картина для ростовчан в отношениях с «Локомотивом» была не менее грустной. В последний раз «Ростов» обыгрывал железнодорожников в октябре 2015 года. Причем на выезде, кстати, со счетом 2:0.

Ориентировочный состав «Локомотива»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов.

Ориентировочный состав «Ростова»: Бабурин, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Норманн, Ионов, Глебов, Еременко, Саплинов, Шомуродов.

Безусловно, самым интересным будет противостояние главных обостряющих и креативных зон обеих команд. У «Локомотива» это братья Миранчуки, вокруг которых все больше шума. Интересен их прогресс на фоне непрекращающихся разговоров о том, что братьям нужно ехать в Европу, на фоне регулярного обсасывания их игры всеми окружающими и рассматривания их под микроскопом. Это может создать неприятный фон, либо же, напротив, покажет, как молодые футболисты уверенно справляются с давлением.

У «Ростова» главный креативный центр – это Еременко, но есть более острый завершитель, чем у «Локомотива». Шомуродов-то сейчас эффективнее Смолова, да и вообще находится в великолепной форме, обусловливая среди прочего эту хорошую позицию «Ростова». Так что прикрытие зон обострения друг друга будет важной задачей для обеих команд. «Локомотив» по-прежнему не может рассчитывать на Ротенберга, Лысова и Фарфана, а «Ростов» - на Байрамяна и Попова.

При этом ресурсы кадровые, конечно, более широкие у железнодорожников, которые продолжают процесс усиления состава. Кстати, вкрапления новых игроков могут дать в какой-то мере возможности «Ростову» воспользоваться некой несогласованностью. А по стоимости составов клубы соперничать не могут, разумеется. У «Ростова» состав оценивается в 35,9 миллиона евро, а у «Локомотива» - в 133,23 миллиона, что является четвертым показателем в Премьер-Лиге.

Любопытно, что в первой пятерке в турнирной таблице четыре команды из первой пятерки по стоимости состава. Только ЦСКА чуть выпал, а вот его место виртуально занимает «Ростов», чей состав дешевле даже, чем у «Рубина», «Ахмата» и «Динамо». Но не деньги решают. И такая плотность в таблице, конечно, поражает. Даже видавшего всякое :

Я такого не помню. Практически все команды укрепились как никогда сильно. Посмотрите, какие фигуры есть в «Зените», «Динамо», «Спартаке». Стал взрослее ЦСКА . Да и как «Ростов» изменился в плане баланса всех линий. Но ведь это очень хорошо. И для болельщиков, и для лиги, и вообще для всего российского футбола. За последние годы впервые сложилась такая большая группа равных по своей силе команд. Этот чемпионат — сильнейший за многие годы.

А генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прогнозирует, что это продлится еще долго:

Ситуация с пятью лидерами РПЛ меня не удивляет, она меня радует. Для зрителей и болельщиков это фантастика. А если это приносит им удовольствие, то это ровно то, для чего мы работаем. Сколько продержится такая конкуренция? Думаю, что до зимы. Не знаю, продолжат ли лидировать все пять клубов, наверное, кто-то отвалится. Не люблю давать прогнозы, а вы меня разводите на гадание на кофейной гуще. Но мне кажется, что до нового года будет точно упорная борьба. А после зимней паузы посмотрим. Там уже другая физическая готовность, другая подготовка к сезону, всё-таки пауза побольше.

В любом случае, после этого матча определенное расслоение наметится. И тем ценнее каждое очко, которое набирается в стартовой части чемпионата, поскольку раньше к этому отрезку относились не так ответственно.