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Последний шаг «Спартака»

вчера, 10:00
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Шюррле Андре
Шюррле Андре
Нападающий
Бакаев Зелимхан
Бакаев Зелимхан
Полузащитник
Тиль Гуус
Тиль Гуус
Полузащитник

Осталось сделать один рывок, но он требует только победы. «Соккер.ру» - об ответном матче «Спартака» с «Брагой».

Результат первой игры не оставил шансов и сомнений и определил для «Спартака» предельно понятную задачу – нужно побеждать. При этом москвичам не удалось отличиться в Португалии голами, поэтому «Спартак» после поражения со счетом 0:1 устроит победа с разницей в пару мячей как минимум, потому что при 1:0 будет дополнительное время и все равно надо забивать еще, а если «Спартак» умудрится пропустить, то «Брага» начнет получать преимущество голов на выезде при минимальной разнице в один мяч в пользу «Спартака».

В принципе, под каждое отставание после первой игры строится своя стратегия. Причем она может различаться у разных команд в зависимости от их уверенности и возможностей. Например, можно попытаться просто смять соперника, если все показатели «на максималках», а можно избрать терпеливую тактику со ставкой на реализацию любого минимального шанса, потому что возникнет в любом случае, даже при закрытой игре, только будет очень редким. Интересно то, что «Спартак» сейчас в таком состоянии, что может выбрать любую тактику, и она не будет гарантией успеха, как не станет и причиной провала.

В принципе, основные нюансы, которые необходимо учесть «Спартаку» в ответном матче, описал сам Олег Кононов перед игрой:

Мы провели первый матч, проиграли 0:1, и соперник играл лучше нас, поэтому задача — изменить ситуацию. Понимаем значимость этого матча для клуба и для страны, готовимся серьезно. Мы много пропускаем? Когда выигрываем — это не проблема, но завтра нужно сыграть в обороне очень внимательно и не дать шансов сопернику. На данный момент по счету фаворит — «Брага». Но если брать предстоящий матч, он начинается со счета 0:0, нужно, чтобы концовка была за нами. Мы разбираем игру «Браги», но в первую очередь исходим из своей игры. Нам важно, чтобы мы в первую очередь думали о себе, о том, как мы играем. Готовясь к игре, мы рассматриваем все варианты. О них я не буду говорить. Но мы отрабатываем и пенальти, и другие стандартные положения. В футболе мелочей нет. Понимаю, как обыграть «Брагу». Это же должны понимать наши игроки.

Как уже было сказано выше, принципиальное значение для «Спартака» имеет пункт о том, что нельзя пропускать. Точнее, после пропущенного гола нужно забивать три минимум. На заказ такие вещи делаются с большим трудом, потому что легкости особой нет, зато есть давление и нервозность от боязни не справиться с задачей, если вдруг случится пропущенный мяч. И тут можно обратиться к не самой веселой статистике.

«Спартак» в нынешнем сезоне только один раз победил с разницей в два мяча – обыграл «Ахмат» на выезде (3:1). Остальные встречи заканчивались более плотными результатами. Более того, «Спартак» в последних шести матчах подряд неизменно пропускал хотя бы мяч. И это вкупе с предыдущим показателем настораживает. Тут даже не так важно, что у «Спартака» пять побед в шести матчах и ощутимая прибавка в качестве игры.

Важнее способ добычи результата. Москвичи должны сыграть внимательнее в обороне, чем обычно (Айртону привет), а также отнестись более ответственно к создаваемым моментам. То есть в обоих принципиальных моментах мы отмечаем не то, что «Спартаку» нужно найти возможность, а необходимость использовать уже то, что у него и так есть. Никто не скажет, что Максименко, Жиго и Джикия не могут играть на ноль, никто не скажет, что Шюррле и Бакаев не могут попадать в створ. Это просто нужно сделать конкретно в этом матче особенно тщательно.

«Брага» будет решать еще более простую и понятную задачу: оберегать результат и отвечать контратаками на попытки «Спартака» спасти ситуацию. Стартовые позиции таковы, что у португальцев цель яснее некуда. И видно, как они на ней сосредоточены – в чемпионате даже допускают небольшой спад. После игры со «Спартаком» случилась ничья с «Жил Висенте» (1:1). Хотя Рикарду Са Пинту обещает, что его команда будет играть так, словно и нет этого преимущества:

Для нас счет 0:0, и так перед каждым матчем. Каждый матч — новый, и настрой только такой. Мы уже забивали «Спартаку», эта наша цель, и завтра она не изменится. Пусть у нас победная серия, но опираться на это нельзя. Это очень серьезный соперник, титулованный клуб, у него хорошие финансы, хорошие условия. У него нет слабых сторон, я их не вижу.

К этому матчу у «Спартака» уже наработан определенный стиль, даже костяк с учетом обновлений и ротации состава. Конечно, большой потерей станет отсутствие Ларссона и особенно Тиля. Эти футболисты как-то очень плотно и здорово влились в состав. Без Тиля может проседать порой игра в центре, а Ларссон придавал остроты на флангах атаки. Хотя там с заменами все попроще. «Спартаку» в этом матче нужно собрать ту удачу, которая сопутствовала ему в большинстве последних игр, даже когда по содержанию не все получалось.

Но этого будет мало, как показывает статистика тех же самых последних выступлений. Значит, к удаче необходимо добавить и рост. А «Спартак» сейчас растет, и вот матч с «Брагой» - отличный промежуточный экзамен, от которого многое зависит еще и для клубного рейтинга России в УЕФА, где как раз Португалия – главный конкурент.

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Все комментарии
andre_can
andre_can ответил tims
   458 / 899
вчера в 22:17
"Спартак" тебя услышал... и пукнул в ответ.
я б сказал, что ОБО76СЯ :)
tims
tims ответил 25процентный клоун
   538 / 899
вчера в 21:09
Удачи нам, вперёд Спартак
"Спартак" тебя услышал... и пукнул в ответ.
МКС
МКС ответил Nikola45
   31 / 899
вчера в 19:59
Дожили )) Команда с 8 десятка опять пальцы гнет )) В Еврокубках Москалевых и Кукоянов нет ))
Коля

Ну давай не будем о грустном

В УЕФА последняя команда из 5й сотни

Знает во сколько Газпрому обошлась покупка 17го места

Которое вы усиленно оставляете за бортом
Nikola45
Nikola45
   243 / 899
вчера в 19:35
На удачу браги поставить на Тарасовку? )) Так и сделаю )))
Nikola45
Nikola45 ответил МКС
   243 / 899
вчера в 19:33
Дожили Глоры конкурентов из средней части турнирной таблицы Дают советы лидерам Ну ну Посмотрим на ваши доблестные выступления в ЕК
Дожили )) Команда с 8 десятка опять пальцы гнет )) В Еврокубках Москалевых и Кукоянов нет ))
25процентный клоун
25процентный клоун
   25 / 899
вчера в 18:03
Удачи нам, вперёд Спартак
МКС
МКС
   31 / 899
вчера в 17:41
Дожили

Глоры конкурентов из средней части турнирной таблицы

Дают советы лидерам

Ну ну

Посмотрим на ваши доблестные выступления в ЕК
RUPRICHT
RUPRICHT
   394 / 899
вчера в 16:18
ВОЗМОЖНОСТЬ ЕСТЬ ВЫИГРАТЬ ВОТ ТОЛЬКО Я СОМНИМАЮСЬ ЧТО БРАГА НЕ БУДЕТ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ И ВОЗМОЖНО ЗАБЪЕТ ГОЛ В ОТВЕТ!!!???И ТОГДА ОНИ НА КОНЕ!!???
Сп62
Сп62 ответил Roger Young
   256 / 899
вчера в 14:16
Так выигрывают не титулы, а сегодняшняя команда.
Сп62
Сп62
   256 / 899
вчера в 13:14
Понятно, что отсутствие Тиля да. Но причём здесь Ларсон. Я вообще его рассмотрел, когда он гол забил. Ну так и Заболотный забил.
Don trambon
Don trambon
   75 / 899
вчера в 13:13
Только Брага! Только победа.
Roger Young
Roger Young
   258 / 899
вчера в 13:04
Дожили. Середняк португальского чемпионата объявляется зоной роста для Спартака.
Оказывается 20-ти кратному чемпиону России нужно еще учиться выигрывать у таких клубов.
Roger Young
Roger Young
   258 / 899
вчера в 12:55
Да что вы гадаете ? Спартак все равно первый пропустит. И потом будет катать свое импотентное болото до 90-й минуты.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Литейный 4
   57 / 899
вчера в 12:48
Ты что Степа косишь под Пеле и его высказывание в Москве перед матчем с Советской сборной... 😁 😁 😁. Ни как не очухаешься после Уфы. Тяжелый случай... 🤕🤕🤕.
ZaZizu
ZaZizu
   200 / 899
вчера в 12:38
Дома.брага.дрожен быть вынос тела!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   224 / 899
вчера в 12:28
Тяжело будет, т. к велика вероятность, что пропустим
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   565 / 899
вчера в 12:21
Удачи!!! Надо португальцев оставить за бортом!!!
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков ответил Риелтор с берегов Невы
   38 / 899
вчера в 12:12
Здесь тема другая, будьте внимательней. Здесь обсуждают шансы спартака.
А ему своих свиней обсуждать надоело, да и что можно сказать про крайне слабый вымирающий клуб.
Izmar
Izmar
   24 / 899
вчера в 12:07
Свиньи опять пролетят и оставят страну без заработанных очков.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил d_fincher
   434 / 899
вчера в 11:57
Тут недавно сравнивал цены на стадионы. Так вот, за цену стадион Зенита можно купить 2 Открытия-Арена и 2 Казань-Арена, еще сотня лимонов останется. Или купить 2 стадиона Эмирейтс, в Англии. Или Альянс Арену в Турине и Альянс Арену в Мюнхене. И еще останется. То есть стадион в Питере - третий в списке самых дорогих в истории человечества. Чуть не дотягивает до Уэмбли.
Здесь тема другая, будьте внимательней. Здесь обсуждают шансы спартака.
RBA
RBA ответил Правдин Семён
   232 / 899
вчера в 11:40
Предсказать исход невозможно. Спартак -американские горки. Предположу,что Спартак не проиграет, но и не пройдет дальше.
Всё может быть,тут как карта ляжет.
blitz
blitz
   269 / 899
вчера в 11:34
Если не проходить евросередняка Брагу, то в ЛЕ делать нечего.
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик
   10 / 899
вчера в 11:08
У "Браги" больше шансов, конечно, вследствие сухой домашней победы. Учитывая, что защита "Спартака" не идеальна, нужно обыгрывать минимум в два мяча. Но против этого говорит статистика "Браги", которая примерно равные результаты (и игру, вероятно) демонстрирует и дома, и на выезде.

"Сложно, но можно". Вот те слова, которые можно сказать о перспективах кавказско-грузинской-московской команды.
yasukuni
yasukuni ответил Правдин Семён
   354 / 899
вчера в 11:06
Предсказать исход невозможно. Спартак -американские горки. Предположу,что Спартак не проиграет, но и не пройдет дальше.
Увы, скорее всего будет 2-1 и вылет. А Спинджак туп, как полено, или еще тупее. В полном интервью ляпнул, что держит в уме серию пенальти. Носит же земля таких ммммм.
Правдин Семён
Правдин Семён
   91 / 899
вчера в 10:57
Предсказать исход невозможно. Спартак -американские горки. Предположу,что Спартак не проиграет, но и не пройдет дальше.
d_fincher
d_fincher
   15 / 899
вчера в 10:55
Обыгрывать надо, о чем тут говорить. Соперник равный, но играем дома.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 899
вчера в 10:50
Спартак забьет сколько сможет, Брага забьёт сколько нужно. Гыгыгы
d_fincher
d_fincher
   15 / 899
вчера в 10:48
Тут недавно сравнивал цены на стадионы. Так вот, за цену стадион Зенита можно купить 2 Открытия-Арена и 2 Казань-Арена, еще сотня лимонов останется. Или купить 2 стадиона Эмирейтс, в Англии. Или Альянс Арену в Турине и Альянс Арену в Мюнхене. И еще останется. То есть стадион в Питере - третий в списке самых дорогих в истории человечества. Чуть не дотягивает до Уэмбли.
112910415
112910415
   22 / 899
вчера в 10:26
правильный результат, безусловно, по силам Спартаку !
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   185 / 899
вчера в 10:23
что-то у меня большие сомнения на счёт Спартака, думаю Брага способна забить один-два гола, а вот сколько забьёт Спартак, это предсказать невозможно.
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