Последний шаг «Спартака»

вчера, 10:00

Осталось сделать один рывок, но он требует только победы. «Соккер.ру» - об ответном матче «Спартака» с «Брагой».

Результат первой игры не оставил шансов и сомнений и определил для «Спартака» предельно понятную задачу – нужно побеждать. При этом москвичам не удалось отличиться в Португалии голами, поэтому «Спартак» после поражения со счетом 0:1 устроит победа с разницей в пару мячей как минимум, потому что при 1:0 будет дополнительное время и все равно надо забивать еще, а если «Спартак» умудрится пропустить, то «Брага» начнет получать преимущество голов на выезде при минимальной разнице в один мяч в пользу «Спартака».

В принципе, под каждое отставание после первой игры строится своя стратегия. Причем она может различаться у разных команд в зависимости от их уверенности и возможностей. Например, можно попытаться просто смять соперника, если все показатели «на максималках», а можно избрать терпеливую тактику со ставкой на реализацию любого минимального шанса, потому что возникнет в любом случае, даже при закрытой игре, только будет очень редким. Интересно то, что «Спартак» сейчас в таком состоянии, что может выбрать любую тактику, и она не будет гарантией успеха, как не станет и причиной провала.

В принципе, основные нюансы, которые необходимо учесть «Спартаку» в ответном матче, описал сам Олег Кононов перед игрой:

Мы провели первый матч, проиграли 0:1, и соперник играл лучше нас, поэтому задача — изменить ситуацию. Понимаем значимость этого матча для клуба и для страны, готовимся серьезно. Мы много пропускаем? Когда выигрываем — это не проблема, но завтра нужно сыграть в обороне очень внимательно и не дать шансов сопернику. На данный момент по счету фаворит — «Брага». Но если брать предстоящий матч, он начинается со счета 0:0, нужно, чтобы концовка была за нами. Мы разбираем игру «Браги», но в первую очередь исходим из своей игры. Нам важно, чтобы мы в первую очередь думали о себе, о том, как мы играем. Готовясь к игре, мы рассматриваем все варианты. О них я не буду говорить. Но мы отрабатываем и пенальти, и другие стандартные положения. В футболе мелочей нет. Понимаю, как обыграть «Брагу». Это же должны понимать наши игроки.

Как уже было сказано выше, принципиальное значение для «Спартака» имеет пункт о том, что нельзя пропускать. Точнее, после пропущенного гола нужно забивать три минимум. На заказ такие вещи делаются с большим трудом, потому что легкости особой нет, зато есть давление и нервозность от боязни не справиться с задачей, если вдруг случится пропущенный мяч. И тут можно обратиться к не самой веселой статистике.

«Спартак» в нынешнем сезоне только один раз победил с разницей в два мяча – обыграл «Ахмат» на выезде (3:1). Остальные встречи заканчивались более плотными результатами. Более того, «Спартак» в последних шести матчах подряд неизменно пропускал хотя бы мяч. И это вкупе с предыдущим показателем настораживает. Тут даже не так важно, что у «Спартака» пять побед в шести матчах и ощутимая прибавка в качестве игры.

Важнее способ добычи результата. Москвичи должны сыграть внимательнее в обороне, чем обычно (Айртону привет), а также отнестись более ответственно к создаваемым моментам. То есть в обоих принципиальных моментах мы отмечаем не то, что «Спартаку» нужно найти возможность, а необходимость использовать уже то, что у него и так есть. Никто не скажет, что Максименко, Жиго и Джикия не могут играть на ноль, никто не скажет, что Шюррле и Бакаев не могут попадать в створ. Это просто нужно сделать конкретно в этом матче особенно тщательно.

«Брага» будет решать еще более простую и понятную задачу: оберегать результат и отвечать контратаками на попытки «Спартака» спасти ситуацию. Стартовые позиции таковы, что у португальцев цель яснее некуда. И видно, как они на ней сосредоточены – в чемпионате даже допускают небольшой спад. После игры со «Спартаком» случилась ничья с «Жил Висенте» (1:1). Хотя Рикарду Са Пинту обещает, что его команда будет играть так, словно и нет этого преимущества:

Для нас счет 0:0, и так перед каждым матчем. Каждый матч — новый, и настрой только такой. Мы уже забивали «Спартаку», эта наша цель, и завтра она не изменится. Пусть у нас победная серия, но опираться на это нельзя. Это очень серьезный соперник, титулованный клуб, у него хорошие финансы, хорошие условия. У него нет слабых сторон, я их не вижу.

К этому матчу у «Спартака» уже наработан определенный стиль, даже костяк с учетом обновлений и ротации состава. Конечно, большой потерей станет отсутствие Ларссона и особенно Тиля. Эти футболисты как-то очень плотно и здорово влились в состав. Без Тиля может проседать порой игра в центре, а Ларссон придавал остроты на флангах атаки. Хотя там с заменами все попроще. «Спартаку» в этом матче нужно собрать ту удачу, которая сопутствовала ему в большинстве последних игр, даже когда по содержанию не все получалось.