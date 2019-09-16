Анонс матча 3 тура серии «А» Фиорентина - Ювентус

вчера, 13:24

В третьем туре итальянской серии «А» фавориты чемпионской гонки встречаются с командами из средней части турнирной таблицы. Первыми на футбольный газон стадиона «Артемио Франки» во Флоренции выйдут «Фиорентина» и «Ювентус». В предстоящем матче «фиалкам» крайне необходимо выступить достойно, реабилитируясь за два поражения в двух предыдущих турах. Задачи у гостей несколько иные. «Старая сеньора» вынуждена со старта чемпионата бороться за каждое очко, доказывая свое нынешнее чемпионство и притязания на новый чемпионский титул.

В целом матч обещает быть упорным, так как оба коллектива вынуждены решать непростые задачи. Фиалкам приходится доказывать свою состоятельность на звание клуба, достойного выступать в высшем футбольном дивизионе.

Готовность команд

По составу обе команды подошли к предстоящему поединку практически в оптимальном виде. У хозяев проблем с составом нет, а вот у гостей в предстоящем матче не сыграет Джорджио Кьеллини, пребывающий в лазарете с травмой колена. Под вопросом участие в игре Маттио де Шильо и Марко Пьяца, залечивающие свои травмированные ноги.

Основная ударная сила «старой сеньоры» Криштиану Роналду, Коста и Игуаин в хорошей физической форме, поэтому «фиалкам» очевидно придется несладко. Единственным противоядием от агрессивной атакующей линии гостей у хозяев является эффективная игра голкипера Бартломью Драговски. Этот футболист в прошлом сезоне показал неплохую игру и во многом благодаря его усилиям «Фиорентине» удалось сохранить прописку в высшем дивизионе. В нынешнем чемпионате успехи голкипера «фиалок» не такие впечатляющие (четыре пропущенных мяча в двух матчах), однако его место в вратарской рамке является для всей команды единственным обнадеживающим фактором.

Прогнозы на игру