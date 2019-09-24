Скромный «Лестер» поставил на место грозный «Тоттенхэм»

вчера, 18:32

В субботу 22 сентября в Английской Премьер Лиге стартовал шестой тур. Было сыграно всего 6 матчей, однако и этого количества хватило с лихвой для того, чтобы получить целую палитру ощущений. Центральным поединком субботнего дня должен был стать матч в Лестере, где местная команда принимала грозный лондонский клуб «Тоттенхэм Хотспур». Игра была назначена на дневное время, однако даже этот факт не помешал собрать на трибунах стадиона «Кинг Пауэр» более 32 тыс. зрителей.

Игра обещала быть интересной, если учитывать турнирное положение обеих команд. Клубы «Лестер» и «Тоттенхэм» к началу очного поединка находились по соседству в верхней части турнирной таблице.

Какой выдалась игра?

Поччетино привез в Лестер практически боевой состав. Из основных игроков в заявке на матч отсутствовал Уго Льорис, который пропускал выездную игру по личным мотивам. Все другие футболисты основы были в нормальной физической форме и составляли боеспособный, дружный коллектив.

На предстоящий поединок аргентинский тренер определил игровую схему 4-1-2-1-2. На острие атаки у «шпор» как всегда играли Кейн и Сон. Из глубины поддержку форвардам оказывал Ламела. Средняя линия и оборона лондонской команды выглядела слаженной и прочной.

Что касается хозяев матча, то «Лестер» также не имел особых проблем с составом. Предыдущие матчи позволили не только набрать команде хорошую турнирную скорость, но и уберечь игроков от травм. Как всегда команда играла с одним форвардом. Игра Варди должна была опираться на мощную линию полузащиты, основу которой составляли Барнс, Мэддисон, Тилеманс и Перес.

Именно эта четверка и сыграла главную роль в состоявшемся матче, сумев не только сравнять счет, но и вырвать в итоге победу.

Счет в матче открыли гости. Стремительная контратака гостей на 29 минуте и Кейн, откликнувшись на передачу Сона в падении сумел пробить в угол ворот, мимо вратаря «Лестера». Первый тайм так и закончился со счетом 1:0, который никак не отражал реальную картину на поле.

Второй тайм начался с атак футболистов «Лестера». Хозяева горели желанием отквитать пропущенный мяч. Многочисленные попытки заканчивались ничем, и только на 69 минуте Рикарду Перейра удалось распечатать ворота гостей. С этого момента игра целиком и полностью переместилась на половину «Тоттенхэма». По занавес матча отличился вингер команды хозяев. Гол в активе Мэддисона. В итоге победа, со счетом 2:1 и «Лестер» с 11 очками переместился на 3-е место в турнирной таблице.