10 лучших футболистов Англии 70-х годов

вчера, 13:14

В 70-х годах прошлого века английский футбол был в упадке, сборная не попала на 4 больших турнира пропустив 2 ЧМ и 2 ЧЕ , однако это не мешало им воспитывать таланты. Но не смотря на промахи сборной, клубы часто побеждали в еврокубках, а эти футболисты были на первых ролях.

10. Вив Андерсон (Ноттингем Форест) - лучшие свои сезоны футболист провел за «лесников», откуда получил приглашение в национальную сборную Англии, став первым темнокожим футболистом, который получил шанс попасть в состав национальной команды страны. Конечно ему пришлось испытать много недовольств трибун, однако на свое позиции действовал хорошо и справился с давлением.

9. Чарли Джордж (Арсенал) - еще с детства он любил эту команду, и хотел играть за них, и когда стал футболистом осуществил свою мечту. Вместе с клубом он дошел до вершины оформив в 1971 году золотой дубль, титул был выигран на стадионе «Тоттенхэма», а в финале Кубка Англии против «Ливерпуля» Чарли забил решающий гол, потом прилег спиной на газон с поднятыми вверх руками празднуя данное событие. Также завоевал и первый еврокубок вместе с ними победив в 70-ом году на кубке Ярмарок. Но постепенно его замучили травмы, да и с руководством не нашел общего языка. Вскоре перебрался в «Дерби Каунти», который только завоевал чемпионский титул, и которому предстояло играть в кубке чемпионов, и даже его голы не помогли клубу избежать вылета во втором туре от мадридского «Реала» по сумме двух матчей - 5:6.

В составе сборной провел всего одну игру, принеся победу над Ирландией, однако не нашел общего языка с тогдашним тренером Доном Реви, и навсегда потерял место вызова в сборную. После карьеры в «Дерби» помог «Саутгемптону» вернутся обратно в элиту, побывал в аренде в «Ноттингем Форесте», где принял участие в суперкубке 79-го года против «Барселоны», принеся победу благодаря домашней игре и итоговому счету - 1:0, а по сумме двух игр - 2:1 «лесники» взяли одну из этих наград. После футбола несколько лет работал механиком, он был совладельцем небольшого гаражного бизнеса. Фанаты «Арсенала» включили имя Джорджа в список 50 величайших игроков за всю историю клуба.

8. Мик Ченнон (Саутгемптон) - воспитанник по прозвищу «Человек-гол» вышел в составе «Саутгемптона» в 17 лет и сразу забил мяч. Он помог родному и скромному клубу с юга Англии впервые увидеть высший дивизион в 1966 году. В течение следующих лет он утвердился в роли главного голеадора клуба, и несмотря на то, что «Саутгемптон» в основном боролся за выживание, Мик всегда был в числе лучших нападающих Англии, и любимцем местных болельщиков. Всего он провел за клуб. 510 игр, забил 185 голов . Он был любимцем болельщиков, даже когда клуб покинул 1 дивизион он остался в команде, этот поступок вызвал уважение в стане фанов команды. В 1976 году вместе с командой выиграл кубок Англии, переиграв в финале «Манчестер Юнайтед», благодяря голу Бобби Стоукса, не стоит забывать, в те времена клуб находился во втором дивизионе, а в финале обыграли команду первого. Мик является рекордсменом клуба по забитым мячам - 227, опережая самого Ле Тиссье. В честь него названа одна из лож почетных гостей на стадионе Сент-Мэрис.

7. Джон МакГоверн (Дерби Каунти) - один из любимцев Брайана Клафа, куда уходил тренер, туда переходил футболист, сначала поиграл в «Хартпуле», затем был одним из лидеров в «Дерби Каунти» с которым проделал путь от победителя второго дивизиона в 1969 до чемпиона первого в 1972 году. Именно его решающий гол в последнем туре против «Ливерпуля» окажется решающим это позволит выиграть минимально -1:0 и набрать максимальное количество очков, правда соперники допустят промахи в перенесенных турах, что позволит им впервые выиграть чемпионат страны. После побывал в «Лидсе» куда перебрался Клаф, но как мы знаем футболиста, да и тренера там не воспринимали всерьез, МакГоверна и О'Хаира считали отбросами из «Дерби», а к наставнику относились, как физруку, которого не взлюбили, и сливали всеми силами.

Затем наступили славные дни перебравшись в ряды в «Ноттингема Фореста», где он был даже капитаном, также в 78 году завоевал титул первого дивизиона, и был одним из ключевых игроков команды двух кратных обладателей КЕЧ 79-го и 80-го. Его лучшие черты: он никогда не переставал идти вперед, никогда не переставал бежать, и он был достаточно умным молодым человеком, он был настоящим воплощением и мечтой для многих команд. Способность Джона хорошо делать простые вещи, связанная с его трудовой этикой и готовностью действовать, как человек-маркер, привели к тому, что он здорово играл особенно против опытных футболистов и ветеранов футбола. Также забил достаточно голов и продемонстрировал навыки управления мячом и передач на высшем уровне, талант, который часто позволял ему сиять и выделятся на поле.

6. Билли Бремнер (Лидс Юнайтед) - шотландский футболист отыгравший 16 лет на «Элланд Роуд», начал играть еще за молодежную команду. В юности футболиста не приняли в несколько ведущих команд, среди них «Арсенал» и «Челси», все из-за его малого роста. Дебют Бремнера состоялся в январе 1960 года, в том сезоне клуб боролся за выживание, и не удержавшись рухнул во второй дивизион. Следующий сезон был еще сложнее, клуб мог провалиться еще ниже, но клуб избежал этого, также они сменили тренера, Джек Тейлор был уволен, на его место пришел Дон Реви. Вскоре у клуба наладились дела, и они начали путь наверх, и вскоре вернулись в элиту. Сам футболист был одним из ключевых игроков команды Реви, отличался жесткостью и неуступчивостью, а вместе с такими футболистами, как Норман Хантер, Джонни Джайлз, Пол Рини составлял костяк настоящих костоломов на поле. Да и сама команда «Лидс» вела жесткую борьбу, и брала хитростью. Его роль была опорная зона, он действовал помогая защитникам, а при необходимости поддерживал атаку.

Вскоре он получил и капитанскую повязку, когда команду покинул Бобби Коллинз. Ему полностью доверял их тренер, если кто-то из совета директоров хотел продать футболиста, тренер всегда поддерживал его, а футболист поддерживал тренера. Реви говорил так «Уйдет Бремнер, я уйду следом». Выиграют пару титулов и все английские кубки страны,также они пошумят и еврокубках выиграв пару трофеев кубок ярмарок. Сам футболист покинет в 76-ом, перейдя в «Халл Сити», став в итоге вторым после Чарльтона, кто сыграл больше всего игр за клуб. Бремнер вернется в 80-х, но уже в качестве наставника, клуб будет снова играть во второй лиге, но ему не удастся их поднять в элиту. В 1997 году футболист умрет от сердечного приступа, будет введен в зал славы английского футбола, на голосовании болельщиков в 2000 году, Билли Бремнер был признан величайшим игроком в истории «Лидса», ему был установлен памятник перед домашним стадионом клуба.

5. Колин Белл (Манчестер Сити) - идол команды «горожан» конца 60-х и 70-х годов. Правда его карьера началась еще в «Бери», где по некоторым слухам первый его мяч был забит как раз ворота «Сити». После чего он перешел к ним, и играл с командой на протяжении 13 лет, играя всегда в старте пропускал игры только когда травмирован был, все эти сезоны клуб проводил в элите. Вместе с ними он познал вкус золотых медалей первого дивизиона в 1968 году, когда ими руководил Джо Мерсер, пару кубков внутри страны КА -1969, кубок Лиги 70-го, а вишней на торте это победа в КОК того же 70-го года. Всегда многие болельщики его ставят на первое место легенд команды, его мнение до сих пор всегда ценится среди фанатов, тренеров, руководства клуба и среди футболистов. Его многие считают не просто «королем» эпохи, но даже «богом» в истории клуба по мнению самих болельщиков, полузащитник на все времена.

4. Мартин Питерс (Вест Хэм) - блестящий футболист легенда английского футбола. В 70-х годах Питерс больше связан с другим клубом из лондона «Тоттенхэмом», однако Питерс является одним из участников ЧМ 1966 года выступая за «молотобойцев» и победителем в составе сборной, в финале он забил один из 4 голов в ворота западной Германии и вместе со своими партнерами Бобби Муром и Джефф Херстом стали обладателями золотых медалей мундиаля. После успехов и со «Шпорами» в конце 70-х выступал за «Норвич Сити», также во всех клубах, за которые Питерс выступал является легендой.

3. Алан Болл (Саутгемптон) - англичанин. Его главными козырями были умение мыслить на поле, игра в одно касание, видение поля и упорство. С появлением этого игрока практически сразу игра «святых» преобразилась. Эти сезоны были одним из лучших периодов карьеры Болла. В 1994 году он стал тренером команды и даже занял с ними 10-е место в АПЛ по итогам сезона-1994/1995 .Также до этого играл за лондонский «Арсенал», и в 1976 году помог тем избежать вылета из элиты, хоть до этого футболист восстановился после серьезной травмы, и даже носил капитанскую повязку в стане «пушкарей».

На эту позицию я определю сразу трех игроков, трех прекрасных вратарей.

2. Питер Шилтон (Ноттингем Форест), Рэй Клеменс (Ливерпуль), Пат Дженнингс (Тоттенхэм) -

Что объединяет эти вратарей? это то что они являются целой эпохой британского футбола и своих клубов.

Шилтон - начинал в «Лестере», где после стал сменщиком Бэнкса, собственно он три раза заменял великого голкипера в воротах сначала составе «лис», после в составе «Сток Сити» а затем и воротах национальной команды. Его самый выдающийся успех пришел на великую команды конца 70-х «Ноттингем» Форест", который сумел подняться на вершину английского чемпионата и обзавестись двумя престижными победами в кубках КЕЧ . Он прекрасно стоял на воротах обладал хорошим чувством позиции, отбивал многие сложные мячи, делал супер-сейвы, играл удачно на выходах и четко руководил своими партнерами. На протяжении почти 20 лет считался основным голкипером сборной.

Клеменс - получил репутацию надежного стража ворот в составе «Ливерпуля» в 70-х годах, с которым покорял английский чемпионат и еврокубки, после в 80-х перейдет в Тоттенхэм, где продолжит играть на высоком уровне. Многие, когда говорят о великих вратарях красных, то часто упоминают Глоббелара, однако не все помнят, кто стал настоящей легендой на «Энфилде» он занимает самое высокое место среди вратарей «Ливерпуля» по опросу, а в списке легенд команды занимает 11-е место. Начинал в «Сканторпе», как и Киган, откуда получил приглашение от Шенкли.

Дженнингс - северо-ирландец известен тем, что поиграл за два лондонских коллектива «Тоттенхэм» и «Арсенал», тринадцать лет защищал ворота на «Уайт Харт Лейне», а после еще 7 на «Хайбери», однако после вернулся обратно к «шпорам», но больше так за них и не сыграл. возможно если учесть соперничество этих клубов его можно назвать в какой-то степени предателем, однако есть информация, что руководство самого клуба решило от него избавится, и продать в стан «пушкарей». По началу его планировали отдать в «Ипсвич» Бобби Робсона, но не договорились о цене, а вот «Арсенал» предложил, им денег, да и тогдашний коуч Кит Баркиншоу был не против, говоря, что ему есть кем заменить ветерана. Представители «шпор» всегда были жадным до денег, убрали отличного воротчика, продав его в «Арсенал», тем самым решили списать свой промах, на то, что Пат выбрал главных врагов по Лондону. А сами после купили другого ветерана английского футбола Рэя Клеменса. Играя в составе «Тоттенхэма» Пат обладал великолепными физическими данными, творил настоящие чудеса на воротах, это помогло клубу завоевать несколько трофеев в том числе Кубок Уефа 72 года. Ловкость и прыгучесть, Дженнингс выработал еще в юношеские годы, также умел намертво забирать мяч, даже после сильных ударов в упор.

1. Кевин Киган (Ливерпуль) - в 70-х годах именно этот футболист является целой эпохой британского футбола, легенда «Ливерпуля», и единственный футболист из британии кто выигрывал два золотых мяча два года подряд 78-ом и 79-ом соответственно, правда он это делал, как игрок немецкого «Гамбурга», однако свою репутация великого Кев завоевал именно в стане «мерсисайдцев». Киган это тот игрок, который отдавал себя игре полностью, благодаря чему завоевал к себе расположение многих тренеров играя за разные команды тренерского штаба. Уже будучи знаменитым футболистом, Кевин говорил, что именно в тот момент он решил изо всех сил пробиться на вершину английского футбола. Первые его шаги начались в «Сканторп Юнайтед», откуда и заметили скауты «Ливерпуля», правда до этого им интересовался «Ковентри», однако он не убедил их в своем таланте на поле, а вот Шенкли, тогдашний коуч «красных» понял, это тот футболист, который ему нужен.

Его парнером был валлиец Тошак, у них получился прекрасный тандем нападающих, который наводил шорох на всю защиту в Англии и в Европе тоже, а «Ливерпуль» начал уже тогда набирать свой ход непобедимой команды. Когда ушел Шенкли, Киган был и при Пейсли ключевым футболистом в 77-ом году они чуть не сотворили требл выиграв Титул, КЕЧ , но не повезло в игре с МЮ уступив трофей кубок Англии. Также он имеет два кубка Уефа с ними. В завершении карьеры «могучий мышонок» поиграл в Англии за «Саутгемптон», где снова стал лучшим игроком чемпионата, и «Ньюкасл Юнайтед», где с последними сумел поработать, как тренер выведя сорок в АПЛ , и боролся с МЮ за золотые награды, однако, серебро было вершиной для тех. Также и в роли тренера «Манчестер Сити» помог, тем вернуться в элиту и закрепится в ней и даже попасть в кубок УЕФА . Легенда британского футбола.