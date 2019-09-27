«Унион» - «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:36

«Унион»

Подопечные Урса Фишера демонстрируют высокий уровень индивидуального мастерства, но чувствуется, что над стабильностью команде еще предстоит очень долго работать. «Унион» сумел переиграть дортмундскую «Боруссию». К позитивным моментам можно будет еще добавить ничью с «Аугусбургом».

После этого последовали три поражения. Стоит признать, что для дебютанта Бундеслиги это не самый худший результат.

«Айнтрахт»

Подопечные Ади Хюттера не могут похвастаться качественной игрой в выездных поединках. Необходимо время коллективу из Фрайнфуркта, чтобы стабилизировать игру на выезде.

Сейчас «Айнтрахт» расположился на девятой позиции Бундеслиги. Себастьян Роде и Марко Русс травмированы и не помогут команде в ближайшей встрече.

Котировки БК Pinnacle на матч «Унион» - «Айнтрахт»

Победа Униона – 3,02

Ничья – 3,70

Победа Айнтрахта – 2,33

Интересные факты:

«Унион» проиграл два поединка на домашней арене

Коллектив из Берлина в трех последних встречах завершал поединок с учетом прохода ставки «обе команды забьют»

«Айнтрахт» проиграл два последних гостевых поединка

Прогноз

«Айнтрахт» превосходит своего соперника в классе. Правда добыть легкую победу гостям вряд ли удастся. Учитывая не лучшие результаты в последних встречах для обеих команд ожидаем, что наша встреча завершится на итоговый тотал меньше 3,5 мячей. В букмекерской конторе Pinnacle текущий исход можно сыграть с коэффициентом 1,57.