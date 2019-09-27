Венец творения

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«Соккер.ру» продолжает рассказывать о «Манчестер Юнайтед» времён Алекса Фергюсона. На очереди сверхудачный сезон 1998/99.

Алекс Фергюсон уже двенадцатый год работал на «Олд Траффорд». За этот немалый срок он сделал «красных дьяволов» лучшим клубом Англии. Выиграны четыре чемпионских титула, три Кубка Англии, Кубок Лиги, Кубок кубков и Суперкубок Европы. Сложилась мощная команда, прошла смена поколений. Сам Фергюсон стал кумиром болельщиков, и уже никто не вспоминал, как его пытались изгнать из Манчестера.

Но не хватало главной победы – в Лиге чемпионов. Лишь раз МЮ выигрывал главный клубный трофей Европы – при Мэтти Басби в 1968 году. Фергюсон никогда не противопоставлял себя великому земляку, что не отменяло желания покорить футбольный Монблан. Но каждый раз что-то мешало. В предыдущем сезоне «Юнайтед» споткнулся в четвертьфинале на «Монако». Атака манкунианцев оказалась беспомощной против обороны монегасков.

Дуэт 9-19

Вот атаку и решил усилить чемпион Англии. Двенадцать с половиной миллионов фунтов были уплачены «Астон Вилле» за Дуайта Йорка. Тринидадец уже давно играл в Англии, много забивал и был, по мнению Фергюсона, тем форвардом, которого им не хватило в предыдущем сезоне. Йорк, получивший в новой команде свой любимый 19 номер, быстро адаптировался в коллективе. У Дуайта с другим темнокожим форвардом Энди Коулом сыгранный дуэт. Словно футболисты всю жизнь играли вместе. Связка Коул – Йорк получила прозвище 9-19. Согласно номерам.

Проблема номер два – центр обороны. Гари Паллистер перестал отвечать критериям сильнейшего клуба Англии. Его поблагодарили за работу и отправили в «Мидлсбро». Второй центральный защитник норвежец Ронни Йонсен не отличался крепким здоровьем. А Дэвид Мэй и соотечественник Йонсена Хеннинг Берг особой надёжностью не отличались. Поэтому за десять с половиной миллионов был куплен у ПСВ Яп Стам. Рослый, прыгучий, правда несколько медлительный голландец зацементировал оборону. Третий новичок - шведский полузащитник Йеспер Блумквист был куплен у «Пармы» за четыре с половиной миллиона. Быстрый левша прошёл школу «Милана», был техничен и быстр. Но не отличался здоровьем, да и соперничать с Райаном Гиггзом не сумел.

Помимо Паллистера потерь по сути не было. Не считать таковой получившего вольную Карела Поборжски. Чех за два сезона ничем себя не проявил. Числился на «Олд Траффорд», но практически не играл Хорди Кройф. Ушли кто в аренду, кто совсем несколько молодых игроков.

Пора представить «Манчестер Юнайтед» образца 1998/99. Ворота по-прежнему защищал Петер Шмейхель. Ворота «красных дьяволов» уже было сложно представить без Большого датчанина. Если же таковые оказии случались, и Петер не мог сыграть, то его место занимал верный сменщик Раймонд ван дер Гаув. Третьим голкипером числился Ник Калкин.

Гари Невилл играл справа в обороне, слева Деннис Ирвин. Фил Невилл мог подменить как брата, так и ирландца. Идеальной связкой в центре обороны виделась Яп Стам – Ронни Йонсен. Но норвежец мучился с коленом и пропустил середину сезона. Поэтому партнёрами голландца могли быть и Дэвид Мэй, и Хеннинг Берг, собственный воспитанник Уэс Браун, и Деннис Ирвин, оставлявший левый фланг на попечение Невилла-младшего.

Дэвид Бекхэм переживал пик своей популярности. Сильный футболист, а талант Дэвида сомнению не подвергается, стал ещё фигурой шоу бизнеса. Особенно после женитьбы на солистке группы «Спайс Гёрлз» Виктории Адамс. Теперь он уже был не просто полузащитник МЮ и сборной Англии, а светский лев, герой первых полос и законодатель мод. Англия разделилась на две части – одна обожала Дэвида, вторая его на дух не переносила. Число ненавистников заметно выросло после чемпионата мира 1998 года. Дэвид не справился с нервами и врезал обидчику – аргентинцу Диего Симеоне. Будущий тренер «Атлетико» изобразил предсмертные конвульсии, судья купился и выгнал англичанина. В итоге сборная Англии уступила южноамериканцам в серии пенальти, но виноватым остался Бекхэм.

Фергюсона уже стало раздражать превращение Дэвида из скромного старательного паренька в богемного пижона. Мина под отношения тренера и футболиста была заложена. Но прагматичный шотландец понимал, насколько ценен Бекхэм. Он и диспетчер, и исполнитель стандартов, и мозговой центр команды. При этом Бекхэм действовал справа, но назвать его классическим правым полузащитником язык не поворачивался.

Зато Райан Гиггз был типичным крайним полузащитником. Быстрый, взрывной, с поставленным ударом. Будучи левшой Райан, как правило, играл слева. Но мог выйти справа и картины не испортить. Подменить валлийца мог Йеспер Блумквист. Как, например, в финале Лиги чемпионов. Но особой необходимости для этого не было.

Капитан «Юнайтед» Рой Кин залечил свои болячки и теперь мог выполнять гигантский объём самой разной работы в центре поля. А заодно и освободить Пола Скоулза от оборонительных действий. Рыжеволосый полузащитник играл ближе к атаке, иногда третьим форвардом. Ещё один рыжий – Ники Батт мог закрыть любую проблемную позицию в центре поля. Джонатан Грининг и однофамилец Райана Гиггза Марк Уилсон (вспомните настоящую фамилию валлийца) изредка попадали в заявку.

В нападении с первых минут обычно выходили 9-19 – Энди Кол и Дуайт Йорк. Но и Тедди Шерингем с Оле-Гуннаром Сульшером проводили много времени на поле. Выходили на замены, либо Фергюсон проводил ротацию и иногда оставлял кого-то из темнокожих форвардов на лавочке. Пятый нападающий норвежец Эрик Невланд растерял доверие Фергюсона и только числился в составе. И не забудем Хорди Кройфа.

Стоит отметить грамотную работу пресс-службы и PR отдела. Игроки «Манчестер Юнайтед» стали узнаваемы и популярны во всём мире. А чего стоили рекламные ролики – «Это был не день Бекхэма» или «Ну пошутил я» со Шмейхелем.

Горячая осень

Сезон по традиции начинал матч за Черити Шилд. На старом ещё «Уэмбли» встречались лучшие команды прошлого сезона и главные соперники сезона предстоявшего – «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Противостояние манкунианцев с лондонцами, а также личный спор Алекса Фергюсона с Арсеном Венгером, близились к апогею. «Канониры» хотели низвергнуть «красных дьяволов» с пьедестала.

Более мотивированный «Арсенал» выиграл довольно легко. Лондонцы преуспели в первую очередь в реализации созданных моментов. Марк Овермарс в первом тайме, Кристофер Вре и Николя Анелька во втором забили по мячу и установили окончательный счёт. Лондонцы радовались крупной победе. На лице Фергюсона не дрогнул и мускул. Подумаешь, Черити Шилд. Одним больше, одним меньше. Тренера «красных дьяволов» интересовала другая, более крупная дичь.

Чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов сильнейшей команде Англии нужно было перепрыгнуть через первый барьер в лице польского ЛКС. Голы Гиггза и Коула создали комфортное преимущество перед поездкой в Лодзь. Можно было начинать чемпионат.

Первый матч обернулся конфузом. Чемпион с большим трудом унёс ноги в домашней игре с «Лестером». На 7 минуте Эмил Хески продавил оборону МЮ и вывел «лисиц» вперед. Все попытки хозяев отыграться прерывал отлично игравший вратарь Кейси Келлер. Но американец получил травму в середине второго тайма и был вынужден покинуть поле. В ворота встал француз Пегги Арфакса. Чемпионы очертя голову понеслись в атаку и получили второй гол. Уже от Тони Котти. Но вышел Тедди Шерингем и первым же касанием отыграл один мяч. Спас манкунианцев Бекхэм перед самым финальным свистком – ничья 2:2. И во втором туре ничья – в Лондоне с «Вест Хэмом» - 0:0. В Польше тоже мир без голов, принесший Юнайтед путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Внезапный лидер «Чарльтон» попал под горячую руку на «Олд Траффорд» - 0:4. По дублю со стороны Йорка и Сульшера. Йорк и Йонсен забили по мячу в ворота «Ковентри», после чего «Манчестер Юнайтед» ждал в гости «Барселону» – первого соперника по групповому этапу Лиги чемпионов. Также в группу под литерой D угодили «Бавария» и датский «Брондбю». Датчане, при всём уважении, мало на что претендовали. Зато схватка трёх грандов - английского, испанского и немецкого обещал - быть жаркой.

В первом голе всё было прекрасно - и фланговый проход Бекхэма, и его кручёный навес, и удар Гиггза головой в дальний от Руда Хеспа угол. И второй гол сделал Бекхэм. Навес, удар Йорка через себя. Хесп потащил этот удар, но отбил мяч на ногу Скоулзу – 2:0. Хороший первый тайм для хозяев. В начале второго тайма Сонни Андерсон в окружении трех манкунианцев исхитрился пробить по воротам. Мяч скользнул по перчаткам Шмейхеля – 2:1. Стам завалил в штрафной Джиованни. Сам же пострадавший с пенальти едва не порвал сетку – 2:2. Бекхэм не унимается. Удар седьмого номера со штрафного в обвод стенки, и бросок Хеспа бесполезен. Но возник пожар в штрафной МЮ , и Луис Энрике оказался самым расторопным 3:3. Тут ещё Батт удалился. Еще неизвестно, кто был больше доволен ничейным исходом.

Игра это высушила команду Фергюсона, что и показала встреча с «Арсеналом» на «Хайбери». Лондонцы всё делали быстрее. И успеха добились быстро. На 14 минуте замешкался с выходом Шмейхель, и Тони Адамс бил уже по пустым воротам – 1:0. В начале второго тайме опять схватил красную карточку Батт. В конце встречи Фредрик Юнгберг «парашютом» перебросил мяч через Шмейхеля – 3:0. МЮ опустился на 10 место.

Но у «Ливерпуля» команда Фергюсона выиграла 2:0. Причём не особо напрягаясь. А потом тяжёлый выезд в Мюнхен, где минуты не хватило для победы. Джоване Элбер спас чемпионов Германии от домашнего поражения – 2:2.

Против «Саутгемптона» вышел забытый Хорди Кройф. И не просто вышел, а забил третий мяч. Ранее отличились Йорк с Коулом. Потом пришла очередь «Уимблдона» быть разгромленным – 5:1. Бекхэм запустил мяч со своей половины поля за шиворот вратарю Нила Салливана. Две крупные победы подняли МЮ на второе место.

Не пожалел «Манчестер Юнайтед» бывшую команду Шмейхеля – 6:2 в Брондбю. А потом уже и дома разгромил датчан 5:0. Как выяснилось, не напрасно. Если бы не эти две крупных победы, не было и майского триумфа на «Камп Ноу». Ситуация в группе складывалась очень непросто. «Брондбю», сенсационно обыграв «Баварию» на старте, проигрывал всем подряд. «Бавария» дважды обыграла «Барсу», и после четырёх туров имела 7 очков. МЮ за счёт двух побед над датским чемпионом имел на очко больше. И пока четыре очка насчитывалось у «сине-гранатовых». «Юнайтед» ждали два тяжелейших матча с «Барсой» на «Камп Ноу» и с «Баварией» на «Олд Траффорд».

Фергюсон решил сконцентрировать усилия на Лиге чемпионов. Правда пришлось несколько запустить дела домашние. «Ничего, потом наверстаем», - думали в Манчестере. «Арсенал» же провалил турнир в группе, а в английском первенстве тоже играл неважно. Впереди шла «Астон Вилла».

В пятом туре группового этапа «Арсенал» проиграл дома «Лансу» и практически потерял шансы выйти из группы Е. «Манчестер» же отправился в Барселону. На тридцатой секунде Фил Невилл неудачно вынес мяч из штрафной, сделав царский подарок Сонни Андерсону. У Шмейхеля не было шансов отразить удар бразильца. Зато Петер потащил сложнейший удар Ривалдо, а потом дал Андерсону реализовать выход один на один. В середине тайма гости провели стремительную атаку. Йорк помчался к воротам и, не добежав до штрафной. сильно пробил низом. Руд Хесп явно не ожидал удара. «Барса» атаковала, Шмейхель творил чудеса. На перерыв команды ушли при счёте 1:1.

В начале второго тайма 9-19 устроили перепасовку у штрафной хозяев. В итоге Дуайт вывел Энди один на один с Хеспом, а тот без колебаний пробил - 1:2. Но Ривалдо со штрафного загнал мяч в угол. Шмейхель занял неудачную позицию и был вынужден развести руками. Как в рекламе. Йорк подставил свой выпуклый лоб под навес Бекхэма, мяч пролетел мимо рук тормознувшего на выходе Хеспа - 2:3. Серхи забросил мяч в штрафную, а Ривалдо через себя положил мяч в сетку. Боевая и яркая ничья - 3:3.

«Бавария» тем временем взяла реванш у «Брондбю» и вышла на первое место с 10 очками. У МЮ - 8, у «Барселоны» - 5. «Баварцы» - уже в четвертьфинале, но «Барса» могла обойти чемпионов Англии. Всё решалось в Манчестере 9 декабря. «Красные дьяволы» махнули рукой на Кубок Лиги, проиграв «Тоттенхэму», потом сыграли вничью с «Виллой». Не страшно. Война всё спишет.

Ничья 1:1 устроила и «Манчестер», и «Баварию». Мюнхенцы набрали 11 очков, манкунианцы 10. Но огорчила «Барселону», оставшуюся за бортом с 8 очками. Мечта о победе в кубковом финале на «Камп Ноу» осталась мечтой.

Урожайная зима

Европейские баталии отняли немало сил. Чемпиону пришлось пережить некий спад, - ещё две ничьих - с «Тоттенхэмом» и «Челси», проигрыш в Мидлсбро команде Брайана Робсона и Гари Паллистера с результатом 2:3. И тут «красные дьяволы» сказали - лимит поражений исчерпан. До марта, когда возобновлялись матчи Лиги чемпионов, оставалось два с лишним месяца. Задач выиграть чемпионат и Кубок никто не снимал.

Новый год «Юнайтед» встретил на четвёртом месте. И сразу же бросился в погоню. Крепко биты насолившие в первом круге «Вест Хэм» и «Лестер» - 4:2 и 6:2. С «Чарльтоном» и «Дерби Каунти» чемпион проявил гуманность. Но двух побед по 1:0 хватило для выхода на первое место. С «Ноттингем Форест» команда Фергюсона была беспощадна - 8:1, причём в гостях. По два мяча забили номер 9 и номер 19, а вышедший за 15 минут до конца Сульшер успел положить аж четыре мяча в ворота несчастного Марка Кроссли. Ещё один пикантный момент. Игрой «лесников» руководил предшественник Фергюсона Рон Аткинсон.

Конечно, хотелось рассчитаться с «Арсеналом» за два крупных проигрыша в начале сезона. Не вышло. Даже отыгрываться пришлось. На гол Анелька ответил Кин. Но МЮ остался первым, опережая на очко «Челси» и на два «Арсенал». В Кубке Англии дела шли хорошо. Обыграны «Мидлсбро», «Ливерпуль» и «Фулхэм». На горизонте четвертьфинал с «Челси», совпадающий примерно по срокам с четвертьфиналом Лиги чемпионов, где в соперники достался «Интер» Мирчи Луческу.

Ни минуты покоя

Первый гол Йорка в ворота миланцев стал копией мяча Йорка на «Камп Ноу». Навес Бекхэма, резкий поворот шеи и движение лобастой головы. Застывший на линии ворот Джанлука Пальюка бессилен. Шла седьмая минута. «Интер» пытался пробить Шмейхеля издалека, хозяева же терзали оборону «нерадзурри» забросами на Коула и Йорка. Перед самым перерывом Бекхэм и Йорк повторили свой номер на бис - 2:0. Больше мячей забито не было.

С «Челси» пришлось играть дважды. Первая встреча 0:0. Во второй Йорк снова сотворил дубль и вывел свой клуб в полуфинал. Заехав в Ньюкасл и обыграв тамошних «сорок» 2:1 команда Фергюсона отправилась в Милан. Там всё прошло относительно гладко - ничья 1:1 и «Манчестер» вышел в полуфинал на «Ювентус».

«Челси» уже отстал в чемпионате и не представлял для лидера опасности. Но «Арсенал» шёл в двух очках. Кроме того, клубам предстояло сыграть в полуфинале Кубка Англии. Но сначала другой полуфинал. Первый матч, прошедший на «Олд Траффорд», принёс разочарование. Антонио Конте в середине первого тайма вышел один на один со Шмейхелем и был точен - 1:0. Хозяева еле ушли от поражения на 89 минуте. Заменивший Йорка Шерингем выиграл воздух и сбросил мяч под удар Гиггзу.

Силы на исходе. Игры через три дня. Вся жизнь проходила в транспорте. Но нельзя было отступать в шаге от финала. Точнее от финалов. С «Арсеналом» справились, правда со второй попытки. Гиггз забил победный матч на 110 минуте. Взяв реванш у «Шеффилд Уэнсдей» за проигрыш в первом круге, манкунианцы отбыли в Турин.

Начало игры с «Ювентусом» - хуже не придумаешь. На шестой минуте Филиппо Индзаги ударом в упор завершил розыгрыш штрафного. Фил Невилл не доглядел за итальянцем. Через пять минут всё тот же Индзаги второй раз принимал поздравления. Рикошет от ноги Стама и 2:0. И как же вовремя забил Рой Кин после навеса Бекхэма с углового. Гости почувствовали, что всё ещё можно исправить. Тем более что счёт 2:2 выводил в финал английский клуб. Йорк после навеса Коула своей волшебной головой забил второй мяч. Причём не лбом, а затылком. Во втором тайме «Ювентус» атаковал беспрерывно. Индзаги забил третий, но гол засчитан не был. Незадолго до финального свистка Йорк обыграл двух защитников, вратаря Анджело Перуцци, после чего Дуайт откатил мяч свободному Коулу. Энди оформил выход «Манчестер Юнайтед» в финал. Вторым претендентом на трофей стала «Бавария», которая вышла победителем в тяжёлом противостоянии с киевским «Динамо».

Финалище

Финал был запланирован на 26 мая. До этого времени «Манчестер Юнайтед» мог покорить две высоты - выиграть Премьер-Лигу и взять Кубок Англии. Что команда Алекса Фергюсона и сделала. Но это было нелегко. За два тура до финиша «Арсенал» шёл первым, опережая действующего чемпиона на два очка. Помощь пришла откуда не ждали - из Лидса. Местный клуб, по совместительству злейший недруг МЮ , взял, да обыграл «канониров». Гола Джимми Хассельбайнка оказалось достаточно. А гол Йорка принёс «Манчестеру» три очка в матче с «Мидлсбро». И всё резко изменилось. «Юнайтед» мог решить вопрос о чемпионстве в отложенной игре с «Блэкберном», но довольствовался ничьей 0:0. Всё решил последний тур. «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Тоттенхэма» 2:1 за счёт голов Бекхэма и Коула и стал недосягаемым. «Арсенал» второй.

Вряд ли финал Кубка Англии мог стать репетицией главного матча Лиги чемпионов. «Ньюкасл» далеко не «Бавария». На 9 минуте получил травму Кин, и капитана пришлось заменить. Но вышедший на поле Шерингем забил первый мяч, воспользовавшись пасом Коула. Во втором тайме Тедди отблагодарил Пола точной передачей, а тот уже неотразимо пробил. Двух голов оказалось достаточно для завоевания Кубка.

И вот настал он - день финала. «Манчестер Юнайтед» не мог рассчитывать на дисквалифицированных Кина и Скоулза. А без Роя и Пола могла провиснуть середина поля. Тогда Фергюсон пошёл на хитрость. А именно - передвинул Бекхэма в опорную зону, Гиггза перевёл с левого фланга на правый, а Батта отрядил вперёд, на позицию Скоулза. На левый фланг полузащиты был командирован Блумквист.

Планы чемпионов Англии спутал быстрый гол Марио Баслера. На 6 минуте «Бавария» получила право на штрафной. Шмейхель снова спрятался за стенку, оставив угол открытым.Туда и пробил Марио - 0:1. Баварцы контролировали ход встречи, нейтрализовали 9-19 и медленно, но верно приближались к победе.

Фергюсон бросил в бой Шерингема, потом Сульшера. Не помогло. Правда Тедди исхитрился пробить по воротам, но Оливер Кан был на месте. А стрелки часов бежали очень быстро. Вот и девяностая минута пошла. Как же не хотел уходить с поля капитан «Баварии» Лотар Маттеус. Словно предчувствовал беду. Но Оттмар Хитцфельд решил заменить возрастного футболиста.

Секундомер Пьерлуиджи Коллины стал отсчитывать добавленное время. «Манчестер Юнайтед» получил право на угловой. В штрафную баварцев пошёл и набедокуривший в начале встречи Шмейхель. Появление огромной фигуры в салатовом свитере несколько дезориентировало защитников «Баварии». А может опыта Маттеуса не хватило. Мяч был вынесен очень коряво и недалеко. Удар Гиггза и подставленная нога Шерингема. Ударчик слабенький, в стиле Тедди. Но неберущийся - 1:1. Кубок чемпионов, почти приватизированный «Баварией», стал уплывать из рук мюнхенцев. Возникла перспектива дополнительного времени. А задерживаться на поле ещё полчаса игрокам «Баварии» очень не хотелось.

Не хотите и не надо. Сульшер заработал угловой. Подача Бекхэма, проброс Шерингема и Оле-Гуннар бил уже без помех. Кан бессилен. «Манчестер Юнайтед» превратил, казалось бы, неизбежное поражение в победу. Ярчайшая развязка финала.

«Манчестер Юнайтед» во второй раз выиграл Кубок чемпионов. Алекс Фергюсон осуществил свою мечту, за что был удостоен рыцарского титула и право называться сэром. Он создал великую команду, и победа в Барселоне стало венцом творения великого тренера. Но отнюдь не последним его шедевром. «Манчестер Юнайтед» с сэром Алексом потом много что выиграл. В том числе и Лигу чемпионов в Москве 2008 года. Но та победа всё же стоит особняком.