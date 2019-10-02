«Локомотив» загнали в депо

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«Атлетико» на выезде обыграл «Локомотив», не испытав больших проблем. «Соккер.ру» - о матче, за который не хочется сильно ругать железнодорожников.

«Локомотив» заработал себе авансом благосклонное отношение, выиграв в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде у «Байера». Надо заметить, что и матч с «Атлетико» не слишком разочаровал, если абстрагироваться от результата. «Локомотив», несмотря на кадровые проблемы и отсутствие Антона и Алексея Миранчуков, выглядел достойно. Первый тайм завершился нулевой ничьей, на некоторых отрезках железнодорожники даже оказывали давление на противника, но пришлось немного перестраивать игру, когда травму получил Рифат Жемалетдинов. Брайан Идову вышел на фланг обороны, а Владислав Игнатьев поднялся в полузащиту на место травмированного.

В целом, конечно, «Атлетико» больше контролировал ситуацию и был острее. Можно вспомнить сумасшедший промах Диего Косты в упор, однако элемент везения является составной частью любого футбольного матча. И это не отменяет того, что «Локомотив» был неплох и бился достойно с соперником, который находится на другом уровне, в другой весовой категории. Собственно, это «Атлетико» показал в начале второго тайма.

Этот отрезок вообще для российских команд какой-то не особо удачный. Мадридцы показали, что не использовали весь свой потенциал в первом тайме, в первую очередь речь про запасы агрессии и напора. Диего Симеоне в перерыве сумел как раз вскрыть эти эмоции у своих подопечных. А «Локомотив» и так играл близко к своему пределу, поэтому прибавить особо не мог. Но его задачей было сбить напор оппонентов сразу после перерыва.

С этой задачей железнодорожники как раз и не справились, получив два мяча с интервалом в десять минут. Когда «Атлетико» получает перевес даже в один мяч, это уже трагично для его соперника. А уж два гола – это можно сразу заканчивать. Особенно если ты играл до этого близко к пределу. Откуда брать настрой и ресурсы? Поэтому некоторое время «Локомотив» выглядел подавленным и позволял сопернику просто гонять мяч.

К чести хозяев, они все же сумели найти в себе силы, чтобы отвечать давлением. И там уже приходилось говорить о невезении для «Локомотива» - после ударов Гжегожа Крыховяка или Дмитрия Баринова. «Атлетико» победил, как кажется со стороны, с запасом, но эта победа далась мадридцам непросто, а «Локомотив» мог поставить ее под сомнение.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (3) – 20 (9)

Тут следует говорить о степени опасности ударов, а не только об их количестве. У «Локомотива» были очень хорошие попытки. Безоговорочным лидером оказался Крыховяк, который нанес пять ударов и проявил невиданный настрой и желание бороться. Где-то даже излишний, что выражалось в поспешных решениях и ударах. Хотя этим грешили все – ответственность зашкаливала. У «Атлетико» лидером стал Томас Партей, который нанес четыре удара, и один из них стал результативным.

Владение мячом (точность передач): 39% (77%) – 61% (85%)

«Атлетико» ощущал достаточную уверенность в себе и превосходство в классе, чтобы не использовать свою комфортную контратакующую модель. Даже когда повел в счете. Мадридцы считали возможным постоянно контролировать мяч и очень часто это им удавалось. Отсюда и такой хороший процент. Они не гнушались поперечными короткими передачами, включая немного «Барселону», а не стандартный пружинистый «Атлетико». Хотя в эпизоде со вторым голом именно такой себя и проявил. У «Локомотива» для столь низкого процента владения мячом неплохой процент точности – «железнодорожники» старались бережно работать под прессингом, хотя некоторые неточные передачи, конечно, бросались в глаза.

Федор Смолов (нападающий «Локомотива»): «Проигрывать всегда обидно, но нужно отдать должное сопернику: мы играли с одним из ведущих клубов Европы. Уровень очень высокий. Сложно играть против таких сильных исполнителей. Почти идеально контролируют мяч и действуют в обороне. Не знаю, как Облак среагировал на удар Крыховяка. Каким-то нереальным образом. Много эмоций у нас отобрал матч с „Зенитом“ принципиальный. Но, надеюсь, что со стороны выглядели достойно. Врачи посмотрят ногу позже. Получилось так, что соперник всем весом упал на голеностоп. Но по первым ощущениям всё нормально. Со стороны всегда виднее. Но по нашим ощущениям увереннее себя чувствуем. Уже на выезде три очка взяли и будем бороться дальше. Впереди еще четыре матча».

Жоау Фелиш (нападающий «Атлетико»): «Я рад забить свой первый гол в Лиге чемпионов. Это была отличная игра. Главное – мы набрали три очка. Мы хорошо сработали как тройка нападения с Костой и Моратой. Посмотрим, как тренер увидит эту работу, как оценит ее, как мы будем двигаться дальше. Голы были вопросом времени. В будущем их станет еще больше».

Впереди у «Локомотива» в Лиге чемпионов очень непростые спаренные матчи. Соперником будет «Ювентус». Велика вероятность того, что набранные в первом туре три очка с «Байером» будут заморожены тура до пятого.

«Локомотиву» к тому моменту не нужно раскисать и надеяться, что «Байеру» в спаренных матчах с «Атлетико» придется еще сложнее. Леверкузенцы-то свой матч сегодня тоже проиграли – 0:3 «Ювентусу». Так что «Локомотив» сохранит стратегическое превосходство над главным оппонентом в лице «Байера». Железнодорожники в достаточной мере показали и цепкость, и характер, и боевитость. Это все снабдить бы классом. Но пока «Локомотив» будет проигрывать соперникам, превосходящим в классе, если у них не случится необъяснимого провала. У «Атлетико» не случилось.