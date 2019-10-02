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«Локомотив» загнали в депо

сегодня, 00:43

«Атлетико» на выезде обыграл «Локомотив», не испытав больших проблем. «Соккер.ру» - о матче, за который не хочется сильно ругать железнодорожников.

«Локомотив» заработал себе авансом благосклонное отношение, выиграв в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде у «Байера». Надо заметить, что и матч с «Атлетико» не слишком разочаровал, если абстрагироваться от результата. «Локомотив», несмотря на кадровые проблемы и отсутствие Антона и Алексея Миранчуков, выглядел достойно. Первый тайм завершился нулевой ничьей, на некоторых отрезках железнодорожники даже оказывали давление на противника, но пришлось немного перестраивать игру, когда травму получил Рифат Жемалетдинов. Брайан Идову вышел на фланг обороны, а Владислав Игнатьев поднялся в полузащиту на место травмированного. 

В целом, конечно, «Атлетико» больше контролировал ситуацию и был острее. Можно вспомнить сумасшедший промах Диего Косты в упор, однако элемент везения является составной частью любого футбольного матча. И это не отменяет того, что «Локомотив» был неплох и бился достойно с соперником, который находится на другом уровне, в другой весовой категории. Собственно, это «Атлетико» показал в начале второго тайма. 

Этот отрезок вообще для российских команд какой-то не особо удачный. Мадридцы показали, что не использовали весь свой потенциал в первом тайме, в первую очередь речь про запасы агрессии и напора. Диего Симеоне в перерыве сумел как раз вскрыть эти эмоции у своих подопечных. А «Локомотив» и так играл близко к своему пределу, поэтому прибавить особо не мог. Но его задачей было сбить напор оппонентов сразу после перерыва.

С этой задачей железнодорожники как раз и не справились, получив два мяча с интервалом в десять минут. Когда «Атлетико» получает перевес даже в один мяч, это уже трагично для его соперника. А уж два гола – это можно сразу заканчивать. Особенно если ты играл до этого близко к пределу. Откуда брать настрой и ресурсы? Поэтому некоторое время «Локомотив» выглядел подавленным и позволял сопернику просто гонять мяч. 

К чести хозяев, они все же сумели найти в себе силы, чтобы отвечать давлением. И там уже приходилось говорить о невезении для «Локомотива» - после ударов Гжегожа Крыховяка или Дмитрия Баринова. «Атлетико» победил, как кажется со стороны, с запасом, но эта победа далась мадридцам непросто, а «Локомотив» мог поставить ее под сомнение.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (3) – 20 (9)

Тут следует говорить о степени опасности ударов, а не только об их количестве. У «Локомотива» были очень хорошие попытки. Безоговорочным лидером оказался Крыховяк, который нанес пять ударов и проявил невиданный настрой и желание бороться. Где-то даже излишний, что выражалось в поспешных решениях и ударах. Хотя этим грешили все – ответственность зашкаливала. У «Атлетико» лидером стал Томас Партей, который нанес четыре удара, и один из них стал результативным.

Владение мячом (точность передач): 39% (77%) – 61% (85%)

«Атлетико» ощущал достаточную уверенность в себе и превосходство в классе, чтобы не использовать свою комфортную контратакующую модель. Даже когда повел в счете. Мадридцы считали возможным постоянно контролировать мяч и очень часто это им удавалось. Отсюда и такой хороший процент. Они не гнушались поперечными короткими передачами, включая немного «Барселону», а не стандартный пружинистый «Атлетико». Хотя в эпизоде со вторым голом именно такой себя и проявил. У «Локомотива» для столь низкого процента владения мячом неплохой процент точности – «железнодорожники» старались бережно работать под прессингом, хотя некоторые неточные передачи, конечно, бросались в глаза.

Федор Смолов (нападающий «Локомотива»): «Проигрывать всегда обидно, но нужно отдать должное сопернику: мы играли с одним из ведущих клубов Европы. Уровень очень высокий. Сложно играть против таких сильных исполнителей. Почти идеально контролируют мяч и действуют в обороне. Не знаю, как Облак среагировал на удар Крыховяка. Каким-то нереальным образом. Много эмоций у нас отобрал матч с „Зенитом“ принципиальный. Но, надеюсь, что со стороны выглядели достойно. Врачи посмотрят ногу позже. Получилось так, что соперник всем весом упал на голеностоп. Но по первым ощущениям всё нормально. Со стороны всегда виднее. Но по нашим ощущениям увереннее себя чувствуем. Уже на выезде три очка взяли и будем бороться дальше. Впереди еще четыре матча».

Жоау Фелиш (нападающий «Атлетико»): «Я рад забить свой первый гол в Лиге чемпионов. Это была отличная игра. Главное – мы набрали три очка. Мы хорошо сработали как тройка нападения с Костой и Моратой. Посмотрим, как тренер увидит эту работу, как оценит ее, как мы будем двигаться дальше. Голы были вопросом времени. В будущем их станет еще больше».

Впереди у «Локомотива» в Лиге чемпионов очень непростые спаренные матчи. Соперником будет «Ювентус». Велика вероятность того, что набранные в первом туре три очка с «Байером» будут заморожены тура до пятого.

«Локомотиву» к тому моменту не нужно раскисать и надеяться, что «Байеру» в спаренных матчах с «Атлетико» придется еще сложнее. Леверкузенцы-то свой матч сегодня тоже проиграли – 0:3 «Ювентусу». Так что «Локомотив» сохранит стратегическое превосходство над главным оппонентом в лице «Байера». Железнодорожники в достаточной мере показали и цепкость, и характер, и боевитость. Это все снабдить бы классом. Но пока «Локомотив» будет проигрывать соперникам, превосходящим в классе, если у них не случится необъяснимого провала. У «Атлетико» не случилось.

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Все комментарии
V V S
V V S ответил mars6791
   784 / 944
сегодня в 11:52
Неприятно конечно , когда показывают таким образом уровень российского футбола.
К большому сожалению такой уровень российский во всем буквально и в спорте и в жизни, у нас везде и всюду такой уровень ниже плинтуса. Единственное где мы впереди планеты всей так это по хапанью денег, и когда они блин нажрутся неизвестно.
Tostao
Tostao
   52 / 944
сегодня в 11:23
Интересно: почему в колонке новостей так и не появилась запись, (как обычно бывает на сайте) что "Локомотив" проиграл дома "Атлетико"?!!
Есть записи перед матчем и после, но видимо редактор (скорее всего фанат Локо) так и не смог переступить через себя.))) Ну это же смешно!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил yasukuni
   258 / 944
сегодня в 11:19
Сначала сделайте в ЛЧ 6 побед и 15-4, а потом кукарекайте. Что-то ни бомжи, ни кони близко к такому не подошли.
Так тут и говорят, что близко не подошли к 0:7, последнему месту в группе ЛЕ. Да вообще к антирекордам спартака, а он по ним лидер : БЛИЗКО НЕ ПОДОШЛИ.
Мне этот замер у кого больше, напоминает мультфильм: Двоешник рыбачит, и выплывает большая стая двоек, а им навстречу одна пятёрка по пению. Вот у спартачей такая же ситуация.
Roger Young
Roger Young
   362 / 944
сегодня в 10:51
Ничего необычного.
yasukuni
yasukuni ответил viv
   313 / 944
сегодня в 10:34
Главное антирекорд 0:7 устоял....и 0/0/1:18 уже не будет....не опозорились как спартак....
Сначала сделайте в ЛЧ 6 побед и 15-4, а потом кукарекайте. Что-то ни бомжи, ни кони близко к такому не подошли.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   85 / 944
сегодня в 10:26
Клубы рпл в лч только статисты уж очень высокая разница по классу с Европой
viv
viv
   44 / 944
сегодня в 10:23
Главное антирекорд 0:7 устоял....и 0/0/1:18 уже не будет....не опозорились как спартак....
mars6791
mars6791
   475 / 944
сегодня в 10:20
Неприятно конечно , когда показывают таким образом уровень российского футбола.
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   753 / 944
сегодня в 10:17
матрас в купе был жестковат
тумба-юмба
тумба-юмба
   177 / 944
сегодня в 10:02
Локомотив загнали не в депо,его пустили под откос.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   258 / 944
сегодня в 09:09
Играли хорошо, молодцы. С прошлым годом не сравнишь. Просто испанцы сильнее на вечер вторника. Это не значит что в ответке им победа обеспечена.
Не понравилось, что некоторые игроки Локо, причинами поражения называли отсутствие сил после игры с Зенитом. Не надо искать крайнего, тем более на стороне. Отвечайте сами за себя. Не истерите. Не красит.
NYJ
NYJ ответил 25процентный клоун
   309 / 944
сегодня в 08:57
Это Фарфан, а Федя вчера чисто на себя играл, поляк уже ему все сеазал
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил yasukuni
   279 / 944
сегодня в 08:36
Все может быть.Но иначе выход из группы не светит.Потому что Байер будет рвать и метать в ответном матче
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   77 / 944
сегодня в 07:59
Локо конечно за 3 место поборется и должен выходить в ЛЕ. В ЛЧ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО И НЕ ТОЛЬКО ЕМУ, но и всем нашим клубам. А ЛЧ.??? Ну это денежное вознагражление за выход. И ВСЕ. А дальше как всегда. 😉
nik9373
nik9373 ответил Кьянти
   123 / 944
сегодня в 07:57
А тебе известно такое, я бы сказал, общепртнчтое положение, как достойный проигрыш. Ведь кто-то всегда выигрывает, а кто-то нет, но когда победа даётся тяжело, в борьбе, на пределе, то разве победитель не может сказать, что соперник попался достойным победы, но я оказзался чуть сильнее.
Смешно.Оказался чуть сильнее-это когда 3:2 и соперник забивает на последней минуте.Тяжело,в борьбе-может,но три удара в створ за 94 минуты? Если бы проиграл Спартак,то на него бы вылили много грязи,а остальные "проиграли достойно".

До игры, комментаторы на матч тв: Локомотиву вполне по силам сыграть вничью,а то и выиграть.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил valt134
   7 / 944
сегодня в 07:36
Ну нет, игра была на три результата, до двух голов испанцев конечно же
25процентный клоун
25процентный клоун ответил nik9373
   7 / 944
сегодня в 07:35
+500

Я больше скажу, позор тому кто хвалит, позор.
Локо трудозатпатной тактикой пытался закрыть пропасть в разнице класса команд, не сработало.
Но им респект, они в 10ром играли, смол нулевой
25процентный клоун
25процентный клоун ответил andreas88
   7 / 944
сегодня в 07:32
Из питера?
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 944
сегодня в 07:31
Семину нужен срочно быстрый нап, играют в десятером
Паровозов
Паровозов
   115 / 944
сегодня в 06:44
Только второй матч в ЛЧ, играли хорошо, очки ещё будут вперёд Локо !
yasukuni
yasukuni ответил Евгений Быстров
   313 / 944
сегодня в 06:36
Нужно хотя бы очко набрать в матчаз с Юве,тогда возможно займут третье место
Очко против Юве? Не смешно. И смеяться над Локо совсем не стоит, это команды СЛИШКОМ разного класса. Вон КАМАЗ даже против зомби-Спартака не устоял. То же самое и здесь.

Радуйтесь, что это был Атлетико, который всегда играет по счету, а не развеселившаяся Бавария.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   201 / 944
сегодня в 06:35
Локо проиграл абсолютно по-делу. Просто класс команд несопоставим. А утешением для паровозов пусть служит то, что ЛЮБОЙ НАШ КЛУБ влетел бы Атлетико ТОЧНО ТАК-ЖЕ, как минимум. До недоумков, которые упражняются здесь в " остроумии" не дойдет, что топ-клубы из топ-пяти чемпионатов и мы - небо и земля. Но, на то они и недоумки.
andreas88
andreas88
   908 / 944
сегодня в 06:21
77 Локомотивское. Стыдно, что такое ничтожество Россию на европейской арене представляет. Семин, сцуко, ты 12 кучерявое. Еле обыграли расслабленный Зенит. Думал, что и в ЛЧ прокатит?
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   163 / 944
сегодня в 05:59
3 очка в группе Локо взял и расслабился) 1:18 и 0 очков - рекорд не повторит;)
Кьянти
Кьянти ответил Байкал-38.
   370 / 944
сегодня в 05:27
ахахах 😊
Кьянти
Кьянти ответил nik9373
   370 / 944
сегодня в 05:26
А тебе известно такое, я бы сказал, общепртнчтое положение, как достойный проигрыш. Ведь кто-то всегда выигрывает, а кто-то нет, но когда победа даётся тяжело, в борьбе, на пределе, то разве победитель не может сказать, что соперник попался достойным победы, но я оказзался чуть сильнее.
112910415
112910415
   48 / 944
сегодня в 05:13
жизнь продолжается
mugik1973
mugik1973
   413 / 944
сегодня в 04:50
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил -Хостинский-
       65 / 944
    сегодня в 04:40
    Да она и не начиналась, просто в Германии произошло ежематчевое чудо с чудовищный фартом, скорее всего и дома влетят Баеру и останутся без 3 места
    Да ладно, даже за третье место в группе не поборется в ЛЧ, просто ужас какой то. Зато Краснодар наверное первое место в ЛЧ займёт, а что нет его там? какая досада (а вот сейчас сказано без сарказма, я очень хотел, что бы Краснодар попал в ЛЧ).
    Кстати по поводу "ежематчевое чудо с чудовищный фартом" это было в начале матча с Порто, а вот потом всё стало на свои места. Сказка закончилась и Краснодару указали его место, сначала греки 1:6 (1:2 и 0:4) , а потом и швейцарцы 0:5. А впереди ещё испанцы и турки, что тоже не подарок.
    К чему я всё это, как болельщик команды, которая столь унизительно проигрывает, делает прогнозы, причём скорее всего желая, что бы и Локо опозорился?
    Делайте такие прогнозы про свои команды, а Локо поборется ещё!!!
    А Зениту, ЦСКА, и Краснодару удачи и побед, даже не смотря сколько грязи пишут некоторые "болельщики этих клубов в сторону Локо!!!
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
       279 / 944
    сегодня в 04:28
    Нужно хотя бы очко набрать в матчаз с Юве,тогда возможно займут третье место
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