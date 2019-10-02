Доменико Немецкий

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«Соккер.ру» знакомит читателей с основным претендентом на пост главного тренера «Спартака».

22-кратный чемпион уже определился с новым тренером. С большой долей вероятности им станет 34-летний германский специалист Доменико Тедеско. Фигура яркая и неоднозначная. В короткую тренерскую биографию уместились как яркая, так и чёрная страницы.

В июне 2017 года «Шальке» удивил, позвав на должность главного тренера 31-летнего Доменико Тедеско. Кто это вообще, такой молодой да ранний носитель итальянских имени и фамилии? Откуда он взялся? И что за склонность к экспериментам? Ведь это «Шальке», а не «Хоффенхайм».

Справки были наведены быстро. Доменико не родственник, а однофамилец двух уже подзабытых итальянских футболистов – братьев Джованни и Джакомо Тедеско. Более того, при всех своих итальянских имени, фамилии, да и внешности, Доменико – гражданин Германии. Родился он в Италии, но почти всю сознательную жизнь провел на немецкой земле. Как любит шутить сам Доменико, фамилия обязывает. Ведь в итальянском языке его фамилия означает «немецкий». А если серьезно, то родители будущего тренера перебрались из провинции Калабрия (а это весьма отсталый в экономическом отношении юг Италии) в более благополучную страну.

В футбол Доменико играл только на любительском уровне и особых успехов не добивался. Зато он успешно выучился на инженера, начинал работать в инновационной фирме. И вдруг резкий поворот. Томас Шнайдер пригласил 22-летнего Доменико в академию «Штутгарта». Доменико работал с молодыми ребятами сначала в «Штутгарте», потом в «Хоффенхайме». Но в марте 2017 года Тедеско пригласили лечить тяжёлого, почти безнадёжного больного. «Эрцгебирге» из Ауэ двигался к вылету из Второй Бундеслиги. Случилось чудо. В первых пяти играх под руководством Тедеско бывший гэдээровский «Висмут» взял 13 очков и в итоге спасся. Именно за этот подвиг молодого человека с дипломом инженера пригласили в «Шальке».

«Шальке» – не «Гамбург», не «Вердер» и не «Вольфсбург». Здесь тренерское кресло не эшафот и не электрический стул. Однако работать в Гельзенкирхене очень непросто. За десять лет тут сменились десять тренеров, не считая исполнявших обязанности. Тут расписывались в бессилии не только Роберто Ди Маттео, Маркус Вайнцирль и Андре Брайтенрайтер, но и корифеи тренерского дела Феликс Магат, Хуб Стевенс (человек, выигравший с «Шальке» кубок УЕФА ). Организация дел в клубе тоже весьма специфическая. «Шальке» не слишком дорожит своими игроками, довольно легко с ними расстаётся. Вспомните, например, Месута Озила, подаренного «Вердеру», или отданного «Майнцу» бесплатно Кристофа Морица. Леон Горецка, собравшийся уйти в «Баварию» за спасибо, Макс Майер, отказавшийся подписывать новый контракт. Поэтому трудиться в таких условиях непросто. Особенно, если весь твой капитал – непродолжительная работа с «Эрцгебирге».

Ещё один момент. Футболисты весьма критически воспринимают тренеров-ровесников, особенно тех, кто не добился на поле больших успехов. А тех, кто не играл, и подавно. Поэтому можно было делать прогнозы, когда Тедеско услышит от чемпиона мира Бенедикта Хеведеса: «А ты вообще кто такой?»

Но эта фраза не прозвучала. Многолетний лидер «Шальке» ушёл через два месяца после назначения нового тренера. Конфликта не было. Просто Доменико не стал удерживать капризного и подверженного травмам Бене. «Хочешь уходить – иди. Хоть в „Спартак“, хоть в „Ювентус“». Вот Хеведес и ушёл в «Юве», где продолжал лечиться. А «Шальке» без него не рухнул.

То, что молодой человек пришёл на «Фелтинс-Арену» не ради записи в биографии «а вот когда-то я тренировал „Шальке“», показали контрольные встречи. «Горняки» выглядели в них на удивление солидно. Старт выдался средненький – три победы, три проигрыша в шести турах. А потом у «Шальке» пошла карта.

Ни о каком багаже предшественников речи быть не может. Тедеско коренным образом перестроил игровые схемы, его команда играет 3:4:3. Причём все футболисты хорошо знали, что им делать. «Шальке» забивал много после угловых и штрафных. Чувствовалась работа на тренировках. А ещё почти все игроки заметно прибавили. А некоторые пережили вторую молодость, как бразильский исполин Налдо. Насколько тяжёл и несуразен был Налдо в «Вольфсбурге», и как был хорош в «Шальке» образца-2017/18.

Несколько тренеров «Шальке» искали, куда приткнуть Макса Майера. Вроде бы и парнишка толковый, и воспитанник свой, а всё ему чего-то не хватало. То скорости, то техники, то удара. Тедеско определил не самого фактурного полузащитника в опорную зону. И надо же, получилось. Всегда считавшийся средненьким бегунком Даниэль Калиджури был готов постучаться в сборную Германии. Да и к приглашению от сборной Италии отнесётся с полной серьёзностью. Темнокожий защитник Тило Керер перестал терять «своих игроков». Молодой тренер сделал невозможное – разбудил спящего или сонного гиганта Франко Ди Санто. Оказывается, аргентинец всё же может играть в футбол. Оставалось достучаться до Евгения Коноплянки и растормошить Бриля Эмболо.

Ещё одна особенность Тедеско – гибкость. Он умеет подстраиваться под соперника. Причём не просто подстраиваться, а сводить к минимуму сильные стороны и максимально использовать слабые. «Шальке» разный в каждом матче, и трудно предугадать, что на этот раз «кнаппены» предложат оппонентам. В итоге беспроигрышная серия из 11 встреч, и Новый год на втором месте, которое при «Баварии» является потолком для любого из клубов Бундеслиги. Разве что дортмундская «Боруссия» способна конкурировать с гегемоном.

Тедеско и его команда бросили перчатку «Боруссии», которая является злейшим недругом коллектива из Гельзенкирхена. Рурские дерби сезона-2017/18 Доменико наверняка с удовольствием пересматривал. Гореть в Дортмунде в середине первого тайма 0:4 и спасти игру – дорогого стоит. В этом матче Тедеско доказал, что он хоть и молодой, но тренер. А у его игроков имеется и характер, и кое-что ещё. А на «Фелтинс-Арене» его команда спокойно, академично переиграла «чёрно-золотых» за счёт голов Коноплянки и Налдо.

Время, когда тренер «горняков» был никем и звали его никак, стремительно прошло. Теперь он Доменико Тедеско, и про него вспоминали за пределами Гельзенкирхена. Германия большая, а есть ещё Италия. Хоть Доменико – гражданин Германии и фамилия у него Немецкий, а зов крови может сработать. Когда Маурицио Сарри собрался в «Челси», «Наполи» обратил внимание на уроженца итальянского юга. Поэтому «Шальке» решил постелить соломку и предложил Тедеско новый контракт. Ибо этот молодой человек с дипломом инженера мог соорудить из вечно обещающей команды что-то грандиозное.

Но в сезоне-2018/19 карета превратилась в тыкву. Уверенный в себе Тедеско вдруг превратился в ребёнка, потерявшегося на вокзале. «Шальке» начал сезон с антирекорда – пять поражений на старте. От увольнения Доменико спасла «подушка безопасности», заработанная в предыдущем чемпионате. Ему удалось вытащить «горняков» из зоны вылета, выйти из группы Лиги чемпионов в плей-офф (дважды обыграв «Локомотив», где обосновался Бене Хеведес), но потом снова всё рухнуло. В феврале-марте «Шальке» выдал провальную серию из пяти матчей. 20 февраля, «Шальке» – «Манчестер Сити» – 2:3. 23 февраля, «Майнц» – «Шальке» – 3:0. 2 марта, «Шальке» – «Фортуна» – 0:4. 6 марта, «Вердер» – «Шальке» – 4:2. 12 марта, «Манчестер Сити» – «Шальке» – 7:0. После чего терпение руководства иссякло.

У провала «горняков» было немало объективных причин. Как и обещал, ушёл в «Баварию» Леон Горецка. Неизвестно зачем уехал в «Кристал Пэлас» Макс Майер. Руководство не устояло перед соблазном продать в ПСЖ Тило Керера. Амин Арит во время летнего отпуска сбил насмерть прохожего и переживал депрессию. Многочисленные рекруты – Марк-Александр Ут, Себастьян Руди, Салиф Сане, Набиль Бенталеб, Омар Маскарель, Суат Сердар надежд не оправдали. Сдали те, кто расцвёл в руках Тедеско – Налдо, Ди Санто, Бургшталлер. Даже надёжный и спокойный вратарь Ральф Ферманн стал всё ронять из рук. В какой-то момент Доменико Тедеско утратил управление командой, и «Шальке» играл, как ему вздумается. Поэтому отставка молодого тренера стала неизбежной, и финал в виде серии из пяти проигрышей с общим счётом 4:21 был закономерен.

Конечно, своим вторым неполным сезоном Доменико изрядно испортил себе репутацию. Успехи первого сезона оказались в тени провала. Заметно уменьшилось число желающих пригласить Тедеско к себе. Но за одного битого двух небитых дают. Тренер отдохнул полгода, набрался сил и сделал выводы. Посмотрим, что у него получится. Доменико может стать для «Спартака» вторым Каррерой. А может и пополнить внушительный отряд «сбитых лётчиков».