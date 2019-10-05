«Бавария» - «Хоффенхайм»: прогноз от БК Pinnacle

сегодня, 14:31

«Бавария»

«Бавария» очень неплохо действует на старте сезона. Чувствуется, что в отличной форме находится команда. Мы практически не видим сейчас слабых мест у коллектива. В последней встрече мы увидели легкий триумф чемпиона над «Падерборном» 3:0.

«Красные» уничтожили «Ливерпуль» в Лиге Чемпионов со счетом 7:2. Теперь после такой фееричной победы нацелены будут подопечные Ковача продолжаться добиваться поставленных целей.

«Хоффенхайм»

«Жеребята» однозначно не лучшим образом действует на старте этого сезона. В активе команды всего лишь двенадцатое место. При этом только раз в пяти встречах команда одержала триумф.

«Хоффенхайм» слишком много пропускает. Пока команда не сумеет избежать обилия невынужденных ошибок в обороне, то рассчитывать на улучшение своих результатов будет даже в теории невозможно.

Котировки БК Pinnacle Бавария - Хоффенхайма

Победа Баварии – 1,13

Ничья – 9,61

Победа Хоффенхайма – 20,55

Интересные факты об игре

«Красные» пропускали в 4 из 6 последних встречах

«Хоффенхайм» забивал в 4 из 6 последних играх

«Бавария» дважды со счетом 3:1 обыграла «Хоффе»

Прогноз

Как-то не верится в то, что «Бавария» и дальше продолжит громить своих соперников. Наверняка мы увидим оборонительную игру со стороны гостей. После Лиги Чемпионов «красные» могут не сразу настроиться, поэтому мы предположим, что гости сумеют избежать разгрома. Сыграть победу «Хоффенхайма» с учетом плюсовой форы в +2 мяча в букмекерской конторе Pinnacle можно с коэффициентом 2,15.