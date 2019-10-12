Англия прервала 43-матчевую серию

сегодня, 10:00

Ошибки у всех случаются, но поражение сборной Англии от Чехии – особое. «Соккер.ру» - о досадном проигрыше «Трех львов».

Англичане, пожалуй, больше всех в Европе любят статистику, особенно футбольную. Поэтому в британской прессе можно заметить особенно болезненную реакцию на поражение от Чехии, которое случилось в Праге накануне со счетом 1:2. Нам бы такая гипертрофированно истеричная реакция показалась странной.

Ведь Англия почти гарантировала себе выход на Евро. Она могла обеспечить себе его уже в Праге, но теперь лишь отложила ненадолго. Да, у Англии и Чехии поровну очков в группе А – по 12. Но у команды Гарета Саутгейта на один матч меньше, а ближайший преследователь этой пары – Косово – отстает на четыре очка. У Англии просто нет шансов не попасть на Евро-2020.

Но боль англичан совсем не от этого – все расклады они прекрасно понимают и осознают. Боль от того, что прервалась невероятная серия сборной Англии. Впервые за десять лет англичане проиграли в отборочном цикле Евро/ ЧМ . В последний раз поражение было в октябре 2009 года от Украины. С тех пор на протяжении 43 отборочных матчей Англия не проигрывала, было 34 победы и девять ничьих. Вот кого можно называть королем отборочных циклов. И теперь эта серия осталась в истории, а на ее повторение потребуются годы и годы.

Поэтому Англия и грустила, проиграв Чехии. Но это скорее касается болельщиков. А футболисты и сам Саутгейт переживали по другому поводу – Чехия победила ведь по делу. Когда фаворит проигрывает, обычно это воспринимается как несчастный случай, стечение обстоятельств, тотальное невезение сильнейших и полный фарт слабой команды. Но в данном случае ничего такого не было. Чехи просто переиграли англичан. И это настораживает больше любых прерванных серий.

Все начиналось весьма радужно – Харри Кейн с пенальти уже на пятой минуте открыл счет. Но не прошло и еще пяти минут, как Чехия восстановила равновесие после углового. И в первом тайме именно Чехия доминировала. Саутгейт предложил своей команде сыграть со старта по схеме 4-2-3-1, которая не очень-то привычна для Англии.

Более того, молодой Мэйсон Маунт из «Челси» должен был исполнять роль «десятки». Ко второму тайму Саутгейт понял, что это ошибочный подход, поскольку команда с такой схемой не создает достаточно остроты, плохо работает с мячом, а атака отделена от других линий, что позволяет Чехии высоко прессинговать и успешно. Поэтому во втором тайме Англия применила более привычную схему 4-3-3, что чуть улучшило ситуацию.

У британцев стало возникать больше моментов. Но другой ошибкой стала открытая игра. Они спровоцировали чехов на открытый футбол, который только сильнее подчеркнул, что у Англии есть проблемы с надежностью обороны. В результате чехи перестреляли англичан. Хозяева нанесли 17 ударов по воротам против всего семи у британцев.

Соотношение ударов в створ тоже впечатляет: восемь против четырех. Англия могла предложить сопернику только чуть лучший контроль мяча, но Чехия была прекрасно к этому готова и не собиралась бороться за этот компонент, предпочитая быстрые выходы вперед. Поэтому 44,4% владения мячом у чехов – это не так плохо. Обращает на себя внимание низкая точность передач с обеих сторон. 76% у Чехии и 79% у Англии.

У первых это обусловлено стремлением быстро разыгрывать мяч и использовать вертикальные передачи. А у вторых – прессингом чехов. Он и позволил Чехии провести решающую контратаку на 85-й минуте, когда вышедший на поле вместо Патрика Шика Зденек Ондрашек поразил ворота гостей и добыл историческую победу. Кстати, Англия-то в Праге не побеждает с 1908 года. Вот эта серия продолжается. Любопытно, что для Ондрашека этот матч стал дебютным в сборной. И все бы ничего, но ему уже 30 лет. Такой запоздалый и яркий дебют получился.

Английская пресса поспешила после этого матча раскритиковать свою сборную. Не досталось на орехи только Харри Кейну, хотя тот даже с одним забитым мячом упустил еще несколько хороших моментов. Но он хотя бы двигался в ожидаемом и привычном ритме. Не получил критику и вратарь Джордан Пикфорд, потому что как минимум три раза он по-настоящему спас Англию, а то счет мог бы быть и крупнее. Остальные английские футболисты как-то слились в серую массу, что и настораживает Саутгейта:

Мы не сделали достаточно для победы. Вероятно, мы должны были добыть ничью, но пропущенный гол в конце встречи был типичным для тех возможностей, которые не использовали. Мы выступили недостаточно хорошо. Пытались внести изменения, но это не сработало так, как могло. Мы начали вторую половину намного лучше. У нас были шансы выиграть матч, но мы слишком часто теряли мяч.

Более конкретные претензии к игре у Кейна:

Мы рано вышли вперед — идеальное начало для выездной игры, но после этого были небрежны с мячом. Двигались не так быстро, как обычно. Во втором тайме действовали немного лучше, имели пару моментов, но, к сожалению, не воспользовались ими. Слишком легко отдавали мяч, особенно в первом тайме. Каждый выездной матч в Европе сложен. Их поддерживали свои болельщики, на этом поле не было удобно играть, но это не оправдание. Это тревожный звонок, но мы в хорошем положении.