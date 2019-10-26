Армрестлинг по-французски

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«Соккер.ру» рассказывает, как «Бордо» выхватил чемпионский титул из рук «Марселя».

Франция девяностых. Недавний флагман «Марсель», обвинённый в подкупе соперника, был изгнан во второй дивизион. Гегемония клуба Бернара Тапи закончилась. Каждый год новый чемпион - «Пари Сен-Жермен», «Нант», «Осер», «Монако», «Ланс». «Марсель» тем временем вернулся, накачал мускулы и замахнулся на чемпионский титул. В сезоне 1998-99 это ему почти удалось. Не хватило какой-то минуты.

Вызов брошен, вызов принят

Тренером «Олимпика» был назначен Роллан Курбис, известный по работе в «Бордо» и «Тулузе». В Марселе удалось собрать приличную команду. Правда, чемпион Европы, опытнейший немец Андреас Кёпке присел на лавочку. Его вытеснил из ворот 25-летний Стефан Порато, своего рода клон Фабьена Бартеза, стремившийся подражать своему кумиру во всём. Даже голову брил наголо. Помимо Кёпке подменить Порато мог и французский ветеран Франсуа Лемассон, немало поигравший в «Канне» и «Лионе». Правый защитник - Патрик Блондо, левый - Сирил Доморо. В центре Лорану Блану помогал Вильям Галлас. Также в распоряжении Курбиса имелись Пьер Исса, Патрик Коллетер, Серж Блан, Эдсон и Жак Абардонадо. Опорный полузащитник Петер Люксен, справа Фредерик Брандо, слева Робер Пирес, ближе к линии атаки Флориан Морис. Запасные Жослен Гурвеннек, Эрик Руа и Даниэль Браво. В нападении - седовласый Фабрицио Раванелли и Кристоф Дюгарри. На подмене - парочка африканцев ганец Артур Мойзес и гвинеец Тити Камара, а также молодой Седрик Морель.

«Марсель» мощно стартовал. Но и «Бордо», ведомый Эли Бопом, начал не хуже. Даже лучше. После четырех туров аквитанцы шли первыми, имея 12 очков из 12. У «Марселя» на два очка меньше. Ничья с «Гавром» подвела. В следующем туре команда Курбиса не досчиталась двух очков в домашней игре с «Ренном». А «Бордо» тем временем разобрался с «Монпелье» 3:1, и перед очной встречей на «Велодроме» команда Эли Бопа опережала соперника на четыре очка.

Пришла пора представить «Бордо» и его тренера. Эли Боп в молодости играл в воротах в разных маленьких клубах. Но угодил в аварию и был вынужден завершить карьеру. Помогал многим тренерам. В 1994 возглавил «Сент-Этьен», но серьёзных успехов не добился. Потом пошёл в «Бордо» вторым к Ги Стефану, но после отставки последнего занял его место. Сначала временно, потом постоянно. Привычка носить бейсболку, выкрашенную в клубные цвета, появилась у Бопа ещё в «Сент-Этьене». В «Бордо» всё время - зимой и летом сидел на скамейке запасных в своём фирменном головном уборе.

Ворота защищал Ульрих Раме, пришедший из «Анже» и ставший в Бордо одним из лучших голкиперов Франции. Запасной вратарь Марк Делярош. Правый защитник Франсуа Грене, левый испанец Виктор Торрес Местре. В центре обороны Лассина Диабате и Неманья Савельич, иногда к ним присоединялся Эрве Аликарте. В ближайшем резерве - Давид Жеммали и Ромен Ферье. В опорной зоне капитан команды Мишель Павон. При необходимости ему помогал бывший аяксид Кики Мусампа. Ближе к линии атаки Йохан Мику и Али Бенарбия. Запасные Иван Вукоманович, Бруно Да Роша и 17-летний гвинеец Паскаль Фейндуно, которому суждено было сыграть небольшую, но очень весомую роль. Пара нападающих - быстроногий Сильвен Вильтор и здоровый, на первый взгляд тяжёлый, но при этом проворный Лилиан Ласланд. А так же Каба Диавара и Иван Перес.

Матч лидеров на «Велодроме» полностью соответствовал заезженному штампу «боевая ничья». Незадолго до перерыва Диавара вывел «Бордо» вперёд, но перед самым свистком Фабрицио Раванелли восстановил баланс. Во втором тайме Эрик Руа забил второй гол в ворота Раме. Болельщики марсельцев уже предвкушали победу, но Диавара своим дублем изрядно испортил им настроение 2:2.

Битва на два фронта

«Марсель» и «Бордо» вели ещё заочный спор в Кубке УЕФА . Первый барьер в лице чешской «Сигмы» провансальцы взяли без особых хлопот - 2:2 в Оломоуце и 4:0 на «Велодроме». «Бордо» пришлось повозиться с венским «Рапидом» - 1:1 на «Шабан-Дельма» и победа 2:1 в столице Австрии.

Стоило аквитанцам оступиться на Корсике - 0:2 в игре с «Бастией», а «Марселю» с тем же счётом обыграть «Тулузу», как ситуация в верху резко обострилась. Остававшийся непобедимым, «Олимпик» шёл вторым, отставая на очко. Оба клуба успешно выступили в 1/16 финала Кубка УЕФА . «Бордо» дважды обыграл «Витесс» 1:0 и 2:1. «Марсель» вышел победителем в противостоянии с «Вердером» - 1:1 и 3:2.

«Бордо» проиграл в Страсбурге и пропустил провансальцев вперёд. Те вообще принялись обыгрывать всех подряд и к 14 туру оторвались на четыре очка. Но «Лион» нанёс команде Курбиса первое поражение, и просвет между лидерами снова сузился. А в следующем туре произошла смена лидера - «Марсель» не справился дома с ПСЖ , а «Бордо» благодаря голу Мику обыграл «Ланс» и снова почувствовал себя на вершине.

В одной восьмой финала Кубка УЕФА «Бордо» не смог обыграть швейцарский «Грассхопперс». Но прошёл дальше 3:3 в Цюрихе и 0:0 во Франции. «Марсель» же прошёл соседей из «Монако» 2:2 и 1:0. Постарался Тити Камара, забивший в обеих встречах. Отложив дела европейские до весны, два претендента на титул продолжили свою гонку. Первый круг они завершили с одинаковым количеством очков - по 38. Вскоре «Бордо» споткнулся в Бургундии, и «Олимпик» вырвался вперёд на три очка. Так продолжалось до очной встречи на «Шабан-Дельма».

В первом тайме «Бордо» порвал оборону «Марселя» в клочья. Вильтор, Мику, снова Вильтор и Ласланд. Игра была сделана, и гол Кристофа Дюгарри лишь подсластил пилюлю для побеждённых. Снова равенство очков, а лучшая разница мячей +29 против +21 вывела вперёд жирондинцев. На один тур. Потом снова всё изменилось. А потом опять. Лидер менялся каждую неделю. Остальные клубы отстали и наблюдали за борьбой двух амбициозных претендентов.

Соперником «Бордо» в четвертьфинале стала «Парма» Карло Анчелотти. В домашнем матче Мику с Вильтором забили по мячу в ворота Джанлуиджи Буффона. Но Эрнан Креспо превратил удобный для французов счёт 2:0 в проблемный 2:1. В Италии же жирондинцы подверглись жестокому унижению. В воротах Ульриха Раме побывало шесть безответных мячей. По два раза отличились Креспо и Энрико Кьеза, по разу забили Роберто Сенсини и Абель Бальбо.

А «Марсель» продолжил своё движение в сторону Москвы, где был запланирован финальный матч. Как ни старались Александр Мостовой с Валерием Карпиным, а их «Сельта» уступила дорогу клубу из Франции. Александр забил на «Велодроме», но Морис сделал дубль. А в Виго - 0:0. Дальше прошёл «Марсель». В полуфинале он прошёл «Болонью» за счёт гола в гостях 1:1 и 0:0. Можно было заказывать отель в Москве. А заодно и показать «Бордо», как играть с «Пармой». Она тоже вышла в финал.

Конечно, вылет из европейской кампании был на руку «Бордо». Но сам результат 0:6 естественно огорчил и Эли Бопа, и его подопечных. Однако в чемпионате всё шло по-прежнему. То аквитанцы впереди, то провансальцы. За три тура до финиша «Марсель» оторвался на два очка.

Так получилось, что ключ от чемпионства оказался у ни на что не претендовавшего «Пари Сен-Жермен». В 32 туре парижане принимали марсельцев, а в заключительном 34 - жирондинцев. «Марсель» из Парижа отправлялся в Москву.

Проводивший прекрасный сезон Флориан Морис в первом тайме поразил ворота ПСЖ . Потом марсельцы всей командой встали на защиту столь небольшого преимущества. Не уберегли. За шесть минут до финального свистка Марко Симоне сравнял счёт, а за две Бруно Родригес забил второй мяч в ворота Порато. А «Бордо» дожал в концовке «Ланс» 4:2 и вырвался вперёд на очко.

В «Лужниках» футболисты «Марселя» не смогли противопоставить «Парме» ровным счётом ничего. Команда Карло Анчелотти выиграла 3:0 и увезла из Москвы Кубок УЕФА . То, что «Марсель» пропустил от пармезанцев в два раза меньше, чем жирондинцы, было слабым утешением. Но оставалось ещё два тура чемпионата.

Так бывает, что минута всё меняет очень круто

Гол Люксена принёс «Марселю» три очка в игре с «Осером» 1:0. С таким же счётом «Бордо» выиграл у «Лиона». Отличился защитник Диакате. За тур до финиша у жирондинцев 68 очков и разница +36. У марсельцев соответственно 67 и +27. Чтобы прийти на финиш первыми южанами надо выиграть в Нанте. И второе условие ПСЖ не должен проиграть «Бордо».

«Марсель» своё дело сделал. Гола Робера Пиреса оказалось достаточно для победы. В Париже «Бордо» выиграл первый тайм за счёт гола Вильтора. После перерыва Родригес поразил ворота Раме. Но Вильтор не унимался. Есть дубль. Но вышедший на замену Адаилтон снова сравнял счёт 2:2. То, что надо «Олимпику». В Марселе считали минуты, которые тянулись так долго.

Для «Бордо» же время напротив стремительно истекало. Когда до чемпионства «Марселя» оставалось шесть минут, Боп бросил в бой 17-летнего гвинейца Фейндуно, который ранее появлялся лишь дважды. И этому мальчику суждено было всё изменить. Защита парижан расступилась перед Паскалем, и юноша промчавшись по коридору вогнал мяч в дальний от Бернара Лама угол ворот - 2:3. Главный трофей чемпионата Франции вместо Марселя отправился в Бордо.