Один Бекхэм и три Зидана

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«Соккер.ру» рассказывает о четырёх французских «мушкетёрах», которые так и не стали «лейтенантами».

Им было отпущено столько авансов. Дело даже не в сравнениях и прозвищах. Эти четыре полузащитника были действительно очень одарёнными. И язык не повернётся назвать их неудачниками. Они много чего добились и немало выиграли. Однако, если честно, заслуживали большего.

Где Каррьер, там победа

Под такой шапкой вышла популярная во Франции спортивная газета весной 2002 года. «Лион» только что впервые стал чемпионом страны. Для большинства футболистов это чемпионство было первым в жизни. Но Эрик Каррьер годом ранее уже выигрывал первенство страны. Правда, тогда на нём была жёлто-зелёная футболка «Нанта».

Он появился в составе «Нанта» примерно в то же время, что и знаменитый вратарь «канареек» Микаэль Ландро. Однако если вратарь дебютировал в 17 лет, то полузащитник впервые появился в основе относительно поздно. В двадцать два года. Тем не менее, Эрик закрепился в средней линии бретонцев и принялся навёрстывать упущенное. Умный, техничный игрок с превосходным пасом. Потом выяснилось, что и удар у Эрика что надо. Особенно при исполнении штрафных. И когда в 1998 году главного героя чемпионата мира Зинедина Зидана спросили, кто из молодых игроков может его со временем заменить, лидер сборной Франции первым назвал фамилию Каррьера.

Эрик заметно прогрессировал. А вместе с ним рос и «Нант». В 2001 году «канарейки» выиграли чемпионат Франции. Ключевым игроком команды Рейнальда Дено стал центральный полузащитник. В том же сезоне Эрик дебютировал в сборной страны и выиграл Кубок Конфедераций. Было ясно, что удержать своего лидера «Нанту» будет тяжело. Но в клубе ожидали, что Каррьер уедет в Англию или Испанию. А он пополнил ряды «Лиона» и помог ему стать чемпионом.

Однако на чемпионат мира наследник Зидана не поехал. Туда поехал сам Зидан. И вообще тренеры французской сборной как-то не жаловали лидера «Лиона», а именно им и был Эрик. А потом клубная карьера Каррьера как-то пошла по наклонной. Он выиграл с «ткачами» ещё два чемпионских титула, но уже в сезоне 2003/04 чувствовал себя как-то неуютно. Переход в «Ланс» был ошибкой. «Кроваво-золотые» к тому времени растеряли свою силу и хотели выехать на таланте Каррьеры. Не вышло. И «Ланс» через два года вылетел из Лиги 1, и игра самого постаревшего Эрика поблекла. Попытка перезагрузиться в «Дижоне» оказалась неудачной, и в 35 лет один из главных французских талантов рубежа веков тихо закончил выступления.

Увидеть Париж и проиграть

Жерома Ротена тоже сравнивали с Зиданом. Но чаще его называли французским Бекхэмом. Во многом из-за внешнего сходства. Кроме того, Жером, как и английский оригинал, действовал ближе к правому флангу.

Конечно, достоинства Ротена не ограничивались сходством с популярным англичанином. Жером был превосходным игроком, успевавшим в отборе, и в созидании. Он довольно быстро вырос из «Кана», проявил себя с наилучшей стороны в «Труа» и переход в один из сильнейших клубов Франции был закономерен. На Ротена претендовали несколько команд, но он оказался в «Монако» и не пожалел. В умелых руках Дидье Дешама Жером превратился в превосходного футболиста. «Монако» едва не выиграл Лигу чемпионов, и главными действующими лицами той команды были Ротен, миниатюрный Людовик Жюли и бомбардир Фернандо Морьентес. Жером был включён в состав сборной Франции на чемпионат Европы 2004, где, правда, вышел на поле лишь однажды.

В том же 2004 году Ротен совершил самую большую глупость в своей жизни. На пике карьеры перешёл в «Пари Сен-Жермен», где так и не сумел заиграть. Ему искали место на поле, поставили в опорную зону. А тут ещё и травмы. Одна, вторая. На чемпионат мира 2006 года французский Бекхэм не поехал. Даже в расширенный список кандидатов не попал. Жером пытался преодолеть творческий кризис, уходил в аренду в «Рейнджерс». Не помогло. Только в 33 года он вырвался из Парижа и уехал на Корсику. Где провёл два очень приличных сезона в «Бастии», после чего простился с футболом.

«Львёнок», так и не ставший «львом»

Большие авансы были выданы полузащитнику Бенуа Педретти, чья звезда взошла в «Сошо». Его тоже частенько сравнивали с Зиданом, даром, что Бенуа был более оборонительным игроком. «Львята», как ещё называют «Сошо», показывали приличный футбол. Во многом благодаря двум талантам - Педретти и нападающему Пьеру-Алену Фро. Сам Бенуа забивал нечасто, но редкая атака обходилась без его участия.

При этом Педретти прожужжали все уши, что он давно перерос «Сошо» и должен играть в более статусном клубе. Он не спешил с переходом, отклонял предложения, но в 2004-м, уже будучи игроком сборной Франции, победителем Кубка Конфедераций и участником чемпионата Европы, поддался на приглашение «Марселя». Но инициатором покупки Педретти был Жозе Аниго, а пришёл Бенуа к другому тренеру - Филиппу Труссье, который так и не понял, как найти полузащитнику нужное применение.

Переход в «Лион» не принёс особой радости. Чемпионом Франции Бенуа стал, но морального удовлетворения не получил. Потому что на его позиции играл Жуниньо Пернамбукано, а бывшим лидер «Сошо» затыкали дыры в составе. И всё же он нашёл свою команду, а именно «Осер». Бенуа отыграл в Бургундии пять лет, дослужился там до капитана команды, но в сборную больше не вызывался. Да и «Осер» был не тот, что во времена Ги Ру.

Потом он выступал за «Лилль» и не был лишним, побывал на Корсике - в «Аяччо». Заканчивал Бенуа в «Нанси», где сейчас работает тренером. Вроде бы спортивная жизнь удалась. Однако свои лучшие годы талантливый полузащитник провёл в жёлто-синей футболке «Сошо». И запомнился в первую очередь, как «львёнок».

Зигзаги судьбы

Йоанн Гуркюфф получил прозвище «новый Зидан», когда Зинедин ещё играл в «Реале. Сам же Йоанн уже выделялся в составе „Ренна“, которым командовал его отец, известный тренер Кристиан Гуркюфф. Ему бы поиграть ещё в „Ренне“, опериться. Но 20-летний футболист принял предложение „Милана“. Который и его видел собственным Зизу. Предложений была масса, но Йоанн сделал свой выбор. Опять же, к новым цветам привыкать не надо, у „Милана“ та же цветовая гамма, что и у „Ренна“.

В бытность игроком „Милана“ Гуркюфф стал победителем Лиги чемпионов. Вот только в основе закрепиться не смог. Чаще выходил на замену. А хотелось играть, хотелось заменить Зидана. И он вернулся во Францию, стал игроком „Бордо“. Вот там-то Гуркюфф и проявил себя во всей красе, доказав, что сравнение с великим игроком - вовсе не дежурный комплемент. Он вёл игру аквитанцев, раздавал пасы, много забивал сам и при этом наслаждался игрой. Позвали и в национальную команду. В составе сборной Франции он побывал на чемпионате мира в ЮАР , где правда подвергся критике. Его называли „потерянным“ и „замороженным“. Но неудачные международные кампании случались у многих.

Два года пролетели как в сказке. Начался третий сезон. И дёрнул же чёрт его перейти в „Лион“. Насколько был хорош Йоанн в „Бордо“, настолько тускл и невнятен он оказался в новой команде. Неизвестно, в чём причина. Может, от того, что его там неправильно использовали, обременяли оборонительной работой. Он, как саженец, выкопанный из одного сада, не прижился на новом месте. За пять лет в „Лионе“ Гуркюфф растерял свой былой авторитет, превратившись в завсегдатая скамейки. Были же предложения, но он чего то ждал. Дождался до тридцати лет. И вернулся в „Ренн“. Как оказалось, доигрывать. В прошлом году Гуркюфф поиграл немножко за „Дижон“, получил травму и с тех пор больше на поле не выходил. Но и о завершении карьеры пока не объявлял.

Может, он ещё вернётся. Тридцать три - не возраст. При желании, можно заиграть. Например, в „Нанте“, где тренер носит ту же фамилию. Наверняка, Кристиан Гуркюфф знает, как помочь сыну продлить футбольное долголетие.