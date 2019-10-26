11 величайших побед (и ужаснейших поражений) в истории АПЛ

сегодня, 17:04

Невероятный успех «Лестера» на «Сент-Мэри» заставил «Соккер.ру» заглянуть в историю АПЛ . Оказывается, «лисы» повторили рекорд турнира!

Ошеломляющая победа «Лестера» над «Саутгемптоном» в гостевом матче сначала шокировала, а потом отправила самых любопытных к книгам рекордов, ведь это явно не рядовой результат в истории АПЛ и английского футбола. Расскажем о мощнейших победах и тяжелейших поражениях в английской Премьер-Лиге.

11. «Арсенал» - «Эвертон» — 7:0 (2005)

Занимательная история. Предыдущий сезон 2003/2004 золотой «Арсенал» прошел без поражений, создав клубную легенду, а «Эвертон» финишировал на 17-й строчке. Накануне следующей кампании «ириски» продали Уэйна Руни в МЮ , но это не помешало им взлететь на четвертую строчку и попасть в квалификацию Лиги чемпионов, в то время как «канониры» на 12 очков отстали от «Челси», проводившего первый сезон под руководством Жозе Моуриньо. В общем, в последнем для «Арсенала» домашнем матче сезона вторая команда АПЛ разнесла четвертую со счетом 7:0, а голами отметились шесть разных футболистов: Пирес оформил дубль, по одному мячу забили Ван Перси, Виейра, Эду, Бергкамп и даже Фламини.

9-10. «Ноттингем Форест» - «Манчестер Юнайтед» — 1:8 (1999)

Вот здесь все логично: лучшая команда АПЛ разгромила худшую. Матч состоялся в феврале, а через три месяца МЮ стал чемпионом и выиграл Лигу чемпионов в драматичном финале против «Баварии», в то время как «Ноттингем» финишировал на последней строчке в турнирной таблице и с тех пор больше не возвращался в АПЛ . Оле-Гуннар Сульшер в этой игре сделал весомый вклад в свою славу «суперсаба»: к перерыву МЮ вел со счетом 2:1, после перерыва «Сити Граунд» увидел еще два мяча в воротах своей команды, а на 72-й минуте на поле появился норвежский «убийца с лицом ребенка» и успел оформить «покер».

9-10. «Мидлсбро» - «Манчестер Сити» — 8:1 (2008)

Сейчас «Манчестер Сити» скорее сам накидает полную корзинку, но буквально 11 лет назад «Мидлсбро» распял «горожан» в последнем туре АПЛ . Для «Ман Сити» сезон-2007/08 поначалу складывался позитивно, команда Свена-Горана Эрикссона шла третьей в ноябре, но потом началось падение в середину таблицы, а в конце чемпионата ждало унижение на «Риверсайде». «Мидлсбро» руководил нынешний главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, а голами в избиении «Сити» поучаствовали Афонсо Алвес (3), Стюарт Даунинг (2), Адам Джонсон, Фабио Рошембак и Жереми Аладьер. «Гол престижа» забил Элано на 87-й минуте.

4-8. «Челси» - «Уиган» (2010) — 8:0

Не впервые суперкрупная победа приходится на последний день сезона, а в данном случае это еще и весьма важная виктория для триумфатора, ведь победа в заключительном туре АПЛ обеспечивала «Челси» Карло Анчелотти титул. И «синие» не стеснялись побеждать! «Уиган» Роберто Мартинеса, который еще появится в этом топе, обеспечил себе сохранность прописки на будущий сезон и на «Стэмфорд Бридж» особенно не упорствовал, отдавшись на милость будущему чемпиону. Хет-трик Дрогба, дубль Анелька, голы Калу, Эшли Коула и Лэмпарда привели к погрому «Уигана», который завершил сезон с разницей мячей «-42». В то же время у «Челси» было «+71» и рекорд АПЛ : четыре матча с семью или более забитыми мячами. Мощно!

4-8. «Саутгемптон» - «Сандерленд» (2014) — 8:0

Любопытно, что пять лет назад, причем тоже в октябре, «Сент-Мэри» уже был свидетелем ярчайшей победы. Тогда «Саутгемптон» порадовал своих болельщиков, накидав полную корзинку «черным котам». Могли себе позволить! За «святых» играли Грационо Пелле, Садио Мане, Душан Тадич, Тоби Алдервейрелд. Не то, что нынешнее племя.

4-8. «Манчестер Сити» - «Уотфорд» (2019) — 8:0

Победа «Лестера» на «Сент-Мэри» – не первый лютый разгром в нынешнем розыгрыше АПЛ . Всего месяц назад «Манчестер Сити» вверг в беспросветную печаль «Уотфорд» и сэра Элтона Джона, наколотив «шершням» восемь безответных мячей. Пять голов были забиты уже к 18-й минуте, и Бен Фостер радовался, что не пропустил больше. Это было очень больно для «Уотфорда», но повторить рекорд АПЛ «Ман Сити» не сумел.

4-8. «Челси» - «Астон Вилла» (2012) — 8:0

За неделю до этого «Астон Вилла» выиграла на «Энфилде» у «Ливерпуля» 3:1 и приехала в гости к действующему победителю Лиги чемпионов слишком уверенной и даже самодовольной. «Челси» убедительно выбил спесь из «вилланов», голы забили семь разных футболистов, а мог быть и восьмой, но Лукас Пиазон не реализовал пенальти на 89-й минуте.

4-8. «Ньюкасл» - «Шеффилд Уэнсдей» (1999) — 8:0

«Ньюкасл» и «Шеффилд Уэнсдей» начали сезон-1999/2000 ужасно: набрали по одному очку в семи турах и замыкали турнирную таблицу. Руд Гуллит покинул тренерский мостик «сорок», уступив место Бобби Робсону, который и был главным тренером «Ньюкасла» в схватке худших команд в 8-м туре АПЛ . Представьте себе, играют 19-я и 20-я команды, которые до этого не могли выиграть в 14 матчах на двоих, а тут сразу — 8:0 в пользу «Ньюкасла»! Особенно зверствовал Алан Ширер, забивший пять мячей (два с пенальти). В итоговой таблице «сороки» поднялись в середину таблицы, а «Шеффилд» вылетел в Чемпионшип.

3. «Тоттенхэм» - «Уиган» (2009) — 9:1

И снова история о беззаботном «Уигане» Роберто Мартинеса. Выше мы уже говорили о том, как «латикс» завершили сезон-2009/10 поражением 0:8 на «Стэмфорд Бридж», но еще в ноябре катастрофой завершился другой выезд в Лондон — на «Уайт Харт Лейн». Ничто не предвещало такой беды, ведь после быстрого гола Питера Крауча «Тоттенхэм» до 51-й минуты выигрывал 1:0, а потом как понеслось! Пять штук забросил в ворота «Уигана» Джермейн Дефо, а один из мячей записал на свой счет будущий игрок «Ростова» Дэвид Бентли.

1-2. «Манчестер Юнайтед» - «Ипсвич» (1995) — 9:0

В начале того удивительного розыгрыша АПЛ , завершившегося победой «Блэкберн Роверс», МЮ уступил на выезде «Ипсвичу» со счетом 2:3. «Ипсвич» станет худшей командой сезона и отправится в Чемпионшип, а дружине сэра Алекса Фергюсона не хватит этих самых баллов в матче с аутсайдером, чтобы взять титул. Ну, зато на «Олд Траффорд» «красные дьяволы» укатали «трактористов» в грунт. Почти четверть века это была самая крупная победа (и, соответственно, поражение) в АПЛ . Собственно, успех МЮ остается рекордным, но теперь уже в дуэте, а не соло.

1-2. «Саутгемптон» - «Лестер» (2019) — 0:9