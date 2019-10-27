Неудавшиеся джокеры. Звездные заложники резерва

сегодня, 16:01

«Соккер.ру» обращает внимание на известных и сильных футболистов, которым не хватает игровой практики.

В больших клубах на лавках частенько большие футболисты, иногда – легенды мирового масштаба. Или хотя бы чемпионы мира для начала. Собираем поучительные актуальные истории.

Вратарь

Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

Мог выбрать другой клуб и постоянно быть в основе, но решил, что хочет обратно домой в Италию. Тогда оставались «Парма» и «Ювентус». Вернулся к «бьянконери» в статусе запасного голкипера, согласился на скромную зарплату. И хотя Сарри разрешил старику Буффону размять косточки, основным остается Щесны. Есть звездные парочки конкурентов Куртуа и Ареоля, Браво и Эдерсон, Рейна и Доннарумма, Нету и Тер Штеген, но если выбирать великого запасного, то Джиджи – идеальный кандидат. Хотя учтите, что он единственный в списке, кто был готов к скамейке летом!

Защитники

Жоау Канселу («Манчестер Сити»)

Между прочим, пятый по цене защитник в истории футбола – за 65 млн евро пришел! Хосеп продолжает гнуть линию «нет денег на новичков» - уже и хавбек «Астон Виллы» Грилиш якобы не по карману. Но Родри и Канселу летом подписали не за копейки. Португалец считает Гвардиолу лучшим тренером мира, поэтому покинул «Ювентус», где играл бы безвылазно, и ушел на скамейку в «Сити», где у него справа конкурентом стал Кайл Уокер, слева – Анхелиньо, Менди и Зинченко. Жоау превращается в Данило, хотя сам бразилец в «Ювентусе» играет, когда готов.

Эдер Милитао («Реал»)

Один из всего 11 защитников в истории футбола, за которого отдавали полтинник в евро. Эдер – странный парень, ведь согласился на предложение «Реала», прекрасно понимая, что сразу заменить Рамоса и Варана в основе не сможет. Конечно, лихорадочные ошибки Куртуа и защиты Зидана вынуждали француза доверять и бразильцу, но по факту Милитао является классическим резервистом – ему нет места в твердой основе, ведь два чемпиона мира играют чаще. Не всегда лучше, но Эдеру от этого не легче.

Шкодран Мустафи («Арсенал»)

В этом списке мог быть Бонуччи, если бы не травма Кьеллини, но сейчас именно Леонардо обучает уму-разуму Де Лигта на поле, пока Джорджо в лазарете. В этом списке мог быть Отаменди, но дорогущий аргентинец попадает в основу «Манчестер Сити» - у Ляпорта и Стоунза проблемы со здоровьем. Мог быть Умтити, но француз скорее был резервистом сезоном ранее, а сейчас просто травмирован. Зато есть чемпион мира, который играет с детьми в Лиге Европы. Мустафи в этом сезоне отметился только тем, что отбился от воров.

Полузащитники

Иван Ракитич («Барселона»)

Зря не ушел. Если для Артуро Видаля просто сидеть на скамейке в «Барселоне» - уже хорошо, ведь хулиган набегался в других клубах, то Ракитич жалеет, что не ушел. Странно поступил, ведь знал, что Бускетс никуда не собирается, а Френки Де Йонга подписали загодя. Иван переоценил свои силы, привычно надеялся получить время на поле, но у Вальверде хорват практически не играет – пять выходов на замену в Ла Лиге и всего один матч в основе. Даже у Месси с его травмами минут на поле куда больше. Ракитич стал запасным.

Наби Кейта («Ливерпуль»)

Самый дорогой хавбек-разрушитель в истории после Родри. В конце сентября Клопп рассказывал, как важен для команды Кейта, и подчеркивал – гвинейцу нужно заново «учиться» играть на позиции, где необходимо больше движения. Травмы теперь позади, но недешевый новичок «Ливерпуля» сыграл всего 8 минут в АПЛ , а тем временем выстроилась очередь из желающих выходить вместо него, даже если речь о людях других амплуа – Шакири и Лаллана тоже хотят себя показать. Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум и Окслейд-Чемберлен превращают Кейта в запасного. Остается ждать своей минуты славы, как делает Ориги?

Иско («Реал»)

Если у Модрича были травмы, то Иско готов играть, но Зидану не очень нужен – провел на поле лишь чуть больше времени, чем Лука. Франсиско прекрасно понимает, что выбор в пользу именно Азара – с его любовью к смещениям в центр поля, и возвращение Хамеса исклюют постоянную игровую практику для него самого. Испанец раньше конфликтовал с Зиданом, пытался доказать важность «Реалу», но по факту входит в список тех, кто умеет играть прекрасно, но тратит время в составе клуба из Мадрида – основа не резиновая. Говорят, Иско даже готов уехать в Англию, как Себальос, только в МЮ , не в «Арсенал».

Месут Озил («Арсенал»)

Унаи говорил недавно, что Озил не заслужил места в команде. В пяти матчах подряд Месута не было даже в заявке, и понятно, что тренер недоволен опытным хавбеком со своеобразным подходом к футболу. А что забавно – говорят, немец собирается подождать увольнения Эмери, не планирует искать клуб, где сможет играть постоянно. А если решит уйти, то переберется за океан – молодая жена отвезет в США , а не в Турцию. К сожалению, Озил оказался слишком ленивым и своенравным, чтобы быть великим футболистом. По таланту – феномен, но недорабатывать и жаловаться любил еще со времен «Шальке».

Иван Перишич («Бавария»)

Хорватские вице-чемпионы мира неудачно играют всего через год после успеха в России. У Модрича травмы, Ракитич – на лавке, Субашич вне основы «Монако», Ловрен – в «Ливерпуле». Иван попробовал заиграть в «Баварии», но оказалось, что у Гнабри больше козырей. У хорвата всего три игры в основе в Бундеслиге и всего один выход с первых минут в Лиге чемпионов. Футболист явно недобирает игр и вряд ли очаровал Ковача. Один из семи участников финалов чемпионатов мира в этой антисборной может не раскрыться в «Баварии». Акцент в атаке на Коутиньо и Левандовски, на Гнабри и Комана.

Нападающие

Томас Мюллер («Бавария»)

Сохраняя чувство юмора, немец не смог сохранить место в основе «Баварии». Провел меньше половины минут в Бундеслиге из возможных, и хотя отметился сразу четверкой голевых передач, Томасу пора задуматься, не поменять ли клубную прописку в ближайшем будущем? Если Коман, Гнабри и Коутиньо будут играть сильно, то Мюллеру банально не остается места в составе, тут даже Перишич, как и Горецка, оказываются лишними. Чемпион мира на лавке – всегда печальное зрелище. Пусть Мюллеру уже не двадцать лет, но и не столько, как Рибери с Роббеном.

Оливье Жиру («Челси»)

Уже выражал недовольство отсутствием игрового времени в команде Лэмпарда. Другой ветеран – Давид Луис, летом принял решение об уходе, поговорив с новым главным тренером «Челси». Оливье такие беседы тоже вел, но поскольку отпустить всех желающих, когда УЕФА запретил регистрацию трансферов, в Лондоне не могли, то Жиру остался. А сейчас будет ожидаемо жаловаться, ведь 121 минута на поле в АПЛ – не то, на что чемпион мира рассчитывал. Абрахам разыгрался, а в запасе и Батшуайи может посидеть.

Резерв антисборной: Клаудио Браво («Манчестер Сити»), Хави Мартинес («Бавария»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Лайвен Курзава ( ПСЖ ), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Лукас Торрейра («Арсенал»), Джердан Шакири («Ливерпуль»), Педро («Челси»), Александр Ляказетт («Арсенал»), Лука Йович («Реал»), Альваро Мората («Атлетико»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Ювентус»).

Лишним в основе грандов обычно сложно вернуться на поле, но чудеса случаются. Например, Пулишич сыграл за «Челси» впервые с августа и сразу сделал хет-трик, причем идеальный – забил правой, левой и головой. Возможно, Жиру тоже пригодится в будущем, но вместе с Мюллером, Озилом, Канселу или Ракитичем?

Или возьмите Дибалу. Пауло на границе между основой и резервом, поэтому его упоминаем лишь в запасе. Но многие в списке не рассматриваются главными тренерами как ключевые игроки. Унаи вот вообще об Озиле говорить отказывается. Хотя если отнять Буффона – в силу возраста его трансферная стоимость не может быть высокой, то остальная десятка оценена на рынке в 400 млн евро.

Большие клубы недодают игровое время футболистам, которые в других составах могли постоянно играть. Нередко причина в самих игроках – не подготовились к работе. Но также не исключено, что многим участникам антисборной придется сменить прописку, чтобы снова получать удовольствие от игры в основе, ведь мест одиннадцать, а сильных игроков в составах грандов – куда больше.