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Антисборная 13-го тура: отряд Карпина и звезды «Спартака»

сегодня, 12:24
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий
Попов Ивелин
Попов Ивелин
Полузащитник
Шюррле Андре
Шюррле Андре
Нападающий

«Ростов» провалился в Санкт-Петербурге, а видные футболисты «Спартака» не справились с «Рубином». Антигерои тура – на «Соккер.ру».

Вратарь

Егор Бабурин («Ростов»)

Самая бездарная игра сильного вратаря в сезоне? Будь Карпин жестким тренером старой школы – обвинил Егора в раздевалке в сдаче матча бывшему клубу и отправил на лавку. Впрочем, речь не идет о злом намерении вратаря, весь «Ростов» сыграл слабо. Но тренер ошибся с выбором голкипера, Егор постоянно ложился под удары соперника. Взял пенальти, которое Дзюба перебил? Слабое утешение, ведь у Бабурина серия грубейших личных ошибок. Вратарь боялся мяча, стараясь отвернуть лицо при ударах – полный провал.

Защитники

Александр Анюков («Крылья Советов»)

Анюков уже извинился перед соперником, которого ударил, и всем «Оренбургом», признав правильность удаления. Не удивительно, что ветеран не стал сочинять сказки о провокациях, которые требовали вести себя, словно в уличной драке, ведь Александр впервые в карьере увидел прямую красную карточку! Хотя хорошая «кредитная история» не отменяет глупость ситуации. Опытный человек не подставляется под длительную дисквалификацию на последних секундах уже выигранного матча. 

Дмитрий Чистяков («Ростов»)

Пенальти оставим в стороне. Но факт, что Чистяков отпахал – были и верховые победы, и отборы, но при этом оказался невидимкой для атакующей группы «Зенита» и Дзюбы лично, отражен на табло – пропустили шесть голов после девяти ударов соперника в створ. Причем из трех нереализованных лишь один завершился сэйвом Бабурина. Оборона подвела голкипера, вратарь – команду. «Ростов» имитировал борьбу, а Чистяков сыграл ужасно для футболиста из сборной России. Нельзя так больше, урок нужно усвоить!

Хордур Магнуссон (ЦСКА)

Дивееву и Карпову в сумме 37 лет. Ждать, что будут вести игру ЦСКА, как Игнашевич, глупо. Следовательно, Магнуссон должен быть позиционным ориентиром. Но если присмотритесь, как исландец выбирает позиции, то поймете, почему Влашич после матча негодовал и возмущался, что ЦСКА вел в счете и защищался. Причем оборонялся плохо, ведь Хордур оставлял Кучаева без подстраховки. Акинфеев тащил, пока мог, но в результате ЦСКА снова пропустил после стандарта. Магнуссон в эпизоде сторожил воздух, оставив свою зону пустой.

Федор Кудряшов («Сочи»)

В этом составе Кудряшов представляет, как и Анюков, ветерана, который не смог себя остановить. Федор махнул ногой мимо мяча в штрафной, позволив Ломовицкому дорисовать фол до пенальти, затем получил первую желтую и не успокоился. Какой смысл нарушать правила в центре поля, уже имея желтую? После серии довольно сильных матчей за «Сочи» и удачных игр за сборную Федор расслабился и подставил клуб - полчаса играли в меньшинстве. Джанаев спас и выручил, Кудряшов – разочаровал нелогичностью действий.

Полузащитники

Александр Ломовицкий («Арсенал»)

Пафос в игре, как у молодого Роббена, созданных моментов напарникам – ноль. Ну, и симуляции. Тулякам повезло с арбитром, дважды Ломовицкий падал на газон, будто подстреленный, и судья указывал на «точку». Оба раза легко обвинить вингера в нарушениях правил, к коим относятся симуляции. Александр реализовал первый пенальти? Во-первых, ему не показали желтую карточку за неспортивное поведение – после гола нельзя со всей силы бить по воротам еще раз. Во-вторых, из-за Ломовицкого «Арсенал» потерял дома два очка – Джанаев его четко переиграл при третьем за игру пенальти в ворота «Сочи» (не этот раз «точка» была по делу).

Ивелин Попов («Ростов»)

Ушел с поля при счете 4:0 в пользу «Зенита». Привычно для этого сезона играл в центре поля, но не высоко, как в «Кубани» или «Спартаке». Значит, в ответе за то безобразие при выходе из обороны и при возвращении к прессингу, что и его коллеги по группе защиты и реакции на чужие атаки. «Зенит» куражился между линиями, Дзюба зверствовал около штрафной и внутри нее. Азмуну не сильно мешали, но и Оздоев с Барриосом словно на прогулку вышли. Норманн был не сильно лучше, но Попов выпал из игры – касался мяча почти так же редко, как Бабурин.

Гуус Тиль («Спартак»)

Звезды подвели «Спартак» в день дебюта Тедеско. Странно, что молодой голландец оказался настолько неготовым к РПЛ. Уже и тренер другой пришел, и напарники разные играли. Впрочем, доверием Тиля баловал и Кононов. Дорогой трансфер должен себя оправдывать, но пока у Гууса ничего не получается. Ивановичем его фанаты точно не назовут, как тезку Хиддинка, а если говорить о конкретной встрече с «Рубином», то у хавбека невнятная попытка сыграть ложную девятку. Тиль пытался – трижды бил, один момент создал, но результат нулевой.

Андре Шюррле («Спартак»)

Чемпион мира думает, что если теперь у команды тренер из Германии, то можно набирать форму неспешно? Странная позиция. Шюррле явно выбрал себе место на поле – никакого центра, пыжился на привычном левом краю атаки. Но в результате Андре отметился количеством ударом – 5 штук, а не их качеством, показал высокий брак (треть пасов – мимо кассы), и не обострял игру команды – ушел с поля без созданных для напарников шансов. Не удивительно, что Тедеско убрал его с поля, как и Тиля.

Нападающие

Федор Чалов (ЦСКА)

Конечно, можно пожурить Луценко после нереализованного пенальти, но форвард «Арсенала» хотя бы активничал и через себя забил (арбитр отменил гол). А что сделал Чалов? За отведенный ему час игры дважды пробил по воротам – ни разу мяч не добрался до створа ворот, а из 26 передач Федора ни одна не была обостряющей. Молодой форвард играл слабо, ЦСКА в результате защищался против «Уфы» и упустил преимущество в один мяч. У Чалова 1 гол в последних 8 играх за «армейцев», явный спад.   

Элдор Шомуродов («Ростов»)

Учитываем, что у Шомуродова зависимая позиция. Учитываем, что Байрамян и Ионов против «Зенита» сыграли тоже плохо. Но кто тут лучший снайпер сезона? Шомуродов, если хочет попасть в серьезный клуб из топ-5, должен радовать и в центральных матчах. Игра «Ростова» в Санкт-Петербурге была именно такой, а от Элдора дождались брака в 50 % - много даже для центрального форварда, слабой игры на втором этаже и ни одного удара по воротам за 77 минут на поле.

Главный тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

В первом тайме гости были похожи на юных футболистов, которые вышли играть с мужиками – Карпин сам дал правильную характеристику происходящему. «Ростов» не сыграл ужасно от «А» до «Я», но они сдались «Зениту». Сдались показательно, помогая сопернику победить стоя. Ушли в плен безропотно, не отвечая на голы команды, которая и сама в защите начудить умеет.

Валерий Георгиевич имел паузу на игры сборных, чтобы разобрать «Зенит», но проиграл женатику Семаку показательно и без вариантов. Да, Карасев использовал спорную тактику российских рефери – у рефери есть стереотип, что ошибки в две стороны избавляют от ответственности, но по факту это Карпин показательно проиграл Семаку, а «Ростов» - «Зениту». Счет мог быть чуточку другим, а суть игры неизменная – ростовчане разочаровали в 13 туре сильнее всех.

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Все комментарии
kts
kts
   162 / 896
сегодня в 14:15
Позоже Валера сэкономил силы на проекте - плетью обуха не перешебешь, проект по любому затащат... Может это и логично)) А резкие слова на камеру - для отмазки 😁
pam06
pam06 ответил Дед за ЦСКА
   23 / 896
сегодня в 13:44
Я бы добавил в эту сборную и ВМГ, Чалова давно пора сажать на лавку, почему тренер это не видит?
Да Чалов последнее время мягко говоря не феерит. Но пользы от него на поле не мало. Кто кроме него систематически цепляется за мяч впереди? Постоянно оттягивает на себя не одного соперника, да и полезных предголевых и голевых передач не мало. Да не забивает, бывают моменты в карьере... Сейчас на Дзюбу большинство не нарадуются - лидер! А что забивает в каждой игре? Или безраздельный лидер бомбардир??? Нет и не так давно костерили на чем мир стоит... А Чалов в прошлом году больше работал на себя, в этом больше на других... Найдет еще золотую середину. Да и альтернативы у армейцев сейчас просто нет.
spartach n1
spartach n1
   39 / 896
сегодня в 13:39
Заполярный
Заполярный ответил 25процентный клоун
   179 / 896
сегодня в 13:34
Еденица автору. Причем тут Ломовицкий и выдуманые симуляции, если есть решение арбитра, а что жеДзюбу сюда автор не засунул за две симуляции, не забитый пенальти, и забитый с нарушением правил гол? Анюков??? Его команда победила пусть и благодаря судье, какие к нему претензии? Ударил игрока? Так какое это отношение к этому туру и к этой игре и к футболу имеет? Отдохнет, найдут ему замену Шомуродов??? Серьезно??? На поле была одна команда, сергея карасева, который убил ростовчан на корню. Он что топ игрок, чтоьы в одиночку решать?
Критиковать дзюбу запрещено он играет за зенит
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 896
сегодня в 13:32
Ростов и раньше, при Божовиче сливал проэкту, и эта надуманная адекватность Карпина тому подтверждение))
зенит купит кого хочешь, с потрохами, Ростов не против, газа у них нет
Сергей Григорьев
Сергей Григорьев
   148 / 896
сегодня в 13:31
Чалов молодой ещё, зелёный. Стабильности в игре нет. Ему можно это простить в силу возраста. Он перспективный. И уж точно не суперзвезда. Вот Влашич он всегда пашет даже в самых провальных играх тащит одеяло на себя и не безуспешно...
Заполярный
Заполярный
   179 / 896
сегодня в 13:28
НЕ ПОЙМУ Я КОНЕЙ, ТО ЧАЛЫЙ У НИХ СУПЕР ЗВЕЗДА, ТО С 62ОМ МЕШАЮТ. А ОН ПРОСТО ПОПАЛ В НУЖНУЮ СТРУЮ С ПОМОЩЬЮ ЖУРНАЛИСТОВ. ОНИ ЖЕ ЕГО И РАСПИАРИЛИ, А НА САМОМ ДЕЛЕ ВЕСЬМА СРЕДНЕНЬКИЙ НОГАМЯЧИСТ.
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   213 / 896
сегодня в 13:28
Особенно Бабурин с анюковым
25процентный клоун
25процентный клоун ответил zenit_forever2014
   10 / 896
сегодня в 13:24
Левейший первый гол с которого все сломалось в игре, ну и второй гол Дзюба повис на игроке, ну и левая пена в пятом мяче
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 896
сегодня в 13:23
Еденица автору.
Причем тут Ломовицкий и выдуманые симуляции, если есть решение арбитра, а что жеДзюбу сюда автор не засунул за две симуляции, не забитый пенальти, и забитый с нарушением правил гол?
Анюков??? Его команда победила пусть и благодаря судье, какие к нему претензии? Ударил игрока? Так какое это отношение к этому туру и к этой игре и к футболу имеет? Отдохнет, найдут ему замену
Шомуродов??? Серьезно??? На поле была одна команда, сергея карасева, который убил ростовчан на корню. Он что топ игрок, чтоьы в одиночку решать?
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   871 / 896
сегодня в 13:08
Вот только не поняла автора об ошибках в обе стороны....вы являетесь судейским экспертом или судьёй....все признали, что Карасёв не ошибался в пользу Зенита....он поставил левое пенальти в наши ворота и ещё при желание мог удалить игрока Ростова. Если и есть претензии к Карасёва то, только по этим эпизодам.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   16 / 896
сегодня в 13:06
Сбитые спартаковские лётчики в авангарде антисборной.
Absinthe3
Absinthe3
   36 / 896
сегодня в 13:02
Карасев - MVP тура)
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил d_fincher
   149 / 896
сегодня в 12:49
Странно ставить в Антисборную игроков, у которых 3 дня назад сменился тренер, но они взяли очко после пяти домашних поражений. Логика где?
На поле играет не тренер
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Дед за ЦСКА
   149 / 896
сегодня в 12:49
Я бы добавил в эту сборную и ВМГ, Чалова давно пора сажать на лавку, почему тренер это не видит?
Видимо просто нет больше профильных нападающих. Но, думаю, лавка все равно найдет Чалова.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   54 / 896
сегодня в 12:33
Я бы добавил в эту сборную и ВМГ, Чалова давно пора сажать на лавку, почему тренер это не видит?
d_fincher
d_fincher
   22 / 896
сегодня в 12:31
Странно ставить в Антисборную игроков, у которых 3 дня назад сменился тренер, но они взяли очко после пяти домашних поражений. Логика где?
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   174 / 896
сегодня в 12:26
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