Самые плодотворные

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Прошедшие матчи сборных немного отвлекли болельщиков от клубных дел. А вот футболисты испытали иной уровень напряжения. «Соккер.ру» – о лучших игроках недели евроотбора.

УЕФА , отвечая любителям всевозможных рейтингов и символических сборных, составил свою команду на основе того, какой футбол игроки показали в своих сборных во время октябрьских матчей в рамках квалификационного раунда Евро-2020. Напомним, что евроотбор выходит постепенно на финишную прямую, и уже шесть сборных даже гарантировали себе участие в финальном турнире.

И вот условная команда, составленная из игроков, которые больше других заслужили похвалу. Вратарь: Мерт Гюнок (Турция); защитники: Андрей Семенов (Россия), Мерих Демирал (Турция), Рогви Балдвинссон (Фарерские острова); полузащитники: Джон МакГинн (Шотландия), Денис Черышев (Россия), Руслан Малиновский (Украина), Эран Захави (Израиль); нападающие: Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия), Роберт Левандовски (Польша).

Мерт Гюнок (Турция)

Вратарь сборной Турции провел два отличных матча. Его команда сначала вырвала стратегически важную победу у Албании со счетом 1:0, а потом сыграла вничью с Францией (1:1) на выезде, что позволило туркам оказаться выше французов при равенстве очков, поскольку домашний матч Турция выиграла со счетом 2:0. Во Франции же местная команда по всем статьям доминировала и прижимала гостей постоянно, но потрясающий вклад в итоговый успех Турции внес Гюнок, который несколько раз натурально спасал команду и заслужил звание вратаря-героя октябрьских матчей.

Мерих Демирал (Турция)

Можно нахваливать Гюнока за все достижения турецкой команды в области сохранности ворот в матчах с Албанией и Францией, но без надежной защиты вряд ли Мерт справился бы. А одним из ярчайших представителей обороны стал Демирал, который выделялся тем, что был заметен и при подключениях в атаку, и в тылу подчищал за партнерами, выручая команду и делая ее нетипично для Турции надежной при закрытом футболе.

Андрей Семенов (Россия)

Российским болельщикам, наверное, больше запомнилась игра Георгия Джикии в защите. Он в принципе и по манере игры ярче, и чаще оказывался в центре событий, в каких-то «замесах». Но в УЕФА отметили Семенова, в его лице похвалив, по сути, просто всю оборону российской команды, которая мало что позволила создать Шотландии и Кипру. Октябрьские матчи с ними прошли с точки зрения беспокойства за тылы очень ровно. Разумеется, ни одного гола пропущено не было.

Рогви Балдвинссон (Фарерские острова)

Можно было принять это за шутку, но в УЕФА решили, что есть место в символической сборной и для скромного героя со скромных Фарерских островов. Конечно, Балдвинссона упомянули не в связи с поражением 0:3 от Румынии 12 октября – в том матче он провел на поле 78 минут. А в связи с неожиданной победой над Мальтой три дня спустя со счетом 1:0. И единственный мяч Фарер забил именно Рогви, выступающий во втором норвежском дивизионе за клуб «Брюне». Этим голом Балдвинссон прервал серию Фарерских островов из семи поражений подряд. А побеждали они в последний раз в сентябре 2018 года. И тоже Мальту, кстати.

Джон МакГинн (Шотландия)

Для МакГинна октябрь получился неоднозначным. Он не спас шотландцев в матче с Россией (0:4), зато проявил себя в игре с Сан-Марино, на котором Шотландия отыгралась за все страдания и серию из четырех поражений кряду. МакГинн в том матче оформил хет-трик, а шотландцы победили со счетом 6:0. Хорошо, что есть Сан-Марино для поднятия самооценки.

Денис Черышев (Россия)

Только Россия и Турция делегировали в символическую сборную октября от УЕФА по два игрока. Черышев в первом матче с Шотландией вышел на поле только на 66-й минуте и результативными действиями не отметился. Зато в игре с Кипром Денис, выйдя с первых минут, сразу задал тон вечеринке. В итоге на его счету оказались два гола и две голевые передачи. Его вклад нельзя было не отметить.

Руслан Малиновский (Украина)

Как нельзя было не заметить и той пользы, что для сборной Украины приносил в октябрьских матчах Малиновский. 26-летний футболист «Аталанты» сыграл решающую роль в победе над Литвой 11 октября, забив оба мяча в ворота соперника. В следующей встрече с Португалией Руслан голами и голевыми передачами не отличался, но был заметен на поле и очень хорошо поддерживал движение и давление команды в средней линии.

Эран Захави (Израиль)

И как же не отметить главного бомбардира отборочного турнира Евро-2020. Захави удирает вовсю от Артема Дзюбы, который с девятью голами занимает второе место. У Захави сейчас уже 11 мячей. И в октябре он свой багаж пополнил. Матч с Австрией израильтянам не удался – 1:3 – но единственный гол Израиля как раз на счету Захави. Потом он помог победить сборную Латвии, забив снова и отдав голевую передачу. Но у Дзюбы впереди игра с Сан-Марино – можно поднажать.

Харри Кейн (Англия)

Еще один конкурент Дзюбы и Захави. На его счету восемь забитых мячей. Копилку он пополнил в матче с Чехией, который англичане неожиданно проиграли со счетом 1:2. Харри тогда забил быстрый гол с пенальти и открыл счет. А потом помог отыграться на несчастной Болгарии, которую Англия победила со счетом 6:0 на выезде, за что темнокожие футболисты английской сборной подверглись жестким расистским оскорблениям. Но Кейну это было побоку, он сделал три голевые передачи и забил напоследок.

Ромелу Лукаку (Бельгия)

У Лукаку могут быть какие угодно приключения в клубах, но в сборной он свое дело знает. Там все отточено. Хотя в матче с Казахстаном (2:0) Лукаку вовсе не принимал участия. Зато его присутствие ощутила сборная Сан-Марино, пропустившая девять мячей от Бельгии, когда та оформляла досрочный выход на Евро. Ромелу в том матче забил два мяча и сделал голевую передачу.

Роберт Левандовски (Польша)

Поляки тоже досрочно завоевали путевку на чемпионат Европы. И Левандовски может по праву считать себя едва ли не главным ее добытчиком. По крайней мере, за октябрьские игры. Ведь в октябре Польша одержала две победы – над Латвией (3:0) и Северной Македонией (2:0). Ко всем пяти голам причастен Левандовски. Он сам три забил латвийцам, а потом проявил щедрость и сделал две голевые передачи в игре с Северной Македонией. Взял Польшу и за ручку отвел на Евро.