Сборная 13-го тура РПЛ. Джанаев и погромщики Дзюбы

сегодня, 18:30

«Зенит» вынес «Ростов», а Сослан сражался, как лев, и прошел в команду недели - «Соккер.ру» по квоте героев-одиночек.

Вратарь

Сослан Джанаев («Сочи») – подвиги тура

Не единственный вратарь, который спасал во время футбольных выходных (Дюпин тоже тащил). Но без Джанаева «Сочи» светило поражение, ведь три пенальти за игру в ворота одной команды видим редко. «Арсенал» вообще не по пенальти специалист, в отличие от Джанаева. В Польше плохо реагировал после «точек», но в РПЛ крут – 3 сэйва после 4 пенальти за два тура. Кафанов и Бердыев реанимировали карьеру Сослана, теперь вратарь сборной намного круче.

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

В РПЛ достаточно соперников, против которых «Зениту» выгоднее атакующий правый латераль, нежели оборонительный. А вот когда Семак выделял у Смольникова качества отбора, а у Караваева – атакующие, то немножко перехваливал Игоря в плане игры на защиту. Не случайно подписали Караваева. И против «Ростова» он сыграл шикарно, Слуцкий подготовил для Семака сильного футболиста. Может, с Малкомом и промахнутся, но с Вячеславом могут попасть в «яблочко». Гол плюс пас, точность передач – 87 %.

Александр Мартынович («Краснодар»)

«Динамо» задавило «Краснодар» желанием, а «быки» не смогли козырнуть классом. В результате фавориты рисковали проиграть, невзирая на то, что моменты у ворот Шунина создать не очень сложно, особенно с учетом тактических перемен у москвичей. Вот только ни один игрок атаки Мусаева не забил, а вот Мартынович на правах официального вожака сыграл в стиле Гранквиста – отличился при стандарте. В обороне тоже пришлось работать не только Сафонову, так что отмечаем соавтора ничьей в Москве.

Филип Уремович («Рубин»)

Из шестнадцати клубов в туре не пропускали только «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Рубин». Но из этой четверки только в сторону ворот казанцев нанесли 23 удара. И хотя надо отдать должное Дюпину, который семь раз удачно вступал в игру, надо отметить, что Плиев и Уремович не испугались атакующей группы «Спартака». И если выбирать ведущего защитника, то им стал хорват Уремович. Точный пас, уверенный отбор, спокойная игра. Москвичи не выжали три очка, поскольку Филип с напарниками не дрогнули.

Константин Рауш («Динамо»)

В этом туре многие левые защитники и латерали – вроде Чернова, Кучаева или Кудряшова, разочаровывали. Да и попытки Айртона навешивать из полуфланга тоже не сработали. Сантос был в порядке, но «Ростов» слишком просто сдался, а на фоне того, что Караваев творил на втором фланге, удачные действия бразильца меркнут. А вот если выбирать из тех, кто сыграл нормально – вроде Рауша, Стоцкого или Д. Комбарова, то выходим на Константина, ведь читал игру и совершил много перехватов. Не сыграл феерично, зато не испугался Петрова и Сулейманова – людей из основной и молодежной сборных России.

Полузащитники

Лоренцо Мельгарехо («Спартак»)

Что важнее, сыграть на уровне в составе команды, у которой все получается, или выделятся среди тех, кто находится в глубоком кризисе? Мельгарехо было сложнее, чем его коллегам из «Зенита» или «Локомотива». Поэтому отметим персональные действия, невзирая на неудачу «Спартака». Лоренцо, которого Кононов недолюбливал, показал, чего не хватает футболистам Тедеско – напора. Успел всюду! Бил (5 раз), обводил (5 раз), дрался на втором этаже (5 побед). А еще отбирал мяч и выносил его от ворот (по 3 раза).

Вильмар Барриос («Зенит») – дриблинг недели

Оздоева в текущем чемпионате отмечают по делу и часто, и против «Ростова» Магомед сыграл удачно. Но давайте обратим внимание на Барриоса. Против него рубились сильные оппоненты – Еременко и Норманн среди героев РПЛ этого сезона. Однако разве Роман и Матиас довольны тем, как сыграли? Барриос не имел привычного объема черновой работы, зато колумбиец нашел время на атаку. Легкость, с которой опорник обыграл защитника и катнул мяч в сетку, напоминает о том, что Вильмар не просто разрушитель, а игрок разносторонний и умный. «Зениту» с ним повезло.

Александр Коломейцев («Локомотив»)

Как заметить центрального хавбека, если не с помощью победного мяча в важной игре? Например, отметив терпеливость Александра. Крыховяк и Баринов не смогли сыграть в Грозном, а Коломейцев был готов. На его счету отборы, перехват, заблокированный удар, хотя Семин явно попросил хавбека компенсировать нехватку на поле Гжегожа, ведь Мурильо был на поле, свою часть черновой работы выполнил. Коломейцев справился – забил мяч, который принес «Локомотиву» пятую подряд победу в РПЛ . Хорошо идут вице-чемпионы, и это с учетом 5 травм и 2 дисквалификаций перед игрой с «Ахматом»!

Никола Влашич ( ЦСКА )

«Армейцы» сыграли неважно, а лично Влашич – хорошо. Понятно, почему без энтузиазма отреагировал на приз «Игрок матча», но ведь хорват награду заслужил. Стал автором голевой передачи на Ахметова, не виноват в пропущенном Акинфеевым мяче – в его задачи не входит работа на втором этаже в штрафной площади. За Влашича говорят пять ударов, четыре удачных обводки, два созданных момента. Если бы все сыграли, как Никола, ЦСКА одержал уверенную победу. Если тот же Оздоев был одним из целой команды успешных, то Влашич пытался подтянуть «армейцев» к победе, но его не поддержали.

Нападающие

Сердар Азмун («Зенит»)

Иранец – классический представитель породы форвардов-проныр. В хорошем смысле, ведь не льстит и не устаивает козни для достижения целей, как пронырливые люди, а использует лишь одну из характеристик понятия – хитрость. Сердар в удачных матчах там, где его не ждут защитники. Например, против «Ростова» отдал главную роль Дзюбе, в том числе в штрафной площади, но собрал гол и результативную передачу, сыграв в традиционном стиле. Кроме того, 35 из 39 касаний в игре Азмун сделал за штрафной площадью. Они с Дзюбой поменялись ролями, и Сердар успешно выполнил черновую работу, оказываясь с мячом даже на своей половине поля!

Артем Дзюба («Зенит») – герой тура

Не забил пенальти, а перебил по собственной инструкции – не знал, как ударить, поэтому пытался отправить мяч по центру. Но Артем в таком настроении сейчас, что даже наличие мелких ошибок не мешает быть разносторонним, полезным и результативным нападающим. Открывается на линии офсайда, удачно подставляется под нарушения правил (не его вина, если арбитры ошибаются). А самое главное – замечает напарников (2 ассиста), и при этом остается результативным. Хет-трик, две голевые передачи, заработанные пенальти. Дзюба – звезда РПЛ , не только сборной.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Есть футбольное суеверие, что женитьба, как и рождение первого ребенка, плохо влияют на футболистов. С тренерами не работает? Семак женился трижды – последний раз на второй супруге Анне повторно, а детей у него столько, что трудно сосчитать, и вряд ли стоит сопоставлять спады в карьере с их появлением. Ведь наследников больше, чем голов «Зенита» в ворота «Ростова».

Но если оставить в стороне счет, то увидите, что в составе победителей все были на своих местах – Дриусси и Шатов отвлекали внимание, Дзюба и Азмун зверствовали на передовой, Оздоев и Барриос исключили контратаки с голами, защитники чаще бездельничали, но Караваев круто сыграл в атаке. Семак переиграл Карпина и «Ростов» показательно и больно. С нетерпением ждем ответный матч, ведь на такие погромы дома нужно отвечать со всех сил.