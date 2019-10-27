Самые надежные стражи ворот

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Залог успешной игры любой команды - надежная игра голкипера. Значение вратарей в современном футболе трудно переоценить. Если в воротах стоит мастер своего дела, талантливый и бесстрашный вратарь, футболистам можно играть в свой футбол, не оглядываясь на свои тылы. Такие мастера были всегда, есть они и сегодня, демонстрируя игру высочайшего класса. Кто они - лучшие вратари современности, чья игра позволяет их командам добиваться высоких результатов?

Растет мастерство, растет и стоимость хорошего голкипера

Оценить мастерство голкиперов можно глядя на ценники, которыми украшены их контракты с клубами. Судя по тенденции, наметившейся в последнее время в европейском футболе, клубы готовы платить за воротников большие деньги. Примерами повышенного интереса к хорошим вратарям стали контракты английских клубов, заключенные в летнее трансферное окно 2018 года. Тогда «Ливерпуль» отстегнул за бразильца Аллисона 62,5 млн. фунтов. Рекордная сумма для вратарских контрактов.

Однако этот рекорд продержался недолго. Лондонский «Челси» выложил за испанского кипера Кипа Аррисабалгу уже 72 млн. фунтов! Абсолютный рекорд на сегодняшний день. Одним словом, сегодня все понимают, что для достижения командного успеха, хороший вратарь одно из главных условий. Тем более что сегодня вратарское мастерство вышло на совершенно другой, более высокий уровень. Хороший голкипер в состоянии самостоятельно решать исход матча, будь-то игра в основное время или же успешная игра в серии одиннадцатиметровых ударов. Предлагаем ознакомиться с голкиперами, чья игра на футбольном поле заслуживает уважения и восхищения. Оценка мастерства может показаться субъективной, однако никто не станет спорить, что эти футболисты действительно являются мастерами своего дела.

Какой рейтинг в современном футболе обходится без немецких футболистов. Среди лучших вратарей естественно найдется место для двух представителей Германии.

Мануэль Нойер или «Железный немец». Трудно представить нынешнюю «Баварию» без этого футболиста, да и в сборной Германии Нойеру пока доверена последняя линия обороны. Естественно, игра этого вратаря не безгрешна, достаточно вспомнить провальный для немцев последний чемпионат мира. Ошибки Мануэля Нойера стоили тогда «бундестиму» очень дорого.

Еще один немец во вратарских перчатках может по праву считаться один из лучших действующих вратарей. Речь идет о Марке - Андре тер Штегене, защищающего гранатово-синие цвета «Барселоны». Благодаря игре немца «Барселона» сегодня может не бояться за свои тылы. По уровню мастерства Тер Штеген ничем не уступает своему земляку, более опытному Нойэру. Не случайно этот 27-летний кипер сегодня является вторым номером в воротах сборной Германии. Основные успехи этого вратаря еще впереди.

Не менее примечательны заслуги двух испанских вратарей, защищающих сегодня цвета именитых клубов Старого Света. Куда же без испанцев, тем более что их игра по-настоящему заслуживает всегда повышенного внимания и уважения.

Д авид де Хеа - голкипер английского клуба «Манчестер Юнайтед». Этот вратарь многими считается одним из лучших. Даже при том, что его команда нынче не входит в число фаворитов европейского футбола, мастерство де Хеа вне всякого сомнения очень высокого уровня. Подряд три сезона испанский кипер был признан лучшим игроком года. Еще свежи в памяти его сейвы в играх «красных дьяволов» с маститыми соперниками в Лиге Чемпионов. В последнее время в карьере де Хеа наметился спад. Во многом это связано с невыразительной игрой его команды, однако, лучшие матчи у этого молодого вратаря еще впереди. Сборная Испании вряд ли будет обходиться без услуг этого талантливого вратаря.

Другой испанец, ныне защищающий цвета лондонского клуба «Челси», Кеп Аррисабалага, совсем недавно появился на футбольном небосклоне. В свои 25 лет это вратарь является первым номером в команде «аристократов». Его игра в АПЛ сезона 2018/19 стала залогом успешного для команды высокого места в турнирной таблице. В течение сезона в 14 матчах Кеп отстоял на нуль, что является своеобразным рекордом среди вратарского цеха на туманном Альбионе.

Будет неполным рейтинг лучших голкиперов современности без франкоговорящих футболистов. Эти двое, пусть и представляют разные страны и клубы, однако их имена сегодня у всех на слуху, да и играют они за очень уж известные клубы.

Уго Льорис, французский голкипер, без которого сборная Франции вряд ли смогла бы стать в 2018 году чемпионом мира. Не сверкал бы на звездном небосклоне в последние два, три года без французского кипера и английский «Тоттенхэм». Естественно, даже самый классный вратарь порой допускает простейшие ошибки и промахи. Не без греха и игра Угол Льориса, однако это не мешает ему числиться одним лучших киперов в Английской Премьер Лиге.

Следующий франкоговорящий футболист, заслуги которого на футбольном поле ни кто не умаляет - бельгиец Тибо Куртуа. Вратарский талант этого вратаря был замечен еще во время его игры за мадридский клуб «Атлетико». После бельгиец четыре года успешно трудился на благо команды Абрамовича, параллельно защищая цвета сборной Бельгии. В отличие от других коллег по цеху, игра и поведение Тибо Куртуа на поле практически незаметна. Вратарь просто делает свою работу, стоит надежно и уверенно, обеспечивая игрокам своей команды уверенность в игре на поле.

В доказательство этих слов, его новый контракт с мадридским «Реалом». Королевскому клубу нужен именно такой вратарь, опытный и надежный. Благодаря Куртуа хорошо играет сегодня и сборная Бельгии.

Несколько слов о бразильцах

Бразильские голкиперы представляют собой отдельную школу, которая по манере игры и мастерству исполнения значительно отличается от игрового поведения вратарей европейской школы. Все помнят звездную карьеру бразильцев Таффарела, Жулио Сезара и Дида. Сегодня их успешно представляют в Европе футболисты другого поколения. Чего только стоит игра таких мастеров, как Аллиссона и Эдерсона. Оба бразильца небезуспешно защищают на сегодняшний день цвета двух самых сильнейших клубов Английской Премьер Лиги, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Благодаря уверенной игре бразильского кипера «Ливерпуль» добыл чемпионство в Лиге Чемпионов сезона 2018/19. По уровню демонстрируемой игры Аллисон даже обошел Эдерсона, заняв место главного голкипера в воротах сборной Бразилии.

Тем не менее, Эдерсон сегодня в «Манчестер Сити» играет безукоризненно. Не факт, что его временный второй номер на футболке вратаря бразильской сборной окажется постоянным.

Перечислять заслуги и достижения нынешних голкиперов, выступающих в разных клубах и командах можно долго. Кроме немцев, испанцев и бразильцев в европейском футболе знаковое место занимают вратари со славянскими корнями. Чего только стоит мастерство Самира Хандановича, благодаря которому нынешний «Интер» возвращает себе титул футбольного гранда.

Удивительно, мастерски и классно играет в составе мадридского «Атлетико» словенский кипер Ян Облак. Чего только стоит его достижение, в 178 сыгранных матчах 100 игр словенский вратарь отстоял насухо.