Такой долгожданный трофей

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«Соккер.ру» рассказывает, как «Зенит» впервые выиграл Кубок России.

Сегодняшний «Зенит» трудно удивить Кубком России. Клуб из Санкт-Петербурга и не такое выигрывал, что ему Кубок. А двадцать лет назад победа в турнире стала настоящим праздником для жителей города на Неве. Праздником, которого они ждали 15 лет. Долгих и тяжёлых.

Суровые годы уходят

В 1984 году «Зенит» дошёл до финала Кубка СССР , где проиграл московскому «Динамо». В том же 1984-м ленинградцы впервые стали чемпионами страны. Но триумф стал отправной точкой падения. Внутри команды начались разброд и шатания. Стали разбегаться игроки. Пришлось уйти тренеру Павлу Фёдоровичу Садырину. Ленинградские власти тоже рукой махнули на сильнейший клуб города. Через пять лет после своего чемпионства «Зенит» покинул высшую лигу. Также впервые в истории.

Вернуться с ходу у зенитовцев не получилось. Наоборот, падение продолжилось. По итогам чемпионата-1991 «Зенит» провалился уже во вторую лигу. Но оказался … в высшей. Распался Советский Союз, вслед за ним прекратил существование и всесоюзный чемпионат. В российской высшей лиге нашлось место и для «Зенита». Другое дело, что команда из уже Санкт-Петербурга оказалась не готова для элитного дивизиона и осенью 1992 года снова отправилась в первую лигу.

«Зенит» висел на волоске и мог бы прекратить своё существование. Спас клуб заместитель мэра Виталий Мутко. С трудом, но «Зенит» встал на ноги. Вернулся на берега Невы Павел Садырин. Появилась интересная команда, состоявшая как из местных воспитанников – Владимир Кулик, Игорь Зазулин, Дмитрий Давыдов, Максим Боков, Олег Дмитриев, Артур Белоцерковец, Алексей Наумов, так и приезжих – Евгений Корнюхин, Дмитрий Хомуха, Сергей Зирченко, Денис Зубко, Дмитрий Быстров, Роман Березовский, Дмитрий Нежелев. Вернулись чемпионы СССР Сергей Дмитриев и Валерий Брошин. Осенью 1995 года «Зенит» занял второе место и вернулся в компанию сильнейших.

Команда произвела хорошее впечатление, одержала ряд знаковых побед: над действующим чемпионом «Спартаком-Аланией», над чемпионом будущим – московским «Спартаком», над «Динамо». Но несколько поражений на финише отбросили «сине-бело-голубых» на десятое место. Руководство оказалось недовольно этим результатом и не стало продлевать контакт с Садыриным. В Санкт-Петербург приехал Анатолий Бышовец. В 1997 году клуб финишировал восьмым.

В команде появилось много новичков. С Украины, где у Бышовца были хорошие связи, приехали Сергей Попов, Александр Бабий, Роман Максимюк, Сергей Герасимец, Александр Горшков, Геннадий Попович, Юрий Вернидуб. Из Молдавии прибыли Сергей Клещенко и Александр Куртиян, из Армении – Саркис Овсепян. В воротах обосновался уроженец Еревана Роман Березовский. Укрепил состав бывший игрок «Спартака» и сборной страны Василий Кульков. Но не забывали в Питере и о своих воспитанниках. Из Китая прибыл нападающий Александр Панов. Вернулся чемпион СССР 43-летний Анатолий Давыдов, который в 1997 году выходил на поле вместе с сыном Дмитрием. Закрепились в основе полузащитник Алексей Игонин и защитник Андрей Кондрашов. Не обошлось без потерь. Вслед за Павлом Садыриным уехали в ЦСКА Максим Боков и Владимир Кулик.

Анатолий Фёдорович и Анатолий Викторович

«Зенит» резво стартовал в 1998-м, обыграв в первом туре московский «Спартак». В седьмом туре петербуржцы в кои-то веки возглавили турнирную таблицу и шли первыми несколько туров. Но тут началось «сватовство Бышовца». Анатолия Фёдоровича стали активно приглашать в сборную России, которая пропустила чемпионат мира 1998 года. В стране было сформировано общественное мнение, что без Бышовца наша сборная пропадёт. Сам Анатолий Фёдорович получал удовольствие от работы в «Зените» и сначала не хотел никуда уходить. Но его уговорили. Летом тренер оставил клуб и принял многострадальную сборную. Преемником Бышовца стал Анатолий Викторович Давыдов, ещё год назад выходивший на поле.

«Зенит», выигравший первый круг, сначала отошёл на вторую, а потом и на третью позицию. А после ухода Бышовца отступил ещё. Побывал даже седьмым, но в итоге оказался пятым. Однако в запасе оставался Кубок России. Трофей, который не покорялся «Зениту» с 1944 года.

Обыкновенное чудо

В 1/16 финала соперником «Зенита» стал игравший в первой лиге саратовский «Сокол», который выступил в роли хозяина. Первый матч для петербуржцев мог стать последним. К 16-й минуте они проигрывали 0:2 после дубля известного нападающего Владимира Лебедя. Этот счёт оставался в силе до 87-й минуты. Но Бабий и Максимюк успели забить два мяча в ворота воспитанника «Зенита» Юрия Окрошидзе. Дело дошло до пенальти. И тут в который раз специалистом по отражению 11-метровых проявил себя Роман Березовский, отбивший два удара. «Зенит» вышел в 1/8 финала. Где уверенно разобрался с сочинской «Жемчужиной» – 4:1. Мячи забили Куртиян, Панов, Горшков и Максимюк. Остальные встречи кубковой кампании предстояло провести в 1999 году.

Бышовец, словно предчувствовал, что в сборную идти не стоит. Там Анатолия Фёдоровича ждал провал – шесть поражений в шести встречах. Его заменили на Олега Романцева ещё в конце девяносто восьмого. Но в «Зенит» Анатолий Фёдорович не вернулся. Анатолия же Викторовича утвердили в качестве главного тренера. В составе «Зенита» появился бывший полузащитник «Динамо» Андрей Кобелев. Ворота по-прежнему защищал Роман Березовский, на лавочке появился блондин под шестнадцатым номером – Вячеслав Малафеев. Справа в обороне играл либо Александр Бабий, либо Дмитрий Давыдов. За левый фланг отвечал Саркис Овсепян. В центре обороны действовали Юрий Вернидуб и Андрей Кондрашов. В опорной зоне играл Алексей Игонин, диспетчер – Александр Горшков. На левом фланге носился неутомимый Роман Максимюк, справа был Сергей Герасимец, поигравший и в киевском, и в минском «Динамо». В атаке мощный Геннадий Попович и легкий, стремительный Александр Панов. И длинная скамейка запасных – защитник Константин Лепёхин, полузащитники Денис Угаров, Сергей Осипов, Игорь Зазулин, Александр Куртиян, Борис Горовой, нападающий Александр Петухов.

«Зенит» в первом туре порадовал болельщиков победой над «Ураланом» со счетом 2:0. А вскоре на «Петровский» пожаловал «Ростсельмаш». Соперникам предстояло выявить полуфиналиста Кубка. Голы Зазулина и Поповича приблизили питерцев к хрустальному трофею. Две ничьи в чемпионате и полуфинал с ЦСКА . Между прочим, вице-чемпионом России. Судьбу тяжелейшего матча решил гол Геннадия Поповича. Армейцы почти весь второй тайм провели в меньшинстве после удаления Алексея Савельева. «Зенит» в финале. Как и 15 лет назад, его соперником стало московское «Динамо».

До встречи в «Лужниках» оставалось больше месяца. «Зенит» встретился с двумя другими московскими командами. Сначала проиграл дома «Спартаку» 1:2. У гостей оба гола провел Андрей Тихонов, которому дважды ассистировал Сергей Юран. Московский матч с ЦСКА завершился вничью – 2:2. Армейцы дважды вели в счёте – не пожалел Владимир Кулик родную команду. Но Александр Панов и Геннадий Попович забили по мячу и спасли петербуржцев от проигрыша. В домашней встрече с «Ротором» подопечные Давыдова-старшего чудом избежали поражения – Зазулин сравнял счёт в добавленное время. Затем петербуржцы проиграли в Ростове 1:2 и скатились на 11-е место.

Матч с «Торпедо» на «Петровском» должен был стать репетицией кубкового финала. Но тёплый майский вечер не принёс болельщикам «Зенита» радости. Заметное преимущество хозяев и 0:0. Прекрасно сыграл в воротах гостей против бывшей команды Евгений Корнюхин. К тому же захромал и был заменён в первом тайме Попович. Участие Геннадия в кубковом финале было под вопросом. Также выбыл из строя Давыдов-младший. Сам же «Зенит» отступил на 12-е место. Московское «Динамо» шло третьим.

И вот он финал в «Лужниках», собравший аудиторию в 22 тысячи. Первый серьёзный момент в матче создал Владислав Радимов, на тот момент динамовец. Вернувшийся из испанской «Сарагосы» полузащитник сильным ударом проверил бдительность Березовского. Роман оказался на месте. Потом последовал проход Ролана Гусева и навес на угол вратарской. Вряд ли Березовский смог бы отбить удар Максима Ромащенко, но полузащитник «бело-голубых» не попал в цель. Но всё же первый гол состоялся, и мяч влетел в ворота «Зенита». Ромащенко после розыгрыша штрафного нашёл недалеко от ворот питерцев Николая Писарева, и бывший спартаковец не промахнулся.

«Динамо» не стало стараться развивать успех, «Зенит» тоже не показал в первом тайме ничего особенного. Но после перерыва клуб из Санкт-Петербурга предстал совсем иной командой. На 57-й минуте Александр Панов освободился от опеки Андрея Островского и разобрался с динамовским вратарём Евгением Плотниковым. Не прошло и двух минут, как Панов просочился сквозь динамовскую оборону, обыграл Плотникова и вогнал мяч под перекладину – 2:1. Игра «Динамо» сломалась. Очередной провал в обороне «бело-голубых» обернулся голом Романа Максимюка – 3:1. Кубок отправился в Питер! Во второй раз в истории и впервые за 55 лет. «Зенит» порадовал жителей города на Неве долгожданной победой, которая казалась такой громкой, такой обнадёживающей. Никто и не мог предположить, что через девять лет «сине-бело-голубые» выиграют Кубок УЕФА .

Александр Панов благодаря отличной игре в финале был не просто вызван в сборную России, но и вышел в стартовом составе против французов. Забил два мяча и помог нашей команде одержать одну из ярчайших побед. Собственно, благодаря двум этим играм наша страна узнала, что есть такой интересный нападающий с непростой судьбой.

«Зенит» же доиграл тот сезон ни шатко ни валко, завершив чемпионат на восьмом месте. Панов, Горшков и Березовский вошли в список 33 лучших, причём нападающий под первым номером. В Кубке УЕФА , куда петербуржцы попали в качестве обладателя Кубка России, «Зенит» выступил неудачно. В первом матче 1/64 финала команда Анатолия Давыдова проиграла «Болонье» 0:3. Ничья 2:2 на поле соперника стала слабым утешением. Европейская кампания закончилась, едва начавшись.

Однако год был занесён в актив. Кончились смутные времена для главного питерского клуба, выигрыш Кубка стал поворотной вехой. «Зенит» превращался в растущий организм. Вскоре Давыдова сменил Юрий Андреевич Морозов, который ввёл в состав сразу нескольких молодых воспитанников местного футбола. Самое интересное было впереди.