Роковые переходы Лопетеги

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«Соккер.ру» рассказывает, каким футболистом был нынешний тренер «Севильи».

Честно, вплоть до ноября 2017 года я был уверен, что Лопетеги зовут Хулен. Во всяком случае, так всегда писала наша пресса, так его называли наши комментаторы, да и согласно испанской грамматики выходил именно такой вариант произношения. Уже во время личного общения перед матчем сборных России и Испании тренер соперника поправил меня, сказав, что его имя произносится как Юлен. С ударением на Ю. Баскский вариант имени Юлиан. Юлен, так Юлен. Даже благозвучнее распространённой версии.

«Реал» и «Барселона» – всегда были непримиримыми соперниками. Тем не менее, найдется несколько десятков футболистов, поигравших и там, и там. Но среди них только два вратаря. Первый - это величайший голкипер в истории испанского футбола Рикардо Самора. У нас его тоже долго называли Заморой. Уроженец Барселоны Рикардо Самора начинал в «Барсе», затем выступал в «Эспаньоле», а оттуда же попал в «Реал». Второй – Юлен Лопетеги. Но поиграл, это громко сказано. Один матч в воротах «Реала», пять – в «Барселоне». Остальная карьера этого неплохого голкипера прошла в не столь знаменитых клубах. В сборной Испании он тоже вышел на поле лишь однажды. Хотя побывал на чемпионате мира 1994 года в качестве запасного.

И всё же не был он неудачником. Не был. Лопетеги провёл три прекрасных сезона в «Логроньесе», за что собственно и был приглашён, и в сборную, и в «Барселону». Но об этом звёздном часе несколько позже. Ведь Юлен попал в Логроньо в возрасте 25 лет, когда отчаялся заиграть в «Реале».

Юлен, как вы уже знаете, баск. Его отец Хосе занимался национальным видом спорта – подниманием камней. А вот сына определили в школу подготовки «Реал Сосьедада». Молодой голкипер мечтал стать преемником знаменитого Луиса Арконады. Сначала в клубе. А там, как получится. Но Арконада передал ворота баскского «Реала» другому воспитаннику клуба – Агустину Эльдуайену. А 19-летний Лопетеги уехал в Мадрид, где был принят в систему «Реала». Посланцы «королевского клуба» просматривали обоих молодых голкиперов и сочли Лопетеги более перспективным. Тем более что он играл за молодёжку, занявшую второе место на первенстве континента.

Но переход в «Реал» означал всего лишь выступления за вторую команду «Кастилью». Мадридский клуб, в воротах которого обосновался Пако Буйо, переживал славные времена. Пять чемпионств подряд, два Кубка УЕФА . Ещё не старый Буйо не вызывал нареканий. Юлен три года «варился» в воротах резервистов, после чего отправился на Канарские острова, играть за «Лас-Пальмас». Отыграв там год, Лопетеги был зачислен в первую команду «Реала», но только в качестве третьего, после Пако Буйо и Педро Харо, вратаря. Игровую практику он получил аж один раз, в ничего не значившем дерби с «Атлетико». Сыграл неважно, пропустил три мяча и снова исчез. Появлялся изредка на скамейке. Например, в знаменитом матче со «Спартаком», когда москвичи обыграли «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в четвертьфинале Кубка чемпионов со счётом 3:1.

Подобное бесцельное протирание штанов 25-летнему голкиперу надоело. И он подался в «Логроньес», - десятую на тот момент команду Испании. Ткнул пальцем и угадал. Команду из винной провинции Риоха тянул на себе известный австрийский нападающий Антон Польстер. Приход не самого опытного, но мастеровитого вратаря добавил прочности тылам «бело-красных». Работы у Юлена было много, пропускал он тоже немало. Но выручал куда больше. «Реал» в первом круге положил в ворота баска три безответных мяча. А во второй игре так и не смог пробить голкипера, которого недооценили в Мадриде. «Барса» Йохана Кройфа, забивавшая командам типа «Логроньеса» сколько хотела, тоже с большим трудом закатила три мяча в двух матчах с командой из Риохи. В первом сезоне с Лопетеги «Логроньес» финишировал десятым. Как годом ранее.

В следующем сезоне Польстер ушёл в мадридский «Райо Вальекано». На его место был приобретён нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко. Тот самый, что недавно отпраздновал своё 50-летие. Ему, а так же вратарю Лопетеги, и атакующему полузащитнику Антонио Пойятосу было суждено стать той тройкой, что тянула на себе команду из Логроньо.

«Логроньес», которым на протяжении сезона руководили три тренера - Давид Видаль, Мигель Анхель Лотина и Карлос Аймар, занял только 16 место. Могло быть и хуже, если б не рывок на финише - шесть побед в восьми матчах позволили сохранить прописку в Ла Лиге. Лучшим игроком сезона болельщики признали вратаря. Во-первых, «бело-красные» пропустили в 38 матчах 48 мячей. Показатель, скорее середняка, нежели аутсайдера. Во-вторых, во многом благодаря Юлену были одержаны победы на финише. В-третьих, он выдал прекрасный матч на уже неродном «Сантьяго Бернабеу», не позволив «Реалу» обыграть провинциалов.

Сезон 1993-94 стал лучшим в карьере Лопетеги. Его «Логроньес» снова стал шестнадцатым. А мог оказаться и двадцатым. Юлен выручал чаще, чем кто-то ещё из его коллег. Саленко наколотил 16 мячей, половину из них после передач Пойатоса.

Особенно удались Юлену матчи против «Барселоны». Чемпион Испании так и не смог победить команду из Логроньо. А игра вратаря провинциалов очаровала президента «сине-гранатовых» Хосепа Нуньеса. Тут ещё руководство клуба решило отказаться от услуг Андони Субисарреты. Как там у Твардовского: «- Дед стар, стар, стар, — Заплетаться стал».

На чемпионат мира в США первым номером сборной Испании поехал, отрезанный «Барсой», Субисаррета. В запасе олимпийский чемпион Сантьяго Каньисарес и Юлен Лопетеги. Испанцы дошли до четвертьфинала, Суби сыграл во всех пяти встречах. Наиболее отличившимся на чемпионате мира из игроков «Логроньеса» оказался нападающий сборной России Олег Саленко, поделивший с Христо Стоичковым «Золотую бутсу». Летом оба ушли. Олег в «Валенсию», а Юлен - в «Барселону». Как выяснилось, и тот, и другой совершили ошибки.

Лопетеги шёл на место, освободившееся после ухода Субисарреты, Андони стал одноклубником Саленко. 18 лет ворота «Барселоны» защищали баски - сначала Артола, потом Уррути, затем Субисаррета. Лопетеги должен был стать следующим. Ни дублёр Суби Карлес Бускетс, ни страж ворот «Барселоны-2» Хесус Ангой не рассматривались, как конкуренты вратарю сборной Испании, пусть и третьему. Выступления за сильнейший клуб страны могли помочь Лопетеги стать первым и в национальной команде.

И, наверное, так бы и стало, приди Юлен в мощную, громившую всех «Барсу» Йохана Кройфа первой половины 90-х. Кройф командовал и летом 1994, а «сине-гранатовые» носили титул чемпиона Испании. Но «Барса» уже была другой. Больной. Слишком сильно ударил по всем разгром в финале Лиги чемпионов от «Милана» - 0:4. Президент Нуньес и тренер Кройф стали часто спорить. Игроки тоже почувствовали закат «команды-мечты».

Отец одного из лидеров современной «Барсы» Карлес Бускетс занял место в воротах в первом матче за Суперкубок Испании против «Сарагосы». Чемпион выиграл в гостях 2:0. Юлену предстояло сыграть в ответной встрече на «Камп Ноу». И он провалил свой дебют. А именно - пропустил пять мячей (что с ним не случалось в «Логроньесе») и в конце встречи заработал красную карточку. «Барселона» взяла этот трофей, даром что проиграла 4:5. Однако Кройф разочаровался в новом вратаре. И чемпионат начал Бускетс. Невысокий, коротконогий, не всегда ловивший мяч, а чаще отбивавший его. Не беда, вот в «Милане» Себастьяно Росси тоже испытывал проблемы с фиксацией, однако две Лиги чемпионов покорил.

«Барселона» играла неважно. Бускетс нередко ошибался и много пропускал. Но Лопетеги сидел на лавочке и смотрел за всем этим безобразием. Только в феврале голландец вспомнил, что в его команде имеется вратарь сборной Испании, уже бывший. Поставил на Кубок против «Атлетико». И Лопетеги снова провалился, пропустив четыре мяча. Потом Юлен сыграл три встречи в концовки чемпионата, пропустил в них 6 мячей, а «Барса» взяла лишь одно очко. Команда финишировала четвёртой.

Ничего не изменилось и в следующем сезоне. Основным оставался Бускетс, а Лопетеги появлялся в составе даже реже Ангоя, всего дважды. И опять с тем же успехом. «Барселона» уже без Христо Стоичкова, Рональда Кумана, Чики Бегиристайна стала третьей, а Кройф не доработал до конца.

Новый тренер, англичанин Бобби Робсон, привёл в команду вратаря сборной Португалии Витора Байю. Бускетс вернулся на лавочку, а Лопетеги оказался не нужен и в роли запасного. 31-летний Юлен стал подумывать о завершении карьеры. Но его позвали в третий мадридский клуб - «Райо Вальекано», игравший в Сегунде. Лопетеги получил там практику, помог «пчёлам» вернуться в элиту. А потом уступил место в воротах американцу Кейси Келлеру, усевшись на скамейку запасных.

Что касается сборной Испании, то матч против команды Хорватии, в котором Юлен подменил Суби и не пропустил ни одного мяча, остался единственным для Лопетеги-футболиста. Он вернулся в сборную уже в качестве главного тренера и был очень хорош на этом посту. Под руководством бывшего вратаря испанцы провели 20 матчей. Одержали 14 побед и 6 раз сыграли вничью. Ни одного поражения. В официальных матчах одна ничья. А ещё раньше Юлен с молодёжной сборной Испании выиграл чемпионат Европы.

Но, как и в давнем случае с переходом в «Барселону», Лопетеги совершил глупейшую и грубейшую ошибку. Согласился возглавить «Реал» в очень неподходящий момент. Пришлось покинуть сборную за считанные часы до открытия чемпионата мира. И сборную подставил, и в «Реале» провалился. Теперь Юлен Лопетеги тренирует «Севилью», где пытается заодно и исправить свою некогда прекрасную репутацию.