Поспели вишни в саду у дяди Эдди

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«Соккер.ру» о «Борнмуте», который очень хорош в текущем сезоне.

«Манчестер Юнайтед», сделавший было вопрос об отставке Оле-Гуннара Сульшера менее актуальным, вновь всё испортил. Проиграл в гостях «Борнмуту» 0:1 и застрял на десятом месте. Но этот рассказ будет не о самом титулованном клубе Англии и перспективах его тренерах. Поговорим лучше о «Борнмуте», который показывает в нынешнем сезоне вполне грамотную, зрелую игру.

«Борнмут» - клуб без громких достижений пробился в Премьер-лигу в 2015 году. И вопреки ожиданиям закрепился в элите. Более того, за все предыдущие сезоны «вишни» не вели борьбу за выживание. Приходили на финиш во втором десятке, за исключением чемпионата 2016-17, в котором «Борнмут» занял девятое место – лучший результат за 120 лет. В нынешнем году «вишни» могут и поднять планку.

Своим восхождением из Лиги 1 в Премьер-лигу «Борнмут» обязан двум людям. Владельцу клуба Максиму Дёмину, да-да нашему соотечественнику, и тренеру Эдди Хоу. Первый поддерживает «вишнёвый сад» в надлежащем состоянии, а именно финансирует. Дёмин купил пакет акций «Борнмута», когда «вишни» играли в Лиге 2. Клуб продвигался в верх и за пять лет смог подняться в Премьер-Лигу. Максим Викторович же увеличивал свою долю и в январе стал единоличным владельцем. В Англии его часто называют Абрамович наоборот. Дёмин не стремится быть публичной фигурой, редко появляется на стадионе «Дин Корт», и не склонен делать дорогие и часто неоправданные покупки. Каждый трансфер, как на вход, так и на выход, осуществляется по принципу семь раз отмерь один раз отрежь. Отсюда и стабильность состава. Все хозяйственные дела в «Борнмуте» ведёт Алексей Парфёнов, а Эдди Хоу полностью занят творчеством.

41-летний Эдди Хоу считается одним из самых интересных и загадочных тренеров лиги. Интересным, потому что это он вытащил «Борнмут» из Лиги 1 в Премьер-лигу, стремительно, за год преодолев, столь тяжёлый турнир, как Чемпионшип. Это он собрал всю эту компанию вместе, он раскрутил одних футболистов и продолжает раскручивать других. Почему Хоу загадочный? Потому, что почти всю карьеру игрока, а затем и тренера провёл именно в «Борнмуте». Были у него «романы» на стороне – с «Портсмутом» и «Бёрнли», но оба неудачные. Зато в родном городе Хоу едва ли не самый уважаемый человек. И вряд ли стоит лишний раз говорить почему.

Каждый год, когда в Премьер-Лиге увольняют тренера, то в числе потенциальных кандидатов называют этого выглядящего моложе своих лет англичанина. И всякий раз Хоу берёт самоотвод ещё до того, как ему сделают официальное приглашение. Его интересует только работа в своём клубе.

В руках Хоу Натан Аке, списанный «Челси» за ненадобностью, превратился из человека, похожего на Руда Гуллита, в очень приличного защитника с ценником за 20 миллионов. Из безызвестных игроков выросли и стали кандидатами в сборную Англии Льюис Кук и Каллум Уилсон. Вполне достоин играть в главной команде однофамилец Льюиса Стивен Кук. Одним из лучших в игре с «Манчестер Юнайтед» и не только был однофамилец Уилсона (то, что они не братья, несложно догадаться, увидев двух футболистов) Гарри. Валлиец арендован у «Ливерпуля». Получил как хорошую игровую практику, так и тренерскую заботу. Теперь Гарри нет-нет, да сравнят с другим однофамильцем, тоже валлийцем. С тем самым Райаном, что прославился под маминой фамилией. Стремительно растёт пришедший из «Хаддерсфилда» опорный полузащитник Филипп Биллинг. До прихода в «Борнмут» Джошуа Кинг считался весьма посредственным нападающим. Темнокожего норвежца забраковали несколько клубов, в том числе и «Манчестер Юнайтед». Но стоило Джошуа оказаться в команде Хоу, как и голы пришли, в сборную стали вызывать. Заметно прибавили, после того, как надели чёрно-красные футболки защитник Диаго Рико и игрок средней линии Джефферсон Лерма. В Испании они ничем особым не выделялись. Сейчас Хоу пытается разбудить талант в Доминике Соланке, которому были отпущены щедрые авансы в «Ливерпуле». Его считали, чуть ли не восходящей звездой. Но с восхождением что-то не сложилось, и Доминик приехал к Хоу спасать свою карьеру. Пока особых успехов не видно. Но тренер не ставит крест на 22-летнем футболисте. Когда-то Хоу уже смог спасти для большого футбола другого воспитанника «Ливерпуля» Джордона Айба.

Прошлым летом «Борнмут» спокойно отпустил в азербайджанский «Карабах» своего многолетнего стража ворот Асмира Беговича. Возможно, босниец в последнее время несколько сдал. Но оставаться с почти сорокалетним поляком Артуром Боруцем выглядело авантюрой. Для кого угодно, но не для тренерского штаба «вишен». И вот в нынешнем сезоне Эдди Хоу и его помощник по работе с вратарями Нил Мосс зажгли новую звёздочку – Арона Рамсдейла. Парень, ранее игравший за «Уимблдон», на удивление легко заиграл в Премьер-Лиге. Спокойный, уверенный в себе, грамотный голкипер. Хоть в сборную прямо сейчас. А ещё эти англичане плачут вратарей у них нет. Да за последнее время появились Джордан Пикфорд, Ник Поуп, Дин Хендерсон в сборную стучится, а теперь вот и Арон Рамсдейл.

Арон отыграл во всех десяти турах. Были оплошности, не без этого. Были проигрыши и про три мяча, пропущенные в играх с «Манчестер Сити» и «Лестером». Но как без этого. В остальных встречах Рамсдейл играл надёжно и спокойно. Словно это его не первый сезон. В той же игре с «Манчестер Юнайтед» 21-летний Арон отработал безупречно и сохранил ворота в неприкосновенности.