«Шеффилд», «Ростов», «Верона» - говорим о тех, чьи успехи в этом сезоне заставляют хвататься за голову

сегодня, 18:04

Европейские топ-чемпионаты набрали обороты. Турнирных интриг и неожиданных результатов не счесть, некоторые фавориты, «Реал», «Юнайтед» или «Милан» не оправдывают ожиданий болельщиков, но сегодня разговор не о них - разговор о тех, чьи успехи на футбольном поле заставляют нас хватать себя за голову от удивления.

«Шеффилд Юнайтед» / АПЛ

«Шеффилд» обретался в низших дивизионах Англии 13 лет, но долгожданное возвращение в элиту случилось этой весной. Для АПЛ у команды Криса Уайлдера, впрочем, весьма скромный состав - по оценкам transfermarkt, с отставанием самый скромный (91,4 млн. евро). Это, однако не мешает команде после 11 туров идти на 6 лигоевропейском месте, опережая, например, «Тоттенхэм» и «Ман Юнайтед» (в каком бы раздрае те не находились).

По ходу сезона «клинки» уже обыграли лондонский «Арсенал» и сумели сотворить камбек на «Стемфорде», с 0-2 уйдя на итоговые 2-2. Впереди у команды «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» - и можно быть уверенным, что дерзкий новичок лиги не будет обращать внимания на имена.

Творцы успеха: олдскульный британский коуч Крис Уайлдер; арендованный голкипер «Юнайтед» Дин Хендерсон; опорник Джон Ландстрем, в этом августе записавший на себя мощное достижение - он забивал голы во всех топ-4 дивизионах Англии.

«Гранада» / Примера

В то время как стоимость составов «Реала» и «Барселоны» переваливает за миллиард евро (1,19 и 1,18 соответственно), на другом полюсе дрожит скромная «Гранада» - совокупная стоимость ее игроков оценивается в 33 млн. евро. В прошедшее воскресенье «Гранада» дома играла с «Сосьедадом» - и одержи она победу, единолично возглавила бы таблицу высшей лиги. Команда проиграла, но все равно осталась в зоне еврокубков.

Думаете, случайность, думаете гранадцы еще не встречались с грандами? Как бы не так: дома коллектив Диего Мартинеса Пенаса уже успел обыграть «Барсу», а на выезде трижды отыгрывался в игре с «Вильярреалом» (после 0-1, после 1-2 и после 2-4) и вырвал-таки ничью.

Творцы успеха: тренер Диего Мартинес Пенас; купленный летом у «Спортинга» португальский защитник Домингес Дуарте; опытный экс-форвард «Реала» и «Тоттенхэма» Роберто Сольдадо.

«Эллас Верона» / Серия А

Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость состава команды (32 футболиста) всего в 53 млн. евро. Это второй с конца показатель в итальянской Серии А - скромнее укомплектован только "Лечче (50 млн. евро), а средний ценник футболистов «Вероны» (1,66 млн. евро) сравним с ценником наших «Рубина» (1,57) или «Ростова» (1,65). Тем не менее, после 11 туров веронцы с 15 баллами занимают 9 позицию в турнирной таблице, а отставание от еврозоны меньше (6 очков), чем отрыв от тройки аутсайдеров (8 очков).

Фишка «Вероны» - практически непроходимая оборона. Скромный коллектив на этом отрезке сезона пропустил лишь 9 мячей - никто в Серии А не может похвастаться лучшими цифрами, лишь у «Ювентуса» показатель аналогичный.

Творцы успеха: главный тренер хорват Иван Юрич, возглавивший команду этим летом; опытный капитан и экс-полузащитник киевского «Динамо» португалец Мигел Велозу. За «Верону» выступает и бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, но героем его назвать сложно - проведя на поле 180 минут в двух стартовых турах, Сальва получил травму, он до сих пор вне игры.

«Фамаликан» / Примейра, Португалия

Старт дебютанта португальской высшей лиги впечатляет. После 10 туров команда держится на третьем месте, уступая лидерам «Бенфике» и «Порту» всего 4 и 2 очка соотвтественно.

Состав у команды, как вы понимаете, весьма скромный: 25 млн. евро совокупной стоимости, что в разы меньше, чем у топ-5 команд Примейры. Победа в гостях над «Спортингом» (1-2), гостевая же ничья с «Викторией» 1-1 и 4 из 4 побед на своем поле.

Творцы успеха: опытный бразильский вратарь и капитан с говорящей фамилией Рафаэл Дефенди (от англ. to defend - оберегать, охранять); тренер Жоао Педро Соуза, впервые вступивший на тренерский мостик, а до этого набравшийся опыта и знаний в качестве ассистента в «Эвертоне», «Уотфорде», «Халле» и «Спортинге».

«Ростов» / РПЛ

Еще одна история успеха, хоть пока и промежуточного. Половина турнирной дистанции пройдена, а донская команда и не думает сдавать позиции, по пятам преследуя питерский «Зенит». Если подводить итоги первого круга в цифрах, вот что выйдет: 30 набранных баллов - это повторение клубного рекорда, 9 побед - повторение рекорда, 28 забитых голов - рекорд клуба. Внушительно.

При этом состав у «Ростова» хоть и крепкий по меркам РПЛ , но совсем не выдающийся - лишь 9-е место по оценкам того же немецкого портала. Скажем, совокупная стоимость игроков «Зенита» в 5,3 раза выше, «Краснодара» - в 3,7 раза, ЦСКА и "Локомотива - в 3,3 раза. Две последних команды, «Ростов», кстати, сумел обыграть в Москве, а в Краснодаре лишь чудом остался без победы.

Творцы успеха: хочется написать «вся команда», но так не пойдет, верно? Валерий Карпин, главный тренер, сердце, мозг и легкие этой команды; один из двух лучших форвардов нашей лиги Элдор Шомуродов; системные оборонительные игроки Дмитрий Чистяков и Матиас Норманн.

Кто еще?

В Испании не многим хуже «Гранады» выступает «Осасуна» - вторая с конца по общей стоимости состава команда Примеры после 11 туров набрала 18 очков. Дома подопечные Ягоба Аррасате отобрали очки у «Барселоны» и обыграли «Вильярреал» и «Валенсию»

В Бундеслиге сюрпризы преподносит «Фрайбург» - никаких больших звезд в составе и серьезных амбиций, но 5-е место после 10 туров аккурат между «Баварией» и «Шальке».

Во французской Лиге 1 всегда тесно, андердоги там выстреливают чаще, чем в других топ-чемпионатах, но удачные выступления «Нанта»и «Анже» все-таки отметим. Составы этих клубов сопоставимы с ценой двух Александров Головиных (около 75 млн. у каждого), только Головин со своим «Монако» после 12 туров плетется на 15-м месте, а «Нант» и «Анже» - дежурят в тройке, сразу за ПСЖ .