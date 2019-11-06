Русский «Кенгуру»

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«Соккер.ру» рассказывает о первом нашем футболисте в «Ювентусе».

Ульян (Юлиус) Коростелёв был первым русским футболистом, надевшим чёрно-белую футболку «Ювентуса», а также первым русским тренером в истории великого итальянского клуба. Но в России он так и не побывал.

Он появился в «Ювентусе» раньше, чем Александр Заваров и Сергей Алейников, не говоря уже об Ильясе Зейтуллаеве и Викторе Будянском. И стал наряду с Честмиром Выцпалеком первым легионером в послевоенном итальянском футболе. Быстрый, худощавый левый нападающий провёл в составе «Юве» один сезон, но какой! В тридцати матчах он пятнадцать раз поражал ворота соперников. Жаль, но голевые передачи тогда никто не учитывал.

Сейчас уже никто не знает, как оказалась в бывшем осколке Австро-Венгерской империи под названием Чехословакия молодая супружеская пара из России. Есть версия, что калужский токарь и торговка пирожками покинули родину в поисках лучшей доли. Приходилось читать, что семью Коростелёвых вывезли в Чехословакию, возвращавшиеся с гражданской войны на родину, белочехи. Сам Ульян родился уже на чужбине, в городе Турчанский Святый Мартин летом 1923 года. Чешские власти не стали вносить в метрики русское имя, поэтому по всем документам Ульян проходил, как Юлиус. Мальчик рос в эмигрантской среде, учился в русской школе, да и в футбол начинал играть в команде, состоявшей из выходцев из России. На способного юного футболиста обратили внимание в городской команде, и вскоре в местном клубе «Долуместье» появился игрок с русской фамилией. Эта самая фамилия оказалась довольно сложной для чехов и словаков, поэтому они чаще называли Ульяна-Юлиуса Клоким – Кенгуру, за длинные ноги и своеобразную манеру бега. Более того, во время второй мировой войны, когда быть русским в фашистской Словакии стало небезопасно, прозвище заменяло молодому игроку клуба «Святой Мартин» фамилию. Но при этом русское происхождение помешало Юлиусу избежать мобилизации – его сочли неблагонадёжным.

В 1945-м году советские войска освободили Чехословакию от гитлеровцев, в объединившейся стране начал проводиться чемпионат по футболу. 22-летний Юлиус Коростелёв, перешедший к тому времени в братиславский «Слован», стал едва ли не главной звездой первенства. Он забивал больше мяча за игру, а в 1946-м году его пригласили в сборную Чехословакии. Возможно, Юлиус стал бы примой первых послевоенных чемпионатов и лидером сборной, но весной сорок шестого произошло событие, изменившее его жизнь.

Секретарь «Ювентуса» Артино решил навестить работавшего в Праге виноторговца Флоресто. Приятели как-то выбрались на футбол. Пражская «Славия» принимала братиславский «Слован». Артино неплохо разбирался в игре, и сразу обратил внимание на двух крайних нападающих – правого Честмира Выцпалека из «Славии» и левого – Юлиуса Коростелёва, выступавшего за «Слован». «Ювентусу» же не хватало именно фланговых игроков - быстрых, техничных и забивных. Артино тотчас же телеграфировал в клуб, а вскоре два молодых футболиста получили приглашения из «Ювентуса». Иностранцам тогда был закрыт путь в Серию А, но ради двух чехословацких футболистов «Юве» сумел добиться отмены запрета. Два игрока сборной Чехословакии были куплены за 300 тысяч крон – огромную по тем временам сумму, и в августе 1946 года вышли на поле в составе «старой синьоры».

И Коростелёв, и Выцпалек очень неплохо отыграли в своём дебютном сезоне. Но ближе к окончанию первенства стали сказываться проблемы со здоровьем – Коростелёв во время войны подхватил туберкулёз, Выцпалек провёл восемь месяцев в концлагере Дахау. Поэтому по окончанию сезона 46/47 руководство предложило чехам, а Коростелёв по всем документам проходил, как чех, перейти в менее сильные команды, где нагрузка полегче. Так Юлиус оказался в «Аталанте», а Честмир - в «Палермо». Впоследствии оба футболиста долго играли в Италии, да и по окончании карьеры остались на Апеннинском полуострове.

Честмир Выцпалек стал знаменитым тренером, под руководством которого «Ювентус» выигрывал скудетто в 1972 и 1973 годах. Семейные традиции продолжил его племянник – Зденек Земан. Тренерские успехи Юлиуса Коростелёва скромнее – поработал несколько лет с «Пьяченцой», а в сезоне 1960/61 в течение нескольких недель исполнял обязанности наставника «Юве». В семидесятые годы Юлиус Коростелёв одним из первых в Италии стал работать с девушками, женская команда «Ювентуса» стало одной из сильнейших в стране.

Со временем Юлиус Коростелёв так прижился в Италии, что по-итальянски говорил лучше, чем по-чешски или по-словацки. Русский язык он и вовсе забыл. В девяностые годы Коростелёв вдруг решил уехать из Италии и вернулся в Словакию, где жил скромной жизнью пенсионера. Мало кто узнавал в высоком старике знаменитого Клокима – Кенгуру. Да надо сказать, что словаки несколько обиделись на Коростелёва, из-за того, что предпочёл «Ювентус» сборной страны.

Возраст, а вместе с ним и проблемы со здоровьем, стали напоминать о себе. Однажды Коростелёв заметил, что ноги потеряли чувствительность и стали холодными. Врачи выявили у бывшего футболиста запущенный эндартериит и как следствие непроходимость сосудов. Стремительно развивалась гангрена обеих ног. Пришлось пойти на ампутацию. Если б Коростелёв обратился к врачам раньше, то болезнь можно было пресечь на ранней стадии. Потеря ног сломила Юлиуса морально. Он стал избегать людей, стеснялся появиться в людном месте в инвалидной коляске. Сама мысль, что он, прозванный за свои длинные и быстрые ноги Кенгуру, теперь калека, подавляла всё. Мечта, посетить Калугу – родину отца и Крым, где появилась его мать, так и осталась нереализованной. Ульян Коростелёв умер в 83 года в Италии, так и не побывав на исторической родине.