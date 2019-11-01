Кавалер Золотого мяча

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«Соккер.ру» рассказывает, как Лев Яшин был признан лучшим футболистом Европы.

После публикаций материалов, посвящённых 90-летию Льва Яшина, поступило немало просьб рассказать о сезоне 1963, в котором Лев Иванович стал первым и единственным вратарём, признанным лучшим футболистом Европы. Охотно это делаем и рассказываем об одном из лучших сезонов Льва Ивановича и его команды - московского «Динамо».

Испытание на прочность

Но 1963 году предшествовал 1962, чёрный год в биографии великого вратаря. В 33 года Яшин - к тому времени олимпийский чемпион и чемпион Европы, едва не завершил карьеру. И не торжественно, а молча, под свист тех, кто ещё вчера восхищался его игрой.

Чемпионат мира 1962 года стал испытанием для Льва Ивановича. Накануне первенства у него обострилась язва желудка, и в Чили Яшин отправился с сильнейшими болями. А тут еще за десять дней до старта турнира в товарищеском матче сломали челюсть Владимиру Маслаченко. Пришлось Яшину забыть о своих проблемах со здоровьем и становиться в ворота.

В игре с сильными югославами – финалистами Кубка Европы, сборная Советского Союза одержала убедительную победу 2:0. Следующему сопернику – колумбийцам, заранее отводилась роль аутсайдеров. Прогноз – лёгкая победа советской сборной – начал подтверждаться с первых минут матча в Арике. К 13-й минуте наши футболисты вели 3:0. В середине тайма колумбийцы один гол отыграли, но в начале второй половины игры Виктор Понедельник забил четвёртый гол.

До конца встречи оставалась 21 минута, когда несогласованность Яшина и Гиви Чохели привела к голу в наши ворота. Яшин скомандовал «мой», Чохели убрал ногу и не стал блокировать мячу дорогу, а тот взял и вкатился в ворота. А потом следует дальний удар и гол. А потом ещё один. Матч закончился со счётом 4:4. Яшин, чья ошибка сломала игру сборной СССР , стал виновником неудачи. Но при этом как то забылось, что в самом конце встречи Лев Иванович спас советскую сборную от двух верных голов.

Третий матч группового турнира – со сборной Уругвая наши футболисты выиграли 2:1. А в четвертьфинале советской команде предстояло сыграть с хозяевами – чилийцами. Увы, сборная СССР уступила 1:2. Решающий гол провёл чилиец Рохас дальним ударом. Советская команда, один из фаворитов турнира, вынуждена была прекратить борьбу за два шага до финала.

Увы, Льву Ивановичу пришлось испить горькую чашу главного виновника. Как-то быстро были забыты те победы, которым советский футбол был обязан Яшину. 33-летнему вратарю намекали, что его время ушло и пора уступать дорогу.

Лев Иванович стал подумывать об уходе, друзья и тренер «Динамо» Александр Пономарев уговорили его не спешить, а просто взять некоторую паузу. Ворота «Динамо» стал чаще защищать Владимир Беляев. Яшин поддерживал форму на тренировках.

Простите за большую цитату, но что переживал тогда Лев Иванович, лучше узнать из первых уст. Обратимся к автобиографической книге Яшина «Записки вратаря».

«Было грустно, обидно, горько. И мне и всем. Всем одинаково. Я не выделял себя среди других. Я не знал еще, какую роль сыграет этот неудавшийся матч с чилийцами в моей личной судьбе. Я не знал, что в те минуты, когда мы, переживая поражение, молча сидели в раздевалке, принимали душ, переодевались, в Москву летела кружным путем, через Сантьяго, телефонограмма: „В проигрыше виноват Яшин, пропустивший два легких мяча и тем самым обрекший команду на поражение“. Ее отстучал один из трех бывших в Арике корреспондентов наших газет, журналист, далекий от спорта, но единственный, кто имел возможность передавать свои репортажи в Москву. Телевидение тогда не знало еще передач на столь далекие расстояния, очевидцы и кинокадры могли помочь восстановить истину лишь много позже. А тогда, по горячим следам матча, приговор, вынесенный журналистом, выглядел бесспорным, окончательным и обжалованию не подлежащим.

Лишь когда мы приземлились дома, я впервые узнал, что чемпионат мира проиграл Яшин. Вот когда мне представился удобный случай в полной мере оценить силу печатного слова. На первом же московском матче едва диктор, перечисляя состав динамовской команды, назвал мое имя, трибуны взорвались оглушительным свистом. Обструкция повторилась, когда я вышел на поле. Злой рокот усилился после того, как мяч попал ко мне в руки, но и это не удовлетворило трибуны, мстившие виновнику поражения сборной. Они свистели неустанно, до конца игры. Я слышал крики: „С поля!“, „На пенсию!“, „Яшин, иди внуков нянчить!“

На следующем матче все повторилось. На третьем – то же, что на втором. Дома я находил обидные, издевательские письма, на стеклах машины – злобные, оскорбительные надписи. Несколько раз кто-то из самых агрессивных „доброжелателей“ разбивал окна в моей квартире.

Каждый выход на поле стал для меня мукой. Да что выход на поле – каждый шаг по городу! Переносить все это было выше моих сил. И однажды, вскоре после возвращения из Чили, я сказал нашему тренеру, ныне покойному Александру Семёновичу Пономарёву:

– Больше играть не буду, не могу.

А он, человек, сам все в футболе перевидавший и переживший, меня и не удерживал:

– Поступай, как знаешь, тебе видней. Пока отдыхай, а там видно будет...

Я уложил в багажник ружье и рыболовную снасть и уехал в деревню. Рыбачил, ходил на охоту, по грибы, просто бродил по лесу. Раздумывал о том, как буду жить дальше, а в футбол, решил я твердо, возврата больше нет.

Но чем дальше отодвигало время меня от футбола, тем чаще я тосковал по мячу. И вот стали мне немилы ни лес, ни речка, ни вся с детства любимая подмосковная природа. Виделись мне во сне и наяву футбольное поле и летающий над ним мяч, и я на своем месте чуть впереди ворот – в черном свитере, в старой моей кепочке, побывавшей на всех материках. И слышались мне гулкие удары бутс по мячу и судейские свистки. И ощущал я запах пахнущей городской пылью, помятой шипами травы... Видел, слышал, чувствовал и начинал сознавать: нет мне без этого жизни.

В один поистине прекрасный день, собрав пожитки, я примчался в Москву, на стадион „Динамо“, к Пономареву:

– Хочу играть!

– Давай, раз хочешь, приступай к тренировке, – ответил он, не раздумывая.

И я приступил к тренировкам. Я обживал заново каждый сантиметр своей футбольной жилплощади. Постепенно привыкал к воротам. Вновь учился, не глядя на стойки и не касаясь их спиной и руками, ощущать их ширину и высоту. Вновь развивал в себе способность в нужный миг отыскивать свое место в прямоугольниках штрафной и вратарской площадей. Такова уж жизнь, а особенно спортивная жизнь, подчас жестокая и несправедливая, но обладающая такой силой притяжения, что человек, отведавший ее радостей и печалей, не может расстаться с нею добровольно уже никогда. Даже если ему 34 года и приходится все начинать заново».

«Динамо» завершило чемпион 1962 года на втором месте, пропустив вперёд только «Спартак». Яшин вернулся осенью и обрёл былую уверенность. Сборная СССР собиралась лишь однажды. Провела в Волгограде двусторонку с олимпийцами. Лев Яшин отыграл целый тайм, после чего уступил место в ворота залечившему травму Владимиру Маслаченко.

Звёздный коллектив

Знаменитый бомбардир Александр Пономарёв остался старшим тренером «Динамо» и в 1963 году. Лев Иванович тоже никуда не ушёл. Рядом с ним многолетний дублёр Владимир Беляев и молодой голкипер Владимир Балясников.

Справа в обороне играл Эдуард Мудрик, пришедший в футбол из лёгкой атлетики, причём из десятиборья. Быстрый и выносливый футболист не только превосходно выполнял свою основную работу, но и был полезен в атаке. Слева действовал один из ветеранов Владимир Кесарев. Но его нередко подменял Владимир Глотов, которого болельщики прозвали «Бомба». Деревенский парень, замеченный Михаилом Якушиным в игре за сборную района и выросший в «Динамо» в игрока сборной СССР . Центр обороны цементировали Виктор Царёв, которого часто подменял Виктор Аничкин, и Георгий Рябов. Царёв считался лучшим персональщиком страны. Кроме того, Виктор Григорьевич мог сыграть и на фланге обороны, и в средней линии. Аничкин, он же «Анюта», был мастером подкатов и прекрасно играл в воздухе. По ходу сезона Аничкина вытеснил Рябов, которого Якушин присмотрел в Таллине, действовал неброско, но чрезвычайно надёжно.

В средней линии были чрезвычайно полезны Валерий Маслов и Валерий Короленков. Неутомимый Маслов, совмещавший футбол с хоккеем с мячом, был настоящим мотором команды. Короленков действовал ближе к атаке. Валерий Иванович начинал как нападающий. Но тяжёлая травма правой ноги вынудила его не только сменить позицию, но и стать левшой. При этом Короленков был одним из самых активных в атаке и при необходимости становился пятым форвардом. Жаль, что в те годы не подсчитывали голевые передачи. Короленков бы входил в число лучших ассистентов. В запасе Николай Бобков и Станислав Воротилин, пришедшие из ярославского «Шинника».

И блестящая линия нападения. Правый крайний Игорь Численко, один из самых быстрых футболистов страны. Слева – недооценённый в своё время Валерий Фадеев. В центре Юрий Вшивцев и Геннадий Гусаров. Вшивцев славился умением забивать очень нужные голы, а Гусаров обладал пушечным ударом. Если кто-то из этого тандема не смог выйти на поле, то их подменял воспитанник «Пахтакора» Станислав Стадник.

Десятикратные

В шестидесятые футбол приходил в Москву в мае, а апрельские матчи столичным клубам приходилось проводить в городах с более мягким климатом. Поэтому первые пять туров выдались для динамовцев выездными. Сыграв две нулевых ничьих со СКА и «Шахтёром», москвичи обыграли «Нефтяник» 2:0, киевлян 1:0 и «Молдову» 3:1. В первом матче в родном городе «Динамо» встречалось с ЦСКА . Победитель мог стать единоличным лидером, но игра завершилась с тем же счётом, что и началась. Поэтому таблицу возглавили сразу три коллектива – два динамовских – Москвы и Тбилиси, и столичные армейцы. Но уже после победы в седьмом туре над «Пахтакором» со счётом 2:0, подопечные Александра Пономарёва вырвались вперёд.

Первый выезд в Ленинград принёс только одно очко. Молодой вратарь ленинградского «Динамо» Лев Белкин, кстати воспитанник столичной динамовской школы, не позволил родной команде обыграть его нынешнюю. Хотя у Вшивцева были очень хорошие возможности, чтобы склонить чашу весов в сторону москвичей.

А потом последовала игра со столичным «Торпедо», оказавшаяся одной из лучших для «Динамо» в 1963 году. Лев Яшин несколько раз выручил свою команду, прежде чем Виктор Царёв дальним ударом распечатал ворота автозаводцев. После перерыва Виктор Шустиков в борьбе с Юрием Вшивцевым срезал мяч в свои ворота, а затем Валерий Фадеев в третий раз огорчил Анзора Кавазашвили. Для победы над чемпионом страны «Спартаком» оказалось достаточно одного года Юрия Вшивцева. Эта встреча собрала в «Лужниках» аудиторию в 103 тысячи. Динамовцы стали понемножку отрываться и от «Спартака», и от ЦСКА . Только бакинский «Нефтяник» следовал в опасной близости.

Ничья с «Зенитом» в Ленинграде, домашние выигрыши у «Крыльев» и «Кайрата», 0:0 в Харькове, убедительные 3:1 с земляками из «Локомотива». После 15 туров «Динамо» уверенно шло впереди, опережая ближайшего преследователя ЦСКА на 4 очка. Ни одного поражения и всего три пропущенных мяча. Но выезд в Минск подпортил статистику - Эдуард Малофеев и Михаил Мустыгин забили по мячу в ворота Владимира Беляева. В следующем туре лидер выстоял в Тбилиси благодаря игре Яшина – 0:0. А Минск сократил отставание до одного очка. Гол Валерия Маслова принёс два очка в домашней игре с «Араратом». Но первый круг команда завершила, проиграв в Петровском парке кутаисскому «Торпедо». Первое место осталось, но отрыв маленький – всего 3 очка от шести преследователей.

Этот проигрыш кутаисцам разозлил «Динамо» не на шутку. Три следующих матча – у «Арарата», «Нефтянки» и «Пахтакора» были выиграны с общим счётом 10:1. Передышка в виде ничьей с «Молдовой» и снова три победы. Но не дремал и «Спартак». Команды шли, как говорится, ноздря в ноздрю. «Красно-белые» вышли вперёд по набранным очкам, «бело-голубые» оставались лидерами по потерянным. Но проигрыш ЦСКА со счётом 1:2 заметно усложнил жизнь динамовцам. Встреча со «Спартаком» не прояснила ничего, напротив нулевая ничья всё сильнее запутала.

Но споткнулся «Спартак» в Минске, потом в Тбилиси. Чем воспользовалось «Динамо». Разгром харьковского «Авангарда» 4:0, трудная победа над ростовчанами. Первого места «Динамо» уже не уступило, даром, что во второй раз проиграло минским одноклубникам. Сыграв в предпоследнем туре вничью в Алма-Ате с местным «Кайратом», динамовцы стали недосягаемы для «Спартака» и остальных преследователей.

«Динамо» в десятый раз выиграло чемпионат СССР . Одиннадцатой победы придётся ждать двенадцать с половиной лет. Но этот гигантский срок ничто в сравнении с тем периодом, что динамовские болельщики ждут двенадцатого чемпионского титула.

Мировой вратарь

Лев Яшин провёл один из своих лучших чемпионатов. В 27 матчах Лев Иванович пропустил всего шесть мячей. Этот результат остаётся непревзойдённым до сих пор. Но выигрышем золотой медали и прекрасной статистикой подвиги великого вратаря не исчерпывались. Лев Иванович вернулся в сборную СССР . В октябре наша команда проводила встречи 1/8 финала Кубка Европы с итальянцами. Первый матч в Москве советские футболисты выиграли 2:0 благодаря голам Виктора Понедельника и Игоря Численко. Ворота нашей сборной защищал Рамаз Урушадзе из кутаисского «Торпедо». Но на ответную встречу в Риме старший тренер сборной СССР Константин Бесков поставил в ворота Яшина. Поступить иначе Константин Иванович не мог.

В промежутке между двумя матчами со сборной Италии 23 октября на лондонском стадионе «Уэмбли» прошла встреча, посвящённая столетию английской футбольной ассоциации. Или столетию футбола, как называла пресса всего мира этот матч. Сборной Англии противостояла сборная мира, в которой собрались почти все сильнейшие футболисты планеты. Только знаменитые бразильцы Пеле, Гарринча и Диди не откликнулись на приглашение, в отличие от ещё одного двукратного чемпиона мира Джалмы Сантоса. В Лондон прибыли немцы Уве Зеелер и Карл-Хайнц Шнеллингер, француз Роман Копа, шотландец Деннис Лоу, португалец Эйсебио, аргентинец Альфредо Ди Стефано, испанец Пако Хенто, венгр Ференц Пушкаш, чилиец Луис Эсагирре, югослав Милутин Шошкич, сразу три чехословацких футболиста – Йозеф Масопуст, Святоплук Плускал и Ян Поплухар. И в этой звёздной компании наш Лев Яшин, ещё недавно подвергнутый жестокой критике на родине.

Согласно решению тренера сборной мира чилийца Фернандо Риеры, Яшин и Шошкич должны были сыграть по тайму. Лев Иванович начинал игру и отыграл блестяще. Ему рукоплескала 87-тысячгая аудитория «Уэмбли». И хоть встреча была товарищеской и не имела никакого значения, Яшин играл, словно это был главный матч в его жизни. Джимми Гривз, Джордж Истхэм, Бобби Чарльтон не раз хватались за голову. Мяч должен был влететь в сетку, но каждый раз на его пути вставал вратарь из СССР . Лев Иванович сохранил свои ворота в неприкосновенности. Оба мяча англичане забивали уже Шошкичу.

А десятого ноября Яшин защищал ворота сборной СССР в Риме. В начале встречи он несколько раз спас нашу команду. Очень важный гол на 19 минуте забил Геннадий Гусаров. Теперь итальянцам нужно было забивать уже четыре мяча. Да попробуй их забей, если в воротах соперника лучший голкипер мира. И Яшин играл также вдохновенно, как и в большинстве матчей.

На 59 минуте в ворота сборной СССР был назначен пенальти. К точке подошёл лидер сборной Италии Сандро Маццола. Но Лев Иванович вышел победителем в этой дуэли, намертво взяв мяч. Только на 89 минуте Джанни Ривера смог пробить Яшина – 1:1. Но этот счёт вывел нашу сборную в четвертьфинал.

Игра Яшина на «Уэмбли» и в Риме произвела огромное впечатление спортивной прессы Европы. «Франс футбол» назвал Льва Ивановича лучшим футболистом года, в первый и в последний раз отдав Золотой мяч вратарю. Яшин набрал 73 балла, а ближайший преследователь итальянец Джанни Ривера 56. Лучший вратарь страны получил всемирное признание. И по сей день Лев Иванович считается сильнейшим вратарём в истории футбола. И всё это во многом потому, что он выдержал удары судьбы, обрушившиеся на него годом ранее.