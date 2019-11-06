Россия – знаковая страна в карьере Роналду

сегодня, 19:20

«Соккер.ру» напоминает, как Криштиану учился справляться со стрессом, побеждать в сложных матчах и терпел неудачи на российской земле.

У , как знаете, была девушка из России, но в футбол в стране, где у него много почитателей, он играл редко. Если говорить о местных клубах, то Роналду сегодня всего второй раз в карьере сыграет против команды РПЛ на ее поле.

В сборной история шире, ведь не ограничивается по понятным причинам лишь матчами против России. Кубок Конфедераций и чемпионат мира позволил фанатам Криштиану увидеть его вживую без поездки в Мадрид или Турин. И некоторые заезды в Россию были определяющими в жизни и карьере – памятными, непростыми.

Первый матч. Футбольное взросление

Началось все именно в Черкизово в 2005 году, и даже против команды , но не «Локомотива», а сборной. Все помнят влет России тренера Ярцева в Португалии со счетом 7:1. Но уже мало кто помнит, что в ответной игре получили другой результат, заметно лучше. Вице-чемпионы Европы рассчитывали огорчить , как огорчали Малафеева, но не получилось. Роналду мог не сыграть в московском матче, ведь накануне поединка узнал о смерти отца, но решил выйти на поле. Удаление Смертина не сломало план Семина на игру - Фигу, Деку и Паулета ушли с поля без голов – сыграли 0:0.

Первый успех. Финал в «Лужниках»

Роналду через год ничего не сможет поделать с «Барселоной» Гвардиолы и Месси в финале ЛЧ , но в 2008 в «Лужниках» его «Манчестер Юнайтед» смог опереться на гол Криштиану в первом тайме и дождаться серии пенальти с «Челси». Лэмпард отыгрался, поэтому добрались до ударов с «точки». Одиннадцать сантиметров – ширина штанги, отделили лондонцев от первой победы в Лиге чемпионов. после того, как именно Роналду проиграл борьбу Чеху, не забил свой пятый пенальти. Затем Гиггз отличился, а Анелька не забил Ван Дер Сару - так Роналду взял первый кубок чемпионов из своих пяти.

Первый плей-офф. Битва против ЦСКА

Если сборной Роналду забивал в Португалии – дубль, когда было 7:1, то российский клуб впервые огорчил именно в Москве. Роналду забил Сергею Чепчугову в первом тайме в плей-офф Лиги чемпионов – Акинфеев сыграть тогда не мог. Впрочем, команда не испугалась грозного соперника и даже отыгралась – Вернблум сравнял на 93-й минуте, «Реал» не уехал домой победителем. А вот в Мадриде дубль Криштиану и голы Игуаина с Бензема поставили «армейцев» на место – 4:1. В том сезоне «Реал» не выиграл турнир, но состав уже был мощным. Не хватало только Бэйла, Модрича и Ди Марии до основы с Анчелотти.

Первое поражение. Кержаков был круче

Роналду после трех ничьих – 0:0 и дважды по 1:1, впервые проиграл на российской земле осенью 2012 года. Играли Россия и Португалия, и Капелло сумел подготовить свою команду к победе над полуфиналистами чемпионата Европы того года. Кержаков забил уже на шестой минуте, а дальше команда с Акинфеевым в воротах делала все, чтобы не просто не допустить голы от Нани, Поштиги и Роналду, но еще и огрызаться. Стоит отдать должное коллективу Игнашевича, Березуцкого, Широкова, Кокорина и Кержакова – в тот вечер Россия была хороша, атаки и удары были. И цепкий Анюков остановил Роналду на фланге – Игнатьеву на заметку.

Первый турнир. Кубок Конфедераций

Через пять лет после поражения от Кержакова португальцы снова оказались в России. Чемпионы Европы были фаворитами турнира наряду с немцами. Начали с перестрелки 2:2 с Мексикой, потом единственный гол Роналду позволил Португалии обыграть сборную России – играли на арене «Спартака», а в последнем матче группового раунда Криштиану забил в Санкт-Петербурге команде Новой Зеландии. В полуфинале в Казани игра португальцев с чилийцами завершилась со счетом 0:0, но до удара Роналду в серии теперь не дошло – португальцы не забили три пенальти в серии подряд, чемпионы Европы не прошли в финал, не сыграли с Германией.

Первый мундиаль. Сочинские каникулы

Это еще и немножко подмосковный вояж, ведь базировались в Кратово во время ЧМ -18. Но фартовой поездка в Россию и в этот раз не стала. Сборная Португалии, как показывают финальные турниры, не всегда серьезно настроена. И хотя было Евро-2016, где собрались с боями – вспомните, как из группы выходили и пенальти били, сейчас эта сборная может повторить тот же фокус, что во времена победного гола Кержакова – например, проиграть сборной Украины. Но это случилось недавно, а в России на чемпионате мира Роналду делал, что мог – забил 4 мяча, но вылетел от соперника команды в группе – Уругвая. Хозяева турнира сами могли встретить чемпионов Европы, но вышли на испанцев, а для Криштиану звездным стал матч против «Красной Фурии» в Сочи – сделал хет-трик. Также удачным получился поединок с Марокко, когда его гол стал единственным и победным.

А теперь опытный португалец, чья мама уверяет, что загадочная футбольная мафия виновата, что у сына нет еще парочки «Золотых мячей» - будто Роналду пяти мало, сыграет против своего исторически первого соперника на российской земле – Семина. И на стадионе, где начинал свой путь в гостях на родине Ирины Шейк – арене «Локомотива». Тогда играл на сборную, увидели нули на табло, а сейчас приехал с «Ювентусом», но в первой игре не забивал. Роналду – лучший снайпер в истории ЛЧ , но поскольку ему в феврале стукнет 35 лет, а в Россию часто наведывался лишь благодаря крупным турнирам – финалу ЛЧ , Кубкам Конфедераций и мира, то не удивляет ажиотаж в «Черкизово».

Возможно, сегодня последний матч легендарного португальца в России, если не пересечется со сборной в отборе к ЧМ -22, или не выйдет в финал Лиги чемпионов 2021, который пройдет в Санкт-Петербурге. «Ювентус» не очень часто в России играет, в Москве давным-давно не были – с начала 90-х, могут много лет не попадаться. Так что игра особенная. И место проведения матча для Роналду не чужое хотя из-за финала в «Лужниках» и понимания основных слов – «привет», написанное кириллицей, в чатах узнает, радостно реагирует и отвечает.