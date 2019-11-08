«Ахмат» - «Урал»: прогноз от БК Pinnacle

сегодня, 10:07

«Ахмат»

«Волки» расположились на последнем месте в турнирной таблице. Команда опережает «Сочи» всего лишь на один набранный пункт. Подопечные Игоря Шалимова места демонстрируют весьма неплохой уровень игры. Чтобы улучшить свое турнирное положение необходимо постараться начать действовать стабильнее.

«Ахмат» в последнем поединке переигрывал «Динамо» и играл в большинстве, но при этом удержать преимущество команде не удалось. Коллектив из Москвы сумел отыграться на 93-й минуте.

«Урал»

Подопечные Дмитрия Парфенова вряд ли довольны текущим положением дел. Команда расположилась на десятой позиции РПЛ . В активе команды 18 набранных очков.

«Урал» на протяжении всего сезона крайне неудачно действует в обороне своих собственных ворот. В последнем туре команда проиграла «Оренбургу» (1:2). Нет целостности в действиях команды, отсюда серьезные проблемы с достижением положительного для себя результата.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Урала» - 2,07

Ничья – 3,41

Победа «Урала» - 3,88

Интересные факты

«Ахмат» проиграл в 1 из 5 последних поединков

«Урал» не знает вкуса побед на протяжении трех последних игр

Прогноз

«Ахмат» постепенно находит свою игру. Чувствуется, что команда способна бороться за победу в домашнем поединке с «Уралом». Ожидаем крайне упорный поединок, в котором мы увидим большое количество борьбы, но все же хозяева выглядят фаворитами. Предлагаем немного подстраховать свой выбор и сыграть победу «Ахмата» с учетом нейтральной форы 0. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть данный исход можно будет с коэффициентом 1,54.