Судьи, контратаки, навесы. Лучшие в мире выбрали победителя!

«Соккер.ру» сравнивает футбол, показанный звездами Клоппа и Гвардиолы на «Энфилд Роуд».

Готовность кадров

Кто сыграл на своем уровне, а кто – ниже возможностей? У «Ливерпуля» изумительно сработали в атаке фланговые защитники, которые при нападении давно стали вингерами. Нет вопросов к Фабиньо, Хендерсон неплохо дрался, Вейналдум – чуть хуже. Мане и Салах забили мячи, Фирмино привычно уводил за собой защитников. Ван Дейк и Ловрен не «привозили» часто, Алиссон редко работал, его оценить сложно.

А вот у «Манчестер Сити» слабый футбол показали Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Анхелиньо – вся линия защиты в полном составе. Неудачно сыграли в опорной зоне Гюндоган и Родриго, средне сработал Бернарду, хоть и забил. Де Брюйне не зажег, только в дебюте был активен. Про Агуэро можно не начинать – его удары не стали голами. Сегодня футболисты «Ливерпуля» были круче, чем игроки соперника. И по характеру, и по соответствию ожиданиям.

Результат: победа «Ливерпуля».

Реализация моментов

Объем шансов (по всем ударам разница 12:18), когда рубятся такие монстры, не так важен, как процент реализованных попыток. Отмечаем желание «Манчестер Сити» надавить в дебюте, не игнорируем тот факт, что «Ливерпуль» сознательно отдавал мяч «горожанам» - позиционно были готовы неплохо, линии расчерчивали четко. Но стоило хозяевам забить третий мяч – подравняли владение.

У «Манчестер Сити» не получился их классический удачный матч, когда количество моментов ломает соперников. Меткость у «горожан» частенько так себе, стандарты лучше, чем годом ранее, но не очень крутые – сегодня было много угловых без голов. А если считать реализацию точных ударов, то получите КПД в 60 % у «Ливерпуля» и лишь 33 % – у «Манчестер Сити». По метким выстрелам счет 5:3 в пользу «красных».

Результат: победа «Ливерпуля».

Прессинг и отбор

«Манчестер Сити» хорошо прессинговал в дебюте матча, и если учесть, что до того же перерыва владение мячом было 46 на 54 % в пользу гостей – по понятным причинам, «Ливерпуль» получил два быстрых гола и отошел назад, то можно констатировать, что по этому параметру «горожане» вели. Но дальше-то что? У «Манчестер Сити» не хватило дыхания – энергетически подсели, начали брать паузы, давая отдых сопернику.

Добавьте сюда, что только на втором этаже «Манчестер Сити» побеждал намного чаще – 9:15, а по борьбе внизу разница 14:15 по отборам и 10:10 по перехватам, и получите повод не ругать «Ливерпуль» за игру без мяча. Пожалуй, соперники друг друга стоили по части отбора. «Красные» выжидали ошибки «Манчестер Сити» ради контратак, а гости часто отвоевывали право на позиционные наступления, но как знаете по первому пункту – не сильно помогло.

Результат: ничья.

Действия в обороне

Где были Родриго и Гюндоган, когда Фабиньо наносил дальний удар? Не справились центральные хавбеки. Почему опекун Салаха позволил ему удачно стартовать, выиграть позицию и забить? Как Уокер не поймал Мане? Защитники «Манчестер Сити» ошибались, а брак в игре «Ливерпуля» не приводил к по-настоящему явным моментам пачками.

Когда «горожане» выскакивали к воротам Алиссона после стандартов, то было тревожно, но бразилец ведь не герой матча. Оборона Ван Дейка сыграла довольно надежно, хотя разок и пропустила. Агуэро мог забить, конечно же, Бернарду Силва заставил Клоппа наорать на команду – сжались, упустили португальца. Но если суммировать ошибки обороны Гвардиолы, то они явно перевешивают.

Результат: победа «Ливерпуля».

Тактика соперников

Попытка МС сыграть «4-2-3-1» провалилась. У Хосепа получился дебют, однако «Манчестер Сити» так увлекся атакой, что проморгал быстрый выход соперника из обороны. А потом «Ливерпуль» забил второй гол. И он, как и третий мяч, показывает, что «горожане» плохо изучили «красных». Переводы с фланга на фланг, чтобы смутить соперников, Клопп использовал, еще когда слева играл Милнер.

Но двуногий Александер-Арнольд вывел фишку на новый уровень. Его заброс на левый фланг перед голом Салаха – шедевр. Плюс умение Робертсона навешивать мяч сложно не отметить – голевой пас выпилил точно, как и Хендерсон позже. «Ливерпуль» забивал традиционно – большой недочет МС . План Гвардиолы понятный, но Хосеп не сумел перестроить команду и сломать «красных». Тактически у хозяев получилось больше привычных вещей. Не сказать, что Клопп разорвал Хосепа, но точно не проиграл. А остальные сделали футболисты.

Результат: победа «Ливерпуля».

Бонус вне баттла. Решения арбитров

Гвардиола искренне орал: «Дважды, дважды». Это Хосеп о попадании мячей в руки Трента. Английские рефери не идеальные, но считать их российскими повремените. Ведь когда мяч пролетел всего метр от ноги Стерлинга к руке Александер-Арнольда в естественном положении – это не пенальти по современным правилам. А вот когда Мане протянул руку к спине Стерлинга – здесь «точка», судья ошибся, посчитав Рахима симулянтом:

