Бундеслига в 10 туре напоминала турнир хоккеистов

сегодня, 17:30

В профессиональном футболе все привыкли к тому, что за игру забивается 2, 3, ну пусть 4 или 5 мячей. Самый популярный счет 1:0. Когда на табло горят большие цифры, это приводит в восторг зрителей, но тревожит экспертов. Обилие голов всегда в футболе расценивается как снижение уровня соревнования. Чем меньше счет в матче, тем выше класс играющих команд. Что тогда можно говорить о матчах 10-го тура немецкой Бундеслиги, в которых было забито 35 мячей. В 7 из 9 матчах футболистами было забито 3 и более голов. Средняя результативность в матче в прошедшем туре составила чуть более 4 гола. Показатель сродни хоккейному турниру.

Самые громкие победы и самые досадные поражения

Бесспорно, сенсацией в минувшем туре стало разгромное поражение чемпиона Германии. Мюнхенская «Бавария» на матче во Франкфурте против местного клуба «Айнтрахт» оказалась в роли мальчика для битья. В ворота Мануэля Нойера влетело 5 мячей, тогда как мюнхенские футболисты сумели только раз отметиться забитым голом. После финального свистка на табло горели внушительные цифры 5:1 в пользу хозяев поля.

Результат потрясающий и заслуживающий внимания. В матче против «Айнтрахта» в сетку ворот чемпиона влетела почти половина всех мячей пропущенных за 9 предыдущих туров. Эксперты еще долго будут перебирать эту игру в деталях, однако для «Баварии» это явно черная страница в истории.

Если по значимости матч во Франкфурте стоял значительно выше, то игра в Лейпциге выглядела рядовым противостоянием команд. Клуб РБ «Лейпциг» в нынешнем сезоне уже не так силен, как в минувшем, однако команда по-прежнему пытается участвовать в чемпионской гонке. Поэтому во встрече с «Майнцем» футболисты Лейпцига должны были настраиваться на победу. Настроились и еще как! Счет в матче 8:0 в пользу хозяева поля. Команду гостей практически не было видно на поле. Причем игра была сделана уже в первом тайме, когда на табло светились цифры 5:0. Во втором тайме разгром продолжился. Жалко было смотреть на команду из Майнца, которая в нынешнем чемпионате играет не так уж плохо.

После своего хет-трика в матче 23-летний нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер переместился на вторую строчку в состязании бомбардиров. В его активе 9 забитых голов. К слову, единственный гол Роберта Левандовского в матче против «Айнтрахта» стал 14 забитым мячом нападающего «Баварии» в нынешнем сезоне.

Продолжит список результативных матчей 10 тура игра в Бремене, где местный «Вердер» принимал команду Фрайбурга. Оба коллектива из кожи вон лезут, пытаясь зацепиться за зону еврокубков, поэтому каждая игра для этих команд является принципиальной. Матч в Бремене не принес сенсаций, однако голевая феерия 10 тура продолжилась. Счет в матче 2:2 и каждый из соперников может записать этот результат в свой актив.

Поддержать реноме 10 тура, как самого результативного в Бундеслиге сумели команды из Аугсбурга и Гельзенкирхена. Матч проходил уже в воскресенье, однако это никак не повлияло на желание команд сыграть зрелищно и результативно. Хозяева поля уступили команде гостей со счетом 2:3, зато матч в целом выдался упорным и интересным. «Шальке» после этой победы потеснил с 6-1 строчки Франкфурт, а вот «Аугсбург» так и остался на 16 строчке турнирной таблице.