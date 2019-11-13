Новые правила игры рукой. Объяснения с примерами

вчера, 15:08

Многие игроки и тренеры не выучили новые правила футбола, оценивая эпизоды по-старому. «Соккер.ру» помогает разобраться.

В чем суть перемен? Фактически извинились перед защитниками, признали, что десятилетиями атакующая сторона получала выгоду в случайном порядке. Теперь по-разному трактуют игру рукой у чужих и своих ворот.

Почему неравные условия для разных сторон поля? В IFAB – организации, которая определяет правила, пришли к выводу, что фундаментальное правило футбола – нельзя забивать, играя или подыгрывая себе рукой, и старый закон трогать нельзя.

Одновременно нечестно пользоваться в атаке тем, что защитники живут с руками. Случаи поделили, чтобы упростить оценку эпизодов, но невольно запутали игроков и зрителей, ведь десятилетиями эпизоды трактовали не так, как нужно по новым правилам футбола. Давайте разбираться!

Игра рукой у чужих ворот

Игра рукой всегда является нарушением, если игрок:

• получает владение/контроль над мячом после того, как мяч коснулся его руки, и затем:

- забивает гол в ворота соперника;

- возникает возможность забить гол.

• забивает гол в ворота соперников непосредственно от руки, даже если это произошло случайно.

Каждый раз, если мяч коснулся руки атакующего игрока, а после этого тот создал момент или сам забил – видите нарушение правил. По голам руками – ничего нового, так и было.

Остальные случаи игры рукой

Игра рукой всегда является нарушением, если игрок:

• умышленно касается мяча рукой, включая движение рукой к мячу.

Игра рукой обычно является нарушением, если игрок:

• касается мяча рукой, когда:

- рука делает его тело неестественно больше;

- рука находится выше уровня плеч (кроме случая, когда игрок умышленно играет в мяч, который затем касается его руки).

Вышеуказанные нарушения применимы, даже если мяч касается руки игрока непосредственно от головы или тела (включая ногу) другого игрока, который находился близко:

Отскок в поднятую руку, как и прямая игра направленной вверх конечностью – нарушения, вспомните ЧМ -18 и пенальти после размахивания руками от Умтити и Рамоса.

Исключения из правил об игре рукой

Самая интересная часть, многим непонятная. Игра рукой обычно не является нарушением, если мяч касается руки игрока:

• непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу);

• непосредственно от головы или тела (включая ногу) другого игрока, который находится близко;

• если рука находится близко к телу и не делает тело неестественно больше;

• когда игрок падает, и рука находится между телом и землей для опоры, а не вытянута вбок или вверх от тела.

Внимательный читатель сразу заметит два момента. Первый – в официальных правилах обтекаемая формулировка «обычно не является нарушением». Второй – пункт об отскоке мяча в руку от соперника, который близко, вроде бы противоречит тому, что сказано чуть выше.

Теперь при оценке важно исключить вариант, что защитник не имел возможности убрать конечность в естественном положении. Например, на ЧМ -98 в матче Чили и Италии Роберто Баджо ударил мячом в руку защитника с метра и получил пенальти. Сейчас так хитрить запрещено.

Раньше умысел формально был обязательным условием, а вот его отсутствие не освобождало от пенальти. Именно поэтому вы видели «точки» после прострела и попадания мяча защитнику в руку, на которую тот упирается, или свисток после того, как футболист вел борьбу спиной к мячу, а тот летел ему в опущенную вниз руку.

В IFAB посчитали, что если человек не имеет физической возможности убрать конечность – нельзя наказывать. Кстати, популярную ранее привычку защитников прятать руки за спину посчитали неспортивной, ведь так сложнее удерживать баланс, то есть атакующая сторона получала преимущество.

Теперь же нужно соблюсти ряд условий. Например, арбитрам рекомендовали считать неестественным положение руки, если она отдалена от тела более чем на «четыре» и «восемь» на циферблате (ось часов – на уровне плеч). Между «8» и «9», а также «3» и «4» – серые зоны на усмотрение арбитров, еще выше – точно фол. Например, Трент был на грани, чтобы арбитр задумался, но его спасло стечение обстоятельств:

Новые правила четче и логичнее старых?

Стало понятнее, чем было. Буквально весной «Тоттенхэм» прошел «Сити» в ЛЧ , хотя перед решающим голом мяч коснулся руки форварда. Сейчас упростили и работу арбитрам, и понимание правил – любое касание руки, случайное или намеренное, в голевой атаке или с созданным моментом недопустимо.

В центре поля, кстати, случайное касание рукой мяча не обязательно является нарушением. Держишь руки у туловища без движений – есть шанс избежать свистка. Как только начинаешь махать руками, извлекая выгоду – как Карпов против «Спартака», то это старое и доброе пенальти (или старый и добрый пенальти – это слово и среднего, и мужского рода).

Падает защитник на землю в попытке прочитать прострел или сыграть в подкате, опираясь на руку – как Рыков против ЦСКА , а мяч в нее попадает – теперь точно не пенальти. Но вот как только оборонец падает и поднимает руку вбок или вверх, контролируя ее и желая прервать прострел или удар – получает наказание.

Правила очень логичные и продуманные. Нельзя было разделить «хорошую» и «плохую» игру рукой именно в атаке – в футболе изначально всем, кроме вратарей в их штрафных, запрещено играть руками. Даже голкиперам давно запретили брать мяч в руки после передачи ногой от защитника, кроме случаев с рикошетами – правило против затяжки времени.

А вот в обороне все с игрой руками немного иначе – десятилетиями атакующая сторона получала преимущество. Один арбитр считал игру рукой умышленной, другой аналогичный эпизод – случайным. Возникала путаница, а новые рекомендации с ней справляются. Естественное положение – если рука не отведена слишком далеко в сторону и не двигалась к мячу.

Если защитник держал руки по швам, но ради прерывания паса специально отвел даже на 20-30 градусов от тела или подпрыгнул – видите умысел, и тогда «естественность» не спасет. В правилах нет противоречий, но поскольку законы свежие – летняя редакция, то понятно, почему болельщики, футболисты и главные тренеры возмущаются и ошибаются при оценках.

Народу сами арбитры доступно не объяснили логику нововведений, и примеры на сайте ФИФА почти никто не смотрел. Надеемся, этот гид помог разобраться, и теперь не будете слушать выдумщиков, которые видят в любом попадании мяча в руку защитника пенальти в 2019 году. И Ганчаренко, и Гвардиола оказались неправы – в эпизодах, которые тренеры громко оспаривали, не было нарушений.