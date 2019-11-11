Дюков ему судья!

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«Соккер.ру» уверен, что «тренера арбитров» в России давно пора менять, но улыбчивый Александр Егоров держит удар. Впрочем, никто не вечен.

Еще неделю назад после шоу Вилкова в Санкт-Петербурге Александр Егоров дерзил и хвастался своей высокой (или правильнее сказать высокопоставленной?) «крышей»:

Дюков свою позицию обозначил. Она не поменялась. Президент РФС продолжает мне доверять, только он может судить о моей работе на посту главы департамента судейства и инспектирования. Одним Егоровым в РФС станет меньше? Меня что, убьют?

Александр Егоров — классный дядька и отличный СММ-щик на службе РФС , но ужасный глава важного департамента. По руководителю судят об эффективности работы его подопечных, но за полтора года шефства Егорова над российскими арбитрами ситуация колеблется между значениями «ниже среднего» и «ужасно».

Это если говорить о качестве судейства: у нас что ни тур, то судейский скандал, причем редко в одном матче. 16-й тур, похоже, стал рекордным, ведь в четырех матчах были совершены судьбоносные ошибки, которые присмиревший Егоров признал, а в Сочи Виктор Ганчаренко был в ярости от работы и «сложного лица» рефери Станислава Васильева.

Эффективность менеджера Егорова характеризуют не только бесконечные ошибки его подопечных, которые влекут за собой скандалы, но и очень низкая конкуренция в судейском корпусе. В сентябре этого года Александр Анатольевич, комментируя большое количество судейских ошибок бросил такую фразу:

Случился сбой с теми арбитрами, на которых мы делали ставку. Знаете, как это бывает: в одном матче ошибка, в следующем, а потом пошло как снежный ком.

Звучит максимально странно. Сбой может случиться с одним человеком, с двумя, с тремя, но не со всеми или почти со всеми, на кого делали ставку. Когда у тренера в футбольной команде не играют на уровне ожиданий несколько футболистов — это их проблема, но если вся мучается вся команда — меняют тренера. Егоров — такой же тренер, только для арбитров, но он живет по каким-то другим законам, оставаясь в кресле даже при стабильно ужасных результатах.

Из всех своих функций Александр Анатольевич лучше всего справляется с функциями спикера на регулярных пресс-конференциях, где объясняет решения арбитров. Егоров не стесняется публично препираться с руководителями клубов, преуспевает в искусстве выдавать черное за белое, а сколько мемов и перлов подарил глава департамента судейства и инспектирования — не счесть!

Арбитр был прав, не назначив пенальти в ворота «Спартака». У Норманна ножки были слабые, очень часто падал. Не могу объяснить, почему судья не наказал игрока желтой карточкой за фол на Сигурдссоне. Он мне сказал, что «подвис». Почему Азмун должен быть удален? Сыграл шипами в игру Облякову? Ну, бывает. Формально это, конечно, нарушение. Но никто бы не понял, если бы мы не засчитали гол. Если судья назначил пенальти, значит, он был.

Сергей Терехов, видимо, перепутал передачу и хотел выступить в «Минуте славы». Пусть своим делом занимается, иначе мы его быстро правилам научим.

Если случится судейская ошибка, я первый о ней заговорю!

Знаю, эта фраза уже набила всем оскомину, но так как ничего не меняется, то она по-прежнему актуальна. При Александре Егорове наши арбитры судят по понятиям, а не по правилам. Собственно, уши этой философии часто торчат из высказываний главы ДСИ . Эту линию Александр Егоров методично гнул на протяжении всего срока своей работы, а вот отношение к ошибкам арбитров менялось.

Сначала Егоров не слишком хотел комментировать действия своих подчиненных, потом чаще отрицал ошибки и находил всяческие оправдания, а в какой-то момент пришел к мысли, что признавать оплошности арбитров не так уж глупо. Абсолютный перелом случился в середине августа, когда разбили нос Федору Чалову, а в Грозном судью снова назвали козлом (или другим нехорошим словом) на весь стадион.

РФС со страху даже перенес традиционную пресс-конференцию, посвященную вопросам судейства, но смелый Александр Егоров собрал журналистов и дал комментарии. Валить на подопечных оказалось легко и приятно, сам глава ДСИ вышел сухим из воды, зато ловко перевел стрелки на своих недавних коллег:

Мы проанализировали ситуацию с арбитрами после пяти туров, ошибки в простых ситуациях совершают опытные арбитры, что не может нас не огорчать. Пришли к выводу, что некоторые судьи снизили к себе требования, дать побороться командам - это не значит, что нужно пропускать явные нарушения. Дюков нам дал задание - подготовить к исполкому список молодых арбитров, чтобы в Премьер-Лиге усилить конкуренцию. Те арбитры, которые не приведут себя в порядок, будут заменены молодыми специалистами.

Думаете, угроза была приведена в действие? Никак нет. Никого не заменили, в игнор-листе остались Кирилл Левников и Владимир Москалев, но они утратили доверие еще до этих слов. Все остальные «привели себя в порядок». Так получается? Только ошибок что-то меньше не стало. Зато президент РФС Дюков выразил публичную поддержку:

Я согласен, что есть его вина в том качестве судейства, которое мы видим. С другой стороны, были объективные причины, на которые он не мог повлиять. Наверное, правильно дать ему шанс исправить и улучшить ситуацию.

На какие объективные причины не мог повлиять Егоров? Наверное, это просто форма речи такая, вряд ли в этой фразе стоит искать смысл. Но смысл есть в другом вопросе: раз под руководством этого главы ДСИ арбитры не способны обеспечить российский футбол судейством соответствующего качества — а это уже аксиома, 14 клубов выражают недоверие Егорову, то в чьих интересах сохранение полномочий Александра Анатольевича? Ответ в начале статьи: судить Егорова может только Дюков!

И, видимо, глава РФС , наконец, вынес свой вердикт. На сегодняшней пресс-конференции Егоров смиренно признал ошибки в матчах «Спартак» - «Крылья Советов», «Рубин» - «Динамо», «Оренбург» - «Уфа» и «Локомотив» - «Краснодар». Кроме того, Егоров сказал важные слова о своем будущем:

Руководство РФС дало нам время на исправление ситуации до конца года. Мы надеемся, что у нас все получится, продолжаем работу.

Предположу, что на самом деле Егорову сказали иначе: дорабатываешь до конца года и уходишь. Выправить текущую ситуацию и уже совершенные ошибки за оставшийся месяц просто невозможно. До зимней паузы в РПЛ осталось три тура, и даже если арбитры отработают их идеально, то это не перевесит всего того ужаса с судейством, который уже случился.

Вот только прощание с Александром Егоровым вряд ли в одночасье поменяет ситуацию с судейством к лучшему, настолько все запущено. Сильных арбитров у нас никому не интересно воспитывать, вот чтобы судили хорошо — это надо, это мы понимаем. Но «хорошо» - понятие настолько растяжимое применительно к российскому футболу, что вырабатывается рефлекс спрашивать: кому хорошо?