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РПЛ вошла в топ-10 самых возрастных футбольных чемпионатов Европы

04 ноября 2019, 13:14

Стали известны самые молодые и возрастные по выступающим в них футболистам европейские футбольные лиги. Об этом сообщает Швейцарский Международный центр спортивных исследований (CIES), который провел исследование среди 31 чемпионата.

РПЛ вошла в топ-10 самых возрастных чемпионатов — средний возраст футболистов составляет 26,69 лет (9-е место). Самым молодым стал чемпионат Словакии (24,32 года). Самым возрастным оказался чемпионат Турции — 28 лет.

РПЛ вошла в топ-10 самых возрастных футбольных чемпионатов Европы

РПЛ вошла в топ-10 самых возрастных футбольных чемпионатов Европы

Ранее «Соккер.ру» рассказывал об авторах рекордно возрастных голов.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
   391 / 946
05 ноября в 06:12
А хорваты оказывается в НХЛ играют.
Знатог
Знатог
   391 / 946
05 ноября в 06:11
26 лет это старые?
neomessi
neomessi
   233 / 946
04 ноября в 22:37
Если считать по клубам, то смело первенство можно отдать Юве.
Rossa.de.Bianko
Rossa.de.Bianko
   946 / 946
04 ноября в 21:09
Заголовки как всегда "топ" . "РПЛ вошла в 10 самых возрастных футбольных чемпионатов Европы" слабо начеркать,
pomor 445
pomor 445 ответил max74
   224 / 946
04 ноября в 20:51
А куда деваться-то, если Пыня - шайтан плешивый пенсионный возраст до 65 задрал ?
Туркам бы такой. Своего Эрдогана на руках носили бы.
pomor 445
pomor 445
   224 / 946
04 ноября в 20:46
Хоть где-то в десятку попали. Можно сказать вторая по молодости среди пенсионеров.
mortid
mortid
   247 / 946
04 ноября в 19:55
Рейтинг ни о чём. Идиотам из CIES больше заняться похоже нечем, только как шнягу разную составлять.
MACBARTON
MACBARTON
   355 / 946
04 ноября в 19:07
Турция первое зачетное ,кто бы сомневался,дом престарелых))
Правдин Семён
Правдин Семён
   116 / 946
04 ноября в 17:54
И чего? Мы же девятые,а не первые. Средний возраст хороший даже.
max74
max74
   531 / 946
04 ноября в 17:22
А куда деваться-то, если Пыня - шайтан плешивый пенсионный возраст до 65 задрал ?
Суеверный
Суеверный
   185 / 946
04 ноября в 17:11
Это не страшно. Разница несущественная. Возможно самая молодая команда в РФПЛ это ЦСКА. Хотя Игорю, Марио лет немало.
Сп62
Сп62 ответил susanin ultrazenith
   95 / 946
04 ноября в 17:04
А мы будем чужие развивать, покупая легионеров. (Пока есть газ, нефть).
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   218 / 946
04 ноября в 16:37
Надо школы развивать, чтобы свои игроки вырастали сильнее легионеров-пенсионеров!
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 946
04 ноября в 15:27
Ну у нас далеко не старики играют! И это приятно сознавать) Раньше, конечно, в РПЛ ехали, по большей части, доигрывать.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Ангел неБесГрешен
   157 / 946
04 ноября в 14:57
К нам едут доигрывать престарелые леги...
Согласен, особенно в Зенит, не любят там своих растить, легче купить, дорого, старого!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
04 ноября в 14:37
К нам едут доигрывать престарелые леги...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 946
04 ноября в 14:37
У разных лиг - разные специфики, но их достаточно легко разделить.

Бюджетные лиги растят молодежь. Неудивительно, что на первых местах именно Нидерланды и прогрессирующие новоевропейские лиги: Хорватия, Словения, Словакия. Эти три страны совершенно влились в Европу и у них хороший уровень футбола, поэтому они стали постоянными поставщиками игроков в Бундеслигу, Серию А.

Лиги любительского уровня или лиги в стагнирующих странах находятся в конце - там либо просто играют для души, либо нет подготовки молодежи. Это Кипр (любительский чемпионат, по сути), Болгария (умирающая страна с самым большим в Европе оттоком населения), Греция (находящаяся в постоянном кризисе из-за своей коррупционности).

Замкнутые лиги (небольшие процветающие страны, которые и не покупают, и не продают особо игроков) предсказуемо находятся в центре таблицы - Дания, Израиль, Шотландия и т.п.

Богатые лиги, которые покупают готовых игроков в основном, находятся ближе к концу, между замкнутыми лигами и стагнирующими. АПЛ, Серия А, Испания.

Что интересно, там же и Россия. Я думаю, это обусловлено тем, что Россия тоже покупает много "готовых" игроков, так как для соседних стран - Беларуси, Армении, Грузии и т.п. - является аналогом топ-лиги.

Ну да, и Турция - особая страна, покупающая или подписывающая именно престарелых сбитых летчиков, поэтому она находится на особом последнем месте))
ziborock
ziborock ответил Броник
   11 / 946
04 ноября в 14:27
Это с укроины данные прислали или из тарасовки?
Бакланы в клюве принесли!)))
Жиркову, Ивановичу и Ракицкому на троих 101 год! Было бы еще больше, если бы вы не омолодили состав и не взяли вместо Анюкова 30-и летнего Ракицкого. Кстати по поводу данных с "укроины" у него и спроси, или у Тимощука!))) Да и Дзюба по отцу хохол!
Sergey Z
Sergey Z
   149 / 946
04 ноября в 14:17
Хоть здесь вошли в десятку!!!))))
time out
time out
   53 / 946
04 ноября в 14:13
Чего удивляться, если у нас в 25 лет еще надежды подают.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
04 ноября в 14:09
Средний возраст возрастает в последнее время. На ЧМ он выше и на много чем на чемпионате той или иной страны.
averoniy
averoniy
04 ноября в 14:09
Что поделаешь, если у нас Чалов так играть и не начал.
Броник
Броник ответил ziborock
   222 / 946
04 ноября в 13:59
Средний возраст игроков Спартака в последнем матче с Ростовом 23 года! Средний возраст игроков ЦСКА в последнем матче с Зенитом 23.36 года! https://www.soccer.ru/matches/line-up/1158706.shtml https://www.soccer.ru/matches/line-up/1134009.shtml Калькулятор в помощь! Шюррле кстати моложе Акинфеева на 5 лет!))) Что бы ты не написал всегда получается вранье!))) P.S. Средний возраст игроков Зенита 28.45 лет!
Это с укроины данные прислали или из тарасовки?
makkie
makkie
   35 / 946
04 ноября в 13:58
Молодость - не гарантия успеха.
Смотрим первую восьмерку - кроме Аякса из Голландии никто особо не блещет в ЛЧ.
Тут важнее найти "золотую середину" - сплав опыта и молодости.
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
04 ноября в 13:48
Не удивительно..
nubom
nubom
   68 / 946
04 ноября в 13:38
А чего же здесь плохого? Мы попали в ТОП лучших лиг, из которых заслуженные игроки уходят сразу на обеспеченную пенсию.
Шишанутый
Шишанутый
   57 / 946
04 ноября в 13:36
Чемп пешеходов. В Росию едут только доигрывать.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   364 / 946
04 ноября в 13:35
Замечательно. Главное в топе.
ziborock
ziborock ответил cska plus
   11 / 946
04 ноября в 13:35
Пока хрющатник скупает 40 летних спекулируя тем, что чумпьён мира это хорошо, что мы на десятом а не на сотом месте.
Средний возраст игроков Спартака в последнем матче с Ростовом 23 года!
Средний возраст игроков ЦСКА в последнем матче с Зенитом 23.36 года!
https://www.soccer.ru/matches/line-up/1158706.shtml
https://www.soccer.ru/matches/line-up/1134009.shtml
Калькулятор в помощь!
Шюррле кстати моложе Акинфеева на 5 лет!)))
Что бы ты не написал всегда получается вранье!)))
P.S. Средний возраст игроков Зенита 28.45 лет!
Caniggia
Caniggia
   103 / 946
04 ноября в 13:33
РПЛ - Российская Престарелая Лига!
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