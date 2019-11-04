РПЛ вошла в топ-10 самых возрастных футбольных чемпионатов Европы

04 ноября 2019, 13:14

Стали известны самые молодые и возрастные по выступающим в них футболистам европейские футбольные лиги. Об этом сообщает Швейцарский Международный центр спортивных исследований ( CIES ), который провел исследование среди 31 чемпионата.

РПЛ вошла в топ-10 самых возрастных чемпионатов — средний возраст футболистов составляет 26,69 лет (9-е место). Самым молодым стал чемпионат Словакии (24,32 года). Самым возрастным оказался чемпионат Турции — 28 лет.

Ранее «Соккер.ру» рассказывал об авторах рекордно возрастных голов.