РПЛ вошла в топ-10 самых возрастных футбольных чемпионатов Европы

Стали известны самые молодые и возрастные по выступающим в них футболистам европейские футбольные лиги. Об этом сообщает Швейцарский Международный центр спортивных исследований (CIES), который провел исследование среди 31 чемпионата.
РПЛ вошла в топ-10 самых возрастных чемпионатов — средний возраст футболистов составляет 26,69 лет (9-е место). Самым молодым стал чемпионат Словакии (24,32 года). Самым возрастным оказался чемпионат Турции — 28 лет.
Ранее «Соккер.ру» рассказывал об авторах рекордно возрастных голов.
Бюджетные лиги растят молодежь. Неудивительно, что на первых местах именно Нидерланды и прогрессирующие новоевропейские лиги: Хорватия, Словения, Словакия. Эти три страны совершенно влились в Европу и у них хороший уровень футбола, поэтому они стали постоянными поставщиками игроков в Бундеслигу, Серию А.
Лиги любительского уровня или лиги в стагнирующих странах находятся в конце - там либо просто играют для души, либо нет подготовки молодежи. Это Кипр (любительский чемпионат, по сути), Болгария (умирающая страна с самым большим в Европе оттоком населения), Греция (находящаяся в постоянном кризисе из-за своей коррупционности).
Замкнутые лиги (небольшие процветающие страны, которые и не покупают, и не продают особо игроков) предсказуемо находятся в центре таблицы - Дания, Израиль, Шотландия и т.п.
Богатые лиги, которые покупают готовых игроков в основном, находятся ближе к концу, между замкнутыми лигами и стагнирующими. АПЛ, Серия А, Испания.
Что интересно, там же и Россия. Я думаю, это обусловлено тем, что Россия тоже покупает много "готовых" игроков, так как для соседних стран - Беларуси, Армении, Грузии и т.п. - является аналогом топ-лиги.
Ну да, и Турция - особая страна, покупающая или подписывающая именно престарелых сбитых летчиков, поэтому она находится на особом последнем месте))
Бюджетные лиги растят молодежь. Неудивительно, что на первых местах именно Нидерланды и прогрессирующие новоевропейские лиги: Хорватия, Словения, Словакия. Эти три страны совершенно влились в Европу и у них хороший уровень футбола, поэтому они стали постоянными поставщиками игроков в Бундеслигу, Серию А.
Лиги любительского уровня или лиги в стагнирующих странах находятся в конце - там либо просто играют для души, либо нет подготовки молодежи. Это Кипр (любительский чемпионат, по сути), Болгария (умирающая страна с самым большим в Европе оттоком населения), Греция (находящаяся в постоянном кризисе из-за своей коррупционности).
Замкнутые лиги (небольшие процветающие страны, которые и не покупают, и не продают особо игроков) предсказуемо находятся в центре таблицы - Дания, Израиль, Шотландия и т.п.
Богатые лиги, которые покупают готовых игроков в основном, находятся ближе к концу, между замкнутыми лигами и стагнирующими. АПЛ, Серия А, Испания.
Что интересно, там же и Россия. Я думаю, это обусловлено тем, что Россия тоже покупает много "готовых" игроков, так как для соседних стран - Беларуси, Армении, Грузии и т.п. - является аналогом топ-лиги.
Ну да, и Турция - особая страна, покупающая или подписывающая именно престарелых сбитых летчиков, поэтому она находится на особом последнем месте))
Жиркову, Ивановичу и Ракицкому на троих 101 год! Было бы еще больше, если бы вы не омолодили состав и не взяли вместо Анюкова 30-и летнего Ракицкого. Кстати по поводу данных с "укроины" у него и спроси, или у Тимощука!))) Да и Дзюба по отцу хохол!
Жиркову, Ивановичу и Ракицкому на троих 101 год! Было бы еще больше, если бы вы не омолодили состав и не взяли вместо Анюкова 30-и летнего Ракицкого. Кстати по поводу данных с "укроины" у него и спроси, или у Тимощука!))) Да и Дзюба по отцу хохол!
Смотрим первую восьмерку - кроме Аякса из Голландии никто особо не блещет в ЛЧ.
Тут важнее найти "золотую середину" - сплав опыта и молодости.
Смотрим первую восьмерку - кроме Аякса из Голландии никто особо не блещет в ЛЧ.
Тут важнее найти "золотую середину" - сплав опыта и молодости.
https://www.youtube.com/watch?v=PLe7i_jK41g
Средний возраст игроков ЦСКА в последнем матче с Зенитом 23.36 года!
https://www.soccer.ru/matches/line-up/1158706.shtml
https://www.soccer.ru/matches/line-up/1134009.shtml
Калькулятор в помощь!
Шюррле кстати моложе Акинфеева на 5 лет!)))
Что бы ты не написал всегда получается вранье!)))
P.S. Средний возраст игроков Зенита 28.45 лет!
Средний возраст игроков ЦСКА в последнем матче с Зенитом 23.36 года!
https://www.soccer.ru/matches/line-up/1158706.shtml
https://www.soccer.ru/matches/line-up/1134009.shtml
Калькулятор в помощь!
Шюррле кстати моложе Акинфеева на 5 лет!)))
Что бы ты не написал всегда получается вранье!)))
P.S. Средний возраст игроков Зенита 28.45 лет!