«Финики» созрели

сегодня, 10:00

«Соккер.ру» рассказывает о команде, которая впервые пробилась в финальную стадию чемпионата Европы.

Столь необычный формат чемпионата Европы должен был преподнести какую-нибудь неожиданность. В лице самого первого участника крупных турниров. Принимайте первого. Сборная Финляндии, никогда не игравшая на крупных турнирах, за исключением олимпийских, впервые перешагнула отборочный барьер.

Финские футболисты совершили этот исторический прорыв, когда в их составе уже нет ни Яри Литманена, ни Миксу Паателяйнена, ни Сами Хююпя, ни Юсси Яаскеляйнена, ни представителей семейства Ерёменко. То, что не смогли сделать немногочисленные звёзды финского футбола, получилось у команды, которая не блещет громкими именами. Да и тренер Маркку Канерва не слишком известен за пределами родной страны. Да, был такой защитник в ХИКе и сборной. Но кто помнит имена игроков финской команды 80-х? Маркку тренировал молодёжку, потом был приставлен в помощники к шведскому специалисту Хансу Бакке, а с 2016 года уже получил в распоряжение «филинов». Да, «филинов», ибо с недавних пор эта мудрая птица является символом футбольной сборной Финляндии. Напрашивается параллель с клубом знатоков «Что? Где? Когда?». 12 лет назад на матч финнов с бельгийцами залетел филин и уселся на ворота. Посидел несколько минут и вернулся к себе в лес. Но этого кратковременного посещения оказалось достаточно, чтобы финские болельщики придумали прозвище для своей многострадальной команды.

В прошлом году «филины» сумели выиграть групповой турнир Лиги Наций и поднялись в Лигу В. Локальный, но успех. Отборочный турнир к Евро-2020 не сулил финнами ни провала, ни триумфа. Фаворитом группы J виделись итальянцы, злые по причине пропущенного чемпионата мира. На вторую путёвку претендовали сразу несколько сборных, причём финская стояла в очереди вслед за командами Боснии и Греции, рядышком со сборной Армении. Никто не ожидал столь слабого выступления армянской команды.

«Филины» стартовали в Удине матчем с итальянцами и, как ожидалось, потерпели поражение 0:2. Но выигрыш с тем же счётом в Ереване сразу поднял настроение финским болельщикам. А потом Теему Пукки оформил парочку мячей в ворота сборной Боснии и Герцеговины, и уже стало «не всё так плохо на сегодняшний день». Вторые после итальянцев. Потом были побеждены команды Лихтенштейна и Греции, и стало совсем хорошо – плюс 5 очков от Боснии.

Но сборная Италии во второй раз выиграла у финнов, на этот раз в Хельсинки. В Сараево и вовсе «филинам» пришлось подвергнуться битью – 1:4. Причём единственный гол в составе гостей Йоэль Похьянпало забил при счёте 0:4. Отрыв сократился до двух очков, а борьба за вторую путёвку обрела новое дыхание.

Очень вовремя пришли на помощь греки, обыгравшие боснийцев. Финская же сборная не пожалела команду Армении – 3:0. И если сравнивать крупный выигрыш финнов с тем, что сделали с армянами итальянцы, можно напротив сказать, что пожалела. Отрыв увеличился до пяти очков, причём за два тура до финиша. От команды Маркку Канервы требовалась самая малость – не оступиться дома с командой Лихтенштейна. Подобных вольностей сборная Финляндии себе не позволила. Те же 3:0, что и с армянами. И вот она, заветная путёвочка. В Афины можно было не ехать. Или поехать, чтобы посмотреть на Акрополь. Сборная Финляндии впервые пробилась в высшее общество, причём сделала это досрочно.

Нападающий Теему Пукки стал одним из героев кампании, забив 10 мячей. 29-летний футболист, наверное, главная звезда нынешней сборной Финляндии. Теему в восемнадцать лет покинул родные края и отправился учиться в «Севилью». Выучился, но, видимо, не слишком успешно, раз оказался не нужен испанскому клубу. Играл в немецком «Шальке», шотландском «Селтике», датском «Брондбю», но в полной мере раскрылся как бомбардир в английском «Норвиче». Забил больше всех в Чемпионшипе, помог «канарейкам» вернуться в Премьер-Лигу, а потом выдал голевую феерию на старте. Так, что был признан лучшим футболистом АПЛ в августе. Потом финн выдохся, хотя решающий мяч в ворота чемпиона забил именно он. Но в сборной Финляндии Теему забивал исправно, чем помог осуществить мечту, казавшуюся несбыточной.

Помимо Пукки в составе сборной имеется немало добротных футболистов. Многие носят не финские, а шведские фамилии. Что не совсем удивительно. В стране проживает небольшой процент шведов, а государство мудро поступило, дав шведскому языку статус государственного наряду с финским. Швед по национальности капитан «филинов» длинный опорный полузащитник Тим Спарв. Также шведами являются партнёры Спарва по средней линии – Расмус Шуллер, Робин Лод, Симон Скрабб и Фредрик Йенсен, а еще защитник Альбин Гранлунд.

Но есть и не только шведы. Например, основной вратарь и вице-капитан Лукаш Градецки - уроженец Братиславы. Градецки неплохо защищал ворота франкфуртского «Айнтрахта», а потом перебрался в «Байер», где успешно заменил уехавшего в лондонский «Арсенал» Бернда Лено. Защитник Томас Лам по отцовской линии – голландец. Он и родился в Нидерландах, выступал за «Алкмар», «Зволле» и «Твенте». После не самой удачной поездки в Ноттингем Лам вернулся в «Зволле», где играет по сей день. В голландской команде ему делать нечего, но есть сборная Финляндии. Полузащитник Роберт Тэйлор наполовину англичанин, а защитник Даниэль О'Шоннесси – ирландец. Имеется в команде и парочка темнокожих футболистов – полузащитники Пири Соири и Глен Камара. В обойму входит и высокий защитник Роберт Иванов. Фамилия футболиста говорит о его русских корнях.

Вернётся ли в сборную Финляндии Роман Ерёменко, проводящий отличный сезон в «Ростове»? Этот вопрос волнует многих российских любителей футбола. После случая, повлекшего двухгодичную дисквалификацию, Роман больше не вызывался в сборную. Но не исключено, что опытнейший полузащитник вернётся в сборную перед Евро-2020. Ради хорошего выступления можно простить и давние прегрешения, и забыть посмотреть в паспорт футболиста.