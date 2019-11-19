Комедия после трагедии. Луис Энрике вернулся! 

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Вот только его возвращение в сборную Испании, на вкус «Соккер.ру», дурно пахнет.

Трагедия

Луис Энрике заслуживает сочувствия и поддержки. Страшно представить, в какой ад окунулся этот улыбчивый в недавнем прошлом астуриец в последние месяцы своей жизни. У Лучо было все замечательно до первого страшного дня — 25-го марта, когда накануне матча с Мальтой ему позвонила жена Елена и сообщила о страшном диагнозе, который врачи поставили младшей дочери — остеосаркома.

С этого дня началась борьба за жизнь 9-летней Ксаны. Луис Энрике пропустил три матча квалификации Евро-2020, а в июне официально уступил пост главного тренера своему помощнику и, как казалось, другу Роберту Морено, который сразу же обозначил свою скромную роль и заявил о готовности уступить Лучо кресло главного тренера по первому требованию. Это слова Морено после крупной победы над Фарерскими островами в начале лета:

Я общался с Луисом на протяжении всей недели, пока мы готовились к матчу. Перед игрой я говорил с ним о сегодняшнем составе, и мы обсуждали тактику. Мы поддерживали связь на протяжении всей игры, и у нас есть человек, который постоянно сообщает ему о происходящем. Я буду находиться здесь столько, сколько потребуется, однако Луис остаётся тренером сборной.

А в конце лета пришла ужасающая новость: 9-летняя Ксана, несмотря на все старания врачей и поддержку родственников, скончалась от рака. Понятно, что ситуация развивалась определенным образом, и вероятность такого исхода нарастала, но подготовиться к такому нельзя от слова совсем. Это удар, после которого не каждый человек сумеет подняться и вести нормальную жизнь. Луис Энрике посвятил дочери душераздирающее открытое письмо, но он никогда не сумеет отпустить ее из своей души:

Мы будем бесконечно скучать по тебе, Ксана. Мы все будем помнить каждый день, проведенный с тобой, и надеяться на встречу, которая — я верю — однажды состоится. Ты всегда будешь путеводной звездочкой нашей семьи. Покойся с миром, Ксанита.

Интерлюдия

Тем временем сборная Испании в сентябре справилась с Румынией и еще раз разгромила Фарерские острова, а Роберт Морено снова выразил поддержку Луису Энрике:

Я считаю Луиса Энрике своим другом, а дружба — превыше всего. Сердцем я с ним и его семьей, а если он однажды захочет вернуться в сборную Испании на пост главного тренера, то меня не придется дважды просить: я с радостью уступлю ему место и буду работать с ним, как раньше. Сейчас мы мало можем сделать для Лучо, но постарались хотя бы подарить победы сборной Испании.

В октябре «Красная Фурия» под руководством Роберта Морено дважды сыграла со счетом 1:1 в выездных матчах против Норвегии и Швеции, этого хватило для оформления путевки на Евро-2020. Капитан сборной Испании Серхио Рамос и главный тренер Роберт Морено посвятили выход на чемпионат Европы Луису Энрике:

Мы посвящаем этот успех Луису Энрике и его семье. Именно его работа помогла сборной Испании стать такой сильной, мы все благодарны Лучо за это. Также я благодарен президенту Королевской федерации футбола Испании Луису Рубиалесу за уникальную возможность возглавить сборную.

Комедия

Наступил ноябрь, сборная Испании с общим счетом 12:0 разгромила в домашних матчах Мальту и Румынию, а Роберт Морено после победы над румынами пришел в раздевалку прощаться с футболистами. Как вы уже знаете, Луис Энрике согласился вернуться на пост главного тренера сборной Испании (у него была на этот счет договоренность с Рубиалесом, скрепленная подписями на бумаге), но удивляет не это обстоятельство, а то, что в тренерском штабе Лучо теперь нет место Роберту Морено.

Это просто необъяснимо. Во-первых, Морено на протяжении восьми лет сопровождал Луиса Энрике. Они вместе работали в «Барселоне Б», «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании. Во-вторых, Роберт вел себя максимально корректно — читайте его высказывания выше. Согласитесь, трудно поверить, что человек после восьми лет работы помощником вдруг решил воспользоваться слабостью друга и захватить власть. Да и отзывы о Морено сплошь позитивные, судя по всему, он является обладателем прекрасных человеческих качеств.

По словам Льюиса Лайнса, осведомленного журналиста и автора книги «Метод Луиса Энрике», так обойтись с Морено решил сам Лучо:

Самое удивительно, что Луис Энрике решил вернуться в сборную, но собирается работать без Морено, который всегда его поддерживал. Насколько мне известно, Лучо лично сказал Рубиалесу, что не хочет видеть Морено в своем штабе. Я не могу оправдать такое решение. Они работали вместе с 2008 года, Роберт был важной частью успехов «Барселоны». Хочется верить, что это не эгоизм из-за того, что неизвестный тренер добился хороших результатов и вывел сборную Испании на Евро. Вся эта история отдает дурной комедией.

Кто виноват?

Учитывая ограниченность информации, нельзя снимать вину ни с одной из голов.

Роберт Морено. Можно допустить, что Морено внезапно оказался пригретым на груди змеем и, вопреки своим словам о готовности уступить кресло главного тренера Луису Энрике, вел работу по укреплению своих собственных позиций. Лояльные футболисты сообщили Луису что-то такое, в связи с чем дальнейшее сотрудничество Энрике и Морено стало невозможным.

Луис Энрике. Это может быть обозначенный Лайнсом эгоизм, боязнь перед тем, что Морено, оставаясь в тренерском штабе, будет «затирать» авторитет Луиса Энрике. Скорее всего, это фобия на пустом месте. И еще. Простите, но я допускаю, что человек, у которого три месяца назад умерла дочь, может по-прежнему находиться в состоянии аффекта и принимать не самые разумные решения.