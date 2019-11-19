Комедия после трагедии. Луис Энрике вернулся! 

Вот только его возвращение в сборную Испании, на вкус «Соккер.ру», дурно пахнет.
Трагедия
Луис Энрике заслуживает сочувствия и поддержки. Страшно представить, в какой ад окунулся этот улыбчивый в недавнем прошлом астуриец в последние месяцы своей жизни. У Лучо было все замечательно до первого страшного дня — 25-го марта, когда накануне матча с Мальтой ему позвонила жена Елена и сообщила о страшном диагнозе, который врачи поставили младшей дочери — остеосаркома.
С этого дня началась борьба за жизнь 9-летней Ксаны. Луис Энрике пропустил три матча квалификации Евро-2020, а в июне официально уступил пост главного тренера своему помощнику и, как казалось, другу Роберту Морено, который сразу же обозначил свою скромную роль и заявил о готовности уступить Лучо кресло главного тренера по первому требованию. Это слова Морено после крупной победы над Фарерскими островами в начале лета:
Я общался с Луисом на протяжении всей недели, пока мы готовились к матчу. Перед игрой я говорил с ним о сегодняшнем составе, и мы обсуждали тактику. Мы поддерживали связь на протяжении всей игры, и у нас есть человек, который постоянно сообщает ему о происходящем. Я буду находиться здесь столько, сколько потребуется, однако Луис остаётся тренером сборной.
А в конце лета пришла ужасающая новость: 9-летняя Ксана, несмотря на все старания врачей и поддержку родственников, скончалась от рака. Понятно, что ситуация развивалась определенным образом, и вероятность такого исхода нарастала, но подготовиться к такому нельзя от слова совсем. Это удар, после которого не каждый человек сумеет подняться и вести нормальную жизнь. Луис Энрике посвятил дочери душераздирающее открытое письмо, но он никогда не сумеет отпустить ее из своей души:
Мы будем бесконечно скучать по тебе, Ксана. Мы все будем помнить каждый день, проведенный с тобой, и надеяться на встречу, которая — я верю — однажды состоится. Ты всегда будешь путеводной звездочкой нашей семьи. Покойся с миром, Ксанита.
Интерлюдия
Тем временем сборная Испании в сентябре справилась с Румынией и еще раз разгромила Фарерские острова, а Роберт Морено снова выразил поддержку Луису Энрике:
Я считаю Луиса Энрике своим другом, а дружба — превыше всего. Сердцем я с ним и его семьей, а если он однажды захочет вернуться в сборную Испании на пост главного тренера, то меня не придется дважды просить: я с радостью уступлю ему место и буду работать с ним, как раньше. Сейчас мы мало можем сделать для Лучо, но постарались хотя бы подарить победы сборной Испании.
В октябре «Красная Фурия» под руководством Роберта Морено дважды сыграла со счетом 1:1 в выездных матчах против Норвегии и Швеции, этого хватило для оформления путевки на Евро-2020. Капитан сборной Испании Серхио Рамос и главный тренер Роберт Морено посвятили выход на чемпионат Европы Луису Энрике:
Мы посвящаем этот успех Луису Энрике и его семье. Именно его работа помогла сборной Испании стать такой сильной, мы все благодарны Лучо за это. Также я благодарен президенту Королевской федерации футбола Испании Луису Рубиалесу за уникальную возможность возглавить сборную.
Комедия
Наступил ноябрь, сборная Испании с общим счетом 12:0 разгромила в домашних матчах Мальту и Румынию, а Роберт Морено после победы над румынами пришел в раздевалку прощаться с футболистами. Как вы уже знаете, Луис Энрике согласился вернуться на пост главного тренера сборной Испании (у него была на этот счет договоренность с Рубиалесом, скрепленная подписями на бумаге), но удивляет не это обстоятельство, а то, что в тренерском штабе Лучо теперь нет место Роберту Морено.
Это просто необъяснимо. Во-первых, Морено на протяжении восьми лет сопровождал Луиса Энрике. Они вместе работали в «Барселоне Б», «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании. Во-вторых, Роберт вел себя максимально корректно — читайте его высказывания выше. Согласитесь, трудно поверить, что человек после восьми лет работы помощником вдруг решил воспользоваться слабостью друга и захватить власть. Да и отзывы о Морено сплошь позитивные, судя по всему, он является обладателем прекрасных человеческих качеств.
По словам Льюиса Лайнса, осведомленного журналиста и автора книги «Метод Луиса Энрике», так обойтись с Морено решил сам Лучо:
Самое удивительно, что Луис Энрике решил вернуться в сборную, но собирается работать без Морено, который всегда его поддерживал. Насколько мне известно, Лучо лично сказал Рубиалесу, что не хочет видеть Морено в своем штабе. Я не могу оправдать такое решение. Они работали вместе с 2008 года, Роберт был важной частью успехов «Барселоны». Хочется верить, что это не эгоизм из-за того, что неизвестный тренер добился хороших результатов и вывел сборную Испании на Евро. Вся эта история отдает дурной комедией.
Кто виноват?
Учитывая ограниченность информации, нельзя снимать вину ни с одной из голов.
Роберт Морено. Можно допустить, что Морено внезапно оказался пригретым на груди змеем и, вопреки своим словам о готовности уступить кресло главного тренера Луису Энрике, вел работу по укреплению своих собственных позиций. Лояльные футболисты сообщили Луису что-то такое, в связи с чем дальнейшее сотрудничество Энрике и Морено стало невозможным.
Луис Энрике. Это может быть обозначенный Лайнсом эгоизм, боязнь перед тем, что Морено, оставаясь в тренерском штабе, будет «затирать» авторитет Луиса Энрике. Скорее всего, это фобия на пустом месте. И еще. Простите, но я допускаю, что человек, у которого три месяца назад умерла дочь, может по-прежнему находиться в состоянии аффекта и принимать не самые разумные решения.
Луис Рубиалес. У этого господина уже есть любопытный опыт взаимодействия с главными тренерами. Так, за день до ЧМ-2018 Рубиалес уволил Хулена Лопетеги, узнав, что тот подписал контракт с «Реалом». Теперь Луис возвращает в сборную Испании Луиса Энрике ценой пренебрежительного отношения к человеку, который фактически вывел «Красную Фурию» на Евро. Сомневаюсь, что с таким президентом Королевской федерации футбола золотые времена пожелают вновь наступить для сборной Испании.
Остальные "снадобья" слишком временны,с сильным побочным эффектом.
Остальные "снадобья" слишком временны,с сильным побочным эффектом.
Странно увольнять тренера, который вывел команду в плей-офф. можно было бы ему дать сыграть Евро, а потом вернуть Энрике, например.
Странно увольнять тренера, который вывел команду в плей-офф. можно было бы ему дать сыграть Евро, а потом вернуть Энрике, например.