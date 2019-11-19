Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти может стать новым наставником «Тоттенхэма». Руководство «шпор» рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве замены нынешнему рулевому команды Маурисио Почеттино.
Ранее сообщалось, что Анчелотти может вернуться в «Милан».
Сегодня 14:32
Тоттенхэм - английский спартак, такой же отвратительный
--------------------------------------------------------------------------
Славнов, самый отвратительный клуб - Зенит
Сегодня 14:32
Тоттенхэм - английский спартак, такой же отвратительный
--------------------------------------------------------------------------
Славнов, самый отвратительный клуб - Зенит