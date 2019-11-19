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Анчелотти может возглавить «Тоттенхэм»

сегодня, 17:14

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти может стать новым наставником «Тоттенхэма». Руководство «шпор» рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве замены нынешнему рулевому команды Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может вернуться в «Милан».

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   16 / 836
сегодня в 18:35
    КЭТиК
    КЭТиК
       85 / 836
    сегодня в 18:22
    После Почеттино Тоттенхэм пойдет вниз.
    cska plus
    cska plus
       4 / 836
    сегодня в 17:33
    Папа Карло решил все проблемы Наполи теперь идёт на помощь шпорам.
    Abverin
    Abverin
       156 / 836
    сегодня в 17:32
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