В Бразилии внеплановый карнавал!

сегодня, 13:15

Камбэк против аргентинцев и Кубок Либертадорес спустя почти сорок лет – «Соккер.ру» делится безумной радостью фанатов «Фламенго».

В России титул самого популярного клуба оспаривают «Зенит» и «Спартак», а в Бразилии победитель известен давно. За «Фламенго» болеют чаще всего, «Коринтианс» и «Гремио» могут составить конкуренцию в южных штатах, но в большинстве городов страны в качестве любимой команды назовут «красно-черных».

При этом, как тот же «Спартак» сейчас, «Фламенго» нового времени сложно назвать невероятно титулованным и успешным клубом. Конечно, у них много успехов в чемпионате штата Рио-де-Жанейро, но кого такой уровень сейчас волнует? А чемпионом Бразилии «стервятники» были пять раз – уступают «Коринтиансу» (7 титулов), «Сан-Паулу» и «Палмейрасу» (по 6).

На международной арене до вчерашнего дня могли похвастаться только победой в Кубке Либертадорес и Межконтинентальном Кубке 1981 года, когда обыграли «Ливерпуль» со счетом 3:0 в Токио. А вот Копа в прошлом веке им достался с боями – обменялись победами с чилийцами из «Кобрелоа», и только дубль лидера бразильцев Зико в переигровке в третьем матче принес трофей.

Прошло 38 лет, прежде чем «Фламенго» получил шанс снова стать лучшей командой Южной Америки. Популярный в Бразилии клуб никогда не попадал в международные финалы такого уровня, и даже в Серии А в новом веке праздновали титул всего один раз – в 2009 году, когда «Фламенго» порадовали голы хулигана Адриано. Спустя десять лет уже в качестве зрителя нападающий празднует международный успех и делится фотографией подсвеченной в цвета «Фла» статуи Христа:

А на поле Адриано сумел подменить другой форвард с характером. Хулиганы, которые спасают – символ самых больших побед «красно-черных». «Фламенго» проигрывал «Ривер Плейт» - обладателю Кубка Либертадорес 2015 и 2018 годов, на арене «Монументаль У» в Лиме, с 14-й минуты матча. Если бы не Габигол, у которого возникли проблемы в «Интере», где так, как Адриано, не заиграл, то не видать бразильцам трофея.

Но 23-летний нападающий забил на 89-й и 92-й минутах! Конечно же, для европейского глаза манера игры в обороне клубов из Южной Америки всегда будет казаться немного дилетантской – Габиголу помогли, но вспомните финал ЛЧ на «Камп Ноу». «Бавария» думала, что уже обыграла «Манчестер Юнайтед», но в добавленное время поплатилась за высокомерие. «Ривер Плейт», для которого игра против неудачливых бразильцев была принципиальной, тоже ошибся.

Возможно, Гальярдо, которого сватают в «Барселону», не хватило опыта? А вот «Фламенго» держится на бывалых людях, которых вы отлично знаете. Тренером работает Жорже Жезуш – после каникул в Саудовской Аравии бывший наставник «Бенфики» решил поднять на вершину любимцев Бразилии. Состав «Фламенго» для вас не будет чужим. В воротах Диего Алвес – тот самый мастер по пенальти из «Валенсии». На флангах – Рафинья и Филипе Луис, экс-игроки «Баварии» и «Атлетико».

В арендной обойме «Манчестер Сити» нашли испанца Пабло Мари, в «Сан-Паулу» - Родриго Кайо, у которого есть парочка матчей за сборную Бразилии. С Эвертоном Рибейро в Европе не совсем знакомы, как и с уругвайцем Де Арраскаэтой, но это приличные футболисты. Жезуш полагался на таких ребят, а еще на опыт – в его составе есть Диего, которого должны помнить по игре за «Вердер», есть Витиньо – играет с переменным успехом, но вчера вышел на замену.

А в финале зажег лучший снайпер команды в Серии А - Габриэль Жезус вернется в Европу после мощного сезона (22 гола в лиге, 9 – в Кубке Либертадорес). Резкий и быстрый Бруно Энрике тоже результативен, но ему скоро 29 лет, и в «Вольфсбурге» пару лет тому назад не заиграл. Так что шанс оказаться в топ-5 скорее у разностороннего уругвайца Де Арраскаэты, ведь парень с баскскими корнями и забивает, и передачи раздает, и побороться может.

Жорже Жезуш за короткое время создал хорошую команду. Конечно, ему достались вице-чемпионы Бразилии, но надо было довести их до ума. Регатный клуб «Фламенго» - забавное полное название для футбольного гиганта, должен также благодарить руководство, ведь выделяли деньги на трансферы два года подряд. И хотя не со всеми угадали, даже свободные агенты, вроде Рафиньи или Филипе Луиса, пригодились. Ведь «Фламенго» скоро оформит еще и первое за десять лет чемпионство!

Команда лидирует в Серии А после 34 туров – набрали 81 пункт, опережают «Сантос» и «Палмейрас» на 13 очков за четыре тура до финиша турнира. Почему официально не чемпионы, если на кону всего 12 очков? «Палмейрас» имеет матч в запасе – если выиграют, то Жорже Жезушу нужно набрать три пункта из двенадцати, чтобы обеспечить «золото». Хотя в календаре игры и с прямыми конкурентами, вряд ли после камбэка с «Ривер Плейт» команда не сможет оформить чемпионство на следующей неделе в домашнем матче.

А пока гуляет не только Рио-де-Жанейро, но и вся Бразилия. Поскольку играли с аргентинцами, то этот успех сейчас празднуют даже люди из вражеских клубов, вроде «Сантоса» - Неймар сходил с ума, когда Габигол забил второй победный мяч на 92-й минуте, лишив Диего Алвеса возможности стать героем поединка в серии пенальти, если бы до нее добрались. В юбилейном шестидесятом розыгрыше Кубка Либертадорес приняли решение перейти на европейскую модель – один финал вместо двух на нейтральном поле.

И хотя не сказать, что «Ривер Плейт» играл намного хуже, чем бразильцы – опыта матчей подобного уровня у аргентинцев явно больше, Гальярдо не обыграл Жезуша показательно, и ничья стала поражением. Тактически «Фламенго» использовал европейскую схему «4-2-3-1» с переходами на бразильскую модель «4-2-2-2» по ситуации, ведь данные Бруно Энрике позволяют ему быть и вингером, и одним из двух нападающих.

В составах двух команд было много футболистов, которые допускали странные ошибки – не сыграли выдающийся матч даже опытные люди из Европы, как Рафинья и Филипе Луис. И Алвес пропустил дешевый гол. Даже Габриэль Барбоса – автор победного дубля, не сыграл круто весь матч, хотя и собрал четыре удара в створ. Аргентинцы отдали мяч – ошибка, у игроков «Ривер Плейт» точность паса была всего 60 % - в Европе такой футбол представить от финалиста серьезного кубка сложно.

Конечно, Гальярдо не стоит недооценивать на основании решающего поражения, ведь у Симеоне до «Атлетико» тоже были проблемы и в Аргентине, и в Италии. Однако в финале Кубка Либертадорес 2019 года Марсело, отдав мяч команде Жорже Жезуса и понадеявшись на быстрый гол, уступил. Отчасти виноваты аргентинские футболисты – «Фламенго» не играл на мировом уровне, реальных шансов у них было мало, пока не наступила 89-я минута. Габриэл забил в пустые ворота после паса Де Арраскаэты, а затем отличился после неудачной игры защитника – подарили человеку дубль:

Дальше команды успели осчастливить тех, кто ставил на удаления в финале – Барбоса получил вторую желтую, Паласиос – прямую красную. Потом был финальный свисток и безумная радость на трибунах и во всей Бразилии. Фанаты «Фламенго» плакали от счастья – далеко не все из них помнят победу 1981 года, но даже если так – ждали тридцать восемь лет. Поставив на опыт – средний возраст команды выше 28 лет, «красно-черные» не прогадали. Осталось выиграть чемпионат Бразилии на следующее неделе, и в Рио-де-Жанейро будут петь и танцевать несколько недель. «Фламенго» - футбольные чемпионы Южной Америки.