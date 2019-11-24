ЦСКА – «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 17:12

ЦСКА

На текущий момент времени ЦСКА демонстрирует не лучшие результаты в этом сезоне. Подопечные Виктора Гончаренко расположились на четвертом месте в РПЛ . От «Зенита» команда отстает на девять очков. Довольно солидное отставание, но отпускать руки откровенно рано.

ЦСКА в последней игре сумел переиграть «Сочи» со счетом 3:2. Стоит признать, что этот триумф стал для команды последней победой за пять предыдущих поединков. Крайне важно армейцам добыть еще одну победу на домашней арене, чтобы стабилизировать свои результаты.

«Крылья Советов»

Подопечные Миодрага Божовича стремятся к тому, чтобы сохранить свое место в элитном дивизионе. Многое не получается у команды. Сейчас после нескольких неплохих результатов команда поднялась на 13-ю позицию. Правда команда опережает «Динамо» исключительно за счет дополнительных показателей.

«Крылья Советов» демонстрируют по-настоящему качественную игру в обороне, но есть проблемы с переходом из обороны в атаку.

Котировки БК Pinnacle на матч ЦСКА – Крылья Советов

Победа ЦСКА – 1,42

Ничья – 4,41

Победа Крылья Советов – 8,93

Интересные факты

ЦСКА только один раз уступал «Крыльям Советов» в 15 очных встречах

только один раз уступал «Крыльям Советов» в 15 очных встречах «Крылья Советов» не знают вкуса побед на протяжении трех последних поединков

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