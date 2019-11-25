Итоги 13 тура в АПЛ. Первая игра «Тоттенхэма» при Жозе Моуриньо и не только.

сегодня, 14:07

Ну что еще один тур закончился, правда остались еще игра между «Астон Виллой» и «Ньюкаслом», но это не тот матч ради которого стоит откладывать. Давайте посмотрим, что нам преподнес тринадцатый тур английской премьер лиги. Выберем несколько конкретных матчей.

Первая игра Тоттенхэма при Моуриньо.

Естественно, что главным событием этого тура была первая игра «шпор» под руководством Жозе Моуриньо. Буквально несколько дней назад был уволен Маурисио Почеттино из-за неудовлетворительный результатов клуба, и ему была сразу найдена замена. Первая игра была в рамках дерби против «Вест Хэм Юнайтеда», «молотобойцы» под руководством Мануэля Пеллегринни также испытывают проблемы, с сентября месяца не могут одержать ни одной победы, последняя была одержана над «Манчестером Юнайтедом», с тех пор буквально забуксовали на одном месте. Так, что у обоих клубов была схожая ситуация с последними результатами. Конечно в этой игре все внимание было переключено к игре «Тоттенхэма», которые и начали активнее встречу. Они же больше владели мячом, пытались создавать моменты и забили гол, автором стал Сон, после он также отдал голевую на партнера. Еще до перерыва в ворота Адриана влетело два мяча, голами отметились сначала бразилец Лукас Моура, а довершил полный разгром еще в первом тайме главный бомбардир Харри Кейн - 3:0. Все лидеры порадовали, даже Делли Алли вроде как ожил в этой игре, усердно работал на команду.

Во втором тайме, «Тоттенхэм» опять просел, опять отдали соперникам инициативу, стали прижиматься к своим воротам, и сил на вторую половину игры до конца не хватило. Это было уже не впервые в этом сезоне, такую же игру они демонстрировали и при Почеттино, когда ведя в счете позволяли соперникам слишком много, в этот раз да же хватило на два простеньких гола от «Вест Хэма» итог игры - 3:2, можно сказать от уверенного преимущества в итоге не осталось и следа. По первой игре делать выводы работы Моуриньо конечно нельзя, но видим, что они так же не научились удерживать преимущество, и сохранять свои ворота в неприкосновенности. Я думаю португальцу нужно на это обратить внимание, конечно вставать в автобус не надо, если вам полудохлый соперник получивший еще в первом тайме может забить, и даже иметь шанс чтобы сравнять, то что сделает с вами более собранная команды, в этот раз повезло, что еще в первом тайме смогли реализовать все.

Моуриньо конечно после матча говорил в своей манере «Могли забить больше и победить - 4:0», уже начинает ныть с первых туров, и придумывает свое величие и превосходство над соперником. Однако на табло мы видим другой результат, но давайте отметим, что игроки все же бодро смотрелись, какая-то встряска произошла, и главное для Моуриньо это то, что он одержал первую победу в первом матче, а это наверно сейчас самое главное, и для него и для команды. Посмотрим, что будет через месяцок другой. А «Вест Хэму», тоже надо обратить внимание, особенно на то, нужно ли продолжать сотрудничество с Пеллегрини.

Результативная ничья Шеффилда и Манчестера Юнайтед.

Этот матч закончился настоящей боевой ничьей, особенно в плане голов - 3:3. Давайте вообще скажем, вот вы могли себе раньше представить, чтобы МЮ играл в такие ничьи с таким соперником, это же уму непостежимо, кому скажи не поверят. А сегодня эта становится нормой, терять очки на ровном месте, да еще против новичка лиги. Да раньше бы МЮ даже особо не утруждался бы, и не заметил бы кто это передним, что за карлик, накидая и задавя своего оппонента еще в первом тайме наколотив в их ворота три, четыре мяча, а сегодня сам выгребают первыми, ну это же позор. Игра МЮ настолько отвратительна, что ее порой даже комментировать не хочется. Мало того, что сыграли в ничью, так еще проигрывали большую часть времени матча. «Шеффилд» сумел навязать борьбу, и забить первым два гола, конечно они одно из самых главных открытий нынешнего сезона, и можно ждать, что они смогут дать достойный отпор.

«Лезвия» грамотно сыграли забили в первом тайме, отдали инициативу «красным дьяволам», и сдерживали их будем говорить вялые попытки не понятно чего в атаке. После во втором, когда уже 70 минут сыграно забили еще, и только после этого МЮ проснулся, как спящий великан. Сумели забить три гола с разницей семь минут. Но мне кажется это все же стечении обстоятельств, что у них пошла игра и пошли голы, чем какой-то расчет. Это же футбол, и бывает, моменты когда у тебя все идет, да и соперник расклеился, и хочется сказать, так почему не сразу так сыграть, а только какими то отрезками от матча к матчу можно что-то от подопечных Сульшера увидеть. Да и подопечные Криса Уалерда, тоже совершили ошибки в частности в обороне, хоть до этого они были безупречны. Но все же МЮ не сумел удержать, казалось бы невероятный камбек, и итог встречи в концовки ознаменовал боевую ничью - 3:3.

Спасительная ничья Арсенала

Знаете, «Арсенал» также буксует всё, не знаю даже дело в том составе, который выходит играть, в тактике, или в самом тренере. Сегодня тоже какой-то результативной игры, и серии игр увидеть нельзя, и говорят, над Эмери главном тренере «канониров» также висит угроза отставки, потому что Арсенал, нисколько не поменялся в игре, теряют очки, вылетели опять из четверки, и будут вести борьбу за ЛЕ , усилий что-то изменить у них невидно. Казалось бы в этом сезоне у «пушкарей» есть шанс, чтобы вернутся в эту четверку, и снова играть в ЛЧ , исходим из старта чемпионата - «Тоттенхэм» просел, там были внутрикомандные разборы в плоть до увольнения тренера, МЮ тоже куча проблем, игры как не было, так ее и нет, у «Челси» тоже изменился состав, пришел молодой почти без опыта тренер, и вот она возможность. Но они ею не воспользовались нисколько, в этот раз их уже не главный сосед по Лондону обошел, а взлетевший снова «Лестер».

А матч против «Саутгемптона», который вообще в убитом состоянии, где тоже тренера Хазенхюттля можно легко под зад пинком пнуть, испытали проблемы. Два раза «святые» выходили вперед, но благодаря Лякказету одному из последних игроков купленных еще Венгером сумели избежать поражения, еще и дома сыграв вничью - 2:2. Конечно «Саутгемптон» перед новым годом всегда дает просраться «канонирам» то ничья, как сегодня, то даже обыгрывают их, но повезло лондонцам, что Чарли Остин покинул соперника, а то он как раз и любил доставить проблем им забивая каждый раз по голу, (в прошлом сезоне игра близилась к ничьей - 2:2 ,и он забил третий выйдя на замену). Но сегодня им повезло отскочить, но также этот отскок случился в домашнем матче, и так все были недовольны работой тренера и игрой команды, то после этой игры думаю положение могло лишь усугубится. Я не знаю, Эмери вообще собирается «Арсенал» возвращать в ЛЧ , или ему само наличие в ЛЕ удовлетворяет, как в свое время с «Севильей», даже превратя в их подобие. Но с другой стороны последние два сезона еще при деде Вени или Арсене Венгере, тоже были такими же, но француз сумел хоть кубок Англии выиграть, а Унаи Эмери тишина, хоть и дошел до финала ЛЕ , где полностью проиграл, хотя он и с ПСЖ провалился имея куда более мощный состав. С другой стороны чего вы хотите вообще, если вас тренирует тренеришка, как сказал в свое время Дзюба. Так что возьмите Артема в аренду, он поможет скинуть Эмери. А кстати неожиданно для всех прошел слушок, что Почеттино рассматривают в качестве замены. И «святым» надо бы убрать австрийца из команды, дела не очень то хороши.

Непростая Победа Манчестера Сити

В этом сезоне действующий чемпион тоже испытывает проблемы, теряет очки, как в матче с «Тоттенхэмом», когда снова VAR отнимает победный гол, то нелепое поражение от «Норвича», то еще от проваливших старт «Вулверхэмптона», а в предпоследнем туре они еще проиграли «Ливерпулю», тут конечно без ошибок не обошлось, но об судейском балете Клоппа мы еще поговорим. Подопечным Гвардиолы, которые опустились на четвертую строчку пред этим матчем нужно было побеждать, также стоит уделить внимание их оппоненту в этом туре. «Челси» под руководством своего легендарного игрока Фрэнка Лэмпарада радует радует своей игрой, особенно нужно учесть, что у них все вроде как получается, правда на начальном этапе были кое-какие провалы, но постепенно они исправились, и идут по правильному пути. Очень меня радует, что Фрэнк, которому присуждали сразу провал особенно после - 0:4 от МЮ в первом туре, всех удивил, и это хорошо, по той причине, что давно в Англии ТОП клуб не тренировал на таком уровне английский специалист, и возможно в будущем мы получим сильного британского коуча.

И действительно «Челси» в последних играх выглядит уверенно, что и матче с явным фаворитом мы увидели. Да, у них не все получилось, что задумали, однако они сыграли уж получше чем при Маурицио Сарри, когда отхватили 6 мячей от «горожан» в последней игре. Но у «Сити» сегодня тоже хватает проблем, команда как бы в погоне за «Ливерпулем» по этому им очки и победы даются трудновата. Подопечные Лэмпарда очень классно смотрелись даже контролировали игру не дав иногда добраться до мяча парням Гвардиолы, что даже кто-то отметил, давно команда Хосепа меньше владеет им, чем это обычно происходит. И «Челси» вышел в этом матче первыми забил Канте, однако сразу соперник отыгрался, и забил два еще до перерыва. Собственно в первом тайме, так и зафиксировался итоговый счет 2:1 в пользу «манкунианцев». Упорная борьба была весь матч. Кончено обидно, что «пенсы» проиграли, но «ситизенам» удалось победить, наверно это было самое главное, в плане психологии, чтобы двигаться дальше.

Джейми Варди по прежнему в деле.

«Лестер» снова всех удивляет и это хорошо. Еще в феврале прошлого сезона клуб возглавил Брендан Роджерс экс тренер «Суонси» и «Ливерпуля», когда заменил Клода Пюэля, и сразу наладил контакт с игроками. А уже в этом сезоне он поставил им добротный такой футбольчик, который помогает даже подняться на вторую строчку, что со времен чемпионского сезона Лестера 16 года очень даже неплохо. Вообще от той чемпионской команды мало что осталось, ее давно покинули несколько лидеров Н'голо Канте, Рияд Марез, Дэнни Дринкуотер, Роберт Хут, а совсем недавно, и центральный защитник сборной Англии Харри Магуаир. Роджерс сплотил команду, многие игроки стали в ней более значемыми и это помогло им сыграть очень прилично, результаты говорят сами за себя - 5:0 разбили «Ньюкасл», - 9:0 уничтожили «Саутгемптон», - 2:1 переиграли «Тоттенхэм», вскрыли - 2:0 «Арсенал» и с другими они не теряют сейчас очков что очень важно и снова блещет Джейми Варди, лидер лисиц, который снова в деле как и в победном сезоне, который последним остался из той великолепной тройки Канте, Марез и Варди . Сегодня бомбардир забивает на протяжении 5 туров подряд, и на данном этапе им положено 12 голов, и он возглавляет список бомбардиров АПЛ . Глаз радует, что у Роджерса получилось снова собрать боевой отряд, посмотрим, как они будут двигаться дальше, но на данный момент они в превосходной форме.

Очередной судейский отскок Ливерпуля.

Я думаю в АПЛ появилась новящевая идея неприменно сделать «Ливерпуль» чемпионом лиги, ну Клопп же говорил три четыре года и титул, да и дата есть круглая на их 30 летний юбилей без золотых медалей. Почему я так говорю причины есть, то что у них не получилось сделать в прошло сезоне, когда закрывались судьями глаза на их действия, и устроили шоу в виде погони за «Ман Сити», сегодня им уже в этом деле помогает еще VAR . Я об этом говорил пред стартом сезона, что все будет именно так, у соперников в очном противостоянии будут отнимать голы, только в их сторону, ставить пенки с завидной регулярностью, чуть ли не в каждом матче, когда это надо, когда Мане и Салах на перебой дельфинят в каждой игре, и плюс сегодня ввели правила свободной игры руками в своей штрафной, а Ливерпуль даже не стисняется в этом, волейбол полным ходом, матч с Сити прямое доказательство.

А в последнем матче у соперников из «Кристал Пэласа» отнимают чистые голы, придумывая при помощи VAR нарушение в атаке. Судья не может принять решение без видео повтора, как они вообще работали до этого. Мне кажется если судья начинает сомниваться в своих решениях, то накой ты вообще судишь, есть спорные моменты везде, но тут то чего смотреть, просто отнять гол, боясь, что «красные» не отыграется, потеряет очки, и в итоге в конце сезона МС их нагонет, ведь уже были случаи, когда даже минус десять балов «горожане» отыгрывали. И такой произвол идет уже со старта сезона от матча к матчу. Это не везение однозначно, а простое затаскивание к мечте, все теряют очки, а они нет. Сегодня «Ливерпуль» превратился в подобие мадридского «Реала», когда сливочный притон без судей как без рук. А Юрген Клопп был главным неудачником, который проиграл три финала подряд, они вообще ничего не могли выиграть, а в прошлом году упустил еще и титул, А после победы в ЛЧ , и сегодня в АПЛ при помощи судей и VAR поднимает себя на вершину, смеется и шутит, это не футбол и не чемпионский поход - эта мать вашу пародия на титул и на великое чемпионство, которое так долго ждут. И идти таким способом к титулу, это зашквар, потому что победы с «Боруссией» и сегодня с «Ливерпулем» они абсолютно разные.

От себя добавлю, в 2014 году был Настоящий «Ливерпуль», который шел к мечте, где был Джеррард, и ту команду хотелось поддержать и пожелать взять заветный трофей, и думал, вот тогда они возьмут титул, и так у них получилось. Но сегодня тут некого поддерживать, и желать им победы - судейская команда каких то дельфинов, с главным немецким стручком во главе.