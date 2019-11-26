Голосуем Команда года УЕФА 2019

сегодня, 18:10

Вот таким образом выглядит список кандидатов на голосовании................

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико»), Андре Онана («Аякс»), Марк-Андре Тег Штеген («Барселона»), Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Жорди Альба («Барселона»), Сезар Аспиликуэта («Челси»), Дейли Блинд («Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Матийс де Лигт («Ювентус»), Йозуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Хосе Мария Хименес («Атлетико»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Энди Робертсон («Ливерпуль»), Николас Тальяфико («Аякс»).

Полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария»), Донни ван де Бек («Аякс»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Барселона»), Анхель Ди Мария (« ПСЖ »), Жоржиньо («Челси»), Хаким Зиеш («Аякс»), Н’Голо Канте («Челси»), Фабиан Руис («Наполи»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Фабиньо («Ливерпуль»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»).

Нападающие: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Эден Азар («Реал»), Серж Гнабри («Бавария»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Ленвадовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе (« ПСЖ »), Лионель Месси («Барселона»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Душан Тадич («Аякс»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»).

и мне хочется назвать 11 лучших. Мой выбор будет достаточно прост. Я сделал по схеме 4-3-3, и вот, что у меня получилось.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ 2019 МОЙ ВЫБОР.

Вратарь:

Алиссон Беккер («Ливерпуль») - В этом году бразильский кипер многих удивил своей надежной игрой, а вместе с клубом «Ливерпуль», и сборной Бразилии добился высоких результатов выиграл Лигу Чемпинов и Кубок Америки. Да, долгое время проблемной зоной в стане «красных» являлась вратарская позиция, потому что Симон Миньоле, а тем более Лориус Кариус оставляли желать лучшего, а в прошлом году они купили вратаря из «Ромы» и решили все свои проблемы, он творил настоящие чудеса воротах, и у него очень хороший показатель сухих матчей и за сборную и за клуб. Однозначно одно из лучших приобретений Юргена Клоппа, и я думаю он заслужил право считаться вратарем года.

Защитники:

Трент Александер-Арнольд(«Ливерпуль») - прекрасный молодой игрок, один из лучших игроков на своей позиции, ярко выступал в прошлом сезоне, является сегодня одним из ключевых футболистов «Ливерпуля». Да, этот футболист еще является и воспитанником академии, и Юрген Клопп в нем разглядел потенциал перспективного футболиста и раскрыл его лучшие качества, которые в итоге ему помогают во время матча.

Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль») - сегодня очень трудно представить оборонительные редуты «красных мерсисайдцев» он ключевой игрок обороны, и те деньги, которые за него уплатили уже себя полностью оправдали. Сегодня клуб без поражений идет в АПЛ и конечно во многом это его заслуга, так как пройти бывает его сложно. В этом году Ван Дейк был признан игроком сезона в АПЛ , лучший защитник года по версии УЕФА , и является одним из кандидатов на золотой мяч. По моему мнению голландец заслужил ЗМ .

Ян Вертонген («Тоттенхэм») - очень хорошо смотрится на своей позиции, как в составе сборной Бельгии так и в «Тоттенхэме», являясь ключевой фигурой, и вместе со «шпорами» в этом году стал финалистом ЛЧ , проделав огромный путь, потому что если смотреть все же возрастной защитник, да и с каким клубом он добился хороших результатов, и вместе со своим партнером Тоби Алдервейлердом был частью этого успеха.

Энди Робертсон («Ливерпуль») - входит в символиескую сборную ЛЧ 2018/2019 вместе с «Ливерпулем» выиграв главный еврокубок, обладает отличным отбором мяча и хорошим видением поля, быстро ориентируется в игровых ситуациях, также как и Трент, только на другом фланге действует великолепно, и вообще один из лучших на своей позиции, очень ярко раскрылся при Юргене Клоппе, а сегодня вместе с клубом идет к заветной мечте победе и в АПЛ , и возможной защите ЛЧ , пожелаем им удачи.

Полузащитники:

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») - талантливый футболист и настоящий бриллиант сборной Бельгии, а также важная фигура мощной команды, которую соорудил Хосеп Гвардиола в «Манчестере Сити», и на своей позиции один из лучших в европейском футболе точно. Отлично раздает пасы. В прошлом сезоне или в этом году собрал с «горожанами» четыре трофея внутри английского чемпионата ( АПЛ , КА, Кубок Лиги и СуперКубок), чуточку не повезло с ЛЧ .

Н’Голо Канте («Челси») - француз один из лучших опорников в мире, его трудно обойти, очень цепкий футболист, без которого не получилось бы чемпионства еще с «Лестером», и сейчас одна из важнейших фигур в новом «Челси», а также в сборной Франции, когда в прошлом году выиграл ЧМ . В этом году вместе с «аристократами» выиграл ЛЕ .

Бернарду Силва («Манчестер Сити») - португальский игрок, который в этом году добился большого прогресса и вместе с «Манчестером Сити» и в составе национальной сборной, как мы уже знаем собрал вместе с горожанами 4 трофея, а также выиграл Лигу Нации, где был признан игроком турнира, и по моему мнению он лучший игрок в Португалии этого года.

Нападающие:

Лионель Месси («Барселона») - он настоящий феномен и в составе сборной Аргентины и в составе «Барселоны» на котором сегодня строится игра. Он уже в этом году является лучшим бомбардиром европейских чемпионатов, лучшим бомбардиром ЛЧ , а сколько он раздает пасов даже представить трудно. Уже в этом году удостоен звания THE BEST, а также один из главных претендентов на золотой мяч. И без такого великолепного футболиста, данная сборная ничего не будет из себя представлять.

Душан Тадич («Аякс») - он провел прекрасный сезон став лучшим бомбардиром «Аякса», и вместе с ним дошел до полуфинала ЛЧ . Кончено он незаметный герой на фоне других футболистов, особенно смотря за какие большие клубы они выступают, но Тадич именно тот футболист без которого не было бы успеха «Аякса» вообще.

Садио Мане («Ливерпуль») - Я думаю это именно тот лидер, без которого сегодня мало можно представить победы «Ливерпуля», все говорят об Салахе, Фирмино, но Садио именно ключевой игрок этого звена, потому что в большинстве случаев именно от того играет он или нет зависит напрямую успех самого клуба. В этом году в составе Ливерпуля стал триумфатором ЛЧ , также один из главных бомбардиров прошлого сезона, да и нынешнего тоже, а также вместе со сборной стал серебряным призером на кубке африканских наций.

Я думаю, что эти футболисты были лучшими на поле, не из-за их персональных наград и прочих кубков, а за их игру на поле. А вам предлагаю выбрать свою версию сборной и тех игроков, которые в этом году по вашему мнению заслужили место в данной сборной. Вот за эту сборную я бы проголосовал.