Антисборная 16-го тура: на «Крыльях» и советах

сегодня, 20:29

«Соккер.ру» зовет самарцев и игроков других клубов в антисборную!

Вратарь

Сергей Рыжиков («Крылья Советов»)

Не разделяю восторгов по поводу игры «Спартака» в матче с «Крыльями Советов», и хотя мы отмечали в символической сборной Бакаева и Зобнина, команда Тедеско сыграла медленно против «Крылышек», которые вообще стояли. Несколько игроков волжского клуба провалились, может быть, им не хватило Миодрага Божовича на бровке?

Вряд ли это относится к опытнейшему вратарю Рыжикову, но показалось, что он и в дебюте матча, когда забивал Понсе, мог сыграть лучше, если бы смелее бросился в ноги форварду, а уж во втором тайме Сергей дважды оказался не прав. Во-первых, подарил мяч тому же Понсе, который не забил в пустые ворота, во-вторых, в эпизоде с назначением пенальти нерасчетливо выбежал на Бакаева, чем и создал голевую ситуацию.

Защитники

Алексей Козлов («Ростов»)

Как ни странно, большинству футболистов «Ростова» по итогам поражения от «Тамбова» нечего предъявить. Да, где-то не хватило фантазии, где-то надежности, где-то мастерства, но из антигероев в желто-синей бригаде только Козлов. Вот уж кто собрал на себя все грехи! Алексей был плох в эпизодах с обоими пропущенными голами: сначала практически подарил Мелкадзе мяч, что привело к выходу один на один и голу Георгия, а через несколько минут Козлов бросил на своей бровке Килина, пришел в центр, где проиграл верховую борьбу Мелкадзе, который отдал предголевую передачу на брошенный Алексеем фланг.

Максим Карпов («Крылья Советов»)

Два футболиста по фамилии Карпов стали виновниками в эпизодах с назначенными пенальти в ворота их команд в 16-м туре. Вадим из ЦСКА нарушал правила в матче с «Сочи», а Максим оставил «Крылья Советов» в двойном меньшинстве, выбив мяч рукой из пустых ворот. Глупое решение, тем более на матче работал VAR . Максим оставил партнеров вдевятером и теперь пропустит следующий матч, как и удаленный чуть раньше Мияилович, а ведь у волжан и так большие кадровые проблемы.

Миха Мевля («Сочи»)

Дважды неудачник в матче с ЦСКА , и если автогол в первом тайме еще можно списать на невезение, то действия Мевли против Чалова, когда Федор забивал победный гол, не выдерживают никакой критики. Словенский защитник и так не слишком быстро бежал к форварду, а в последний момент как будто затормозил, упустив возможность заблокировать удар.

Евгений Чернов («Ростов»)

После гола Обухова схватился за голову, вероятно, осознав, какую оплошность допустил. Конечно, крайний защитник должен был закрывать дальнюю штангу, когда создалась ситуация для подачи в штрафную с противоположного фланга. В итоге, у центральных защитников «Ростова» нашлись оппоненты в штрафной площади, а Чернов почему-то понадеялся на центрального хавбека Зайнутдинова, задержавшись в бесполезной позиции, где на гектары вокруг не было соперников.

Полузащитники

Срджан Мияилович («Крылья Советов»)

Можно сколько угодно говорить о том, что Понсе сдобрил эпизод с удалением Мияиловича актерской игрой, но попробуй на месте серба докажи, что не верблюд, если многочисленные повторы запечатлели совсем не спортивное и вполне намеренное движение ногой в сторону соперника на высоте паха. Это заслуженная красная карточка, а вот зачем Срджан подвел команду, пусть сам расскажет.

Александр Ерохин («Зенит»)

Ерохина так взбудоражил вызов в сборную России вместо Черышева, что он не смог провести нормальный матч в Туле? Сыграл бездумно, неинтересно, а для игрока сборной России — так просто стыдно. Не удивительно, что Сергей Семак уже в перерыве решил выпустить Дриусси, несмотря на «определенные проблемы» у аргентинца.

Дмитрий Кабутов («Крылья Советов»)

На самом деле, «Крылья Советов» совсем мало времени провели в равных составах со «Спартаком». В первом тайме численное превосходство «красно-белым» обеспечивал Кабутов. Обычно настырный полузащитник на «Открытие Арене» надел шапку-невидимку и выпал из игры в первом тайме. Представьте себе, Дмитрий только 17 раз встретился с мячом и почти все потерял, отдал 4 точных паса (3 из них назад). Странно было бы не заменить такого «диверсанта» в перерыве.

Александр Ташаев («Крылья Советов»)

Последний раз в своей карьере Александр Ташаев показывал хороший футбол в составе «Динамо», против которого играл в 16-м туре за «Рубин», где проводит время в командировке из «Спартака». Пока именно что «проводит», сравните его успехи с другим уехавшим из «Спартака» за игровой практикой — Георгием Мелкадзе. Ташаев попадает в протоколы матчей, только если получает желтые карточки, с такой эффективностью он и в «Рубине» скоро присядет на лавочку.

Нападающие

Эванс Кангва («Арсенал»)

При счете 0:0 в матче с «Зенитом» у замбийского форварда был шанс пустить матч по другому сценарию, но Кангва не смог реализовать выход один на один. Считайте, это результативная ошибка, как вратарский ляп.

Эдер («Локомотив»)

Эдер — странный форвард, раз в два года забивает «Золотой гол», чтобы напомнить о себе, но в промежутке обычно выглядит бледно. В матче с «Краснодаром» фактурный форвард провел на поле 55 минут, но ни разу не ударил по воротам, полтора десятка раз встретился с мячом, причем большинство этих встреч завершились потерями. Не форвард, а обманный маневр какой-то. Только обманывается в нем сам «Локомотив» и партнеры.

Тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

Миодрагу Божовичу сделаем скидку, все-таки игру со «Спартаком» он смотрел с трибуны из-за дисквалификации, а вот Карпин должен нести ответственность за серию «Ростова» без побед и второе подряд в сезоне поражение от «Тамбова». На самом деле, подвели футболисты: и Козлов, ошибавшийся в обороне, и Сигурдарсон, добавивший к голу обидные промахи. Но кто не настроил? Кто не подсказал? С чего все началось? «Ростов» сбился с шага, сыграв вторым составом против «Спартака», потом получил психологический удар, упустив победу в Краснодаре, а теперь влетел «Тамбову». Так или иначе, спрос с Карпина.