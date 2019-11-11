Сборная 16-го тура: тамбовские «волки» и фантазиста «Спартака»

сегодня, 16:00

Главные герои 16-го тура — футболисты «Тамбова», которые во второй раз в сезоне обыграли «Ростов». «Соккер.ру» далек от клубных пристрастий, выбирая лучших.

Вратарь

Михаил Кержаков («Зенит»)

«Зенит» провел матч против «Арсенала» с заметным преимуществом, но безалаберно отнесся к своим моментам, так что итоговую победу в один мяч обеспечил не только гол Сердара Азмуна, но и игра «на ноль» в обороне. Михаил Кержаков справился с четырьмя попаданиями в створ своих ворот, самый опасный момент был у Кангва, который выскочил на рандеву с голкипером «Зенита», но замешкался и проиграл эту мини-дуэль. В концовке Михаил не дрогнул, когда Ломовицкий бил из выгодной позиции, хотя удар у Александра мог выйти и опаснее.

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Караваев созрел для выступлений за «Зенит» в Чехии и Голландии, думаю, теперь уже можно говорить с полной ответственностью, что Вячеслав вовремя вернулся в Россию. Правый защитник в Туле мог ассистировать Азмуну еще в первом тайме, но Сердар после навеса Караваева не попал в створ головой. Идеальный момент для иранца партнеры создали в середине второго тайма, и правый защитник отдал последнюю передачу в победной атаке «сине-бело-голубых».

Максим Осипенко («Тамбов»)

Футболисты «Тамбова» - главные герои тура, «волки» во второй раз в сезоне переиграли «Ростов», причем на своем поле команда Карпина не знала поражений с весны. «Желто-синие» катали мяч, старались давить и лезть к воротам, но тамбовская стена оказалась для них непреодолимым препятствием. Из 18 ударов «Ростова» по воротам 9 оказались заблокированы, Осипенко представляет в символической сборной всю оборону «Тамбова» как человек с самыми высокими индивидуальными показателями в матче.

Урош Радакович («Оренбург»)

Сербский защитник покорил почти идеальной статистикой: 8 выигранных верховых единоборств, 2 отбора (со 100-процентной эффективностью), 4 перехвата, 91% точных передач. В матче с «Уфой» Радакович стал ключевой фигурой в обороне «Оренбурга», который с видимой легкостью перекусил незатейливый футбол команды Вадима Евсеева, основанный на длинных передачах и подачах с флангов. Урош в такой игре был безупречен.

Антон Килин («Тамбов»)

Левый защитник «Тамбова» был в основном сосредоточен на оборонительной работе, ведь «волки» против «Ростова» оборонялись пятеркой в линию. В зоне Килина орудовал опасный Ионов, но индивидуальные включения Алексея, как и попытки создать численный перевес в зоне Килина, провалились, зато сам Антон в одном из своих редких подключений дошел до лицевой линии и отдал точнейшую передачу Обухову на победный гол.

Полузащитники

Роман Зобнин («Спартак»)

В «Спартаке» у Тедеско Зобнин играет правого латераля, но при переносе его роли на схему 4-4-2 можно получить и защитника, и полузащитника — зависит от задач в конкретном матче. Против «Крыльев Советов» Роман играл высоко и смело, впервые за долгое время в «Спартаке» напомнил себя лучших образцов. Хоть Зобнин и действовал на не родной позиции, выдал солидный объем, за который его и ценят. Причем Роман был хорош как в отборе — 6 попыток со 100-процентной эффективностью, так и в созидании — 7 обостряющих передач, в том числе классный пас на Бакаева, после которого Зелимхан заработал пенальти.

Иван Обляков ( ЦСКА )

Армейцам пришлось дважды отыгрываться в матче против «Сочи», первый тайм ЦСКА проиграл со счетом 1:2, зато в начале второй половины москвичи забили дважды. В обоих голах принял участие Иван Обляков, который сначала сам пробил Джанаева выстрелом в «девятку», а потом ассистировал Федору Чалову. Главный творец армейского камбэка точно заслужил прописку в команде лучших игроков тура.

Себастьян Шимански («Динамо»)

Может быть, Новиков и не привнес ничего принципиально нового в «Динамо», но при нем в составе «бело-голубых» на поле не бывает равнодушных. В Казани был вознагражден за упорную работу молодой поляк Шимански: на счету Себастьяна победный гол в ворота «Рубина». В концовке матча Шимански показал себя командным игроком, действуя в интересах команды, бившейся над сохранением победного счета.

Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Бакаева уже успели объявить новым лидером «Спартака», но пока не хочется вешать ярлыки на скромного Зелимхана, который действительно при Тедеско стал главным креативным звеном «красно-белых». Бакаев умно разгоняет атаки с позиции «восьмерки», хорошо видит поле и раздает порой просто царские передачи. В игре с «Крыльями» помог отличиться Понсе и забил сам с пенальти, который заработал.

Нападающие

Георгий Мелкадзе («Тамбов»)

Между тем, у Мелкадзе больше голов в сезоне, чем у любого игрока «Спартака», которому принадлежит трансфер форварда. Георгий наколотил уже 5 мячей в 8-ми играх за «Тамбов», причем три гола отправил в ворота «Ростова» в двух матчах. Настоящий злой гений «желто-синих» сравнял счет на «Ростов Арене», создав момент из ошибки противника, хотя и до этого Мелкадзе искал мяч, шел на обострение и стрелял по воротам Бабурина.

Владимир Обухов («Тамбов»)

Еще один форвард со спартаковским прошлым радует поклонников «Тамбова». В первые 15 минут Обухов дважды проверил Бабурина — несильным ударом головой и плотным дальним выстрелом, а гол приберег на второй тайм, дождавшись идеальной подачи Килина. Мяч в ворота «Ростова» стал для Владимира третьим в сезоне и принес «Тамбову» третью подряд победу в РПЛ .

Тренер

Сергей Первушин («Тамбов»)