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Сборная 16-го тура: тамбовские «волки» и фантазиста «Спартака»

сегодня, 16:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Караваев Вячеслав
Караваев Вячеслав
Защитник
Бакаев Зелимхан
Бакаев Зелимхан
Полузащитник

Главные герои 16-го тура — футболисты «Тамбова», которые во второй раз в сезоне обыграли «Ростов». «Соккер.ру» далек от клубных пристрастий, выбирая лучших.

Вратарь

Михаил Кержаков («Зенит»)

«Зенит» провел матч против «Арсенала» с заметным преимуществом, но безалаберно отнесся к своим моментам, так что итоговую победу в один мяч обеспечил не только гол Сердара Азмуна, но и игра «на ноль» в обороне. Михаил Кержаков справился с четырьмя попаданиями в створ своих ворот, самый опасный момент был у Кангва, который выскочил на рандеву с голкипером «Зенита», но замешкался и проиграл эту мини-дуэль. В концовке Михаил не дрогнул, когда Ломовицкий бил из выгодной позиции, хотя удар у Александра мог выйти и опаснее.

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Караваев созрел для выступлений за «Зенит» в Чехии и Голландии, думаю, теперь уже можно говорить с полной ответственностью, что Вячеслав вовремя вернулся в Россию. Правый защитник в Туле мог ассистировать Азмуну еще в первом тайме, но Сердар после навеса Караваева не попал в створ головой. Идеальный момент для иранца партнеры создали в середине второго тайма, и правый защитник отдал последнюю передачу в победной атаке «сине-бело-голубых».

Максим Осипенко («Тамбов»)

Футболисты «Тамбова» - главные герои тура, «волки» во второй раз в сезоне переиграли «Ростов», причем на своем поле команда Карпина не знала поражений с весны. «Желто-синие» катали мяч, старались давить и лезть к воротам, но тамбовская стена оказалась для них непреодолимым препятствием. Из 18 ударов «Ростова» по воротам 9 оказались заблокированы, Осипенко представляет в символической сборной всю оборону «Тамбова» как человек с самыми высокими индивидуальными показателями в матче.

Урош Радакович («Оренбург»)

Сербский защитник покорил почти идеальной статистикой: 8 выигранных верховых единоборств, 2 отбора (со 100-процентной эффективностью), 4 перехвата, 91% точных передач. В матче с «Уфой» Радакович стал ключевой фигурой в обороне «Оренбурга», который с видимой легкостью перекусил незатейливый футбол команды Вадима Евсеева, основанный на длинных передачах и подачах с флангов. Урош в такой игре был безупречен.

Антон Килин («Тамбов»)

Левый защитник «Тамбова» был в основном сосредоточен на оборонительной работе, ведь «волки» против «Ростова» оборонялись пятеркой в линию. В зоне Килина орудовал опасный Ионов, но индивидуальные включения Алексея, как и попытки создать численный перевес в зоне Килина, провалились, зато сам Антон в одном из своих редких подключений дошел до лицевой линии и отдал точнейшую передачу Обухову на победный гол.

Полузащитники

Роман Зобнин («Спартак»)

В «Спартаке» у Тедеско Зобнин играет правого латераля, но при переносе его роли на схему 4-4-2 можно получить и защитника, и полузащитника — зависит от задач в конкретном матче. Против «Крыльев Советов» Роман играл высоко и смело, впервые за долгое время в «Спартаке» напомнил себя лучших образцов. Хоть Зобнин и действовал на не родной позиции, выдал солидный объем, за который его и ценят. Причем Роман был хорош как в отборе — 6 попыток со 100-процентной эффективностью, так и в созидании — 7 обостряющих передач, в том числе классный пас на Бакаева, после которого Зелимхан заработал пенальти.

Иван Обляков (ЦСКА)

Армейцам пришлось дважды отыгрываться в матче против «Сочи», первый тайм ЦСКА проиграл со счетом 1:2, зато в начале второй половины москвичи забили дважды. В обоих голах принял участие Иван Обляков, который сначала сам пробил Джанаева выстрелом в «девятку», а потом ассистировал Федору Чалову. Главный творец армейского камбэка точно заслужил прописку в команде лучших игроков тура.

Себастьян Шимански («Динамо»)

Может быть, Новиков и не привнес ничего принципиально нового в «Динамо», но при нем в составе «бело-голубых» на поле не бывает равнодушных. В Казани был вознагражден за упорную работу молодой поляк Шимански: на счету Себастьяна победный гол в ворота «Рубина». В концовке матча Шимански показал себя командным игроком, действуя в интересах команды, бившейся над сохранением победного счета.

Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Бакаева уже успели объявить новым лидером «Спартака», но пока не хочется вешать ярлыки на скромного Зелимхана, который действительно при Тедеско стал главным креативным звеном «красно-белых». Бакаев умно разгоняет атаки с позиции «восьмерки», хорошо видит поле и раздает порой просто царские передачи. В игре с «Крыльями» помог отличиться Понсе и забил сам с пенальти, который заработал.

Нападающие

Георгий Мелкадзе («Тамбов»)

Между тем, у Мелкадзе больше голов в сезоне, чем у любого игрока «Спартака», которому принадлежит трансфер форварда. Георгий наколотил уже 5 мячей в 8-ми играх за «Тамбов», причем три гола отправил в ворота «Ростова» в двух матчах. Настоящий злой гений «желто-синих» сравнял счет на «Ростов Арене», создав момент из ошибки противника, хотя и до этого Мелкадзе искал мяч, шел на обострение и стрелял по воротам Бабурина.

Владимир Обухов («Тамбов»)

Еще один форвард со спартаковским прошлым радует поклонников «Тамбова». В первые 15 минут Обухов дважды проверил Бабурина — несильным ударом головой и плотным дальним выстрелом, а гол приберег на второй тайм, дождавшись идеальной подачи Килина. Мяч в ворота «Ростова» стал для Владимира третьим в сезоне и принес «Тамбову» третью подряд победу в РПЛ.

Тренер

Сергей Первушин («Тамбов»)

«Тамбов» под руководством Сергея Первушина у руля набрал блестящий ход, одержав третью кряду победу в чемпионате, но если «Уфу» и «Сочи» стоит отнести к прямым конкурентам «волков», то «Ростов» идет в лидерах РПЛ и давно не знал поражений на своем поле. «Тамбов» не смутил даже гол Сигурдарсона, тем ценнее волевая виктория над фаворитом. Без разговора с тренером в раздевалке точно не обошлось. Понравилось, что «Тамбов» сыграл на «Ростов Арене» разумно, с чувством собственного достоинства — без страха и безрассудства. Первушин скромно заметил, что победа над «Ростовом» - стечение обстоятельств, но этой фразой часто можно расплатиться и за успехи, и за неудачи, поэтому не вполне соглашаемся и назначаем наставника «Тамбова» «Тренером тура».

Сборная 16-го тура: тамбовские «волки» и фантазиста «Спартака»

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Все комментарии
spartach n1
spartach n1 ответил Дед за ЦСКА
   1 / 952
сегодня в 18:19
Привет Сергей, причём тут Дзага? Не понял, извини. Смотрю дизлайками увлекаешься, не хорошо это, к добру не приведёт))).
Привет Григорич ,сам разберусь чего мне делать,своих сивых повоспитывай хоть ради приличия ))
BenderBender
BenderBender ответил Армейская душа
   140 / 952
сегодня в 17:55
Опять спам. На себя посмотрите.
Тот же спам
Лудогорец
Эспаньол
Ростов
Фернцварош
Динамо
От сочи еле отскочили.

У вас проблемы. Стыдно теперь за цска, а не за спам
BenderBender
BenderBender ответил Миша Вилков
   140 / 952
сегодня в 17:53
И народного богатства.
mugik1973
mugik1973 ответил Миша Вилков
   449 / 952
сегодня в 17:31
Позволь спросить, ты имеешь ввиду Зенит?
Армейская душа
Армейская душа
   91 / 952
сегодня в 17:18
А где Мешков? Красная и удаление - фирменный стиль Спартака, без этого они обычно как с Арсеналом в прошлом туре
Ваня лучший
Ваня лучший
   19 / 952
сегодня в 17:09
Кержаков лучший вратарь? Смешно!!! Вратарь Арсенала на порядок лучше сыграл. Правильно говорил тов. Ленин. Деньги (пардон кадры) решают все
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил spartach n1
   111 / 952
сегодня в 17:08
Алан тебе ответит :)
Привет Сергей, причём тут Дзага? Не понял, извини.
Смотрю дизлайками увлекаешься, не хорошо это, к добру не приведёт))).
spartach n1
spartach n1 ответил Ген Геныч
   1 / 952
сегодня в 16:43
Ну Ты видел Пепа во время матча с Ливером а так же после матча?!!!!
Видел,матерщины там не было следовательно в эфир не попало .
Ген Геныч
Ген Геныч ответил spartach n1
   37 / 952
сегодня в 16:39
В чем прав ?быдлан накинулся на свистунов,король олень нашёлся )в Европах за такое дискву дают ! Тодеско за эмоции три желтых,но у коней гинер казначей !
По Тедеско согласен!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил spartach n1
   37 / 952
сегодня в 16:39
В чем прав ?быдлан накинулся на свистунов,король олень нашёлся )в Европах за такое дискву дают ! Тодеско за эмоции три желтых,но у коней гинер казначей !
Ну Ты видел Пепа во время матча с Ливером а так же после матча?!!!!
spartach n1
spartach n1 ответил Big krendel
   1 / 952
сегодня в 16:34
Спартачи тут каким боком?
Алан тебе ответит :)

spartach n1
spartach n1 ответил Ген Геныч
   1 / 952
сегодня в 16:33
Нормальная фотка!!!)))0Но ведь Гончар то прав-таких судей за одно место и в музей!!!
В чем прав ?быдлан накинулся на свистунов,король олень нашёлся )в Европах за такое дискву дают !
Тодеско за эмоции три желтых,но у коней гинер казначей !
Ген Геныч
Ген Геныч ответил spartach n1
   37 / 952
сегодня в 16:26
Нормальная фотка!!!)))0Но ведь Гончар то прав-таких судей за одно место и в музей!!!
Свинельд
Свинельд
   617 / 952
сегодня в 16:23
А причём тут опять Спартак??
Big krendel
Big krendel
   32 / 952
сегодня в 16:21
Спартачи тут каким боком?
spartach n1
spartach n1
   1 / 952
сегодня в 16:09
Миша Вилков
Миша Вилков
   102 / 952
сегодня в 16:06
Расхитителей государственной собственности тут вообще быть не должно.
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