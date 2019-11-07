Алексей Миранчук вошел в тройку лучших игроков недели Лиги чемпионов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук вошел в топ-3 лучших игроков 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии InStat.
Миранчук, забивший гол в ворота «Ювентуса», стал третьим с индексом 417. Лидером недели по версии InStat признан нападающий «Реала» Карим Бензема (468). На втором месте - защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими (460).
Весь в калькуляторах сейчас....)))
Он наверно близок к изобретению новых чисел....))
Весь в калькуляторах сейчас....)))
Он наверно близок к изобретению новых чисел....))
А, да, там же один зброд.
Игры нет, результата нет.
Траты дикие.
Стыдно.
Позор.
А, да, там же один зброд.
Игры нет, результата нет.
Траты дикие.
Стыдно.
Позор.
Проиграть такому днищу это просто убожество !
Проиграть такому днищу это просто убожество !
Ах да там же нет ни вилкова ни карасева ни мешкова ни миллера ни дюкова ни мутко!!!
Ах да там же нет ни вилкова ни карасева ни мешкова ни миллера ни дюкова ни мутко!!!