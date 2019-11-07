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Алексей Миранчук вошел в тройку лучших игроков недели Лиги чемпионов

07 ноября 2019, 15:00

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук вошел в топ-3 лучших игроков 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии InStat.

Миранчук, забивший гол в ворота «Ювентуса», стал третьим с индексом 417. Лидером недели по версии InStat признан нападающий «Реала» Карим Бензема (468). На втором месте - защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими (460).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
07 ноября в 20:23
Бедный.....бедный Кикнадзе....
Весь в калькуляторах сейчас....)))
Он наверно близок к изобретению новых чисел....))
Kollljan
Kollljan
   726 / 946
07 ноября в 20:12
Как вошёл, так и выйдет
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   73 / 946
07 ноября в 20:06
Поздравляю. Вот теперь уже засветился в Европе.
Санчо Панса
Санчо Панса
   182 / 946
07 ноября в 19:08
Молодчик, Карим! И другой экс-реаловец Хакими был на высоте) А больше я рад за Алексея! Так держать.
dok66
dok66
   541 / 946
07 ноября в 18:25
Нормально отыграл , вполне заслужено
Kuvkil
Kuvkil
   440 / 946
07 ноября в 18:17
Нормально, в Европу надо ехать и там конкурировать. Главное не в зенит,
Остапчук 67
Остапчук 67
   434 / 946
07 ноября в 18:14
Он реально хороший игрок.
h8you
h8you
   39 / 946
07 ноября в 18:13
два в пустые закатил и уже звезда)))надеюсь мозгов хватит у того же Юве не выкидывать деньги на это дно
Шуnя771
Шуnя771 ответил Гавроша
   33 / 946
07 ноября в 18:09
Как можно выбирать игроков проигравшей команды?
Так из Зенита никого и нет!)
Баррель мазута
Баррель мазута ответил GYTSYL
   932 / 946
07 ноября в 18:03
БОМЖИ ЛЕТОМ ЗА МИРАНЧУКОВ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬ ОКОЛА 100 МЛН ЕВРО,уже где то инфа была!!! Стыдно за СПБ!
Летом спартак пол-состава Ростова купит. Стыдно за москву!
ziborock
ziborock ответил Гавроша
   11 / 946
07 ноября в 17:51
Как можно выбирать игроков проигравшей команды?
И мне непонятно как вообще можно было выбирать кого то не из Зенита?!)))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил shur
   438 / 946
07 ноября в 17:42
Не находите свой вопрос "немного" туповатым?
Finn88
Finn88
   275 / 946
07 ноября в 17:36
    beloff
    beloff ответил Ангел неБесГрешен
       292 / 946
    07 ноября в 17:33
    Обошел гениев от футбола, арга и португала. Приятно...
    50000 рублей Миллер уже подготовил на трансфер?
    Miwka
    Miwka
    07 ноября в 17:29
    Алексей на пике своей карьеры.
    ДАША Д
    ДАША Д
       287 / 946
    07 ноября в 17:13
    Явно завысили, видать агент проплатил.
    dino-hsv
    dino-hsv ответил Alex12357
       82 / 946
    07 ноября в 17:07
    А где РОДРИГО,оформивший хет-трик ???????
    он тоже на 3 месте, делит его с миранчуком. у обоих по 417 баллов. просто на российском сайте главное про своего написать, а остальное неважно
    Гавроша
    Гавроша
       46 / 946
    07 ноября в 17:02
    Как можно выбирать игроков проигравшей команды?
    shur
    shur
       772 / 946
    07 ноября в 16:51
    ...вошёл,и х.ли толку?!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       69 / 946
    07 ноября в 16:43
      Alex12357
      Alex12357
         271 / 946
      07 ноября в 16:39
      А где РОДРИГО,оформивший хет-трик ???????
      Байкал-38
      Байкал-38
         75 / 946
      07 ноября в 16:26
      Поздравляю!!! Жалко, что ничью упустили.....
      GYTSYL
      GYTSYL
         32 / 946
      07 ноября в 16:23
      БОМЖИ ЛЕТОМ ЗА МИРАНЧУКОВ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬ ОКОЛА 100 МЛН ЕВРО,уже где то инфа была!!! Стыдно за СПБ!
      GYTSYL
      GYTSYL
         32 / 946
      07 ноября в 16:21
      А король дандолков сочи вардаров оренбургов дзюба че не вошел?
      Ах да там же нет ни вилкова ни карасева ни мешкова ни миллера ни дюкова ни мутко!!!
      beefs
      beefs
         281 / 946
      07 ноября в 16:18
      От души поздравляем!!! ...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         43 / 946
      07 ноября в 16:17
      Обошел гениев от футбола, арга и португала. Приятно...
      andrefino13
      andrefino13
         184 / 946
      07 ноября в 16:16
      100 - 500 для Зенита.)
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя
         170 / 946
      07 ноября в 16:02
      Миранчук оказался круче Месси, аха-ха.
      kotmyshka
      kotmyshka
         353 / 946
      07 ноября в 15:50
      хорошо
      particular
      particular
         6 / 946
      07 ноября в 15:49
      Солидно и заслуженно... Давно он так полезно не пылил..:) Туринцы глотнули пыли..:)
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