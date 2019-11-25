Антисборная 17-го тура: чемпион мира и два Себастьяна

сегодня, 21:00

«Соккер.ру» - о футболистах, которые разочаровали в 17-м туре РПЛ .

Вратарь

Гиорги Шелия («Тамбов»)

Перед матчем с «Локомотивом» «Тамбов» выиграл трижды подряд и вполне мог рассчитывать на положительный результат во встрече с вице-чемпионом, если бы не ошибки в обороне. Шелия ничего не мог поделать во втором тайме, когда Крыховяк забивал решающий мяч при счете 2:2, но в эпизодах с обоими мячами из первой половины грузинский голкипер мог сработать надежнее, увереннее, прозорливее. Удар того же Крыховяка из-за пределов штрафной не выглядел смертельным, но Гиорги зевнул момент удара и не успел сложиться, а потом не пошел на выход и получил мяч в сетку от собственного защитника. Увы, такова вратарская судьба: их ошибки самые заметные.

Защитники

Александр Анюков («Крылья Советов»)

Не скажу, что Анюков провалился или стал виновником поражения «Крылышек» от ЦСКА , скорее в этом туре не было такого ярко выраженного неудачника среди правых защитников, поэтому Анюкова отмечаем по совокупности. Все-таки от игрока с таким опытом и именем подспудно ждешь чего-то большего, а пока Александр совсем не убеждает, что его решение задержаться в футболе еще на год было правильным. Хорошо, когда ветеран выглядит так, что о его возрасте забываешь. Анюков не дает забыть об этом, постоянно приходится делать скидку на то, что ему уже 37.

Адесойе Ойеволе («Тамбов»)

Не извиняет центрального защитника даже результативная передача на Обухова, все-таки первоочередная задача Аде — поддерживать порядок в обороне на правах самого старшего, но вместо этого Ойеволе пусть не по своей воле, но становился начальником паники и даже забил в собственные ворота. Второй защитник в антисборной, которому 37 годиков от роду.

Мурило Серкейра («Локомотив»)

И второй центрбек тоже из матча «Тамбов» - «Локомотив». Не стану вешать собак на бразильца за первый пропущенный гол от «волков», ведь формально защита железнодорожников расположилась верно, другое дело, что не хватило командной интуиции: против опасного на втором этаже центрфорварда Обухова остался невысокий Рыбус, в то время как Серкейра караулил выбегавшего на опасную позицию хавбека. А вот второй гол «Тамбова» целиком и полностью на совести Мурило. Во-первых, атака началась с его невынужденной ошибки, во-вторых, легко позволил Обухову обыграть себя и выполнить нацеленную передачу в штрафную.

Николай Поярков («Рубин»)

Молодой защитник «Рубин» оказался не готов к уровню игры «Зенита». Так или иначе Николай поучаствовал в обоих пропущенных голах: оказался не готов к точной, хотя и не акцентированной передаче партнера, проспал рывок Кузяева и увидел мяч в воротах своей команды. Во втором тайме привез парочку опасных атак, а в эпизоде с голом Дзюбы только обозначал помехи Караваеву, который выполнял голевую передачу в штрафную. Вообще, как-то стеснительно сыграл Поярков, не хватает спортивной наглости, а без нее счастья в футболе нет.

Полузащитники

Раду Гынсарь («Крылья Советов»)

Есть в «Крыльях Советов» недобрая традиция: в каждом матче один-два футболиста выпадают из игры и фактически оставляют свою команду в меньшинстве. Против ЦСКА бесцельно проводил время на поле Гынсарь, который был настолько незаметен, что Миодраг Божович даже не сразу заметил, что его нужно поменять. Раду наиграл на замену гораздо раньше.

Себастьян Шимански («Динамо»)

Плохие матчи бывают даже у победителей. Шимански задал тон своему выступлению в дебюте встречи, когда замешкался, попал под чистый подкат у собственной штрафной площади и позволил «Ростову» открыть счет. Потом были попытки реваншироваться, но состояли они из пустых ударов по воротам и удара локтем в противника. От талантливого поляка ждем большего.

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Номинальный форвард при наличии Дзюбы и Азмуна в атаке «Зенита» играет на фланге полузащиты, и хотя обычно аргентинец старается, эта позиция так и не стала любимой для игрока, который до переезда в Россию славился умением сделать одно решающее касание в штрафной. Когда же у «Зенита» толком нет пространства, и Дриусси приходится потеть на фланге, он разочаровывает. Против «Рубина» так и было: смотрел в землю, пасовал назад, единственную возможность отметиться позитивным действием упустил, не сумев забить из убойной позиции.

Алексей Ионов («Ростов»)

Еще одно попадание в антисборную с результативным пасом, нечасто такое встретишь, а в этом туре сразу двое — Ойеволе и Ионов. Но что поделать, если ошибка Алексея оказалась весомее его «ассиста»: в концовке Ионов пошел бить пенальти, должен был уводить «Ростов» от поражения, но ударил отвратительно, что бы там ни говорили о положении Шунина.

Нападающие

Андре Шюррле («Спартак»)

Увы, от Андре Шюррле осталось только имя. В Екатеринбурге тень чемпиона мира бродила по полю, отмечалась странными решениями, техническим браком и элементарной неготовностью вести борьбу. Пока что стопроцентное повторение пути Маркизио в «Зените», осталось карьеру завершить после сезона в «Спартаке».

Джордже Деспотович («Оренбург»)

У «Оренбурга» были причины для недовольства судейством, но Владимир Федотов должен и с некоторых игроков спросить. В частности, ударный форвард Деспотович провалил игру с «Ахматом». Удивительно, что на счету наконечника всего один удар из 20 попыток «Оренбурга» пробить Городова, а также одно выигранное единоборство на втором этаже.

Тренер: позиция вакантна

В 17-м туре беды приключались в основном по вине игроков, но я не могу назвать тренера, который не справился со своей работой или допустил грубые ошибки. Не согласны? Предложите своего кандидата!