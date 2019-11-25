Сборная 17-го тура: спаситель Шунин, неудержимый Петров, блестящий Крыховяк

сегодня, 22:30

Самые бодрые, смелые и умелые футболисты, отличившиеся в 17-м туре РПЛ получают медальки от «Соккер.ру».

Вратарь

Антон Шунин («Динамо»)

Нарушил ли правила Антон Шунин в момент удара Ионова с «точки» или нет — вопрос другой, и хотя он очень важный, но фактически мы имеем эмоциональное спасение голкипера на 99-й минуте. Вратарь «Динамо» защитил победу своей команды, трудно его не выделить, тем более это не единственный сэйв Антона в матче с «Ростовом».

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Оба гола «Зенита» были забиты при непосредственном участии правого защитника, который убедительно сработал на своем фланге, безжалостно втоптав оппонентов в мерзлый газон. К голу Азмуна привел перехват Караваева на чужой половине поля и резкий обостряющий пас, который нашел забивающего адресата через посредничество Кузяева. Во втором случае Вячеслав сам нашел передачей Дзюбу в штрафной, и хотя повторы показывают, что Артем скорее был в офсайде, на оценку действий Караваева это уже не влияет: защитник «Зенита» провел качественную и цельную игру, к тому же принял участие в ключевых эпизодах.

Иван Миладинович («Сочи»)

Капитан «Сочи» отдал себя полностью, отстаивая промежуточную победу в матче с «Уфой», а пропущенный в концовке гол точно не на совести Миладиновича, который блестяще действовал на втором этаже, где выиграл 8 единоборств, раз за разом лишая игроков «Уфы» простого и любимого средства для создания моментов. Команда Евсеева в итоге забила после подачи в штрафную, но для этого пришлось пустить мяч туда, где не было Ивана.

Хордур Магнуссон ( ЦСКА )

Исландского защитника в матче с «Крыльями Советов» было в хорошем смысле «много»: Магнуссон и прыгал высоко, и из линии выбрасывался смело за отборами, и диагонали чертил довольно изящно. Разок даже в дриблинг пустился — и успешно! Наверное, помогли подсказки фанатов ЦСКА , которые решили помочь команде, раз уж тренера Ганчаренко дисквалифицировали.

Сергей Петров («Краснодар»)

В матче с «Арсеналом» Сергей Петров играл на правом фланге, но так как два правых защитника сильно себя проявили в 17-м туре, краснодарец в символической сборной отправляется на левый фланг, где тоже способен сыграть в реальности. Это, конечно, просто условность, а так Сергей в числе главных героев тура: разогнавшись в матче за сборную России (у Петрова гол и два «ассиста» в игре с Сан-Марино) защитник продолжил зажигать, вернувшись в клуб. Сергей помог отличиться Вильене в дебюте матча, а в середине первого тайма забил сам.

Полузащитники

Алекс Крал («Спартак»)

Наверное, если бы «Спартак» все-таки выиграл у «Урала», то только благодаря действиям чешского полузащитника. Крал деловито работал в центре поля, а когда подключался к атакам, от него исходила серьезная опасность, особенно запомнились два ловких прохода правым флангом, вот только на передачи в штрафной никто не откликнулся, а во втором тайме Алекс едва не завалил мяч в ворота выстрелом метров с 30.

Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

Если Крал пока только мечтает о голах за «Спартак», то центральный полузащитник «Локомотива» забивает исправно, а после победного дубля в ворота «Тамбова» Крыховяку осталось пару мячей до двух лучших бомбардиров РПЛ . А ведь Гжегож мог и хет-триком в Саранске отметиться, если бы защитник «Тамбова» Ойеволе не взял грех на душу автоголом! Мощнейший сезон проводит поляк, чистое восхищение.

Далер Кузяев («Зенит»)

Еще один футболист, который привез хорошее настроение из сборной России и применил его в матче за свой клуб. Дело даже не в голевой передаче Кузяева на Азмуна, хотя результативное действие — уже маленький «плюсик», а в том, как четко и уверенно отработал Далер на правом фланге в связке с Караваевым: игроки сборной России одержали чистую победу в своей зоне. А больше всего впечатлили 8 отборов, совершенных Кузяевым.

Никола Влашич ( ЦСКА )

ЦСКА нередко показывает симпатичную игру, коллекционирует подходы к воротам, но не всегда армейцам удается верно расставить акценты, чтобы не омрачить все дело негодным результатом. Матч с «Крылышками» перевел в разряд позитивных Никола Влашич, забивший победный гол потрясающим дальним ударом. Хорват — лидер ЦСКА , и он в каждом матче доказывает это, не позволяя клубу и болельщикам даже вспоминать о сумме, выложенной за него «Эвертону».

Нападающие

Максимилиан Филипп («Динамо»)

Филипп не всех убедил, когда заработал пенальти в концовке матча, но для него-то главное, что поверил арбитр, указавший на «точку» в штрафной «Ростова» во второй раз за игру. Обе попытки реализовал Милли, на счету немецкого форварда дубль, и хотя оба гола с пенальти, этот же матч в своем эндшпиле показал, что одиннадцатиметровый — далеко не стопроцентная возможность забить.

Владимир Обухов («Тамбов»)

Если бы Владимир Обухов так дрался и грызся, глядишь, закрепился бы в «Спартаке», который его воспитал, а так форвард только в 27 заявил о себе в РПЛ . Поражение команды не повод не отметить футболиста, который соорудил камбэк во встрече с вице-чемпионом: Обухов забил сам, а потом выдал пас на Костюкова.

Тренер

Вадим Евсеев («Уфа»)

Как мы знаем, футбол не в забивании голов заключается, но в матче против «Сочи» «Уфе» пришлось поступиться принципами Евсеева, чтобы не проиграть. И тренер немало сделал, чтобы спасти свою команду от поражения: это и эмоциональный заряд, и замены. Гол забил аргентинский форвард Андрес Вомбергар, который редко появляется на поле, а летом вообще должен был покинуть команду. А вот тут вдруг пригодился.